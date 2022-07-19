Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права.

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Человек и общество
Мораль Понятие истины, её критерии Образование, его значение для личности и общества Природное и общественное в человеке. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Мышление и деятельность Основные институты общества Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Многовариантность общественного развития (типы обществ) Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Понятие общественного прогресса Искусство Потребности и интересы Системное строение общества элементы и подсистемы Виды знаний Религия Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Мировоззрение, его виды и формы
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Виды социальных норм Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социальная роль
Формат ЕГЭ
Задание 18 Задание 1 Задание 21 Задание 17 Политика: Задания 10, 11 Задание 19 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 24 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 25 Задание 22 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 23 Задание 20 Социальные отношения: Задания 8, 9
Право
Особенности административной юрисдикции Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Международное право Особенности уголовного процесса Конституция РФ Законодательство РФ о выборах Законотворческий процесс Правоохранительные органы. Судебная система Гражданство РФ Права и обязанности налогоплательщика Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Воинская обязанность Организационно-правовые формы Право в системе социальных норм Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Понятие и виды юридической ответственности Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Система российского права
Экономика
Предпринимательство Экономические системы Виды, причины и последствия инфляции Финансовые институты. Банковская система Рынок и рыночный механизм Деньги Государственный бюджет Факторы производства и факторные доходные Постоянные и переменные затраты Ценные бумаги Экономика и экономическая наука Основные источники финансирования бизнеса Налоги Рынок труда. Безработица Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Спрос и предложение Роль государства в экономике Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Мировая экономика Торговля и обмен
Политика
Политические партии и движения Политический процесс Понятие власти Избирательная кампания в Российской Федерации Политическая элита Политическое участие граждан РФ Политическая система Типология политических режимов Средства массовой информации в политической системе Федеративное устройство Российской Федерации Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство Государство, его функции Органы государственной власти Российской Федерации

Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права.

Гражданское право и гражданские правоотношения.

Гражданское право — это совокупность норм, которые регулируют имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве и имущественной самостоятельности их участников.

Предметом гражданского права являются отношения, регулируемые гражданским законодательством, т.е. имущественные и личные неимущественные отношения.

Общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права, имеют название гражданско-правовых отношений.

Особенности гражданско-правовых отношений:

  • минимальное вмешательство государства в сферу гражданских отношений

  • равенство сторон отношений

  • лица осуществляют права своей волей

Существуют различные по своей сущности гражданские правоотношения, но для успешной сдачи экзамена нужно знать лишь об имущественных и неимущественных.

Имущественные правоотношения — общественные отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между участниками экономического оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, услугами, выполняемыми работами, деньгами, ценными бумагами и др.).

Неимущественные отношения — общественные отношения, возникающие по поводу нематериальных благ.
Например, отношения в сфере авторства на произведения искусства, науки и культуры; отношения по поводу защиты чести, достоинства, деловой репутации.

Имущественные права — это субъективное право физического или юридического лица на владение, пользование и распоряжение своим имуществом.

Например:

  • право собственности

  • ограниченного пользования

  • хозяйственного ведения

  • права по договору и др.

Неимущественные личные права связаны с отношениями непосредственно связанных с имуществом и непосредственно не связанных с имуществом.

Личные неимущественные права — возникают с рождения и неотделимы от человека.

Например, право на жизнь, право на имя, право на честь и достоинство, на индивидуальный облик, тайну частной жизни, здоровье и др.

Гражданская правосубъектность.

Способность быть субъектом гражданского права определяется гражданской правоспособностью и гражданской дееспособностью, которые входят в состав правосубъектности.

Гражданская правоспособность — это способность субъекта иметь гражданские права и нести обязанности.

Содержание гражданской правоспособности составляют следующие права:

  • иметь имущество на праве собственности;

  • наследовать имущество;

  • заниматься предпринимательской и иной, не запрещенной законом деятельностью;

  • создавать юридические лица как самостоятельно, так и совместно с другими лицами;

  • совершать любые, не запрещенные законом сделки;

  • выбирать место жительства;

  • иметь авторские права, иные, охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности;

  • иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Гражданская дееспособность — способность субъекта своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

Подразделяется на:

Деликтоспособность — способность лица самостоятельно нести ответственность за вред, причинённый его противоправным деянием.

Сделкоспособность — способность самостоятельно осуществлять принадлежащие человеку права, совершать сделки.

Наступление правосубъектности.

Физические лица обладают правоспособностью с момента рождения. Дееспособность они получают с определенного возраста (частичная дееспособность с 6-18 лет, полная дееспособность с 18 лет). Деликтоспособность физического лица наступает с 16 лет (уголовная и административная), а по особо тяжким уголовным преступлениям — с 14 лет.

