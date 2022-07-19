Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Человек и общество
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Личность. Особенности подросткового возраста Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности
Политика
Понятие и признаки государства Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Политический режим. Демократия Разделение властей Местное самоуправление Формы государства Правовое государство Выборы, референдум
Социальная сфера
Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества
Экономика
Деньги Налоги, уплачиваемые гражданами Экономика, ее роль в жизни общества Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Заработная плата и стимулирование труда Разделение труда и специализация Товары и услуги Рынок и рыночный механизм Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства Экономические цели и функции государства Государственный бюджет Экономические системы и собственность Обмен, торговля Факторы производства и факторные доходы Инфляция Банковские услуги
Право
Федеративное устройство Российской Федерации Понятие правоотношений Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Право, его роль в жизни общества и государства Норма права. Нормативный правовой акт Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Органы государственной власти Российской Федерации
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества

Разделение властей

Разделение властей – политико-правовая теория и практика, согласно которым государственная власть должна быть разделена между независимыми друг от друга (но и в достаточной мере друг друга контролирующими) ветвями: законодательной, исполнительной и судебной.

Система разделения властей в РФ

  1. Законодательная власть

Федеральное Собрание РФ

  • Совет Федерации РФ (верхняя палата)

  • Государственная Дума РФ (нижняя палата)

  1. Исполнительная власть

Правительство РФ

  1. Судебная власть

1. Конституционный Суд РФ

2. Верховный Суд РФ

  • Общие (гражданские) суды

  • Военные суды

  • Арбитражные суды

Президент РФ – глава Российского государства, занимает высшее место в иерархии государственных органов, обеспечивает стабильность и преемственность механизма государственной власти, осуществляет верховное представительство РФ на международной арене.

По Конституции Президент РФ прямо не относится ни к одной из ветвей власти, обеспечивая их согласованное функционирование.

Президентом РФ может быть лицо:

  1. Гражданин РФ

  2. Не моложе 35 лет

  3. Постоянно проживающий в России не менее 25 лет

  4. Отсутствие иностранного гражданства или вида на жительства в другом государстве

Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет Правительство РФ.

Правительство РФ – это высший исполнительный орган, возглавляющий единую систему исполнительной власти на всей территории России.

Судебная власть – обусловленный разделением властей вид государственной власти, связанный с осуществлением правосудия посредством конституционного, арбитражного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

Судебную власть в РФ осуществляет – Верховный суд РФ и Конституционный суд РФ.

Высшим органом законодательной власти в РФ является Федеральное собрание (универсальное название органа законодательной власти – Парламент).

Федеральное собрание – это избираемый двухпалатный парламент России, её постоянно действующий представительный и законодательный орган.

  1. Верхняя палата – Совет Федерации РФ (в нее входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации)

  2. Нижняя палата – Государственная Дума РФ (состоит из 450 депутатов, срок полномочий – 5 лет)

Система сдержек и противовесов

Система сдержек и противовесов означает, что в целях обеспечения и защиты интересов граждан все три ветви власти в одно и то же время и зависят друг от друга, и контролируют деятельность друг друга. Их независимость проявляется только в своей области компетенции. Во всем остальном они взаимозависимы друг от друга.

Система сдержек и противовесов на конкретных примерах:

Исполнительная власть, Законодательная власть, Президент. Председатель Правительства, кандидатуру которого предлагает Президент, может быть утвержден в должности только после голосования в Государственной Думе.

Судебная власть, Законодательная власть, Президент. Конституционный суд дает заключение Совету Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента в государственной измене.

Законодательная власть, Президент. Глава государства может не подписать принятый и одобренный Федеральным Собранием законопроект и вернуть его на повторное рассмотрение. Это воплощения права вето.

Полномочия органов государственной власти в РФ

Президент (Глава 4, статьи 83-90)

  • подписывает и обнародует федеральные законы

  • осуществляет помилование

  • предлагает кандидатуру на пост Председателя Правительства РФ

  • распускает Государственную Думу и принимает решение об отставке Правительства

  • назначает выборы в Государственную Думу

  • является верховным главнокомандующим

  • вводит военное и чрезвычайное положения

  • руководит внешней и внутренней политикой

  • предоставляет политическое убежище

Совет Федерации (Глава 5, статьи 102)

  • одобряет законопроекты

  • утверждает изменения границ между субъектами Российской Федерации;

  • утверждает указы о введении военного и чрезвычайного положения

  • решает вопросы о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории России

  • назначает судей Конституционного и Верховного Суда, Генерального прокурора, заместителя Председателя счетной палаты

  • назначает выборы Президента РФ и отрешает его от должности

Государственная Дума (Глава 5, статья 103)

  • принимает законопроекты

  • объявляет амнистию

  • назначает на должность и освобождает от должности Председателя Центрального банка РФ, Председателя счетной палаты, Уполномоченного по правам человека

  • дает согласие Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ

  • выдвигает обвинение против Президента РФ для отрешения его от должности

Правительство (Глава 6, статья 114)

  • разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение

  • осуществляет управление федеральной собственностью

  • обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики

  • осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан

  • осуществляет меры по обеспечению обороны страны

  • обеспечивает проведение единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии

Конституционный Суд (Глава 7, статья 125)

  • толкует Конституцию РФ

  • разрешает споры между органами государственной власти

  • дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ

Верховный Суд (Глава 7, статья 126)

  • разрешает правовые споры между гражданами/юридическими лицами

  • дает разъяснения по вопросам судебной практики