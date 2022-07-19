Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Формат ЕГЭ
Задание 24 Политика: Задания 10, 11 Задание 1 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 21 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 22 Задание 23 Задание 17 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 19 Задание 20 Задание 18 Задание 25
Право
Система российского права Особенности уголовного процесса Воинская обязанность Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Конституция РФ Особенности административной юрисдикции Гражданство РФ Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Международное право Законодательство РФ о выборах Права и обязанности налогоплательщика Понятие и виды юридической ответственности Право в системе социальных норм Организационно-правовые формы Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс
Экономика
Финансовые институты. Банковская система Спрос и предложение Основные источники финансирования бизнеса Деньги Налоги Виды, причины и последствия инфляции Ценные бумаги Экономические системы Предпринимательство Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Рынок и рыночный механизм Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Рынок труда. Безработица Государственный бюджет Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Постоянные и переменные затраты Мировая экономика Роль государства в экономике Факторы производства и факторные доходные
Политика
Политическое участие граждан РФ Федеративное устройство Российской Федерации Политическая элита Государство, его функции Типология политических режимов Политическая система Демократия, ее основные ценности и признаки Политические партии и движения Гражданское общество и государство Понятие власти Избирательная кампания в Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Политический процесс Органы государственной власти Российской Федерации
Человек и общество
Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Системное строение общества элементы и подсистемы Образование, его значение для личности и общества Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мораль Искусство Основные институты общества Природное и общественное в человеке. Мышление и деятельность Виды знаний Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие общественного прогресса Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Многовариантность общественного развития (типы обществ) Потребности и интересы Религия Понятие истины, её критерии Мировоззрение, его виды и формы
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3
Социальные отношения
Виды социальных норм Социальная стратификация и мобильность Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Молодёжь как социальная группа Семья и брак Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальная роль Социальный контроль Социальные группы Этнические общности Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социализация индивида

Экономические системы

Экономическая система ― это способ организации хозяйственной жизни общества, представляющий собой установленную и действующую совокупность принципов, правил, законов, определяющих форму и содержание основных экономических отношений, которые возникают в процессе производства, обмена и потребления экономического продукта.

Существует 4 типа экономических систем, которые формировались в период развития общества: традиционная, командная (плановая), рыночная, смешанная. Каждый тип выделяют по следующим критериям:

  • Решение вопросов что? как? для кого? производить

  • Преобладающая форма собственности

  • Роль государства

Каждый тип экономической системы имеет свои особенности, рассмотрим каждый из типов в отдельности.

1. Традиционная экономика способ организации экономической жизни, базирующийся на отсталой технологии, широком распространении ручного труда, многоукладности экономики.

Характерные черты традиционной экономики:

  • Большая доля ручного труда во всех отраслях экономики.

  • Слабое развитие техники и технологий производства (так как оно вступает в противоречие с хозяйственным укладом и традиционными религиозными и культурными ценностями).

  • Незначительная роль предпринимательства, в том числе и малого, при постоянном увеличении масштабов деятельности крупных подразделений.

  • Преобладание во всех сторонах жизнедеятельности общества традиций и обычаев.

  • Институт государства слабо развит.

  • Преобладает общинная форма собственности.

2. Командная (плановая, командно-административная, директивная) экономика — способ организации экономической жизни, при котором капитал и земля, практически все экономические ресурсы находятся в государственной собственности.

Характерные черты командной экономики:

  • Все экономические решения принимаются государственными органами посредством централизованного (директивного) планирования: каждому предприятию производственным планом предписывается, что и в каком объеме производить.

  • У производителей отсутствует свобода выбора.

  • Производители не заинтересованы в повышении эффективности производства.

  • Доминирует государственная форма собственности.

3. Рыночная экономика способ организации экономической жизни, при котором капитал и земля находятся в частной собственности отдельных лиц.

Характерные черты рыночной экономики:

  • Свободное решение основных экономических вопросов на основе механизма спроса-предложения.

  • Экономические субъекты осуществляют деятельность в соответствии со своими личными экономическими интересами.

  • Государство почти не играет роли в распределении ресурсов, в том числе не производит общественные блага, не борется с безработицей и пр.

  • Преобладание частной собственности.

  • Свободная конкуренция.

  • Рыночная экономика способствует научно-техническому прогрессу, но является крайне нестабильной.

Важно: в современном мире нет примеров стран с чистой рыночной экономикой, как правило, в современных развитых государствах формируется смешанная экономическая система.

4. Смешанная экономика экономическая система, где и государство, и частный сектор играют важную роль в производстве, распределении, обмене и потреблении всех ресурсов и материальных благ в стране.

Задачи, решаемые смешанной экономикой:

  • Обеспечение занятости;

  • Полное использование производственных мощностей;

  • Стабилизация цен;

  • Параллельный рост заработной платы и производительности труда.

Характеристики смешанной экономики:

  • Предприниматели и рабочие перемещаются из отрасли в отрасль по собственному решению.

  • Государство осуществляет социальную, фискальную (налоговую), антимонопольную и другие виды экономической политики, что в той или иной степени способствует экономическому росту в стране и повышению жизненного уровня населения.

  • Государство непосредственно участвует в предоставлении социальных благ.