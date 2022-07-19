Выборы, референдум

Избирательное право делится на два вида:
1. Активное (право избирать)
2. Пассивное (право быть избранным)
Выборы
Процедура избрания кандидатов
Выбор между партиями, кандидатами
Проводится с четкой периодичностью
Референдум
Всенародное голосование граждан по наиболее важным вопросам
Выбор «За» или «Против»
Проводятся по необходимости
Принципы демократических выборов и референдумов:
Добровольность: Никто не вправе принуждать граждан к участию в выборах или референдуме.
Тайное голосование (закрытость): Участники голосуют анонимно. Никто не вправе контролировать волеизъявление голосующего.
Прямое голосование: Избиратель самостоятельно принимает решение о выборе конкретного кандидата на соответствующую должность.
Всеобщность: Каждый гражданин, достигший 18 лет, независимо от своего социального положения, пола, национальности, вероисповедания, образования, места жительства, может принимать участие в выборах в качестве избирателя
Равенство голосов всех граждан: Каждый избиратель имеет лишь один голос.
Альтернативность: У избирателя всегда есть альтернативный выбор. Не может быть одного кандидата на выборах или одного варианта ответа на референдуме.
Наличие наблюдателей: На выборах и референдумах должны присутствовать лица, которые контролируют чистоту процедуры.