Юридические лица обладают правоспособностью, в том числе дееспособностью и деликтоспособностью, с момента их государственной регистрации.

Субъекты гражданского права.

Существует три категории субъектов в гражданском праве — юридические лица, публично-правовые образования, физические лица

Юридические лица — это организации, обладающие собственным имуществом, организационным единством, зарегистрированные в установленном законом порядке, вступающие в правоотношения от своего имени.

Публично-правовые образования — это государство (Российская Федерация), субъекты РФ, муниципальные образования.

Физические лица — люди, имеющие право вступать в правоотношения:

  • Лицо без гражданства

  • Иностранный гражданин

  • Гражданин государства.

По объему дееспособности граждане подразделяются на четыре группы:

  • Полностью дееспособные (с 18 лет);

  • Частично дееспособные (с 6 до 18 лет);

  • Ограниченно дееспособные*;

  • Недееспособные**.

* Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, а также который вследствие психического расстройства может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство.

Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. - ГК РФ ст. 30

**Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.

Существует разделение по объему дееспособности в зависимости от возраста:

Возраст от 0 до 6 лет — полная недееспособность;

Возраст от 6 до 14 лет (малолетние) — могут совершать мелкие бытовые сделки, сделки направленные на безвозмездное получение выгоды (например, принятие подарка), сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителями;

Возраст от 14 до 18 лет (несовершеннолетние) – могут совершать сделки, которые разрешены малолетним, распоряжаться свои заработком/стипендией, осуществлять права автора произведения, вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими.

Возраст с 18 лет — полная дееспособность.

Иные права и возрастные пороги для их осуществления:

  • Заключать трудовой договор — с 16 лет, с 14 лет при наличии согласия родителя / законного представителя

  • Быть членом кооператива — с 16 лет

  • Заключать брак — с 18 лет, с 16 при наличии уважительных причин (призыв в армию, беременность, угроза жизни)

  • Активное избирательное право (право избирать) — с 18 лет

  • Пассивное избирательное право (право быть избранным) – различается:

    • Депутат Государственной Думы — с 21 года

    • Высшее должностное лицо субъекта РФ (например, губернатор) — с 30 лет

    • Президент РФ — с 35 лет.

Таким образом, чтобы стать полностью дееспособным, необходимо достичь 18 лет. Другим основанием для приобретения полной дееспособности является эмансипация.

Эмансипация — объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным по решению органа опеки и попечительства — с согласия обоих родителей/усыновителей/попечителей либо по решению суда — при отсутствии такого согласия.

Основаниями эмансипации являются работа по трудовому договору или занятие предпринимательской деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным имеет место также при вступлении несовершеннолетнего в брак, при этом при расторжении брака полная дееспособность сохраняется. Однако при признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.

Полная гражданская дееспособность позволяет гражданам самостоятельно приобретать любые гражданские права, так же, как и принимать на себя и исполнять любые гражданские обязанности.

Объекты гражданских правоотношений.

  • Имущество (движимое и недвижимое), деньги и ценные бумаги (свободно участвующие в обороте и ограниченные в обороте);

  • Личные неимущественные блага (жизнь, здоровье, личная неприкосновенность, честь, достоинство, деловая репутация);

  • Работы и услуги;

  • Результаты творческой деятельности.

Одним из основных понятий гражданского права является понятие «собственность».

Собственность — это отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей. При этом несобственники данной вещи относятся к ней как к чужой.

Компоненты права собственности — это три правомочия, которые вместе составляют право собственности:

1.Владение — право собственника реально обладать имуществом.

2.Пользование — возможность извлечь полезные свойства из имущества.

3.Распоряжение — возможность решать «юридическую судьбу» имущества.

Формы собственности в РФ.

  1. Частная собственность

Например: Дачный дом гражданки А;

  1. Государственная собственность РФ или ее субъектов

Например: Московский государственный университет; Корабли военно-морского флота;

  1. Муниципальная собственность

Например: Городская поликлиника в городе N; общеобразовательная школа города Б.

Договор

Договор ещё одно важное понятие в гражданском праве.

Договор — это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей.

Договор является двухсторонней или многосторонней сделкой.

Существуют различные виды договоров, однако для экзамена достаточно знать самые распространенные из них:

  • По договору купли-продажи продавец обязуется передать товар в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму.

  • По договору аренды (имущественного найма) арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество во временное владение и пользование им за определенную денежную сумму.

  • По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать те или иные услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

  • По договору займа заимодавец передает в собственность заемщику деньги или какие-либо вещи, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.