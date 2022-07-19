В Российской Федерации конституционное судопроизводство проводится на двух уровнях:
Федеральный – Конституционный Суд РФ
Региональный – конституционный суд (в республиках) и уставный суд (в иных субъектах: края, области, автономии)
Подведомственность Конституционного Суда РФ (КС РФ):
Разрешение вопросов о соответствии Конституции РФ иных нормативных правовых актов
Разрешает споры о компетенции органов государственной власти
Проверка закона на конституционность по жалобам и запросам
Даёт толкование Конституции
Дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления
Проверяет на соответствие Конституции Российской Федерации вопрос, выносимый на референдум Российской Федерации
Правовые источники деятельности Конституционного Суда РФ:
Конституция РФ (ст. 125)
Федеральный конституционный закон «О конституционном суде Российской Федерации»
ВАЖНО! Конституционный Суд РФ не является вышестоящим для конституционных или уставных судов субъекта федерации, они самостоятельны в пределах свой компетенции.
Принципы конституционного судопроизводства:
Независимость – Конституционный Суд в РФ отдельная ветвь судопроизводства и независима от остальных судов
Коллегиальность – рассмотрение дел в Конституционном Суде РФ и вынесение решения осуществляется коллегиально
Гласность - рассмотрение дел, назначенных к слушанию в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, по общему правилу, является открытым.
Устность - разбирательство по делам, назначенным к слушанию в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, происходит устно.
Язык конституционного судопроизводства - производство в Конституционном Суде РФ ведется на русском языке.
Состязательность и равноправие сторон - стороны пользуются равными правами и возможностями по отстаиванию своей позиции на основе состязательности в заседании Конституционного Суда РФ
Непрерывность - заседание Конституционного Суда Российской Федерации по каждому делу происходит непрерывно
Стадии конституционного судопроизводства в РФ:
Обращение в Конституционный Суд РФ
Предварительное рассмотрение обращения Секретариатом
Предварительное рассмотрение обращения судьями
Назначение и подготовка дела к слушанию
Судебное разбирательство
Вынесение постановления