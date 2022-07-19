Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Правовое государство Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Политический режим. Демократия Разделение властей Формы государства Гражданское общество Местное самоуправление Выборы, референдум Участие граждан в политической жизни
Социальная сфера
Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение
Экономика
Заработная плата и стимулирование труда Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Производство и производительность труда Факторы производства и факторные доходы Экономические цели и функции государства Обмен, торговля Экономические функции домохозяйства Экономика, ее роль в жизни общества Государственный бюджет Налоги, уплачиваемые гражданами Банковские услуги Экономические системы и собственность Разделение труда и специализация Товары и услуги Инфляция Деньги Рынок и рыночный механизм
Право
Органы государственной власти Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Административные правоотношения, правонарушения и наказания Право, его роль в жизни общества и государства Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Федеративное устройство Российской Федерации Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Понятие правоотношений Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Норма права. Нормативный правовой акт Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Общество как форма жизнедеятельности людей Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Взаимодействие общества и природы Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Личность. Особенности подросткового возраста Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности

Разделение труда и специализация

Разделение труда – организации производственной деятельности, при которой за каждым субъектом закрепляется определенный вид деятельности.

Роль разделения труда в современном мире:

  1. Усиливает специализацию производства между странами и регионами;

  2. Повышает эффективность производства;

  3. Способствует развитию мирового и внутреннего рынков;

  4. Развивает кредитные отношения и др.

Общественное разделение труда неотделимо от специализации производителей.

Специализация – сосредоточение определенного вида деятельности в руках того человека или хозяйственного органа, который справляется с ней лучше других.

Типы специализации:

1. Специализация труда отдельных людей (Врачи - терапевт, хирург, лор, окулист, и пр.)

2. Специализация деятельности хозяйственных организаций (Предприятия - сельское хозяйство, промышленность, зоогигиена и пр.)

3. Специализация экономики страны в целом (Россия - газ, Япония - промышленность, Арабские Эмираты - нефть и пр.)

Последствия специализации:

1. Способствует повышение производительности всех ресурсов, которые люди используют для производства.

2. Позволяет каждому человеку находить ту сферу деятельности, где его способности проявятся в наиболее полном объеме и пр.

3. Усиливает экономические связи между государствами, развивая мировую торговлю.