Учебник MAXIMUM Education

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Конституционное судопроизводство

Конституционное судопроизводство – рассмотрение дел в Конституционном Суде и отнесенных к его подведомственности

В Российской Федерации конституционное судопроизводство проводится на двух уровнях:

  • Федеральный – Конституционный Суд РФ

  • Региональный – конституционный суд (в республиках) и уставный суд (в иных субъектах: края, области, автономии)

Подведомственность Конституционного Суда РФ (КС РФ):

  • Разрешение вопросов о соответствии Конституции РФ иных нормативных правовых актов

  • Разрешает споры о компетенции органов государственной власти

  • Проверка закона на конституционность по жалобам и запросам

  • Даёт толкование Конституции

  • Дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления

  • Проверяет на соответствие Конституции Российской Федерации вопрос, выносимый на референдум Российской Федерации

Правовые источники деятельности Конституционного Суда РФ:

  • Конституция РФ (ст. 125)

  • Федеральный конституционный закон «О конституционном суде Российской Федерации»

ВАЖНО! Конституционный Суд РФ не является вышестоящим для конституционных или уставных судов субъекта федерации, они самостоятельны в пределах свой компетенции.

Принципы конституционного судопроизводства:

  • Независимость – Конституционный Суд в РФ отдельная ветвь судопроизводства и независима от остальных судов

  • Коллегиальность – рассмотрение дел в Конституционном Суде РФ и вынесение решения осуществляется коллегиально

  • Гласность - рассмотрение дел, назначенных к слушанию в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, по общему правилу, является открытым.

  • Устность - разбирательство по делам, назначенным к слушанию в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, происходит устно.

  • Язык конституционного судопроизводства - производство в Конституционном Суде РФ ведется на русском языке.

  • Состязательность и равноправие сторон - стороны пользуются равными правами и возможностями по отстаиванию своей позиции на основе состязательности в заседании Конституционного Суда РФ

  • Непрерывность - заседание Конституционного Суда Российской Федерации по каждому делу происходит непрерывно

Стадии конституционного судопроизводства в РФ:

  1. Обращение в Конституционный Суд РФ

  2. Предварительное рассмотрение обращения Секретариатом

  3. Предварительное рассмотрение обращения судьями

  4. Назначение и подготовка дела к слушанию

  5. Судебное разбирательство

  6. Вынесение постановления

Рассмотрим конституционное судопроизводство на следующем примере: Государственная Дума РФ приняла закон о внесении изменений в социальные выплаты, часть депутатов посчитали, что этот закон противоречит Конституции РФ и направили обращение в Конституционный Суд РФ для проверки внесенных изменений на соответствие Конституции.