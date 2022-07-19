I. Государство

Определений понятия «государство» множество. Ниже представлены два равнозначных определения:

Государство — главный институт политической системы, единая политическая организация общества, распространяет власть на все население на закрепленной территории, имеет аппарат управления и принуждения и обладает суверенитетом. — главный институт политической системы, единая политическая организация общества, распространяет власть на все население на закрепленной территории, имеет аппарат управления и принуждения и обладает суверенитетом. Государство — политико-территориальная суверенная организация публичной власти, располагающая специальным аппаратом в целях осуществления управленческо-обеспечительной, охранительной функций и способная делать свои веления обязательными для населения всей страны.

Существуют разные подходы к объяснению того, как возникло государство. Такое разнообразие обусловлено культурным многообразием разных регионов в мире и особенностями общественного развития. Ниже представлены наиболее популярные теории происхождения государства.

Основные теории происхождения государства:

Теологическая (Августин Блаженный, Фома Аквинский) — государство сотворено Богом; правитель подчинен Божественной воле.

Классовая (К. Маркс, В. И. Ленин) — государство как продукт классовой борьбы, орудие в руках господствующих классов.

Патриархальная (Р. Филмер) — государство выросло из семьи; подданные относятся к монарху, как дети к отцу.

Договорная (естественно-научная) (Г. Гроций, Ж.Ж. Руссо, Дж. Локк) — государство как продукт договора между людьми о защите их естественных прав.

Теория насилия (Е. Дюринг, Д. Юм, Л. Гумплович) — Государство создается в процессе завоевания для подчинения побежденных.

Любое государство имеет признаки, то есть такие свойства, по которым мы можем определить, что определенное общественное образование может носить статус государства.

Признаки государства:

1. Территориальная организация власти (включает государственную границу и понятие гражданства как принадлежность людей к тому или иному государству);

2. Публичный характер власти (все ее решения претворяются в жизнь, все действия опубликованы, донесены до граждан);

3. Суверенный характер власти (верховенство государства внутри страны и его независимость во внешних отношениях);

4. Принудительность власти (применение насилия в целях исполнения принимаемых государством решений);

5. Исключительное право на законотворчество, создание нормативно-правовой базы;

6. Исключительное право на взимание налогов и эмиссию (выпуск) денег;

7. Обязательность членства в государстве;

8. Государство — собственник ресурсов и средств производства;

9. Наличие государственной символики (герб, гимн, флаг).

Функции государства делятся на две группы:

Внутренние функции: Политические (государство является главным носителем политической власти, обеспечивая условия деятельности политических и общественных институтов);

Экономические (государство регулирует экономические отношения и структурные изменения в экономике);

Социальные (осуществление государством программы развития образования и здравоохранения, социального обеспечения и поддержки культуры);

Идеологические (воспитание членов общества, формирование гражданских и патриотических ценностей и др.); Внешние функции: Участие в разрешении глобальных проблем;

Обеспечение социальной безопасности;

Развитие взаимовыгодного сотрудничества;

Отстаивание государственных интересов в международных отношениях.

II. Формы государства (основные признаки, отличительные черты).

Понятие «форма государства» определяет внутреннюю организацию власти и состоит из трех компонентов: форма правления, форма государственно-территориального устройства и политический режим. Рассмотрим каждый из компонентов подробнее.

Форма правления — способ организации верховной государственной власти.

Форма правления бывает двух видов:

Монархия:

Абсолютная Дуалистическая Парламентская

Республика:

Президентская Смешанная Парламентская

Форма государственно-территориального устройства — это способ взаимосвязи территориальных образований государства, закрепленный конституцией.

Выделяют три формы государственно-территориального устройства:

Унитарная:

Однонациональная Многонациональная

Федеративная:

Территориальная Национальная

Конфедеративная

Политический режим — это совокупность методов и способов осуществления в стране государственной власти и управления.

Виды политических режимов:

Демократический

Недемократический:

Авторитарный Тоталитарный

Рассмотрим более подробно основные признаки, отличительные черты по каждому элементу формы государства

Виды монархий и их признаки

Абсолютная.

Законодательная и исполнительная власть принадлежит монарху, он назначает главу правительства, которое отвечает перед монархом в своей работе. В абсолютной монархии не существует парламента, власть ничем не ограничена, указ монарха имеет силу закона.

Примеры абсолютной монархии — Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия.

Дуалистическая.

Исполнительная власть принадлежит монарху, а законодательная поделена между ним и парламентом. Главу правительства назначает монарх и этот орган несет ответственность перед монархом. Глава государства имеет абсолютное вето на решения парламента и имеет право его распустить. Чрезвычайно-указное законодательство монарх осуществляет только в период между сессиями парламента.

