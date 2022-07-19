I. Государство

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Право
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Особенности уголовного процесса Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Конституция РФ Организационно-правовые формы Особенности административной юрисдикции Гражданство РФ Права и обязанности налогоплательщика Система российского права Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Понятие и виды юридической ответственности Право в системе социальных норм Воинская обязанность Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Международное право Законодательство РФ о выборах
Экономика
Факторы производства и факторные доходные Экономические системы Рынок и рыночный механизм Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Постоянные и переменные затраты Ценные бумаги Основные источники финансирования бизнеса Деньги Государственный бюджет Предпринимательство Финансовые институты. Банковская система Торговля и обмен Роль государства в экономике Рынок труда. Безработица Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика Экономика и экономическая наука Спрос и предложение Налоги
Политика
Демократия, ее основные ценности и признаки Понятие власти Избирательная кампания в Российской Федерации Политическое участие граждан РФ Политический процесс Органы государственной власти Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Государство, его функции Типология политических режимов Политическая система Политические партии и движения Политическая элита Гражданское общество и государство Федеративное устройство Российской Федерации
Человек и общество
Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Основные институты общества Многовариантность общественного развития (типы обществ) Мораль Религия Искусство Образование, его значение для личности и общества Системное строение общества элементы и подсистемы Мышление и деятельность Понятие общественного прогресса Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Мировоззрение, его виды и формы Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Потребности и интересы Понятие истины, её критерии Природное и общественное в человеке. Виды знаний Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1
Социальные отношения
Социальная стратификация и мобильность Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Социальная роль Виды социальных норм Социальный контроль Этнические общности Социальный конфликт Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак
Формат ЕГЭ
Политика: Задания 10, 11 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 17 Задание 21 Задание 18 Задание 22 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 19 Экономика: Задания 5, 6, 7 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 23 Задание 25 Задание 24 Задание 20 Задание 1

I. Государство

Определений понятия «государство» множество. Ниже представлены два равнозначных определения:

Государство — главный институт политической системы, единая политическая организация общества, распространяет власть на все население на закрепленной территории, имеет аппарат управления и принуждения и обладает суверенитетом.

Государство — политико-территориальная суверенная организация публичной власти, располагающая специальным аппаратом в целях осуществления управленческо-обеспечительной, охранительной функций и способная делать свои веления обязательными для населения всей страны.

Существуют разные подходы к объяснению того, как возникло государство. Такое разнообразие обусловлено культурным многообразием разных регионов в мире и особенностями общественного развития. Ниже представлены наиболее популярные теории происхождения государства.

Основные теории происхождения государства:

  • Теологическая (Августин Блаженный, Фома Аквинский) — государство сотворено Богом; правитель подчинен Божественной воле.

  • Классовая (К. Маркс, В. И. Ленин) — государство как продукт классовой борьбы, орудие в руках господствующих классов.

  • Патриархальная (Р. Филмер) — государство выросло из семьи; подданные относятся к монарху, как дети к отцу.

  • Договорная (естественно-научная) (Г. Гроций, Ж.Ж. Руссо, Дж. Локк) — государство как продукт договора между людьми о защите их естественных прав.

  • Теория насилия (Е. Дюринг, Д. Юм, Л. Гумплович) — Государство создается в процессе завоевания для подчинения побежденных.

Любое государство имеет признаки, то есть такие свойства, по которым мы можем определить, что определенное общественное образование может носить статус государства.

Признаки государства:

1. Территориальная организация власти (включает государственную границу и понятие гражданства как принадлежность людей к тому или иному государству);

2. Публичный характер власти (все ее решения претворяются в жизнь, все действия опубликованы, донесены до граждан);

3. Суверенный характер власти (верховенство государства внутри страны и его независимость во внешних отношениях);

4. Принудительность власти (применение насилия в целях исполнения принимаемых государством решений);

5. Исключительное право на законотворчество, создание нормативно-правовой базы;

6. Исключительное право на взимание налогов и эмиссию (выпуск) денег;

7. Обязательность членства в государстве;

8. Государство — собственник ресурсов и средств производства;

9. Наличие государственной символики (герб, гимн, флаг).

