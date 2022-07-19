Избирательные права граждан – это конституционное право избирать и быть избранным в органы государственной власти и в выборные органы местного самоуправления.

Избирательное право делится на два вида:

1. Активное (право избирать)

2. Пассивное (право быть избранным)

Выборы

Референдум

Всенародное голосование граждан по наиболее важным вопросам

Принципы демократических выборов и референдумов:

Добровольность: Никто не вправе принуждать граждан к участию в выборах или референдуме.

Тайное голосование (закрытость): Участники голосуют анонимно. Никто не вправе контролировать волеизъявление голосующего.

Прямое голосование: Избиратель самостоятельно принимает решение о выборе конкретного кандидата на соответствующую должность.

Всеобщность: Каждый гражданин, достигший 18 лет, независимо от своего социального положения, пола, национальности, вероисповедания, образования, места жительства, может принимать участие в выборах в качестве избирателя

Равенство голосов всех граждан: Каждый избиратель имеет лишь один голос.

Альтернативность: У избирателя всегда есть альтернативный выбор. Не может быть одного кандидата на выборах или одного варианта ответа на референдуме.