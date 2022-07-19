Субъекты (участники) мировой экономики:
Национальные хозяйства - государства.
Транснациональные корпорации – организации, осуществляющие свою деятельность в нескольких (многих) государствах (например, Coca-Cola, McDonalds и др.)
Международные экономические организации – негосударственные или межгосударственные организации, созданные на базе договорных соглашений, целью которых является регулирование и унификация международных экономических отношений, развитие отдельных экономик или мировой экономической системы в целом (например, Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития, Всемирная торговая организация и др.)
Одним из основных типов международных экономических отношений является:
Международная торговля функционирует на основании международного разделения труда и при условии существования международного рынка.
Производство в данной сфере ориентировано на мировой рынок, а объемы производства значительно превосходят потребности национальной экономики в этом благе
Международное разделение труда осуществляется на основании международной специализации.
Основными показателями и направлениями международной торговли являются:
Экспорт – вывоз товара за границу, с целью его продажи в другом государстве.
Импорт – ввоз иностранного товара в государство, с целью его продажи на национальном рынке.
Соотношение экспорта и импорта отражает торговый баланс государства.
Импорт товара в государство имеет как позитивные, так и негативные последствия для национальной экономики:
Позитивное:
Увеличение ассортимента товаров в экономике
Удовлетворение потребностей общества в более полной мере
Создание дополнительной конкуренции национальным производителям и стимулирование национальных производителей к совершенствованию продукции
Негативное:
Национальные производители могут не выдержать конкуренции со стороны иностранных производителей, и будут вынуждены уйти с рынка. Результатом этого может стать крах национального производства, замедление экономического роста или переход к экономическому спаду, внутренний экономический кризис. Поэтому, неконтролируемый импорт может нанести экономике значительный ущерб (особенно это характерно для отраслей, которые находятся на стадии развития)
Исходя из возможных последствий, внешнеэкономическая политика государства может иметь различные направления.
Для того, чтобы ограничить импорт товаров, государство может применять тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли.
Тарифные:
Таможенная пошлина
Таможенный тариф
Оба метода представляют собой плату за пересечение товаром границы (за ввоз на территорию государства или вывоз за его пределы)
Нетарифные:
Введение квот (разрешение на ввоз определенного количества товара)
Лицензирование и сертификация (выдача разрешения на импорт отдельным производителям)
Эмбарго (полный запрет на ввоз товаров)
Введение специальных стандартов, дополнительных административных и бюрократических барьеров, установление минимального порога цен и др.