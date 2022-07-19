Типология политических режимов

Политический режим формируется в результате взаимодействия всех компонентов политической системы общества, т. е. политических институтов и определяет особенности политической системы.
Политический режим определяется:
Уровнем развития и интенсивностью общественно-политических процессов.
Структурированностью правящей элиты.
Состоянием отношений с бюрократией (чиновничьим аппаратом).
Развитостью общественно-политических традиций, господствующими в обществе политическим сознанием и поведением.
Доминирующим в обществе типом легитимности.
Демократический режим
Формы: Непосредственная и представительная
Специальная база: Опора на большинство населения, сознательно поддерживающая ценности режима
Государственное устройство: Правовое государство, построенное на основе разделения и взаимного контроля властей
Партийная система: Многопартийность
Оппозиция: Действует легально
Правовой принцип: Большой объём прав и свобод граждан, которые не только провозглашаются, но и гарантируются фактически. Закон защищает права и свободы граждан
Права и свободы граждан: Разрешено все, что не запрещено законом
Экономика: Смешанная экономика, доминирует частный сектор; государственное регулирование частного предпринимательства носит косвенный характер
Идеология: Политический плюрализм
Карательные органы: Строго подчиняются закону
Примеры: Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия, Австралия и др.
Тоталитарный режим
Формы: Итальянский фашизм, немецкий национал-социализм, советский социализм, китайский маоизм
Специальная база: Опора на массовые движения люмпенизированных слоев населения
Государственное устройство: «Всеобщее государство», осуществляющее полный контроль всех сторон частной и общественной жизни
Партийная система: Господство одной партии
Оппозиция: Отрицается
Правовой принцип: Запрещено все, что не разрешено законом
Права и свободы граждан: Права и свободы граждан лишь декларируются, люди совершенно беззащитны перед произволом властей. Закон защищает не личность, а государство
Экономика: Централизованная экономика, государственное планирование с милитаристской направленностью. Жесткая производственная дисциплина
Идеология: Существует единственная обязательная официальная идеология
Карательные органы: Пронизывают все сферы государства, осуществляют политический сыск, репрессии, фактически бесконтрольны
Примеры: Северная Корея, Китай и др.
Авторитарный режим
Формы: От буржуазных, социалистических до военно-диктаторских, например, военный режим Пиночета в Чили
Специальная база: Опора на традиционные социальные институты – бюрократия, армию, церковь
Государственное устройство: Традиционное государство, поддерживающее общественный порядок путем жесткого контроля определенных секторов общественной жизни
Партийная система: Правящая партия огосударствлена
Оппозиция: Её деятельность ограничена жесткими рамками
Правовой принцип: Всё, что касается политической деятельности, строго регламентировано властью
Права и свободы граждан: Права и свободы граждан существенно ограничены, особенно в политической сфере. Закон преимущественно стоит на защите интересов государства, а не личности
Экономика: Обширный государственный сектор может уживаться с рыночной экономикой
Идеология: Доминирует официальная идеология, но допускается наличие других идейных течений
Карательные органы: Важный элемент государственного аппарата
Примеры: Саудовская Аравия, Иран, Египет и др.