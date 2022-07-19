Человек, общество, природа

Как и общество, природа также характеризуется как динамическая сложноорганизованная саморазвивающаяся система.
Признаки природы как динамической сложноорганизованной саморазвивающейся системы:
Наличие подсистем природы и отдельных элементов (различные семейства животного и растительного мира)
Постоянное видоизменение
Наличие своих объективных законов (естественные законы природы, которые существуют уже не один миллион лет)
Непредсказуемость, нелинейность развития
Возможность влиять на общество, замедлять или ускорять его развитие и др.
Общество и природа находятся в постоянной взаимосвязи. В обществе действуют люди, одарённые сознанием и имеющие общие цели, а в природе действуют слепые, бессознательные силы. Взаимосвязь между обществом и природой может носить как гармоничный, так и конфликтный характер.
Положительное влияние природы на общество:
Предоставление необходимых человечеству природных ресурсов
Способность дарить вдохновение творческим людям
Способность природно-климатических условий положительно влиять на такие стороны общества, как экономика, политика, социальный строй и др.
Положительное влияние общества на природу:
Создание природных заповедников
Создание природоохранного законодательства
Возможность искусственного (вне естественных природных условий) увеличения популяции вымирающих видов животных и др.
Отрицательное влияние природы на общество:
Способность оказывать негативное влияние на здоровье людей (метеозависимость и т.д.)
Разрушающее действие катаклизмов (землетрясения, наводнения, засуха и т.д.)
Способность природно-географических условий замедлять темпы общественного развития и др.
Отрицательное влияние общества на природу:
Истощение недр
Загрязнение Земли, особенно водоемов, атмосферы промышленными отходами
Уничтожение растительного и животного мира
Вырубка лесов и др.
Есть утверждение, что человек ‒ царь природы, её венец. В процессе развития человек стал создателем «второй природы», а природа стала восприниматься как источник ресурсов для жизнедеятельности человека. Это, в свою очередь, привело к непоправимым последствиям в виде глобальных проблем.