Международное право

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Политика
Политический процесс Средства массовой информации в политической системе Политические партии и движения Политическая элита Демократия, ее основные ценности и признаки Избирательная кампания в Российской Федерации Политическое участие граждан РФ Политическая система Гражданское общество и государство Понятие власти Государство, его функции Типология политических режимов Органы государственной власти Российской Федерации Федеративное устройство Российской Федерации
Человек и общество
Природное и общественное в человеке. Виды знаний Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Мышление и деятельность Основные институты общества Мировоззрение, его виды и формы Образование, его значение для личности и общества Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мораль Религия Искусство Понятие истины, её критерии Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Многовариантность общественного развития (типы обществ) Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Потребности и интересы Системное строение общества элементы и подсистемы Понятие общественного прогресса
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4
Социальные отношения
Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Социальная роль Виды социальных норм Этнические общности Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность
Формат ЕГЭ
Задание 1 Задание 22 Политика: Задания 10, 11 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 24 Социальные отношения: Задания 8, 9 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 19 Задание 21 Задание 20 Задание 17 Задание 18 Задание 25 Задание 23 Экономика: Задания 5, 6, 7
Право
Особенности уголовного процесса Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Система российского права Воинская обязанность Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Право в системе социальных норм Особенности административной юрисдикции Гражданство РФ Международное право Конституция РФ Понятие и виды юридической ответственности Законодательство РФ о выборах Организационно-правовые формы Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Права и обязанности налогоплательщика
Экономика
Экономические системы Экономика и экономическая наука Роль государства в экономике Деньги Рынок труда. Безработица Постоянные и переменные затраты Предпринимательство Ценные бумаги Основные источники финансирования бизнеса Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Государственный бюджет Факторы производства и факторные доходные Финансовые институты. Банковская система Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Виды, причины и последствия инфляции Рынок и рыночный механизм Спрос и предложение Налоги Мировая экономика Торговля и обмен

Международное право

Международное право – это система юридических принципов и норм, возникающих в результате соглашения между государствами и иными субъектами международного права, а также регулирующих отношения между ними для сохранения мирного порядка.

Международное право регулирует не только отношения между государствами, но и между международными организациями, между юридическими и физическими лицами и государствами. Нормы международного права создаются государствами и его субъектами путем согласия между ними.

Также внутри международного права сформировались такие группы прав: гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права.

Практически весь комплекс прав и свобод человека вошёл в Конституцию РФ, которые в свою очередь пришли к нам из международных документов, таких как Конвенция ООН, Декларация прав и свобод человека и гражданина и др.

Основные принципы и права:

  • Элементарные права: право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и др.

  • Гражданские и политические права: право на свободу мысли, совести, религии; свободу убеждений и свободное их выражение; право на свободу мирных собраний, право участия в управлении делами своего государства и др.

  • Социально-экономические и культурные права: право на свободный труд, справедливое вознаграждение за труд, социальное обеспечение; право на образование и участие в культурной жизни и др.

  • Принцип равенства: «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, все равны перед законом и т. д.».

Существует система международной защиты прав человека. Среди важнейших международных организаций по защите прав Организация Объединённых Наций (ООН), Совет Европы (СЕ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Международное право охватывает большое количество отношений, поэтому его делят на отрасли, одна из которых – Международное гуманитарное право.

Международное гуманитарное право – отрасль международного права, представляющая собой совокупность принципов и норм, регулирующих отношения государств в период вооруженных конфликтов.

Международное гуманитарное право, регулируя вооружённые конфликты, провозглашает основной принцип: «государства обязаны при всех обстоятельствах разрешать любые разногласия мирными средствами». Однако международное гуманитарное право не в силах запретить войну или прекратить использование оружия вообще.

Функции Международного гуманитарного права:

  1. Организационно-управленческая. Основывается на интересах, согласованных между государствами, для достижения цели, связанной с защитой от последствий войны. В условиях неэффективности внутренней правовой системы стимулирует решение этой задачи.

  2. Превентивная. Ограничивает суверенитет государств-участников вооруженных конфликтов в отношении применения ими определенных средств, способов и методов ведения военных действий.

  3. Правовая. Регулирует международные гуманитарные отношения, разрабатывает правовые нормы, разъясняют положения, которые действуют в праве.

  4. Защитная. Предоставляет покровительство различным категориям людей и объектов, претендует на то, чтобы стать первым сводом международно-правовых норм, которые предназначены для защиты человека в период вооруженного конфликта.

Нормы международного гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфликтов.

На современном этапе основными нормами международного гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфликтов, являются следующие:

  1. Лица, вышедшие из строя, а также лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях (гражданское население), имеют право на уважение к их жизни, а также на физическую и психическую неприкосновенность.

  2. Взятые в плен участники боевых действий (так называемые комбатанты) и гражданские лица должны быть защищены от любых актов насилия. Стороны в конфликте обязаны всегда проводить различия между гражданским населением и комбатантами, с тем чтобы щадить гражданское население и гражданские объекты. Нападение должно быть направлено только против военных объектов.

  3. Запрещается убивать или наносить увечья противнику, который сдался в плен или прекратил принимать участие в военных действиях.

  4. Раненых и больных следует подбирать, и им должна быть оказана медицинская помощь.

  5. Каждый имеет право на основные судебные гарантии. Никто не может подвергаться физическим или психологическим пыткам, телесным наказаниям, жестокому или унизительному обращению.

  6. Ограничивается право сторон в конфликте и их вооруженных сил выбирать средства и методы ведения войны. Запрещается применять оружие и методы ведения военных действий, способные причинить излишние разрушения или чрезмерные страдания.

Примером действия МГП является создание и функционирование таких организаций, как Международный Комитет Красного Креста. Его целью является защита и поддержка жертв войны и других ситуаций насилия. Благодаря официальным и закреплённым нормам международного гуманитарного защищены от произвола, например, военные журналисты, военнопленные.

Источники современного международного гуманитарного права:

  1. Четыре Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г.

  2. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.

  3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.

  4. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.

  5. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 1995 г.

  6. Другие многосторонние и двусторонние международные акты, многие из которых ратифицированы РФ

Ратификация - процесс придания юридической силы документу, путём утверждения его соответствующим органом каждой из сторон