Федеративное устройство Российской Федерации

Российская Федерация построена на сочетании национально-территориальных с территориальными началами (федерация смешанного типа) объединения её субъектов.

Федеративное устройство РФ выглядит следующим образом.

Всего в Российской Федерации 85 субъектов. На национально-территориальных началах построены: Республики (22), Автономная область (1), Автономные округа (4).

На территориальных началах построены: Края (9), Области (46), Города федерального значения (3).

Принципы федерализма в РФ:

Равноправие субъектов РФ; Республика = своя Конституция и законодательство;

Все остальные субъекты = Устав и законодательство; Государственная целостность; Единство системы государственной власти; Разграничение предметов ведения и полномочий (федеральный центр субъекты). Равноправие и самоопределение народов

Все вопросы предметов ведения Федерального центра и субъектов РФ прописаны в ст. 71-73 Конституции РФ.

Разграничение компетенции органов государственной власти РФ и её субъектов.

К ведению Российской Федерации относится следующие полномочия:

Внешняя политика и международные отношения РФ; Федеративное устройство; Уголовное, гражданское право, процессуальные отрасли права; Принятие и изменение Конституции РФ и федеральных законов; Федеральная государственная собственность; Вопросы войны и мира; Федеральный бюджет; Гражданство РФ и др.

К совместному ведению Российской Федерации и субъектов относятся следующие полномочия:

Защита прав и свобод человека и гражданина; Разграничение государственной собственности; Вопросы пользования землей, недрами, водами и другими природными ресурсами; Охрана окружающей среды; Общие вопросы воспитания, науки, образования, культуры; Административное, трудовое, семейное, жилищное право и др.

К ведению субъектов относятся все остальные вопросы, которые Конституция не ограничивает и не конкретизирует в полной мере.