Функции государства делятся на две группы:

  1. Внутренние функции:

    • Политические (государство является главным носителем политической власти, обеспечивая условия деятельности политических и общественных институтов);

    • Экономические (государство регулирует экономические отношения и структурные изменения в экономике);

    • Социальные (осуществление государством программы развития образования и здравоохранения, социального обеспечения и поддержки культуры);

    • Идеологические (воспитание членов общества, формирование гражданских и патриотических ценностей и др.);

  2. Внешние функции:

    • Участие в разрешении глобальных проблем;

    • Обеспечение социальной безопасности;

    • Развитие взаимовыгодного сотрудничества;

    • Отстаивание государственных интересов в международных отношениях.

II. Формы государства (основные признаки, отличительные черты).

Понятие «форма государства» определяет внутреннюю организацию власти и состоит из трех компонентов: форма правления, форма государственно-территориального устройства и политический режим. Рассмотрим каждый из компонентов подробнее.

Форма правления — способ организации верховной государственной власти.

Форма правления бывает двух видов:

  • Монархия:

  1. Абсолютная

  2. Дуалистическая

  3. Парламентская

  • Республика:

  1. Президентская

  2. Смешанная

  3. Парламентская

Форма государственно-территориального устройства — это способ взаимосвязи территориальных образований государства, закрепленный конституцией.

Выделяют три формы государственно-территориального устройства:

  • Унитарная:

  1. Однонациональная

  2. Многонациональная

  • Федеративная:

  1. Территориальная

  2. Национальная

  • Конфедеративная

Политический режим — это совокупность методов и способов осуществления в стране государственной власти и управления.

Виды политических режимов:

  • Демократический

  • Недемократический:

  1. Авторитарный

  2. Тоталитарный

Рассмотрим более подробно основные признаки, отличительные черты по каждому элементу формы государства

Виды монархий и их признаки

Абсолютная.

Законодательная и исполнительная власть принадлежит монарху, он назначает главу правительства, которое отвечает перед монархом в своей работе. В абсолютной монархии не существует парламента, власть ничем не ограничена, указ монарха имеет силу закона.

Примеры абсолютной монархии — Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия.

Дуалистическая.

Исполнительная власть принадлежит монарху, а законодательная поделена между ним и парламентом. Главу правительства назначает монарх и этот орган несет ответственность перед монархом. Глава государства имеет абсолютное вето на решения парламента и имеет право его распустить. Чрезвычайно-указное законодательство монарх осуществляет только в период между сессиями парламента.

Например, дуалистическая монархия в Иордании, Марокко, Непале.

Парламентская (конституционная).

Законодательная власть принадлежит парламенту, а исполнительная — правительству (фактически, а формально монарху). Главу правительства назначает монарх, но с учетом парламентских выборов, и правительство отвечает перед парламентом. Монарх имеет право распустить парламент по рекомендации правительства. Право вето на решения парламента у монарха есть, но оно не используется.

Примеры государства в парламентской монархией — Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Нидерланды.

Виды республик и их признаки

Президентская республика

Президент избирается всенародным голосованием, формирует правительство при определенном парламентском контроле, не имеет права роспуска парламента, является главой государства и глава исполнительной власти. Правительство несет ответственность перед президентом, парламент не может выразить вотум недоверия правительству. В президентской республике отсутствует пост премьер-министра.

Примеры президентской республики - США, страны Латинской Америки.

Полупрезиденсткая (смешанная)

Президент избирается всенародным голосованием, он формирует правительство из лидеров победившей на выборах в парламент партии, имеет право роспуска парламента, является главой государства. Полномочия в осуществлении исполнительной власти поделены между президентом и правительством. Правительство несет двойную ответственность: перед парламентом и частично перед президентом. Вотум недоверия парламента правительству невозможен. Существует пост премьер-министра.

Примеры полупрезиденсткой республики - Австрия, Россия, Франция.

