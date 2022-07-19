СМИ в политической системе

Средства массовой информации – институт политической системы, деятельность которого помогает доносить до граждан информацию и способствовать повышению уровня вовлеченности в политические процессы.

Отличительные признаки СМИ

Сбор, обработка и предоставление информации с помощью специальных технических средств, таких как

Работа СМИ носит периодический либо постоянный характер.

Неограниченный круг потребителей.

Движение основного информационного потока в одном направлении – от СМИ к потребителю.

Распространение информации осуществляется в специальных формах, с помощью специальных технических средств (печатное издание, теле– и радиопередача, страничка в интернете и др.).

Функции СМИ

Информационная – удовлетворение потребности населения в информировании о событиях через газеты, радио, телевидение.

Формирование общественного мнения - сопровождение рассказа о событиях оценками и комментариями, которые могут быть скрытыми, неочевидными и которые сильно влияют на восприятие происходящего населением.

Образование и социализация граждан – предоставление населению таких сведений (о политической жизни в России и иностранных государствах, о мировых ценностях, конфликтах и т. д.), которые позволяют ему ориентироваться в сфере политики, понимать суть происходящих процессов, оценивать те или иные события.

Осуществление общественного контроля за действиями власти – информируя население о злоупотреблениях власти, осуществляют контроль за ней, предотвращая, возможно, еще большие злоупотребления. реализация этой функции возможна при существовании независимых сми, т. е. неподконтрольных государству.

Выражение общественных интересов – выявление актуальных проблем, формулирование интересов различных слоев населения, их потребностей и оценок, что дает власти возможность получать информацию о реальных настроениях населения.

Объединение граждан – мобилизация граждан на единые действия, поскольку гражданин информируется о том, что его интересы и потребности разделяются и другими людьми и что существует возможность объединиться с целью их достижения.

Основные последствия появления СМИ в политике