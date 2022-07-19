I. Государство

Определений понятия «государство» множество. Ниже представлены два равнозначных определения:
Государство — политико-территориальная суверенная организация публичной власти, располагающая специальным аппаратом в целях осуществления управленческо-обеспечительной, охранительной функций и способная делать свои веления обязательными для населения всей страны.
Существуют разные подходы к объяснению того, как возникло государство. Такое разнообразие обусловлено культурным многообразием разных регионов в мире и особенностями общественного развития. Ниже представлены наиболее популярные теории происхождения государства.
Основные теории происхождения государства:
Теологическая (Августин Блаженный, Фома Аквинский) — государство сотворено Богом; правитель подчинен Божественной воле.
Классовая (К. Маркс, В. И. Ленин) — государство как продукт классовой борьбы, орудие в руках господствующих классов.
Патриархальная (Р. Филмер) — государство выросло из семьи; подданные относятся к монарху, как дети к отцу.
Договорная (естественно-научная) (Г. Гроций, Ж.Ж. Руссо, Дж. Локк) — государство как продукт договора между людьми о защите их естественных прав.
Теория насилия (Е. Дюринг, Д. Юм, Л. Гумплович) — Государство создается в процессе завоевания для подчинения побежденных.
Любое государство имеет признаки, то есть такие свойства, по которым мы можем определить, что определенное общественное образование может носить статус государства.
Признаки государства:
1. Территориальная организация власти (включает государственную границу и понятие гражданства как принадлежность людей к тому или иному государству);
2. Публичный характер власти (все ее решения претворяются в жизнь, все действия опубликованы, донесены до граждан);
3. Суверенный характер власти (верховенство государства внутри страны и его независимость во внешних отношениях);
4. Принудительность власти (применение насилия в целях исполнения принимаемых государством решений);
5. Исключительное право на законотворчество, создание нормативно-правовой базы;
6. Исключительное право на взимание налогов и эмиссию (выпуск) денег;
7. Обязательность членства в государстве;
8. Государство — собственник ресурсов и средств производства;
9. Наличие государственной символики (герб, гимн, флаг).
Функции государства делятся на две группы:
Внутренние функции:
Политические (государство является главным носителем политической власти, обеспечивая условия деятельности политических и общественных институтов);
Экономические (государство регулирует экономические отношения и структурные изменения в экономике);
Социальные (осуществление государством программы развития образования и здравоохранения, социального обеспечения и поддержки культуры);
Идеологические (воспитание членов общества, формирование гражданских и патриотических ценностей и др.);
Внешние функции:
Участие в разрешении глобальных проблем;
Обеспечение социальной безопасности;
Развитие взаимовыгодного сотрудничества;
Отстаивание государственных интересов в международных отношениях.
Понятие «форма государства» определяет внутреннюю организацию власти и состоит из трех компонентов: форма правления, форма государственно-территориального устройства и политический режим. Рассмотрим каждый из компонентов подробнее.
Форма правления бывает двух видов:
Монархия:
Абсолютная
Дуалистическая
Парламентская
Республика:
Президентская
Смешанная
Парламентская
Выделяют три формы государственно-территориального устройства:
Унитарная:
Однонациональная
Многонациональная
Федеративная:
Территориальная
Национальная
Конфедеративная
Виды политических режимов:
Демократический
Недемократический:
Авторитарный
Тоталитарный
Рассмотрим более подробно основные признаки, отличительные черты по каждому элементу формы государства
Абсолютная.
Законодательная и исполнительная власть принадлежит монарху, он назначает главу правительства, которое отвечает перед монархом в своей работе. В абсолютной монархии не существует парламента, власть ничем не ограничена, указ монарха имеет силу закона.
Дуалистическая.
Исполнительная власть принадлежит монарху, а законодательная поделена между ним и парламентом. Главу правительства назначает монарх и этот орган несет ответственность перед монархом. Глава государства имеет абсолютное вето на решения парламента и имеет право его распустить. Чрезвычайно-указное законодательство монарх осуществляет только в период между сессиями парламента.
Парламентская (конституционная).
Законодательная власть принадлежит парламенту, а исполнительная — правительству (фактически, а формально монарху). Главу правительства назначает монарх, но с учетом парламентских выборов, и правительство отвечает перед парламентом. Монарх имеет право распустить парламент по рекомендации правительства. Право вето на решения парламента у монарха есть, но оно не используется.
