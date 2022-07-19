Федеративное устройство Российской Федерации

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Взаимодействие общества и природы Глобальные проблемы современности Общество как форма жизнедеятельности людей Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение
Политика
Гражданское общество Политический режим. Демократия Правовое государство Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Разделение властей Местное самоуправление Формы государства Понятие и признаки государства
Социальная сфера
Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения
Экономика
Обмен, торговля Налоги, уплачиваемые гражданами Заработная плата и стимулирование труда Разделение труда и специализация Рынок и рыночный механизм Экономические функции домохозяйства Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Экономические цели и функции государства Деньги Товары и услуги Производство и производительность труда Экономика, ее роль в жизни общества Факторы производства и факторные доходы Инфляция Государственный бюджет Банковские услуги Экономические системы и собственность
Право
Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Право, его роль в жизни общества и государства Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Норма права. Нормативный правовой акт Органы государственной власти Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Понятие правоотношений Административные правоотношения, правонарушения и наказания

Федеративное устройство Российской Федерации

Российская Федерация построена на сочетании национально-территориальных с территориальными началами (федерация смешанного типа) объединения её субъектов.

Федеративное устройство РФ выглядит следующим образом.

Всего в Российской Федерации 85 субъектов. На национально-территориальных началах построены: Республики (22), Автономная область (1), Автономные округа (4).

На территориальных началах построены: Края (9), Области (46), Города федерального значения (3).

Принципы федерализма в РФ:

  1. Равноправие субъектов РФ;

  2. Республика = своя Конституция и законодательство;

    Все остальные субъекты = Устав и законодательство;

  3. Государственная целостность;

  4. Единство системы государственной власти;

  5. Разграничение предметов ведения и полномочий (федеральный центр субъекты).

  6. Равноправие и самоопределение народов

Все вопросы предметов ведения Федерального центра и субъектов РФ прописаны в ст. 71-73 Конституции РФ.

Разграничение компетенции органов государственной власти РФ и её субъектов.

К ведению Российской Федерации относится следующие полномочия:

  1. Внешняя политика и международные отношения РФ;

  2. Федеративное устройство;

  3. Уголовное, гражданское право, процессуальные отрасли права;

  4. Принятие и изменение Конституции РФ и федеральных законов;

  5. Федеральная государственная собственность;

  6. Вопросы войны и мира;

  7. Федеральный бюджет;

  8. Гражданство РФ и др.

К совместному ведению Российской Федерации и субъектов относятся следующие полномочия:

  1. Защита прав и свобод человека и гражданина;

  2. Разграничение государственной собственности;

  3. Вопросы пользования землей, недрами, водами и другими природными ресурсами;

  4. Охрана окружающей среды;

  5. Общие вопросы воспитания, науки, образования, культуры;

  6. Административное, трудовое, семейное, жилищное право и др.

К ведению субъектов относятся все остальные вопросы, которые Конституция не ограничивает и не конкретизирует в полной мере.