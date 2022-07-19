СМИ в политической системе

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Человек и общество
Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Искусство Многовариантность общественного развития (типы обществ) Образование, его значение для личности и общества Религия Виды знаний Понятие общественного прогресса Природное и общественное в человеке. Мировоззрение, его виды и формы Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Потребности и интересы Понятие истины, её критерии Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Мышление и деятельность Основные институты общества Системное строение общества элементы и подсистемы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мораль
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальная роль Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социализация индивида Молодёжь как социальная группа Семья и брак Виды социальных норм Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности
Формат ЕГЭ
Задание 18 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 17 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 25 Задание 22 Политика: Задания 10, 11 Задание 23 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 1 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 19 Задание 21 Задание 24 Задание 20
Право
Система российского права Воинская обязанность Организационно-правовые формы Право в системе социальных норм Особенности административной юрисдикции Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Понятие и виды юридической ответственности Правоохранительные органы. Судебная система Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Права и обязанности налогоплательщика Международное право Конституция РФ Гражданство РФ Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Особенности уголовного процесса Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законодательство РФ о выборах Законотворческий процесс Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права
Экономика
Экономические системы Экономика и экономическая наука Спрос и предложение Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Факторы производства и факторные доходные Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика Основные источники финансирования бизнеса Деньги Предпринимательство Торговля и обмен Рынок и рыночный механизм Роль государства в экономике Налоги Ценные бумаги Финансовые институты. Банковская система Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Рынок труда. Безработица Государственный бюджет Постоянные и переменные затраты
Политика
Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство Политическое участие граждан РФ Федеративное устройство Российской Федерации Государство, его функции Типология политических режимов Органы государственной власти Российской Федерации Понятие власти Избирательная кампания в Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Политические партии и движения Политическая система Политический процесс Политическая элита

СМИ в политической системе

Средства массовой информации институт политической системы, деятельность которого помогает доносить до граждан информацию и способствовать повышению уровня вовлеченности в политические процессы.

Отличительные признаки СМИ

  • Сбор, обработка и предоставление информации с помощью специальных технических средств, таких как

  • Работа СМИ носит периодический либо постоянный характер.

  • Неограниченный круг потребителей.

  • Движение основного информационного потока в одном направлении от СМИ к потребителю.

  • Распространение информации осуществляется в специальных формах, с помощью специальных технических средств (печатное издание, теле и радиопередача, страничка в интернете и др.).

Функции СМИ

Информационная удовлетворение потребности населения в информировании о событиях через газеты, радио, телевидение.

Формирование общественного мнения - сопровождение рассказа о событиях оценками и комментариями, которые могут быть скрытыми, неочевидными и которые сильно влияют на восприятие происходящего населением.

Образование и социализация граждан предоставление населению таких сведений (о политической жизни в России и иностранных государствах, о мировых ценностях, конфликтах и т. д.), которые позволяют ему ориентироваться в сфере политики, понимать суть происходящих процессов, оценивать те или иные события.

Осуществление общественного контроля за действиями власти информируя население о злоупотреблениях власти, осуществляют контроль за ней, предотвращая, возможно, еще большие злоупотребления. реализация этой функции возможна при существовании независимых сми, т. е. неподконтрольных государству.

Выражение общественных интересов выявление актуальных проблем, формулирование интересов различных слоев населения, их потребностей и оценок, что дает власти возможность получать информацию о реальных настроениях населения.

Объединение граждан мобилизация граждан на единые действия, поскольку гражданин информируется о том, что его интересы и потребности разделяются и другими людьми и что существует возможность объединиться с целью их достижения.

Основные последствия появления СМИ в политике

  • Прямое общение политических лидеров с населением приводит к отсутствию необходимости участия в этом процессе политических партий, и, следовательно, к потере значения партий в политической системе.

  • Население и политическая элита участвуют в политике вне зависимости от местонахождения.

  • Возможно всепроникающее воздействие власти во все сферы жизни общества (тоталитаризм), создание социально-политических мифов, массовое манипулирование общественным сознанием.