Президентская республика
Президент избирается всенародным голосованием, формирует правительство при определенном парламентском контроле, не имеет права роспуска парламента, является главой государства и глава исполнительной власти. Правительство несет ответственность перед президентом, парламент не может выразить вотум недоверия правительству. В президентской республике отсутствует пост премьер-министра.
Полупрезиденсткая (смешанная)
Президент избирается всенародным голосованием, он формирует правительство из лидеров победившей на выборах в парламент партии, имеет право роспуска парламента, является главой государства. Полномочия в осуществлении исполнительной власти поделены между президентом и правительством. Правительство несет двойную ответственность: перед парламентом и частично перед президентом. Вотум недоверия парламента правительству невозможен. Существует пост премьер-министра.
Парламентская
Президент избирается на заседании парламента, имеет право роспуска парламента. Президентские полномочия номинальны - любые действия он совершает по рекомендации правительства, которое несет за них ответственность. Правительство формируется парламентом из лидеров победившей на выборах партии и отвечает перед парламентом. Парламент может выразить вотум недоверия правительству в целом или одному из его членов, что влечет за собой отставку правительства. Существует пост премьер-министра.
Унитарное государство.
Единое, неделимое, составляющее одно целое государственное устройство. Конституционные решения принимаются высшими органами власти.
Федерация.
Объединение нескольких территориальных единиц в одно государство. Конституционные решения принимаются высшими союзными органами; в сфере совместного ведения – с участием субъектов федерации.
Конфедерация.
Объединение абсолютно независимых субъектов, имеющих независимую систему государственных органов и законодательств, свою валюту, гражданство, национальные армии. Конституционные решения принимаются высшими органами власти государств — участников.
Демократический.
Формы — непосредственная и представительная демократия;
Опора на большинство населения, сознательно поддерживающая ценности режима;
Правовое государство, построенное на основе разделения и взаимного контроля властей;
Многопартийность;
Оппозиция действует легально;
Правовой принцип — разрешено все, что не запрещено законом;
Большой объём прав и свобод граждан, которые не только провозглашаются, но и гарантируются фактически. Закон защищает права и свободы граждан;
Смешанная экономика, доминирует частный сектор, государственное регулирование частного предпринимательства носит косвенный характер;
Политический плюрализм;
Карательные органы строго подчиняются закону.
Тоталитарный
Формы — итальянский фашизм, немецкий национал-социализм, советский социализм, китайский маоизм;
Опора на массовые движения люмпенизированных слоев населения;
«Всеобщее государство», осуществляющее полный контроль всех сторон частной и общественной жизни;
Господство одной партии;
Оппозиция отрицается;
Правовой принцип — запрещено все, что не разрешено законом;
Права и свободы граждан лишь декларируются, люди совершенно беззащитны перед произволом властей, закон защищает не личность, а государство;
Централизованная экономика, государственное планирование с милитаристской направленностью, жесткая производственная дисциплина;
Существует единственная обязательная официальная идеология;
Карательные органы пронизывают все сферы государства, осуществляют политический сыск, репрессии, фактически бесконтрольны.
Авторитарный
Формы — от буржуазных, социалистических до военно-диктаторских, например, военный режим Пиночета в Чили;
Опора на традиционные социальные институты — бюрократия, армию, церковь;
Традиционное государство, поддерживающее общественный порядок путем жесткого контроля определенных секторов общественной жизни;
Деятельность оппозиции ограничена жесткими рамками;
Правящая партия огосударствленна;
Правовой принцип — всё, что касается политической деятельности, строго регламентировано властью;
Права и свободы граждан существенно ограничены, особенно в политической сфере, закон преимущественно стоит на защите интересов государства, а не личности;
Обширный государственный сектор может уживаться с рыночной экономикой;
Доминирует официальная идеология, но допускается наличие других идейных течений;
Карательные органы — важный элемент государственного аппарата.
В заключении отметим характерные черты государства, как важнейшего политического института:
Самая массовая политическая организация, так как включает всех членов общества. Любой человек участвует в жизни государства как политической организации.
Является собственником ресурсов и средств производства.
Государство — не только политическое образование. Государство устанавливает технические стандарты, стандартизирует образование, выполняет организационные функции и др.
Располагает развитой системой юридических средств, при помощи которых может осуществлять контроль и регулирование различных сфер общественной жизни.
Имеет специальный аппарат, который может следить за соблюдением законов, помогать государству достигать стоящих перед ним целей.
Обладает суверенитетом, т. е. полной независимостью как внутри страны, так и за ее пределами.