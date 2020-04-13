Курсы ЕГЭ по математике

Подготовка для поступления в ВУЗы на бюджет

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Максимальный результат

Что ты получишь

Программа охватывает все темы ЕГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.

Все для подготовки в одном месте

Что ты получишь

Смотри вебинары, тренируйся, читай теорию, отслеживай прогресс — в онлайн модуле! Тебе не придется искать информацию в интернете или копить распечатки.

Индивидуальный подход

Что ты получишь

Держи связь с преподавателем в социальных сетях, а не только на уроках. Обсуждай прогресс и задавай вопросы на личных беседах — преподаватель всегда ответит и поможет.

80+

баллов по математике ученики MAXIMUM получают в 2 раз чаще, чем в среднем по России

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Это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Мы вам сразу перезвоним, и вы сможете уточнить все детали у нашего консультанта

Что вы получите на курсе
подготовки к ЕГЭ?

Выучишь всю
теорию

Что ты получишь

Только темы, необходимые для ЕГЭ, в простом и понятном формате - ничего лишнего!

Научишься
решать все задания

Что ты получишь

На уроках мы будем работать только с актуальными заданиями в формате ЕГЭ

Выучишь
критерии ЕГЭ

Что ты получишь

Мы научим тебя отвечать на любой вопрос так, чтобы получить за него максимум баллов

Узнаешь
лайфхаки

Что ты получишь

Поделимся с тобой секретными алгоритмами и методами решения заданий ЕГЭ

Перестанешь
бояться ЕГЭ

Что ты получишь

Мы проведем для тебя симуляции ЕГЭ и специальные мастер-классы, чтобы ты чувствовал себя уверенно

Поступишь на
бюджет в вуз

Что ты получишь

Гарантируем поступление нашим ученикам

Что вы могли не знать о ЕГЭ по математике

Math
  • Только 7% выпускников в стране сдали ЕГЭ-2019 по математике на 80+ баллов
  • На ЕГЭ по математике критически не хватает времени: первые 3 задания ученик должен выполнять за 2 минуты, уравнение второй части с отбором корней за 10 минут, стереометрию второй части — за 20 минут. У ученика совсем нет времени, чтобы вспоминать теорию.
  • Невнимательность — гроза выпускников, в ЕГЭ по математике из- за нее теряется в среднем 10-15 баллов.

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Результаты наших учеников в 2019 году

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О MAXIMUM

Инновационные технологии в онлайн-обучении

  • 7 лет готовим к ЕГЭ и ОГЭ
  • 30 учебных центров в России
  • 50 образовательных программ
  • 900 сертифицированных преподавателей
  • 175 000+ учеников по всей России
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Образовательная лицензия

В MAXIMUM занятия с преподавателем проходят в любом удобном для ученика формате:
В классе или онлайн, мини-группе или один на один. На курсе ученик узнает теорию и формат экзамена, осваивает лайфхаки и оптимальные методы

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    Часы работы

    с 11:00 до 20:00

    8 (800) 500-31-98