Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Сфера духовной культуры
Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности
Человек и общество
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста Глобальные проблемы современности Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение
Политика
Выборы, референдум Участие граждан в политической жизни Разделение властей Местное самоуправление Правовое государство Власть. Роль политики в жизни общества Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Политический режим. Демократия Формы государства Понятие и признаки государства
Социальная сфера
Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества
Экономика
Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Разделение труда и специализация Экономические функции домохозяйства Экономика, ее роль в жизни общества Налоги, уплачиваемые гражданами Экономические цели и функции государства Товары и услуги Факторы производства и факторные доходы Государственный бюджет Заработная плата и стимулирование труда Деньги Производство и производительность труда Инфляция Банковские услуги Экономические системы и собственность Рынок и рыночный механизм Обмен, торговля
Право
Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Административные правоотношения, правонарушения и наказания Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Органы государственной власти Российской Федерации Понятие правоотношений Норма права. Нормативный правовой акт Федеративное устройство Российской Федерации Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право, его роль в жизни общества и государства Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних

Межнациональные отношения

Исторически межнациональные отношения складывались по мере взаимодействия этнических общностей (этносов).

Этническая общность – это исторически закрепленная за определенной территорией многочисленная совокупность людей, объединенных исторической памятью и единством языка, культуры, менталитета.

На разных этапах развития этноса происходило формирование видов этнических общностей.

Виды этнических общностей:

1. Род – наиболее простая этническая общность, для которой характерно:

  • Кровное родство;

  • Общий язык;

  • Ведение общего хозяйства.

Исторически – большая семья древних людей. В современном понимании – род Рюриковичей, род Романовых и пр.

2. Племя – образуется при объединении нескольких родов.

  • Появляется определенная культура и общие ценности;

  • Родственные связи менее заметны.

Кривичи, поляне, древляне в Древней Руси.

3. Народность – возникает при объединении достаточно большого количества племен на основе близости языков и культур.

  • Родственные связи исчезают;

  • Культура и язык выходят на первый план;

Древнерусская народность формировалась в 15 веке.

4. Нация – наиболее сложная этническая общность.

  • Охватывает все сферы жизни (экономическую и политическую в том числе);

  • Общая историческая память;

  • Часто нация формирует собственное государство или высказывает претензию на выход из состава другого государства.

Выделение Русской, Украинской и Белорусской нации в 16-17 веках.

Межнациональные отношения

Межнациональные отношения – это коммуникация и взаимодействие между этносами.

Межнациональные отношения делятся на межнациональное сотрудничество и межнациональный конфликт.

Причины межнациональных конфликтов:

  1. Несовпадение этнических и территориальных границ (территориальные споры, неправомерный захват территорий);

  2. Национальные и религиозные различия (противоречия в религиозных вероучениях, национальной политике);

  3. Прошлые национальные обиды (войны, вооруженные конфликты) и т.д.

Сотрудничество и конфликты между этносами могут существовать как на уровне государств (войны, международные переговоры), так и на уровне межличностного общения (драки, общение).

Сравните: (а) переговоры России и Турции о перемирии в Идлибе и (б) разговор представителей русской турецкой наций об особенностях культуры, обмен рецептами национальной кухни.

Сравните: (а) Грузино-южноосетинский конфликт по поводу независимости Южной Осетии и (б) спор представителей России Ивана и жителя Украины Вакулы по поводу принадлежности Крыма.

Главное условие межнационального сотрудничества как на уровне государства, так и на уровне индивидов – уважение прав этнических меньшинств. В современном мире большинство государств стремятся к налаживанию межнационального диалога, межнациональной интеграции, т.е. сближению разных этносов, проживающих на одной территории. При этом каждый этнос имеет возможность сохранить свои исторические, культурные отличительные черты.