Мораль

Мораль – часть духовного мира человека.

Мораль — это принятая в обществе система норм, идеалов, принципов, регулирующая поведение людей. — это принятая в обществе система норм, идеалов, принципов, регулирующая поведение людей. Нравственность ― практическая реализация норм морали в повседневной жизни людей, при которой значительно смягчается строгость высокоморальных норм.

Наука, изучающая и анализирующая состояние нравов, прогнозирующая развитие морали – этика.

Этика выясняет место и роль морали в системе других компонентов культуры (наука, право, религия, искусство), анализирует ее сущность и внутреннюю структуру, изучает происхождение и историческое развитие нравственности.

Важнейшие функции морали в обществе

Регулятивная — регулирование поведения и внутреннего мира человека.

Ценностно-ориентационная — создание ориентиров для человека, способствующих его самосовершенствованию.

Мотивационная — моральные принципы мотивируют человека на совершение определенных действий или на воздержание от совершения каких-либо действий.

Координационная — обеспечение единства и согласованности взаимодействия людей; обеспечение стандартизации и предсказуемости поведения людей.

Конститутивная — конститутивная функция морали заключается в том, что она выступает как центральная, фундаментальная форма социальной культуры, лежащая в основе всех других ее форм.

Оценочная — помогает расценивать с позиций добра и зла явления действительности.

Моральные требования и представления

Мораль как социальный регулятор состоит из ряда моральных категорий:

Нормы поведения – конкретные правила и образцы поведения человека, формы нравственного требования.

Моисеевы законы — Десять заповедей, сформулированных в Библии, а также известные правила: будь честен, помогай ближнему, уважай старших, береги честь смолоду и т. д.

Моральные принципы — основополагающие требования, касающиеся нравственной сущности человека, дающие человеку общее направление деятельности.

Например: гуманизм — признание человека высшей ценностью; альтруизм — бескорыстное служение ближнему; милосердие — сострадательная и деятельная любовь, выражающаяся в готовности помочь каждому в чем-либо нуждающемуся; коллективизм — сознательное стремление содействовать общему благу.

Нравственные идеалы — образы нравственно совершенной личности, представления о человеке, воплотившем в себе наиболее высокие моральные качества.

Моральные качества — доброта, великодушие, смелость, мудрость.

Морально-психологические механизмы — долг, совесть, честь.

Высшие моральные ценности — свобода, справедливость, счастье и т. д.

Особое место в морали занимает такая ценность как смысл жизни – сложная система внутренних духовных ценностей, ради достижения которых человек учится, работает, дружит и любит, создаёт семью, воспитывает детей и т.д.

Совокупность моральных категорий формирует нравственную культуру человека – степень восприятия индивидом нравственного сознания и культуры общества, показатель того, насколько глубоко требования нравственности воплотились в реальных действиях человека.

Важнейшие принципы современной нравственной культуры личности