Парламентская

Президент избирается на заседании парламента, имеет право роспуска парламента. Президентские полномочия номинальны - любые действия он совершает по рекомендации правительства, которое несет за них ответственность. Правительство формируется парламентом из лидеров победившей на выборах партии и отвечает перед парламентом. Парламент может выразить вотум недоверия правительству в целом или одному из его членов, что влечет за собой отставку правительства. Существует пост премьер-министра.

Пример стран с парламентской республикой - Германия, Италия, Швейцария.

Формы государственно-территориального устройства

  1. Унитарное государство.

Единое, неделимое, составляющее одно целое государственное устройство. Конституционные решения принимаются высшими органами власти.

  1. Федерация.

Объединение нескольких территориальных единиц в одно государство. Конституционные решения принимаются высшими союзными органами; в сфере совместного ведения – с участием субъектов федерации.

  1. Конфедерация.

Объединение абсолютно независимых субъектов, имеющих независимую систему государственных органов и законодательств, свою валюту, гражданство, национальные армии. Конституционные решения принимаются высшими органами власти государств — участников.

Виды политических режимов и их признаки

  1. Демократический.

  • Формы — непосредственная и представительная демократия;

  • Опора на большинство населения, сознательно поддерживающая ценности режима;

  • Правовое государство, построенное на основе разделения и взаимного контроля властей;

  • Многопартийность;

  • Оппозиция действует легально;

  • Правовой принцип — разрешено все, что не запрещено законом;

  • Большой объём прав и свобод граждан, которые не только провозглашаются, но и гарантируются фактически. Закон защищает права и свободы граждан;

  • Смешанная экономика, доминирует частный сектор, государственное регулирование частного предпринимательства носит косвенный характер;

  • Политический плюрализм;

  • Карательные органы строго подчиняются закону.

  1. Тоталитарный

  • Формы — итальянский фашизм, немецкий национал-социализм, советский социализм, китайский маоизм;

  • Опора на массовые движения люмпенизированных слоев населения;

  • «Всеобщее государство», осуществляющее полный контроль всех сторон частной и общественной жизни;

  • Господство одной партии;

  • Оппозиция отрицается;

  • Правовой принцип — запрещено все, что не разрешено законом;

  • Права и свободы граждан лишь декларируются, люди совершенно беззащитны перед произволом властей, закон защищает не личность, а государство;

  • Централизованная экономика, государственное планирование с милитаристской направленностью, жесткая производственная дисциплина;

  • Существует единственная обязательная официальная идеология;

  • Карательные органы пронизывают все сферы государства, осуществляют политический сыск, репрессии, фактически бесконтрольны.

  1. Авторитарный

  • Формы — от буржуазных, социалистических до военно-диктаторских, например, военный режим Пиночета в Чили;

  • Опора на традиционные социальные институты — бюрократия, армию, церковь;

  • Традиционное государство, поддерживающее общественный порядок путем жесткого контроля определенных секторов общественной жизни;

  • Деятельность оппозиции ограничена жесткими рамками;

  • Правящая партия огосударствленна;

  • Правовой принцип — всё, что касается политической деятельности, строго регламентировано властью;

  • Права и свободы граждан существенно ограничены, особенно в политической сфере, закон преимущественно стоит на защите интересов государства, а не личности;

  • Обширный государственный сектор может уживаться с рыночной экономикой;

  • Доминирует официальная идеология, но допускается наличие других идейных течений;

  • Карательные органы — важный элемент государственного аппарата.

В заключении отметим характерные черты государства, как важнейшего политического института:

  1. Самая массовая политическая организация, так как включает всех членов общества. Любой человек участвует в жизни государства как политической организации.

  2. Является собственником ресурсов и средств производства.

  3. Государство — не только политическое образование. Государство устанавливает технические стандарты, стандартизирует образование, выполняет организационные функции и др.

  4. Располагает развитой системой юридических средств, при помощи которых может осуществлять контроль и регулирование различных сфер общественной жизни.

  5. Имеет специальный аппарат, который может следить за соблюдением законов, помогать государству достигать стоящих перед ним целей.

  6. Обладает суверенитетом, т. е. полной независимостью как внутри страны, так и за ее пределами.