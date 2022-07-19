Разделение труда и специализация

Разделение труда – организации производственной деятельности, при которой за каждым субъектом закрепляется определенный вид деятельности.

Роль разделения труда в современном мире:

Усиливает специализацию производства между странами и регионами; Повышает эффективность производства; Способствует развитию мирового и внутреннего рынков; Развивает кредитные отношения и др.

Общественное разделение труда неотделимо от специализации производителей.

Специализация – сосредоточение определенного вида деятельности в руках того человека или хозяйственного органа, который справляется с ней лучше других.

Типы специализации:

1. Специализация труда отдельных людей (Врачи - терапевт, хирург, лор, окулист, и пр.)

2. Специализация деятельности хозяйственных организаций (Предприятия - сельское хозяйство, промышленность, зоогигиена и пр.)

3. Специализация экономики страны в целом (Россия - газ, Япония - промышленность, Арабские Эмираты - нефть и пр.)

Последствия специализации:

1. Способствует повышение производительности всех ресурсов, которые люди используют для производства.

2. Позволяет каждому человеку находить ту сферу деятельности, где его способности проявятся в наиболее полном объеме и пр.

3. Усиливает экономические связи между государствами, развивая мировую торговлю.