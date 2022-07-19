Федеративное устройство Российской Федерации

Российская Федерация построена на сочетании национально-территориальных с территориальными началами (федерация смешанного типа) объединения её субъектов.
Федеративное устройство РФ выглядит следующим образом.
Всего в Российской Федерации 85 субъектов. На национально-территориальных началах построены: Республики (22), Автономная область (1), Автономные округа (4).
На территориальных началах построены: Края (9), Области (46), Города федерального значения (3).
Принципы федерализма в РФ:
Равноправие субъектов РФ;
Республика = своя Конституция и законодательство;
Государственная целостность;
Единство системы государственной власти;
Разграничение предметов ведения и полномочий (федеральный центр субъекты).
Равноправие и самоопределение народов
Все вопросы предметов ведения Федерального центра и субъектов РФ прописаны в ст. 71-73 Конституции РФ.
Разграничение компетенции органов государственной власти РФ и её субъектов.
К ведению Российской Федерации относится следующие полномочия:
Внешняя политика и международные отношения РФ;
Федеративное устройство;
Уголовное, гражданское право, процессуальные отрасли права;
Принятие и изменение Конституции РФ и федеральных законов;
Федеральная государственная собственность;
Вопросы войны и мира;
Федеральный бюджет;
Гражданство РФ и др.
К совместному ведению Российской Федерации и субъектов относятся следующие полномочия:
Защита прав и свобод человека и гражданина;
Разграничение государственной собственности;
Вопросы пользования землей, недрами, водами и другими природными ресурсами;
Охрана окружающей среды;
Общие вопросы воспитания, науки, образования, культуры;
Административное, трудовое, семейное, жилищное право и др.
К ведению субъектов относятся все остальные вопросы, которые Конституция не ограничивает и не конкретизирует в полной мере.