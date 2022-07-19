Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Местное самоуправление Правовое государство Понятие и признаки государства Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Политический режим. Демократия Формы государства Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Разделение властей
Социальная сфера
Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества
Экономика
Экономика, ее роль в жизни общества Деньги Товары и услуги Рынок и рыночный механизм Факторы производства и факторные доходы Налоги, уплачиваемые гражданами Экономические цели и функции государства Обмен, торговля Банковские услуги Заработная плата и стимулирование труда Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства Инфляция Государственный бюджет Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Экономические системы и собственность Разделение труда и специализация
Право
Понятие правоотношений Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Норма права. Нормативный правовой акт Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право, его роль в жизни общества и государства Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Федеративное устройство Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Органы государственной власти Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Глобальные проблемы современности Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Взаимодействие общества и природы Биологическое и социальное в человеке Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь

Правовое государство

Правовое государство – это такая форма организации и деятельности государственной власти, которая строится на верховенстве права во всех сферах жизни общества.

Понятия «правовое государство» и «демократическое государство» очень схожи. Обычно правовое государство является демократией, а демократическое государство является правовым. Отличие этих понятий в акцентах. Для правового государства главным является верховенство закона, а для демократии суверенитет народа.

Признаки правового государства

  • Верховенство закона: в правовом государстве создаётся и постоянно поддерживается режим конституционности и законности в обществе.

  • Гарантированность прав и свобод человека: в правовом государстве должно быть достигнуто реальное обеспечение этих прав и свобод, должны существовать механизмы их защиты.

  • Взаимная ответственность государства и личности: отношения между государством и гражданином в правовом государстве строятся на началах равенства, законности и справедливости.

  • Демократический режим: демократия – основа функционирования правового государства.

  • Разделение властей: необходимость разделения властей как принципа, предотвращающего возможность сосредоточения власти в одних руках и злоупотребления властью в целом.

  • Правовая защита собственности: экономической основой правового государства являются отношения, основанные на правовой защите различных форм собственности и свободы экономической деятельности. Экономические права и свободы являются важнейшей частью общих прав и свобод человека.