Кто стоит на страже закона

Закон должен соблюдаться, это мы уже выясняли. Но все, что не защищено, то подвержено опасности. Если не охранять права граждан, и сам закон в целом, то ничего не будет препятствовать его нарушению. И все государственные организации к этому призваны. Но есть специально уполномоченные на то организации, общее их название –правоохранительные органы.

Правоохранительные органы – система государственных и негосударственных учреждений, главной целью которых являются защита прав и свобод человека

К правоохранительным органам Российской Федерации относятся суды, прокуратура, полиция, Следственный комитет, таможенные органы и другие. Их основное назначение – защита закона и правопорядка.

Прокуратура

Главным контрольным органом в системе правоохранительных органов является прокуратура. Прокуратура контролирует все процессы, осуществляемые другими правоохранительными органами, чтобы их деятельность также была законной и не нарушала права человека.

Задача прокуратуры - надзор за соблюдением законов и представление интересов государства в судебном процессе.

Суд

Осуществляет судопроизводство в России. Суд разрешает разные дела и по итогам каждого разбирательства выносит решение о том, кто прав, а кто нет, или назначает наказание за совершенные правонарушения.

Полиция

Базовый правоохранительный орган, который выполняет множество функций, начиная от предупреждения правонарушений и охраны общественного порядка, до расследования уже совершенных правонарушений и привлечения к ответственности недобросовестных граждан.

Таможенные органы

В Россию ежедневно поступает миллионы товаров и столько же выходит за её территорию на мировой рынок. Для того, чтобы вещи, которые могут представлять опасность для государства и его граждан не попали на территорию Российской Федерации, или, не вышли за её пределы, существует таможенная служба, которая контролирует весь этот процесс.

Нотариат

Также, в системе правоохранительных органов имеются нотариусы, они помогают составлять различные документы, заверяют завещания и другие сделки, свидетельствуют верность подписей, и многое другое.

Адвокатура

Одним из отличительных от всех правоохранительных органов является адвокатура. Часто, адвокатов даже не воспринимают за правоохранителей в полном объеме, так как они не обладают властными полномочиями, а их основная функция – защита прав человека путем его представительства.