Международное право

Международное право – это система юридических принципов и норм, возникающих в результате соглашения между государствами и иными субъектами международного права, а также регулирующих отношения между ними для сохранения мирного порядка.

Международное право регулирует не только отношения между государствами, но и между международными организациями, между юридическими и физическими лицами и государствами. Нормы международного права создаются государствами и его субъектами путем согласия между ними.

Также внутри международного права сформировались такие группы прав: гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права.

Практически весь комплекс прав и свобод человека вошёл в Конституцию РФ, которые в свою очередь пришли к нам из международных документов, таких как Конвенция ООН, Декларация прав и свобод человека и гражданина и др.

Основные принципы и права:

Элементарные права: право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и др.

Гражданские и политические права: право на свободу мысли, совести, религии; свободу убеждений и свободное их выражение; право на свободу мирных собраний, право участия в управлении делами своего государства и др.

Социально-экономические и культурные права: право на свободный труд, справедливое вознаграждение за труд, социальное обеспечение; право на образование и участие в культурной жизни и др.

Принцип равенства: «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, все равны перед законом и т. д.».

Существует система международной защиты прав человека. Среди важнейших международных организаций по защите прав Организация Объединённых Наций (ООН), Совет Европы (СЕ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Международное право охватывает большое количество отношений, поэтому его делят на отрасли, одна из которых – Международное гуманитарное право.

Международное гуманитарное право – отрасль международного права, представляющая собой совокупность принципов и норм, регулирующих отношения государств в период вооруженных конфликтов.

Международное гуманитарное право, регулируя вооружённые конфликты, провозглашает основной принцип: «государства обязаны при всех обстоятельствах разрешать любые разногласия мирными средствами». Однако международное гуманитарное право не в силах запретить войну или прекратить использование оружия вообще.

Функции Международного гуманитарного права:

Организационно-управленческая. Основывается на интересах, согласованных между государствами, для достижения цели, связанной с защитой от последствий войны. В условиях неэффективности внутренней правовой системы стимулирует решение этой задачи. Превентивная. Ограничивает суверенитет государств-участников вооруженных конфликтов в отношении применения ими определенных средств, способов и методов ведения военных действий. Правовая. Регулирует международные гуманитарные отношения, разрабатывает правовые нормы, разъясняют положения, которые действуют в праве. Защитная. Предоставляет покровительство различным категориям людей и объектов, претендует на то, чтобы стать первым сводом международно-правовых норм, которые предназначены для защиты человека в период вооруженного конфликта.

Нормы международного гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфликтов.

На современном этапе основными нормами международного гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфликтов, являются следующие:

Лица, вышедшие из строя, а также лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях (гражданское население), имеют право на уважение к их жизни, а также на физическую и психическую неприкосновенность. Взятые в плен участники боевых действий (так называемые комбатанты) и гражданские лица должны быть защищены от любых актов насилия. Стороны в конфликте обязаны всегда проводить различия между гражданским населением и комбатантами, с тем чтобы щадить гражданское население и гражданские объекты. Нападение должно быть направлено только против военных объектов. Запрещается убивать или наносить увечья противнику, который сдался в плен или прекратил принимать участие в военных действиях. Раненых и больных следует подбирать, и им должна быть оказана медицинская помощь. Каждый имеет право на основные судебные гарантии. Никто не может подвергаться физическим или психологическим пыткам, телесным наказаниям, жестокому или унизительному обращению. Ограничивается право сторон в конфликте и их вооруженных сил выбирать средства и методы ведения войны. Запрещается применять оружие и методы ведения военных действий, способные причинить излишние разрушения или чрезмерные страдания.

Примером действия МГП является создание и функционирование таких организаций, как Международный Комитет Красного Креста. Его целью является защита и поддержка жертв войны и других ситуаций насилия. Благодаря официальным и закреплённым нормам международного гуманитарного защищены от произвола, например, военные журналисты, военнопленные.

Источники современного международного гуманитарного права:

Четыре Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 1995 г. Другие многосторонние и двусторонние международные акты, многие из которых ратифицированы РФ

Ратификация - процесс придания юридической силы документу, путём утверждения его соответствующим органом каждой из сторон