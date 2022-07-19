Существует 4 типа экономических систем, которые формировались в период развития общества: традиционная, командная (плановая), рыночная, смешанная. Каждый тип выделяют по следующим критериям:
Решение вопросов что? как? для кого? производить
Преобладающая форма собственности
Роль государства
Каждый тип экономической системы имеет свои особенности, рассмотрим каждый из типов в отдельности.
Характерные черты традиционной экономики:
Большая доля ручного труда во всех отраслях экономики.
Слабое развитие техники и технологий производства (так как оно вступает в противоречие с хозяйственным укладом и традиционными религиозными и культурными ценностями).
Незначительная роль предпринимательства, в том числе и малого, при постоянном увеличении масштабов деятельности крупных подразделений.
Преобладание во всех сторонах жизнедеятельности общества традиций и обычаев.
Институт государства слабо развит.
Преобладает общинная форма собственности.
Характерные черты командной экономики:
Все экономические решения принимаются государственными органами посредством централизованного (директивного) планирования: каждому предприятию производственным планом предписывается, что и в каком объеме производить.
У производителей отсутствует свобода выбора.
Производители не заинтересованы в повышении эффективности производства.
Доминирует государственная форма собственности.
Характерные черты рыночной экономики:
Свободное решение основных экономических вопросов на основе механизма спроса-предложения.
Экономические субъекты осуществляют деятельность в соответствии со своими личными экономическими интересами.
Государство почти не играет роли в распределении ресурсов, в том числе не производит общественные блага, не борется с безработицей и пр.
Преобладание частной собственности.
Свободная конкуренция.
Рыночная экономика способствует научно-техническому прогрессу, но является крайне нестабильной.
Важно: в современном мире нет примеров стран с чистой рыночной экономикой, как правило, в современных развитых государствах формируется смешанная экономическая система.
Задачи, решаемые смешанной экономикой:
Обеспечение занятости;
Полное использование производственных мощностей;
Стабилизация цен;
Параллельный рост заработной платы и производительности труда.
Характеристики смешанной экономики:
Предприниматели и рабочие перемещаются из отрасли в отрасль по собственному решению.
Государство осуществляет социальную, фискальную (налоговую), антимонопольную и другие виды экономической политики, что в той или иной степени способствует экономическому росту в стране и повышению жизненного уровня населения.
Государство непосредственно участвует в предоставлении социальных благ.