Правовое государство

Верховенство закона: в правовом государстве создаётся и постоянно поддерживается режим конституционности и законности в обществе.
Гарантированность прав и свобод человека: в правовом государстве должно быть достигнуто реальное обеспечение этих прав и свобод, должны существовать механизмы их защиты.
Взаимная ответственность государства и личности: отношения между государством и гражданином в правовом государстве строятся на началах равенства, законности и справедливости.
Демократический режим: демократия – основа функционирования правового государства.
Разделение властей: необходимость разделения властей как принципа, предотвращающего возможность сосредоточения власти в одних руках и злоупотребления властью в целом.
Правовая защита собственности: экономической основой правового государства являются отношения, основанные на правовой защите различных форм собственности и свободы экономической деятельности. Экономические права и свободы являются важнейшей частью общих прав и свобод человека.