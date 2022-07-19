Разделение труда и специализация

Роль разделения труда в современном мире:
Усиливает специализацию производства между странами и регионами;
Повышает эффективность производства;
Способствует развитию мирового и внутреннего рынков;
Развивает кредитные отношения и др.
Общественное разделение труда неотделимо от специализации производителей.
Типы специализации:
1. Специализация труда отдельных людей (Врачи - терапевт, хирург, лор, окулист, и пр.)
2. Специализация деятельности хозяйственных организаций (Предприятия - сельское хозяйство, промышленность, зоогигиена и пр.)
3. Специализация экономики страны в целом (Россия - газ, Япония - промышленность, Арабские Эмираты - нефть и пр.)
Последствия специализации:
1. Способствует повышение производительности всех ресурсов, которые люди используют для производства.
2. Позволяет каждому человеку находить ту сферу деятельности, где его способности проявятся в наиболее полном объеме и пр.
3. Усиливает экономические связи между государствами, развивая мировую торговлю.