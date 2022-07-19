Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права.

Предметом гражданского права являются отношения, регулируемые гражданским законодательством, т.е. имущественные и личные неимущественные отношения.
Общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права, имеют название гражданско-правовых отношений.
Особенности гражданско-правовых отношений:
минимальное вмешательство государства в сферу гражданских отношений
равенство сторон отношений
лица осуществляют права своей волей
Существуют различные по своей сущности гражданские правоотношения, но для успешной сдачи экзамена нужно знать лишь об имущественных и неимущественных.
право собственности
ограниченного пользования
хозяйственного ведения
права по договору и др.
Личные неимущественные права — возникают с рождения и неотделимы от человека.
Способность быть субъектом гражданского права определяется гражданской правоспособностью и гражданской дееспособностью, которые входят в состав правосубъектности.
Содержание гражданской правоспособности составляют следующие права:
иметь имущество на праве собственности;
наследовать имущество;
заниматься предпринимательской и иной, не запрещенной законом деятельностью;
создавать юридические лица как самостоятельно, так и совместно с другими лицами;
совершать любые, не запрещенные законом сделки;
выбирать место жительства;
иметь авторские права, иные, охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности;
иметь иные имущественные и личные неимущественные права.
Подразделяется на:
Физические лица обладают правоспособностью с момента рождения. Дееспособность они получают с определенного возраста (частичная дееспособность с 6-18 лет, полная дееспособность с 18 лет). Деликтоспособность физического лица наступает с 16 лет (уголовная и административная), а по особо тяжким уголовным преступлениям — с 14 лет.
Юридические лица обладают правоспособностью, в том числе дееспособностью и деликтоспособностью, с момента их государственной регистрации.
Существует три категории субъектов в гражданском праве — юридические лица, публично-правовые образования, физические лица
Лицо без гражданства
Иностранный гражданин
Гражданин государства.
По объему дееспособности граждане подразделяются на четыре группы:
Полностью дееспособные (с 18 лет);
Частично дееспособные (с 6 до 18 лет);
Ограниченно дееспособные*;
Недееспособные**.
* Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, а также который вследствие психического расстройства может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство.
Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. - ГК РФ ст. 30
**Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.
Существует разделение по объему дееспособности в зависимости от возраста:
Возраст от 0 до 6 лет — полная недееспособность;
Возраст от 6 до 14 лет (малолетние) — могут совершать мелкие бытовые сделки, сделки направленные на безвозмездное получение выгоды (например, принятие подарка), сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителями;
Возраст от 14 до 18 лет (несовершеннолетние) – могут совершать сделки, которые разрешены малолетним, распоряжаться свои заработком/стипендией, осуществлять права автора произведения, вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими.
Возраст с 18 лет — полная дееспособность.
Иные права и возрастные пороги для их осуществления:
Заключать трудовой договор — с 16 лет, с 14 лет при наличии согласия родителя / законного представителя
Быть членом кооператива — с 16 лет
Заключать брак — с 18 лет, с 16 при наличии уважительных причин (призыв в армию, беременность, угроза жизни)
Активное избирательное право (право избирать) — с 18 лет
Пассивное избирательное право (право быть избранным) – различается:
Депутат Государственной Думы — с 21 года
Высшее должностное лицо субъекта РФ (например, губернатор) — с 30 лет
Президент РФ — с 35 лет.
Таким образом, чтобы стать полностью дееспособным, необходимо достичь 18 лет. Другим основанием для приобретения полной дееспособности является эмансипация.
Основаниями эмансипации являются работа по трудовому договору или занятие предпринимательской деятельностью.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным имеет место также при вступлении несовершеннолетнего в брак, при этом при расторжении брака полная дееспособность сохраняется. Однако при признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.
Полная гражданская дееспособность позволяет гражданам самостоятельно приобретать любые гражданские права, так же, как и принимать на себя и исполнять любые гражданские обязанности.
Имущество (движимое и недвижимое), деньги и ценные бумаги (свободно участвующие в обороте и ограниченные в обороте);
Личные неимущественные блага (жизнь, здоровье, личная неприкосновенность, честь, достоинство, деловая репутация);
Работы и услуги;
Результаты творческой деятельности.
Одним из основных понятий гражданского права является понятие «собственность».
Компоненты права собственности — это три правомочия, которые вместе составляют право собственности:
1.Владение — право собственника реально обладать имуществом.
2.Пользование — возможность извлечь полезные свойства из имущества.
3.Распоряжение — возможность решать «юридическую судьбу» имущества.
Частная собственность
Государственная собственность РФ или ее субъектов
Муниципальная собственность
Договор ещё одно важное понятие в гражданском праве.
Договор является двухсторонней или многосторонней сделкой.
Существуют различные виды договоров, однако для экзамена достаточно знать самые распространенные из них:
По договору купли-продажи продавец обязуется передать товар в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму.
По договору аренды (имущественного найма) арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество во временное владение и пользование им за определенную денежную сумму.
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать те или иные услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
По договору займа заимодавец передает в собственность заемщику деньги или какие-либо вещи, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.