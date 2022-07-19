Правовое государство

Правовое государство – это такая форма организации и деятельности государственной власти, которая строится на верховенстве права во всех сферах жизни общества.

Понятия «правовое государство» и «демократическое государство» очень схожи. Обычно правовое государство является демократией, а демократическое государство является правовым. Отличие этих понятий в акцентах. Для правового государства главным является верховенство закона, а для демократии суверенитет народа.

Признаки правового государства