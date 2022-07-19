Типология политических режимов

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Обществознание
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Политика
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Человек и общество
Понятие истины, её критерии Многовариантность общественного развития (типы обществ) Понятие общественного прогресса Искусство Системное строение общества элементы и подсистемы Мышление и деятельность Религия Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Основные институты общества Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Виды знаний Мораль Природное и общественное в человеке. Мировоззрение, его виды и формы Образование, его значение для личности и общества Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Потребности и интересы
Варианты ЕГЭ
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Формат ЕГЭ
Задание 22 Задание 20 Задание 25 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 21 Задание 19 Задание 18 Экономика: Задания 5, 6, 7 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Политика: Задания 10, 11 Задание 24 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 23 Задание 1 Задание 17
Право
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Система российского права Организационно-правовые формы Гражданство РФ Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Права и обязанности налогоплательщика Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Законодательство РФ о выборах Право в системе социальных норм Особенности административной юрисдикции Особенности уголовного процесса Законотворческий процесс Конституция РФ Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Понятие и виды юридической ответственности Международное право Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Воинская обязанность Правоохранительные органы. Судебная система

Типология политических режимов

Политический режим — совокупность методов и способов осуществления в стране государственной власти и управления, которая отражает отношения власти и общества, уровень политической свободы, а также характер политической жизни.

Политический режим формируется в результате взаимодействия всех компонентов политической системы общества, т. е. политических институтов и определяет особенности политической системы.

Политический режим определяется:

  • Уровнем развития и интенсивностью общественно-политических процессов.

  • Структурированностью правящей элиты.

  • Состоянием отношений с бюрократией (чиновничьим аппаратом).

  • Развитостью общественно-политических традиций, господствующими в обществе политическим сознанием и поведением.

  • Доминирующим в обществе типом легитимности.

Классификация политических режимов

  1. Демократический режим

Формы: Непосредственная и представительная

Специальная база: Опора на большинство населения, сознательно поддерживающая ценности режима

Государственное устройство: Правовое государство, построенное на основе разделения и взаимного контроля властей

Партийная система: Многопартийность

Оппозиция: Действует легально

Правовой принцип: Большой объём прав и свобод граждан, которые не только провозглашаются, но и гарантируются фактически. Закон защищает права и свободы граждан

Права и свободы граждан: Разрешено все, что не запрещено законом

Экономика: Смешанная экономика, доминирует частный сектор; государственное регулирование частного предпринимательства носит косвенный характер

Идеология: Политический плюрализм

Карательные органы: Строго подчиняются закону

Примеры: Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия, Австралия и др.

  1. Тоталитарный режим

Формы: Итальянский фашизм, немецкий национал-социализм, советский социализм, китайский маоизм

Специальная база: Опора на массовые движения люмпенизированных слоев населения

Государственное устройство: «Всеобщее государство», осуществляющее полный контроль всех сторон частной и общественной жизни

Партийная система: Господство одной партии

Оппозиция: Отрицается

Правовой принцип: Запрещено все, что не разрешено законом

Права и свободы граждан: Права и свободы граждан лишь декларируются, люди совершенно беззащитны перед произволом властей. Закон защищает не личность, а государство

Экономика: Централизованная экономика, государственное планирование с милитаристской направленностью. Жесткая производственная дисциплина

Идеология: Существует единственная обязательная официальная идеология

Карательные органы: Пронизывают все сферы государства, осуществляют политический сыск, репрессии, фактически бесконтрольны

Примеры: Северная Корея, Китай и др.

  1. Авторитарный режим

Формы: От буржуазных, социалистических до военно-диктаторских, например, военный режим Пиночета в Чили

Специальная база: Опора на традиционные социальные институты – бюрократия, армию, церковь

Государственное устройство: Традиционное государство, поддерживающее общественный порядок путем жесткого контроля определенных секторов общественной жизни

Партийная система: Правящая партия огосударствлена

Оппозиция: Её деятельность ограничена жесткими рамками

Правовой принцип: Всё, что касается политической деятельности, строго регламентировано властью

Права и свободы граждан: Права и свободы граждан существенно ограничены, особенно в политической сфере. Закон преимущественно стоит на защите интересов государства, а не личности

Экономика: Обширный государственный сектор может уживаться с рыночной экономикой

Идеология: Доминирует официальная идеология, но допускается наличие других идейных течений

Карательные органы: Важный элемент государственного аппарата

Примеры: Саудовская Аравия, Иран, Египет и др.