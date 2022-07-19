Типология политических режимов

Политический режим — совокупность методов и способов осуществления в стране государственной власти и управления, которая отражает отношения власти и общества, уровень политической свободы, а также характер политической жизни.

Политический режим формируется в результате взаимодействия всех компонентов политической системы общества, т. е. политических институтов и определяет особенности политической системы.

Политический режим определяется:

Уровнем развития и интенсивностью общественно-политических процессов.

Структурированностью правящей элиты.

Состоянием отношений с бюрократией (чиновничьим аппаратом).

Развитостью общественно-политических традиций, господствующими в обществе политическим сознанием и поведением.

Доминирующим в обществе типом легитимности.

Классификация политических режимов

Демократический режим

Формы: Непосредственная и представительная

Специальная база: Опора на большинство населения, сознательно поддерживающая ценности режима

Государственное устройство: Правовое государство, построенное на основе разделения и взаимного контроля властей

Партийная система: Многопартийность

Оппозиция: Действует легально

Правовой принцип: Большой объём прав и свобод граждан, которые не только провозглашаются, но и гарантируются фактически. Закон защищает права и свободы граждан

Права и свободы граждан: Разрешено все, что не запрещено законом

Экономика: Смешанная экономика, доминирует частный сектор; государственное регулирование частного предпринимательства носит косвенный характер

Идеология: Политический плюрализм

Карательные органы: Строго подчиняются закону

Примеры: Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия, Австралия и др.

Тоталитарный режим

Формы: Итальянский фашизм, немецкий национал-социализм, советский социализм, китайский маоизм

Специальная база: Опора на массовые движения люмпенизированных слоев населения

Государственное устройство: «Всеобщее государство», осуществляющее полный контроль всех сторон частной и общественной жизни

Партийная система: Господство одной партии

Оппозиция: Отрицается

Правовой принцип: Запрещено все, что не разрешено законом

Права и свободы граждан: Права и свободы граждан лишь декларируются, люди совершенно беззащитны перед произволом властей. Закон защищает не личность, а государство

Экономика: Централизованная экономика, государственное планирование с милитаристской направленностью. Жесткая производственная дисциплина

Идеология: Существует единственная обязательная официальная идеология

Карательные органы: Пронизывают все сферы государства, осуществляют политический сыск, репрессии, фактически бесконтрольны

Примеры: Северная Корея, Китай и др.

Авторитарный режим

Формы: От буржуазных, социалистических до военно-диктаторских, например, военный режим Пиночета в Чили

Специальная база: Опора на традиционные социальные институты – бюрократия, армию, церковь

Государственное устройство: Традиционное государство, поддерживающее общественный порядок путем жесткого контроля определенных секторов общественной жизни

Партийная система: Правящая партия огосударствлена

Оппозиция: Её деятельность ограничена жесткими рамками

Правовой принцип: Всё, что касается политической деятельности, строго регламентировано властью

Права и свободы граждан: Права и свободы граждан существенно ограничены, особенно в политической сфере. Закон преимущественно стоит на защите интересов государства, а не личности

Экономика: Обширный государственный сектор может уживаться с рыночной экономикой

Идеология: Доминирует официальная идеология, но допускается наличие других идейных течений

Карательные органы: Важный элемент государственного аппарата

Примеры: Саудовская Аравия, Иран, Египет и др.