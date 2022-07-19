Экономические системы

Экономическая система ― это способ организации хозяйственной жизни общества, представляющий собой установленную и действующую совокупность принципов, правил, законов, определяющих форму и содержание основных экономических отношений, которые возникают в процессе производства, обмена и потребления экономического продукта.

Существует 4 типа экономических систем, которые формировались в период развития общества: традиционная, командная (плановая), рыночная, смешанная. Каждый тип выделяют по следующим критериям:

Решение вопросов что? как? для кого? производить

Преобладающая форма собственности

Роль государства

Каждый тип экономической системы имеет свои особенности, рассмотрим каждый из типов в отдельности.

1. Традиционная экономика — способ организации экономической жизни, базирующийся на отсталой технологии, широком распространении ручного труда, многоукладности экономики.

Характерные черты традиционной экономики:

Большая доля ручного труда во всех отраслях экономики.

Слабое развитие техники и технологий производства (так как оно вступает в противоречие с хозяйственным укладом и традиционными религиозными и культурными ценностями).

Незначительная роль предпринимательства, в том числе и малого, при постоянном увеличении масштабов деятельности крупных подразделений.

Преобладание во всех сторонах жизнедеятельности общества традиций и обычаев.

Институт государства слабо развит.

Преобладает общинная форма собственности.

2. Командная (плановая, командно-административная, директивная) экономика — способ организации экономической жизни, при котором капитал и земля, практически все экономические ресурсы находятся в государственной собственности.

Характерные черты командной экономики:

Все экономические решения принимаются государственными органами посредством централизованного (директивного) планирования: каждому предприятию производственным планом предписывается, что и в каком объеме производить.

У производителей отсутствует свобода выбора.

Производители не заинтересованы в повышении эффективности производства.

Доминирует государственная форма собственности.

3. Рыночная экономика – способ организации экономической жизни, при котором капитал и земля находятся в частной собственности отдельных лиц.

Характерные черты рыночной экономики:

Свободное решение основных экономических вопросов на основе механизма спроса-предложения.

Экономические субъекты осуществляют деятельность в соответствии со своими личными экономическими интересами.

Государство почти не играет роли в распределении ресурсов, в том числе не производит общественные блага, не борется с безработицей и пр.

Преобладание частной собственности.

Свободная конкуренция.

Рыночная экономика способствует научно-техническому прогрессу, но является крайне нестабильной.

Важно: в современном мире нет примеров стран с чистой рыночной экономикой, как правило, в современных развитых государствах формируется смешанная экономическая система.

4. Смешанная экономика — экономическая система, где и государство, и частный сектор играют важную роль в производстве, распределении, обмене и потреблении всех ресурсов и материальных благ в стране.

Задачи, решаемые смешанной экономикой:

Обеспечение занятости;

Полное использование производственных мощностей;

Стабилизация цен;

Параллельный рост заработной платы и производительности труда.

Характеристики смешанной экономики: