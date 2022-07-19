Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Разделение властей Местное самоуправление Правовое государство Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Политический режим. Демократия Формы государства Понятие и признаки государства Гражданское общество
Социальная сфера
Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения
Экономика
Экономика, ее роль в жизни общества Государственный бюджет Банковские услуги Рынок и рыночный механизм Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства Инфляция Заработная плата и стимулирование труда Разделение труда и специализация Экономические цели и функции государства Товары и услуги Обмен, торговля Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Экономические системы и собственность Деньги Факторы производства и факторные доходы Налоги, уплачиваемые гражданами
Право
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Федеративное устройство Российской Федерации Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право, его роль в жизни общества и государства Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Норма права. Нормативный правовой акт Органы государственной власти Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Понятие правоотношений
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Личность. Особенности подросткового возраста Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности

Выборы, референдум

Избирательные права граждан – это конституционное право избирать и быть избранным в органы государственной власти и в выборные органы местного самоуправления.

Избирательное право делится на два вида:

1. Активное (право избирать)

2. Пассивное (право быть избранным)

Отличия выборов от референдума

Выборы

  • Процедура избрания кандидатов

  • Выбор между партиями, кандидатами

  • Проводится с четкой периодичностью

Референдум

  • Всенародное голосование граждан по наиболее важным вопросам

  • Выбор «За» или «Против»

  • Проводятся по необходимости

Принципы демократических выборов и референдумов:

  1. Добровольность: Никто не вправе принуждать граждан к участию в выборах или референдуме.

  2. Тайное голосование (закрытость): Участники голосуют анонимно. Никто не вправе контролировать волеизъявление голосующего.

  3. Прямое голосование: Избиратель самостоятельно принимает решение о выборе конкретного кандидата на соответствующую должность.

  4. Всеобщность: Каждый гражданин, достигший 18 лет, независимо от своего социального положения, пола, национальности, вероисповедания, образования, места жительства, может принимать участие в выборах в качестве избирателя

  5. Равенство голосов всех граждан: Каждый избиратель имеет лишь один голос.

  6. Альтернативность: У избирателя всегда есть альтернативный выбор. Не может быть одного кандидата на выборах или одного варианта ответа на референдуме.

  7. Наличие наблюдателей: На выборах и референдумах должны присутствовать лица, которые контролируют чистоту процедуры.