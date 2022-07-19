Мораль – часть духовного мира человека.
Нравственность ― практическая реализация норм морали в повседневной жизни людей, при которой значительно смягчается строгость высокоморальных норм.
Наука, изучающая и анализирующая состояние нравов, прогнозирующая развитие морали – этика.
Этика выясняет место и роль морали в системе других компонентов культуры (наука, право, религия, искусство), анализирует ее сущность и внутреннюю структуру, изучает происхождение и историческое развитие нравственности.
Регулятивная — регулирование поведения и внутреннего мира человека.
Ценностно-ориентационная — создание ориентиров для человека, способствующих его самосовершенствованию.
Мотивационная — моральные принципы мотивируют человека на совершение определенных действий или на воздержание от совершения каких-либо действий.
Координационная — обеспечение единства и согласованности взаимодействия людей; обеспечение стандартизации и предсказуемости поведения людей.
Конститутивная — конститутивная функция морали заключается в том, что она выступает как центральная, фундаментальная форма социальной культуры, лежащая в основе всех других ее форм.
Оценочная — помогает расценивать с позиций добра и зла явления действительности.
Мораль как социальный регулятор состоит из ряда моральных категорий:
Нормы поведения – конкретные правила и образцы поведения человека, формы нравственного требования.
Моральные принципы — основополагающие требования, касающиеся нравственной сущности человека, дающие человеку общее направление деятельности.
Нравственные идеалы — образы нравственно совершенной личности, представления о человеке, воплотившем в себе наиболее высокие моральные качества.
Моральные качества — доброта, великодушие, смелость, мудрость.
Морально-психологические механизмы — долг, совесть, честь.
Высшие моральные ценности — свобода, справедливость, счастье и т. д.
Особое место в морали занимает такая ценность как смысл жизни – сложная система внутренних духовных ценностей, ради достижения которых человек учится, работает, дружит и любит, создаёт семью, воспитывает детей и т.д.
Совокупность моральных категорий формирует нравственную культуру человека – степень восприятия индивидом нравственного сознания и культуры общества, показатель того, насколько глубоко требования нравственности воплотились в реальных действиях человека.
Моральная автономия личности: личность самостоятельно осуществляет выбор нравственных принципов и способов своих действий, а потому несет ответственность за свой выбор перед самой собой и перед человечеством. Автономия личности предполагает, что о человеке следует судить по его личным качествам и поступкам, а не по происхождению, цвету кожи, религиозным убеждениям, принадлежности к социальной группе и т. д.
Гуманизм: человеколюбие, признание единства, забота о благополучии и счастье каждого человека. Этот принцип требует отказа от всех форм насилия над личностью. Он утверждает социальное равенство людей, а также «естественные права» каждого человека на жизнь, свободу, охрану здоровья, духовное развитие и др.
Альтруизм: нравственный принцип, предполагающий милосердие к другим людям, желание приносить им благо.