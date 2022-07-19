Международное право регулирует не только отношения между государствами, но и между международными организациями, между юридическими и физическими лицами и государствами. Нормы международного права создаются государствами и его субъектами путем согласия между ними.
Также внутри международного права сформировались такие группы прав: гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права.
Практически весь комплекс прав и свобод человека вошёл в Конституцию РФ, которые в свою очередь пришли к нам из международных документов, таких как Конвенция ООН, Декларация прав и свобод человека и гражданина и др.
Основные принципы и права:
Элементарные права: право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и др.
Гражданские и политические права: право на свободу мысли, совести, религии; свободу убеждений и свободное их выражение; право на свободу мирных собраний, право участия в управлении делами своего государства и др.
Социально-экономические и культурные права: право на свободный труд, справедливое вознаграждение за труд, социальное обеспечение; право на образование и участие в культурной жизни и др.
Принцип равенства: «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, все равны перед законом и т. д.».
Существует система международной защиты прав человека. Среди важнейших международных организаций по защите прав Организация Объединённых Наций (ООН), Совет Европы (СЕ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Международное право охватывает большое количество отношений, поэтому его делят на отрасли, одна из которых – Международное гуманитарное право.
Международное гуманитарное право, регулируя вооружённые конфликты, провозглашает основной принцип: «государства обязаны при всех обстоятельствах разрешать любые разногласия мирными средствами». Однако международное гуманитарное право не в силах запретить войну или прекратить использование оружия вообще.
Функции Международного гуманитарного права:
Организационно-управленческая. Основывается на интересах, согласованных между государствами, для достижения цели, связанной с защитой от последствий войны. В условиях неэффективности внутренней правовой системы стимулирует решение этой задачи.
Превентивная. Ограничивает суверенитет государств-участников вооруженных конфликтов в отношении применения ими определенных средств, способов и методов ведения военных действий.
Правовая. Регулирует международные гуманитарные отношения, разрабатывает правовые нормы, разъясняют положения, которые действуют в праве.
Защитная. Предоставляет покровительство различным категориям людей и объектов, претендует на то, чтобы стать первым сводом международно-правовых норм, которые предназначены для защиты человека в период вооруженного конфликта.
На современном этапе основными нормами международного гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфликтов, являются следующие:
Лица, вышедшие из строя, а также лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях (гражданское население), имеют право на уважение к их жизни, а также на физическую и психическую неприкосновенность.
Взятые в плен участники боевых действий (так называемые комбатанты) и гражданские лица должны быть защищены от любых актов насилия. Стороны в конфликте обязаны всегда проводить различия между гражданским населением и комбатантами, с тем чтобы щадить гражданское население и гражданские объекты. Нападение должно быть направлено только против военных объектов.
Запрещается убивать или наносить увечья противнику, который сдался в плен или прекратил принимать участие в военных действиях.
Раненых и больных следует подбирать, и им должна быть оказана медицинская помощь.
Каждый имеет право на основные судебные гарантии. Никто не может подвергаться физическим или психологическим пыткам, телесным наказаниям, жестокому или унизительному обращению.
Ограничивается право сторон в конфликте и их вооруженных сил выбирать средства и методы ведения войны. Запрещается применять оружие и методы ведения военных действий, способные причинить излишние разрушения или чрезмерные страдания.
Примером действия МГП является создание и функционирование таких организаций, как Международный Комитет Красного Креста. Его целью является защита и поддержка жертв войны и других ситуаций насилия. Благодаря официальным и закреплённым нормам международного гуманитарного защищены от произвола, например, военные журналисты, военнопленные.
Источники современного международного гуманитарного права:
Четыре Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г.
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.
Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 1995 г.
Другие многосторонние и двусторонние международные акты, многие из которых ратифицированы РФ