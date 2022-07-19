Разделение властей

Разделение властей – политико-правовая теория и практика, согласно которым государственная власть должна быть разделена между независимыми друг от друга (но и в достаточной мере друг друга контролирующими) ветвями: законодательной, исполнительной и судебной.

Система разделения властей в РФ

Законодательная власть

Федеральное Собрание РФ

Совет Федерации РФ (верхняя палата)

Государственная Дума РФ (нижняя палата)

Исполнительная власть

Правительство РФ

Судебная власть

1. Конституционный Суд РФ

2. Верховный Суд РФ

Общие (гражданские) суды

Военные суды

Арбитражные суды

Президент РФ – глава Российского государства, занимает высшее место в иерархии государственных органов, обеспечивает стабильность и преемственность механизма государственной власти, осуществляет верховное представительство РФ на международной арене.

По Конституции Президент РФ прямо не относится ни к одной из ветвей власти, обеспечивая их согласованное функционирование.

Президентом РФ может быть лицо:

Гражданин РФ Не моложе 35 лет Постоянно проживающий в России не менее 25 лет Отсутствие иностранного гражданства или вида на жительства в другом государстве

Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет Правительство РФ.

Правительство РФ – это высший исполнительный орган, возглавляющий единую систему исполнительной власти на всей территории России. – это высший исполнительный орган, возглавляющий единую систему исполнительной власти на всей территории России. Судебная власть – обусловленный разделением властей вид государственной власти, связанный с осуществлением правосудия посредством конституционного, арбитражного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

Судебную власть в РФ осуществляет – Верховный суд РФ и Конституционный суд РФ.

Высшим органом законодательной власти в РФ является Федеральное собрание (универсальное название органа законодательной власти – Парламент).

Федеральное собрание – это избираемый двухпалатный парламент России, её постоянно действующий представительный и законодательный орган.

Верхняя палата – Совет Федерации РФ (в нее входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации) Нижняя палата – Государственная Дума РФ (состоит из 450 депутатов, срок полномочий – 5 лет)

Система сдержек и противовесов

Система сдержек и противовесов означает, что в целях обеспечения и защиты интересов граждан все три ветви власти в одно и то же время и зависят друг от друга, и контролируют деятельность друг друга. Их независимость проявляется только в своей области компетенции. Во всем остальном они взаимозависимы друг от друга.

Система сдержек и противовесов на конкретных примерах:

Исполнительная власть, Законодательная власть, Президент. Председатель Правительства, кандидатуру которого предлагает Президент, может быть утвержден в должности только после голосования в Государственной Думе.

Судебная власть, Законодательная власть, Президент. Конституционный суд дает заключение Совету Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента в государственной измене.

Законодательная власть, Президент. Глава государства может не подписать принятый и одобренный Федеральным Собранием законопроект и вернуть его на повторное рассмотрение. Это воплощения права вето.

Полномочия органов государственной власти в РФ

Президент (Глава 4, статьи 83-90)

подписывает и обнародует федеральные законы

осуществляет помилование

предлагает кандидатуру на пост Председателя Правительства РФ

распускает Государственную Думу и принимает решение об отставке Правительства

назначает выборы в Государственную Думу

является верховным главнокомандующим

вводит военное и чрезвычайное положения

руководит внешней и внутренней политикой

предоставляет политическое убежище

Совет Федерации (Глава 5, статьи 102)

одобряет законопроекты

утверждает изменения границ между субъектами Российской Федерации;

утверждает указы о введении военного и чрезвычайного положения

решает вопросы о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории России

назначает судей Конституционного и Верховного Суда, Генерального прокурора, заместителя Председателя счетной палаты

назначает выборы Президента РФ и отрешает его от должности

Государственная Дума (Глава 5, статья 103)

принимает законопроекты

объявляет амнистию

назначает на должность и освобождает от должности Председателя Центрального банка РФ, Председателя счетной палаты, Уполномоченного по правам человека

дает согласие Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ

выдвигает обвинение против Президента РФ для отрешения его от должности

Правительство (Глава 6, статья 114)

разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение

осуществляет управление федеральной собственностью

обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики

осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан

осуществляет меры по обеспечению обороны страны

обеспечивает проведение единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии

Конституционный Суд (Глава 7, статья 125)

толкует Конституцию РФ

разрешает споры между органами государственной власти

дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ

Верховный Суд (Глава 7, статья 126)