Глобальные проблемы современности

Глобальные проблемы ‒ совокупность проблем человечества, которые встали перед ним во второй половине XX века и от решения которых зависит дальнейшее существование цивилизации.

Общие черты глобальных проблем:

Масштабность (затрагивают все человечество); Предполагают международное сотрудничество различных стран (невозможно решить в одной отдельно взятой стране); Острота (от их решения зависит дальнейшая судьба цивилизации); Проявляются как объективный фактор развития общества; Настоятельно требуют решения и др.

Главные глобальные проблемы

Проблема войны и мира

Перед цивилизацией стоит задача создания всеобъемлющей системы безопасности, поэтапной ликвидации ядерных арсеналов, сокращения торговли вооружением и др.

Демографическая

Распадается на два аспекта: демографический взрыв (перенаселение) в ряде стран и регионов развивающегося мира и демографическое старение населения развитых и переходных стран.

Сырьевая

Проблема обеспечения человечества топливом и сырьем. Топливно-энергетические ресурсы постоянно истощаются, и через несколько сотен лет могут вообще исчезнуть. Огромные возможности для решения этой проблемы открывают достижения научно-технического прогресса, причем на всех стадиях технологической цепочки.

Экологическая

Истощение окружающей среды в результате нерационального природопользования, загрязнения ее твердыми, жидкими и газообразными отходами, отравление радиоактивными отходами.

Проблема «Север-Юг»

Преодоление отсталости развивающихся стран и сокращение разрыва в уровне развития между ними и передовыми постиндустриальными странами (страны Европы - страны Африки).

Проблема мирового терроризма

Основными целями международного терроризма является дезорганизация государственного управления, нанесение экономического и политического ущерба, нарушение устоев общественного устройства, которые должны побудить, по замыслу террористов, правительство к изменению политики.

Основные направления разрешения глобальных проблем: