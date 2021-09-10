Для кого
ученики 8-го класса
Длительность
7 месяцев
Старт групп
20 ноября - 10 декабря
Формат обучения
в классе и онлайн
Готовьтесь к ОГЭ 2023 по актуальным материалам!
Мы изучили все изменения, ловушки и тонкости формата ОГЭ, чтобы ученики получили максимум баллов на ОГЭ. А ещё преподаватель поддерживает и мотивирует учеников, показывает прогресс и разбирает ошибки, чтобы вы точно поступили на бюджет.
225 000
учеников прошли курсы
97%
поступили на бюджет
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экспертов создают и ежегодно обновляют курс
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Курс «Пробный урок»
- Групповой онлайн-урок
- Лайфхаки и ловушки ОГЭ
- Простые способы решения любой задачи
- Длительность - 1 час
- Анализ структуры экзамена, разбор форматов типовых заданий
0 руб/курс
Курс «Максимум» для 8 класса
- Группы до 15 человек
- 25 уроков, 1 урок в неделю по 2 часа 30 минут
- Интерактивные уроки с вопросами в чате
- 3 пробных ОГЭ с разбором
- 5 личных встреч с преподавателем
- Проверка домашних заданий
- Индивидуальный разбор ошибок
- Индивидуальный план подготовки
3 758 руб/мес
12 платежей
45 100 руб. за курс
12 платежей
45 100 руб. за курс
или 41 000 руб/курс
при оплате сразу
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Курс «Максимум» для 8-9 класса, полуторагодовой
- Комплексная подготовка к ОГЭ-2023 за 2 года
- 118 уроков, 292 ак.ч.
- 2 занятия в неделю: 2 часа 15 мин в классе и 1 час 15 мин онлайн
- Интерактивные уроки с вопросами в чате с проверкой домашних заданий
- Пробные ОГЭ с разбором
- 10 личных бесед с преподавателем
- до 25 человек в группе
- Индивидуальный план подготовки
6 535 руб/мес
12 платежей
78 430 руб. за курс
12 платежей
78 430 руб. за курс
или 71 300 руб/курс
при оплате сразу
при оплате сразу
За результат ученика отвечают более 100 специалистов
Отдел исследований и разработки
Отслеживают изменения ЕГЭ и ОГЭ, разрабатывают курсы на базе ФИПИ и ФГОС
Преподаватель
Понятно объясняет, мотивирует, отвечает на вопросы
Методисты
Контролируют посещаемость, домашние задания и методику в каждой группе
Онлайн-модуль
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Аналитика прогресса
Ученику и родителю всегда доступны отчёты об успехах
Наши преподаватели
- Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
- Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
- Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
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Как мы используем аналитику на курсе подготовки к ОГЭ?
Контролируем посещение и домашние задания
Отслеживаем прогресс и корректируем личный план подготовки
Проверяем, как ученик понял тему — по ответам в домашних тестах
Делимся отчётами с родителями — измеряйте результаты в цифрах
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Готовьтесь к ОГЭ по проверенной программе
130 специалистов из отдела исследований и разработки создают и ежегодно обновляют курсы на базе ФИПИ, ФГОС и реальных ОГЭ
В методических пособиях у преподавателей есть всё для идеального урока: интерактив, понятное объяснение с примерами и проверка понимания
Готовим к формату ОГЭ: ученики решают задания c помощью лайфхаков, алгоритмов и простых методов
Отслеживаем изменения в ОГЭ, готовим по актуальным материалам и не тратим время на лишнюю теорию
Что такое ОГЭ и как к нему подготовиться?
1. Зачем нужен ОГЭ?Оценка за предмет в аттестате — среднее между годовой оценкой и оценкой ОГЭ. Поэтому ОГЭ может помочь поступить в колледж или 10-й класс в профильной школе. Чтобы получить аттестат об окончании 9 классов, ученик должен сдать ОГЭ по математике и русскому языку на 3 и выше. Наконец, подготовка к ОГЭ — лучшая инвестиция в ЕГЭ из-за схожести экзаменов.Начните подготовку к ОГЭ с цели, чтобы мотивировать подростка. Запишитесь на консультацию в MAXIMUM, и наши эксперты помогут вам выбрать профессию и стратегию обучения. Это бесплатно
2. Как оценивается ОГЭ?Каждое задание ОГЭ приносит ученику баллы. Первичный балл переводится в оценку по 5-балльной шкале. Например, 29 баллов из 33 за ОГЭ по русскому языку принесут ученику пятёрку, а 28 — четвёрку, и так далее.Экзамен состоит из 2 частей: 1-я — с кратким ответом — и 2-я — с развёрнутым. Ученики вносят ответы на задания первой части в специальный бланк; эти ответы проверит компьютер. Ответы на 2-ю часть проверяет комиссия по строгим критериям.Чтобы получить высокий балл, ученик должен знать формат заданий и критерии проверки.Поэтому отдел исследований и разработок MAXIMUM изучает все документы и материалы ФИПИ, школьной программы и ФГОС, а наши ученики повышают оценки в школе и на ОГЭ, а не просто учат предмет.
3. Какую теорию учить для ОГЭ?ОГЭ проверяет знания с 5 по 9 класс. Но не все. Как показывает статистика ФИПИ, хуже всего выпускники справляются с заданиями по темам 7—9 классов. Так пробелы в знаниях за 8-й класс могут ударить по оценке за ОГЭ. Зато системная подготовка к ОГЭ даёт фору в старших классах: ЕГЭ включает темы с 5 по 11 классы.При этом одной теории недостаточно: ученик должен использовать её с учётом формата, ловушек и критериев ОГЭ. «Нарешивание» и «натаскивание» тоже не помогут: задания ОГЭ всё чаще проверяют умение думать.Хорошая новость в том, что ОГЭ — экзамен стандартизированный, поэтому все темы и форматы известны заранее — нужно изучить материалы ФИПИ и отслеживать изменения. Поэтому правильная и своевременная подготовка принесёт высокую оценку на ОГЭ и в аттестате.Отдел исследований и разработок MAXIMUM создаёт курсы на базе такой экспертизы, поэтому наши ученики изучают все темы за 5–9 классы, нужные для ОГЭ, и учатся применять их на ОГЭ.
4. Как выбрать предметы для ОГЭ?ОГЭ — первый шаг школьника к профессиональному будущему. Сделайте его осознанно!Начните с выбора профессии. Так вы увидите самый прямой путь к выходу на рынок труда: через вуз или колледж. Направление высшего или среднего профессионального образования покажет, какие предметы нужно подтянуть в 9-м классе и сдать на ОГЭ.Ученик, который понимает, как ОГЭ поможет ему в жизни, будет готовиться усерднее и с меньшим стрессом.Пройдите профориентацию в MAXIMUM, получите объективную оценку знаний и стратегию обучения на основе ваших целей и возможностей. Это бесплатно
5. Есть ли гарантия?1. Убедитесь, что курс соответствует вашим ожиданиям● Посетите все занятия на первой неделе обучения● Посетите личную беседу с преподавателем2. Если вам не понравился наш подход к обучению, напишите об этом на service@maximumtest.ru в течение 7 дней со старта занятий.3. Мы вернём вам полную стоимость курсов.