Человек, общество, природа

Природа – совокупность естественных условий существования человеческого общества (среда обитания человека, источник ресурсов, необходимых человеку в производственной деятельности, в повседневной жизни).

Как и общество, природа также характеризуется как динамическая сложноорганизованная саморазвивающаяся система.

Признаки природы как динамической сложноорганизованной саморазвивающейся системы:

Наличие подсистем природы и отдельных элементов (различные семейства животного и растительного мира) Постоянное видоизменение Наличие своих объективных законов (естественные законы природы, которые существуют уже не один миллион лет) Непредсказуемость, нелинейность развития Возможность влиять на общество, замедлять или ускорять его развитие и др.

Взаимодействие общества и природы

Общество и природа находятся в постоянной взаимосвязи. В обществе действуют люди, одарённые сознанием и имеющие общие цели, а в природе действуют слепые, бессознательные силы. Взаимосвязь между обществом и природой может носить как гармоничный, так и конфликтный характер.

Положительное влияние природы на общество:

Предоставление необходимых человечеству природных ресурсов

Способность дарить вдохновение творческим людям

Способность природно-климатических условий положительно влиять на такие стороны общества, как экономика, политика, социальный строй и др.

Положительное влияние общества на природу:

Создание природных заповедников

Создание природоохранного законодательства

Возможность искусственного (вне естественных природных условий) увеличения популяции вымирающих видов животных и др.

Отрицательное влияние природы на общество:

Способность оказывать негативное влияние на здоровье людей (метеозависимость и т.д.)

Разрушающее действие катаклизмов (землетрясения, наводнения, засуха и т.д.)

Способность природно-географических условий замедлять темпы общественного развития и др.

Отрицательное влияние общества на природу:

Истощение недр

Загрязнение Земли, особенно водоемов, атмосферы промышленными отходами

Уничтожение растительного и животного мира

Вырубка лесов и др.

Есть утверждение, что человек ‒ царь природы, её венец. В процессе развития человек стал создателем «второй природы», а природа стала восприниматься как источник ресурсов для жизнедеятельности человека. Это, в свою очередь, привело к непоправимым последствиям в виде глобальных проблем.