Мировая экономика

Мировая экономика – совокупность национальных хозяйств и международных экономических отношений, связывающих эти хозяйства.

Субъекты (участники) мировой экономики:

Национальные хозяйства - государства.

Транснациональные корпорации – организации, осуществляющие свою деятельность в нескольких (многих) государствах (например, Coca-Cola, McDonalds и др.)

Международные экономические организации – негосударственные или межгосударственные организации, созданные на базе договорных соглашений, целью которых является регулирование и унификация международных экономических отношений, развитие отдельных экономик или мировой экономической системы в целом (например, Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития, Всемирная торговая организация и др.)

Одним из основных типов международных экономических отношений является:

Международная торговля – это совокупность торговых (товарно-денежных) отношений между государствами на мировом рынке на основании международного разделения труда.

Международная торговля функционирует на основании международного разделения труда и при условии существования международного рынка.

Мировой рынок – система устойчивых торговых (товарно-денежных) отношений между странами и сфера формирования спроса и предложения на товары, участвующие в мировой торговле.

Международное разделение труда (МРТ) – закрепление определенных сфер и отраслей деятельности за конкретными государствами.

Производство в данной сфере ориентировано на мировой рынок, а объемы производства значительно превосходят потребности национальной экономики в этом благе

например, в Германии производит значительно больше автомобилей, чем требуется для внутреннего рынка, а целью является продажа произведенных автомобилей в других государствах

Международное разделение труда осуществляется на основании международной специализации.

Международная специализация – ориентация национального производства на определенную сферу или отрасль, в которой государство имеет производственные преимущества, с целью экспорта товара этой отрасли на международный рынок.

Основными показателями и направлениями международной торговли являются:

Экспорт – вывоз товара за границу, с целью его продажи в другом государстве.

Импорт – ввоз иностранного товара в государство, с целью его продажи на национальном рынке.

Соотношение экспорта и импорта отражает торговый баланс государства.

Торговый баланс государства (или сальдо торгового баланса.) – это разница между совокупной стоимостью экспорта и импорта

Направления экономической политики государства в международной торговле

Импорт товара в государство имеет как позитивные, так и негативные последствия для национальной экономики:

Позитивное:

Увеличение ассортимента товаров в экономике

Удовлетворение потребностей общества в более полной мере

Создание дополнительной конкуренции национальным производителям и стимулирование национальных производителей к совершенствованию продукции

Негативное:

Национальные производители могут не выдержать конкуренции со стороны иностранных производителей, и будут вынуждены уйти с рынка. Результатом этого может стать крах национального производства, замедление экономического роста или переход к экономическому спаду, внутренний экономический кризис. Поэтому, неконтролируемый импорт может нанести экономике значительный ущерб (особенно это характерно для отраслей, которые находятся на стадии развития)

Внешнеэкономическая политика государства

Исходя из возможных последствий, внешнеэкономическая политика государства может иметь различные направления.

Протекционизм- государственная политика, направленная на защиту национальных производителей и ограничения импорта продукции на внутренний рынок.

Умеренная торговая политика - сочетание элементов политики свободной торговли и протекционизма экономическая политика государства, направленная на невмешательство государство во внешнеторговые отношения.

Свободная торговля - государство полностью открыто для импорта и не создает барьеров для ввоза товаров из-за рубежа. Цена, спрос и предложения полностью формируются рыночным путем.

Для того, чтобы ограничить импорт товаров, государство может применять тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли.

Методы регулирования внешней торговли

Тарифные:

Таможенная пошлина

Таможенный тариф

Оба метода представляют собой плату за пересечение товаром границы (за ввоз на территорию государства или вывоз за его пределы)

Нетарифные: