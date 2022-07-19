Право в системе социальных норм

Право – это совокупность установленных государством общеобязательных формально определённых правил поведения (норм), соблюдение которых обеспечивается мерами аппарата государственного принуждения.

В современной юридической науке термин «право» используется, как правило, в нескольких значениях:

система правовых норм (система права);

совокупность всех правовых явлений (правовая система);

официально признанные возможности, которыми располагают граждане и организации (субъективное право, например, право на образование, право на свободу совести и вероисповедания)

совокупность высших, постоянно действующих, независимых от государства норм и принципов, олицетворяющих разум, справедливость, мудрость Бога (естественное право).

Важно помнить! «Система права» и «Правовая система» для лингвиста – это одно и то же, но для юриста – это нетождественные понятия. «Правовая система» – это более широкое понятие, которое в себя включает не только весь массив норм права, действующих на территории одного государства, но иные правовые явления, такие как правовая реализация, правовое сознание, правовая культура, правомерное поведение, юридическая деятельность и т.д.

Праву присущи определённые признаки:

Системность означает, что право есть упорядоченная, внутренне согласованная система правовых норм. Таким образом, обеспечивается закрепление и охрана регулируемых отношений, – право – это не набор случайных норм, а упорядоченная совокупность взаимосвязанных и достаточных элементов.

Нормативность означает, что правовому регулированию подлежат те отношения и действия людей, которые в данных условиях типичны, наиболее устойчивы и характеризуются повторяемостью и всеобщностью. Нормативность означает, что право представлено нормами – правилами поведения, определяющими права и обязанности участников регулируемых отношений –, их ответственность. Право олицетворяет общественный запрос в виде норм права

Государственная обеспеченность означает, что создание, реализация, правовая охрана неразрывно связана с государственной деятельностью, – право порождается государством и им же охраняется.

Формальная определенность означает, что принципы и предписания права характеризуются определенностью, т.е. всегда содержат определенное указание относительно границ правомерности поведения их адресатов и находят закрепление в том или ином источнике права (законе, указе, постановлении и т. д.). Норма права всегда конкретна и имеет границу.

Общеобязательность означает, что действие права распространяется на всех субъектов, либо на некоторый круг субъектов (например, только на сотрудников полиции или на родителей), – право обязывает субъекта действовать либо бездействовать.

Функции права

Культурно-историческая – право аккумулирует в себе все духовные ценности и достижения народа, общества, передает их из одного поколения в другое.

Воспитательная – право оказывает стимулирующее воздействие на поведение субъектов общественных отношений посредством запретов, ограничений правовой защиты и наказания.

Функция социального контроля – право определяет меру возможного и должного поведения субъектов общественных отношений, используя при этом меры стимулирования и ограничения.

Регулятивная – право устанавливает в обществе определенный «порядок вещей», правила поведения, которые направлены на координацию общественных отношений, упорядочение связей между людьми. Регулятивная функция присуща всем видам социальных норм (в том числе и праву), которые являются регуляторами всех общественных отношений.

Охранительная – право защищает наиболее важные общественные отношения от негативного воздействия на них со стороны, которое может пагубно отразиться на всем ходе общественного развития.

Право, являясь регулятором общественных отношений, тем не менее, занимает свое, особое место в системе социальных норм, обладая набором отличительных черт. Определим отличия правовых норм от социальных норм по нескольким линиям:

Происхождение

Социальные нормы: социальные нормы появились тогда, когда зародилось общество.

Нормы права являются «молодыми» социальными нормами, их происхождение всецело связано с государством. На сегодняшний момент существует свыше двадцати теорий происхождения государства и права, все они по-разному пытаются объяснить, каким образом человечество «изобрело» право и стало жить «более цивилизованно». Наиболее популярные: теория божественного происхождения, теория общественного договора, теория насилия, марксистская теория происхождения государства и права, а также ирригационная теория.

Тем не менее, можно условно сказать, что право появилось в эпоху зарождения первых государств (например, Древний Египет, Древнешумерское государство).

Соблюдение

Социальные нормы: социальные нормы не обязательны для исполнения.

Нормы права: правовые нормы носят императивный характер (обязательны к соблюдению).

Защита

Социальные нормы: при несоблюдении социальных норм человеку угрожает общественное порицание.

Нормы права: при нарушении правовых норм лицо привлекается к соответствующей юридической ответственности (гражданская, административная, дисциплинарная, уголовная и иные виды ответственности).

Развитие

Социальные нормы: социальные правила поведения невозможно навязать, поскольку они формируются очень медленно.

Нормы права: закон, который бы обязал людей вести себя определенным образом, может быть придуман и принят в кратчайшие сроки. Нормы права самые быстро вводимые в общественную жизнь социальные нормы. Однако, если общество не готово к принятию того или иного закона, то его действие будет номинальным, а не реальным.

Так, избирательные права женщины, как правило, получили намного быстрее, чем шло общественное развитие за равноправие женщин и мужчин в общепланетарном масштабе.

Детализация

Социальные нормы: социальные нормы, в общем, очерчивают правила существования.

Нормы права: правовые нормы четко очерчивают требования к деятельности физических и юридических лиц, а также публично-правовых образований, органов государственной и муниципальной власти и их должностных лиц.