Например, дуалистическая монархия в Иордании, Марокко, Непале.

Парламентская (конституционная).

Законодательная власть принадлежит парламенту, а исполнительная — правительству (фактически, а формально монарху). Главу правительства назначает монарх, но с учетом парламентских выборов, и правительство отвечает перед парламентом. Монарх имеет право распустить парламент по рекомендации правительства. Право вето на решения парламента у монарха есть, но оно не используется.

Примеры государства в парламентской монархией — Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Нидерланды.

Виды республик и их признаки

Президентская республика

Президент избирается всенародным голосованием, формирует правительство при определенном парламентском контроле, не имеет права роспуска парламента, является главой государства и глава исполнительной власти. Правительство несет ответственность перед президентом, парламент не может выразить вотум недоверия правительству. В президентской республике отсутствует пост премьер-министра.

Примеры президентской республики - США, страны Латинской Америки.

Полупрезиденсткая (смешанная)

Президент избирается всенародным голосованием, он формирует правительство из лидеров победившей на выборах в парламент партии, имеет право роспуска парламента, является главой государства. Полномочия в осуществлении исполнительной власти поделены между президентом и правительством. Правительство несет двойную ответственность: перед парламентом и частично перед президентом. Вотум недоверия парламента правительству невозможен. Существует пост премьер-министра.

Примеры полупрезиденсткой республики - Австрия, Россия, Франция.

Парламентская

Президент избирается на заседании парламента, имеет право роспуска парламента. Президентские полномочия номинальны - любые действия он совершает по рекомендации правительства, которое несет за них ответственность. Правительство формируется парламентом из лидеров победившей на выборах партии и отвечает перед парламентом. Парламент может выразить вотум недоверия правительству в целом или одному из его членов, что влечет за собой отставку правительства. Существует пост премьер-министра.

Пример стран с парламентской республикой - Германия, Италия, Швейцария.

Формы государственно-территориального устройства

Унитарное государство.

Единое, неделимое, составляющее одно целое государственное устройство. Конституционные решения принимаются высшими органами власти.

Федерация.

Объединение нескольких территориальных единиц в одно государство. Конституционные решения принимаются высшими союзными органами; в сфере совместного ведения – с участием субъектов федерации.

Конфедерация.

Объединение абсолютно независимых субъектов, имеющих независимую систему государственных органов и законодательств, свою валюту, гражданство, национальные армии. Конституционные решения принимаются высшими органами власти государств — участников.

Виды политических режимов и их признаки

Демократический.

Формы — непосредственная и представительная демократия;

Опора на большинство населения, сознательно поддерживающая ценности режима;

Правовое государство, построенное на основе разделения и взаимного контроля властей;

Многопартийность;

Оппозиция действует легально;

Правовой принцип — разрешено все, что не запрещено законом;

Большой объём прав и свобод граждан, которые не только провозглашаются, но и гарантируются фактически. Закон защищает права и свободы граждан;

Смешанная экономика, доминирует частный сектор, государственное регулирование частного предпринимательства носит косвенный характер;

Политический плюрализм;

Карательные органы строго подчиняются закону.

Тоталитарный

Формы — итальянский фашизм, немецкий национал-социализм, советский социализм, китайский маоизм;

Опора на массовые движения люмпенизированных слоев населения;

«Всеобщее государство», осуществляющее полный контроль всех сторон частной и общественной жизни;

Господство одной партии;

Оппозиция отрицается;

Правовой принцип — запрещено все, что не разрешено законом;

Права и свободы граждан лишь декларируются, люди совершенно беззащитны перед произволом властей, закон защищает не личность, а государство;

Централизованная экономика, государственное планирование с милитаристской направленностью, жесткая производственная дисциплина;

Существует единственная обязательная официальная идеология;

Карательные органы пронизывают все сферы государства, осуществляют политический сыск, репрессии, фактически бесконтрольны.

Авторитарный

Формы — от буржуазных, социалистических до военно-диктаторских, например, военный режим Пиночета в Чили;

Опора на традиционные социальные институты — бюрократия, армию, церковь;

Традиционное государство, поддерживающее общественный порядок путем жесткого контроля определенных секторов общественной жизни;

Деятельность оппозиции ограничена жесткими рамками;

Правящая партия огосударствленна;

Правовой принцип — всё, что касается политической деятельности, строго регламентировано властью;

Права и свободы граждан существенно ограничены, особенно в политической сфере, закон преимущественно стоит на защите интересов государства, а не личности;

Обширный государственный сектор может уживаться с рыночной экономикой;

Доминирует официальная идеология, но допускается наличие других идейных течений;

Карательные органы — важный элемент государственного аппарата.

В заключении отметим характерные черты государства, как важнейшего политического института: