Конституционное судопроизводство

Конституционное судопроизводство – рассмотрение дел в Конституционном Суде и отнесенных к его подведомственности

В Российской Федерации конституционное судопроизводство проводится на двух уровнях:

Федеральный – Конституционный Суд РФ

Региональный – конституционный суд (в республиках) и уставный суд (в иных субъектах: края, области, автономии)

Подведомственность Конституционного Суда РФ (КС РФ):

Разрешение вопросов о соответствии Конституции РФ иных нормативных правовых актов

Разрешает споры о компетенции органов государственной власти

Проверка закона на конституционность по жалобам и запросам

Даёт толкование Конституции

Дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления

Проверяет на соответствие Конституции Российской Федерации вопрос, выносимый на референдум Российской Федерации

Правовые источники деятельности Конституционного Суда РФ:

Конституция РФ (ст. 125)

Федеральный конституционный закон «О конституционном суде Российской Федерации»

ВАЖНО! Конституционный Суд РФ не является вышестоящим для конституционных или уставных судов субъекта федерации, они самостоятельны в пределах свой компетенции.

Принципы конституционного судопроизводства:

Независимость – Конституционный Суд в РФ отдельная ветвь судопроизводства и независима от остальных судов

Коллегиальность – рассмотрение дел в Конституционном Суде РФ и вынесение решения осуществляется коллегиально

Гласность - рассмотрение дел, назначенных к слушанию в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, по общему правилу, является открытым.

Устность - разбирательство по делам, назначенным к слушанию в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, происходит устно.

Язык конституционного судопроизводства - производство в Конституционном Суде РФ ведется на русском языке.

Состязательность и равноправие сторон - стороны пользуются равными правами и возможностями по отстаиванию своей позиции на основе состязательности в заседании Конституционного Суда РФ

Непрерывность - заседание Конституционного Суда Российской Федерации по каждому делу происходит непрерывно

Стадии конституционного судопроизводства в РФ:

Обращение в Конституционный Суд РФ Предварительное рассмотрение обращения Секретариатом Предварительное рассмотрение обращения судьями Назначение и подготовка дела к слушанию Судебное разбирательство Вынесение постановления

Рассмотрим конституционное судопроизводство на следующем примере: Государственная Дума РФ приняла закон о внесении изменений в социальные выплаты, часть депутатов посчитали, что этот закон противоречит Конституции РФ и направили обращение в Конституционный Суд РФ для проверки внесенных изменений на соответствие Конституции.