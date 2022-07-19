Особенности административной юрисдикции

Административное право — это отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере государственного управления.

Административное право относится к группе публичного права.

В РФ ключевым нормативно-правовым актом, содержащим нормы административного права, является КоАП (Кодекс об административных правонарушениях).

Особенности административных правоотношений:

Стороны не равны между собой

Обязательным участником является государство (его органы, должностные лица)

Используется императивный метод правового регулирования ("односторонне-властный", "повелительный", требующий безоговорочного исполнения предписаний)

Методы административного права:

Предписание - требование присутствовать в определённом месте или выполнить определённые действия, не влекущие за собой юридических последствий.

Запрет - вето на совершение определённых действий под страхом применения соответствующих наказаний - дисциплинарных или административных взысканий.

Дозволение – предоставление вариантов выбора поведения в определённой ситуации. Помимо этого, дозволение рассматривает предоставление возможностей действовать или не действовать в конкретных ситуациях, предписанных административно-правовой нормой.

Органы и должностные лица, рассматривающие дела об административных правонарушениях:

Суды общей юрисдикции

Комиссии по делам несовершеннолетних

Полиция

Уголовно-исполнительные органы

Налоговые органы

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере

Органы, осуществляющие санитарно-эпидемиологический надзор

Органы, осуществляющие ветеринарный надзор

Органы, осуществляющие пожарный надзор

Таможенные органы

Пограничные органы и другие органы

Виды административных правонарушений.

В КоАП РФ указаны различные виды правонарушений, которые сгруппированы по отношениям, которые они затрагивают. Эти группы можно найти в названии глав.

Административные правонарушения, посягающие на права граждан (глава 5 КоАП):

Различные нарушения избирательных прав (статьи 5.1. - 5.25 КоАП)

Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (ст 5.26 КоАП)

Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 5.35.1)

Отказ от предоставления информации (ст. 5.39 КоАП)

Оскорбление (ст. 5.61.)

Дискриминация (ст. 5.62)

и т.д.

Административные правонарушения, посягающие на здоровье населения и общественную нравственность (глава 6 КоАП):

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований

Вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака

Нарушение правил обращения медицинских изделий и т.д.

Административные правонарушения в области охраны собственности (глава 7, КоАП):

Самовольное занятие земельного участка

Самовольная добыча полезных ископаемых

Проведение археологических работ без разрешения

Мелкое хищение и т.д.

Административные правонарушения на транспорте (глава 11 КоАП):

Совершение действий, угрожающих безопасности полетов

Нарушения правил плавания

Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа и т.д.

Административные правонарушения в области дорожного движения (глава 12 КоАП):

Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов

Превышение установленной скорости движения

Нарушение правил проезда перекрестков

Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства и т.д.

Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (глава 15):

Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе

Нарушение сроков представления налоговой декларации

Нарушение порядка представления бюджетной отчетности и т.д.

Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок (глава 20):

Мелкое хулиганство

Незаконные изготовление, продажа или передача пневматического оружия

Производство и распространение экстремистских материалов

Появление в общественных местах в состоянии опьянения

И другие виды правонарушений.

На самом деле, видов административных правонарушений гораздо больше. Все они подробно прописаны в КоАП во втором разделе (в главах с 5 по 21 КоАП РФ). Учить все наименования, конечно, не нужно, но необходимо понимать, что административное право охватывает очень многие конкретные правоотношения и примерно понимать, какие именно.

За совершение административных правонарушений следует административная ответственность.

Особенности административной ответственности.

Возраст наступления административной ответственности — 16 лет

Основание для привлечения — совершение административного проступка

К ответственности может привлечь не только суд (законодательно установлено, что привлечь к ответственности так же может должностное лицо, организация)

К ответственности могут быть привлечены и физические, и юридические лица

Более простая процедура рассмотрения дела (по сравнению с уголовными преступлениями)

Более мягкие меры ответственности (по сравнению с уголовными преступлениями)

В ст.4.2. КоАП РФ содержатся обстоятельства, СМЯГЧАЮЩИЕ административную ответственность.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются:

Раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; Добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим административное правонарушение; Добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять производство по делу об административном правонарушении, о совершенном административном правонарушении; Оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении (например, гражданин А, разбивший витрину магазина сознался в содеянном и помог органам внутренних дел установить картину этого происшествия); Предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий административного правонарушения; Добровольное возмещение лицом, совершившим административное правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение причиненного вреда (например, гражданин А, который разбил витрину магазина, согласился заменить стекло за свой счёт); Добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном правонарушении лицом, совершившим административное правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль; Совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств; Совершение административного правонарушения несовершеннолетним; Совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка.

За любое административное нарушение предусмотрено соответствующее наказание. Существует всего 10 видов административных наказаний, которые необходимо запомнить.

Административные наказания (глава 3, статья 3.2. КоАП):