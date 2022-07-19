Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права.

Гражданское право и гражданские правоотношения.

Гражданское право — это совокупность норм, которые регулируют имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве и имущественной самостоятельности их участников.

Предметом гражданского права являются отношения, регулируемые гражданским законодательством, т.е. имущественные и личные неимущественные отношения.

Общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права, имеют название гражданско-правовых отношений.

Особенности гражданско-правовых отношений:

минимальное вмешательство государства в сферу гражданских отношений

равенство сторон отношений

лица осуществляют права своей волей

Существуют различные по своей сущности гражданские правоотношения, но для успешной сдачи экзамена нужно знать лишь об имущественных и неимущественных.

Имущественные правоотношения — общественные отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между участниками экономического оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, услугами, выполняемыми работами, деньгами, ценными бумагами и др.).

Неимущественные отношения — общественные отношения, возникающие по поводу нематериальных благ.

Например, отношения в сфере авторства на произведения искусства, науки и культуры; отношения по поводу защиты чести, достоинства, деловой репутации.

Имущественные права — это субъективное право физического или юридического лица на владение, пользование и распоряжение своим имуществом.

Например:

право собственности

ограниченного пользования

хозяйственного ведения

права по договору и др.

Неимущественные личные права связаны с отношениями непосредственно связанных с имуществом и непосредственно не связанных с имуществом.

Личные неимущественные права — возникают с рождения и неотделимы от человека.

Например, право на жизнь, право на имя, право на честь и достоинство, на индивидуальный облик, тайну частной жизни, здоровье и др.

Гражданская правосубъектность.

Способность быть субъектом гражданского права определяется гражданской правоспособностью и гражданской дееспособностью, которые входят в состав правосубъектности.

Гражданская правоспособность — это способность субъекта иметь гражданские права и нести обязанности.

Содержание гражданской правоспособности составляют следующие права:

иметь имущество на праве собственности;

наследовать имущество;

заниматься предпринимательской и иной, не запрещенной законом деятельностью;

создавать юридические лица как самостоятельно, так и совместно с другими лицами;

совершать любые, не запрещенные законом сделки;

выбирать место жительства;

иметь авторские права, иные, охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности;

иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Гражданская дееспособность — способность субъекта своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

Подразделяется на:

Деликтоспособность — способность лица самостоятельно нести ответственность за вред, причинённый его противоправным деянием.

Сделкоспособность — способность самостоятельно осуществлять принадлежащие человеку права, совершать сделки.

Наступление правосубъектности.

Физические лица обладают правоспособностью с момента рождения. Дееспособность они получают с определенного возраста (частичная дееспособность с 6-18 лет, полная дееспособность с 18 лет). Деликтоспособность физического лица наступает с 16 лет (уголовная и административная), а по особо тяжким уголовным преступлениям — с 14 лет.

Юридические лица обладают правоспособностью, в том числе дееспособностью и деликтоспособностью, с момента их государственной регистрации.

Субъекты гражданского права.

Существует три категории субъектов в гражданском праве — юридические лица, публично-правовые образования, физические лица

Юридические лица — это организации, обладающие собственным имуществом, организационным единством, зарегистрированные в установленном законом порядке, вступающие в правоотношения от своего имени.

Публично-правовые образования — это государство (Российская Федерация), субъекты РФ, муниципальные образования.

Физические лица — люди, имеющие право вступать в правоотношения:

Лицо без гражданства

Иностранный гражданин

Гражданин государства.

По объему дееспособности граждане подразделяются на четыре группы:

Полностью дееспособные (с 18 лет);

Частично дееспособные (с 6 до 18 лет);

Ограниченно дееспособные*;

Недееспособные**.

* Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, а также который вследствие психического расстройства может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство.

Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. - ГК РФ ст. 30

**Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.

Существует разделение по объему дееспособности в зависимости от возраста:

Возраст от 0 до 6 лет — полная недееспособность;

Возраст от 6 до 14 лет (малолетние) — могут совершать мелкие бытовые сделки, сделки направленные на безвозмездное получение выгоды (например, принятие подарка), сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителями;

Возраст от 14 до 18 лет (несовершеннолетние) – могут совершать сделки, которые разрешены малолетним, распоряжаться свои заработком/стипендией, осуществлять права автора произведения, вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими.

Возраст с 18 лет — полная дееспособность.

Иные права и возрастные пороги для их осуществления:

Заключать трудовой договор — с 16 лет, с 14 лет при наличии согласия родителя / законного представителя

Быть членом кооператива — с 16 лет

Заключать брак — с 18 лет, с 16 при наличии уважительных причин (призыв в армию, беременность, угроза жизни)

Активное избирательное право (право избирать) — с 18 лет

Пассивное избирательное право (право быть избранным) – различается: Депутат Государственной Думы — с 21 года Высшее должностное лицо субъекта РФ (например, губернатор) — с 30 лет Президент РФ — с 35 лет.



Таким образом, чтобы стать полностью дееспособным, необходимо достичь 18 лет. Другим основанием для приобретения полной дееспособности является эмансипация.

Эмансипация — объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным по решению органа опеки и попечительства — с согласия обоих родителей/усыновителей/попечителей либо по решению суда — при отсутствии такого согласия.

Основаниями эмансипации являются работа по трудовому договору или занятие предпринимательской деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным имеет место также при вступлении несовершеннолетнего в брак, при этом при расторжении брака полная дееспособность сохраняется. Однако при признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.

Полная гражданская дееспособность позволяет гражданам самостоятельно приобретать любые гражданские права, так же, как и принимать на себя и исполнять любые гражданские обязанности.

Объекты гражданских правоотношений.

Имущество (движимое и недвижимое), деньги и ценные бумаги (свободно участвующие в обороте и ограниченные в обороте);

Личные неимущественные блага (жизнь, здоровье, личная неприкосновенность, честь, достоинство, деловая репутация);

Работы и услуги;

Результаты творческой деятельности.

Одним из основных понятий гражданского права является понятие «собственность».

Собственность — это отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей. При этом несобственники данной вещи относятся к ней как к чужой.

Компоненты права собственности — это три правомочия, которые вместе составляют право собственности:

1.Владение — право собственника реально обладать имуществом.

2.Пользование — возможность извлечь полезные свойства из имущества.

3.Распоряжение — возможность решать «юридическую судьбу» имущества.

Формы собственности в РФ.

Частная собственность

Например: Дачный дом гражданки А;

Государственная собственность РФ или ее субъектов

Например: Московский государственный университет; Корабли военно-морского флота;

Муниципальная собственность

Например: Городская поликлиника в городе N; общеобразовательная школа города Б.

Договор

Договор ещё одно важное понятие в гражданском праве.

Договор — это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей.

Договор является двухсторонней или многосторонней сделкой.

Существуют различные виды договоров, однако для экзамена достаточно знать самые распространенные из них: