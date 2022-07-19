Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Обществознание
Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Наука в жизни современного общества Моральный выбор — это ответственность Образование и его значимость в условиях информационного общества. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.
Человек и общество
Общество как форма жизнедеятельности людей Развитие общества Человек, общество, природа Что делает человека человеком
Социальная сфера
Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Межнациональные отношения Семья как малая группа. Отношения между поколениями Социальная структура общества Отклоняющееся поведение
Экономика
Роль государства в экономике Рынок труда и безработица Производство – основа экономики Рыночная экономика Главные вопросы экономики Предпринимательская деятельность Экономика и ее роль в жизни общества Мировое хозяйство и международная торговля Банковские услуги Инфляция и семейная экономика Страховые услуги

Человек, общество, природа

Природа – совокупность естественных условий существования человеческого общества (среда обитания человека, источник ресурсов, необходимых человеку в производственной деятельности, в повседневной жизни).

Как и общество, природа также характеризуется как динамическая сложноорганизованная саморазвивающаяся система.

Признаки природы как динамической сложноорганизованной саморазвивающейся системы:

  1. Наличие подсистем природы и отдельных элементов (различные семейства животного и растительного мира)

  2. Постоянное видоизменение

  3. Наличие своих объективных законов (естественные законы природы, которые существуют уже не один миллион лет)

  4. Непредсказуемость, нелинейность развития

  5. Возможность влиять на общество, замедлять или ускорять его развитие и др.

Взаимодействие общества и природы

Общество и природа находятся в постоянной взаимосвязи. В обществе действуют люди, одарённые сознанием и имеющие общие цели, а в природе действуют слепые, бессознательные силы. Взаимосвязь между обществом и природой может носить как гармоничный, так и конфликтный характер.

Положительное влияние природы на общество:

  • Предоставление необходимых человечеству природных ресурсов

  • Способность дарить вдохновение творческим людям

  • Способность природно-климатических условий положительно влиять на такие стороны общества, как экономика, политика, социальный строй и др.

Положительное влияние общества на природу:

  • Создание природных заповедников

  • Создание природоохранного законодательства

  • Возможность искусственного (вне естественных природных условий) увеличения популяции вымирающих видов животных и др.

Отрицательное влияние природы на общество:

  • Способность оказывать негативное влияние на здоровье людей (метеозависимость и т.д.)

  • Разрушающее действие катаклизмов (землетрясения, наводнения, засуха и т.д.)

  • Способность природно-географических условий замедлять темпы общественного развития и др.

Отрицательное влияние общества на природу:

  • Истощение недр

  • Загрязнение Земли, особенно водоемов, атмосферы промышленными отходами

  • Уничтожение растительного и животного мира

  • Вырубка лесов и др.

Есть утверждение, что человек ‒ царь природы, её венец. В процессе развития человек стал создателем «второй природы», а природа стала восприниматься как источник ресурсов для жизнедеятельности человека. Это, в свою очередь, привело к непоправимым последствиям в виде глобальных проблем.