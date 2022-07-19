СМИ в политической системе

Сбор, обработка и предоставление информации с помощью специальных технических средств, таких как
Работа СМИ носит периодический либо постоянный характер.
Неограниченный круг потребителей.
Движение основного информационного потока в одном направлении – от СМИ к потребителю.
Распространение информации осуществляется в специальных формах, с помощью специальных технических средств (печатное издание, теле– и радиопередача, страничка в интернете и др.).
Информационная – удовлетворение потребности населения в информировании о событиях через газеты, радио, телевидение.
Формирование общественного мнения - сопровождение рассказа о событиях оценками и комментариями, которые могут быть скрытыми, неочевидными и которые сильно влияют на восприятие происходящего населением.
Образование и социализация граждан – предоставление населению таких сведений (о политической жизни в России и иностранных государствах, о мировых ценностях, конфликтах и т. д.), которые позволяют ему ориентироваться в сфере политики, понимать суть происходящих процессов, оценивать те или иные события.
Осуществление общественного контроля за действиями власти – информируя население о злоупотреблениях власти, осуществляют контроль за ней, предотвращая, возможно, еще большие злоупотребления. реализация этой функции возможна при существовании независимых сми, т. е. неподконтрольных государству.
Выражение общественных интересов – выявление актуальных проблем, формулирование интересов различных слоев населения, их потребностей и оценок, что дает власти возможность получать информацию о реальных настроениях населения.
Объединение граждан – мобилизация граждан на единые действия, поскольку гражданин информируется о том, что его интересы и потребности разделяются и другими людьми и что существует возможность объединиться с целью их достижения.
Прямое общение политических лидеров с населением приводит к отсутствию необходимости участия в этом процессе политических партий, и, следовательно, к потере значения партий в политической системе.
Население и политическая элита участвуют в политике вне зависимости от местонахождения.
Возможно всепроникающее воздействие власти во все сферы жизни общества (тоталитаризм), создание социально-политических мифов, массовое манипулирование общественным сознанием.