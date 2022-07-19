Глобальные проблемы современности

Общие черты глобальных проблем:
Масштабность (затрагивают все человечество);
Предполагают международное сотрудничество различных стран (невозможно решить в одной отдельно взятой стране);
Острота (от их решения зависит дальнейшая судьба цивилизации);
Проявляются как объективный фактор развития общества;
Настоятельно требуют решения и др.
Проблема войны и мира
Перед цивилизацией стоит задача создания всеобъемлющей системы безопасности, поэтапной ликвидации ядерных арсеналов, сокращения торговли вооружением и др.
Демографическая
Распадается на два аспекта: демографический взрыв (перенаселение) в ряде стран и регионов развивающегося мира и демографическое старение населения развитых и переходных стран.
Сырьевая
Проблема обеспечения человечества топливом и сырьем. Топливно-энергетические ресурсы постоянно истощаются, и через несколько сотен лет могут вообще исчезнуть. Огромные возможности для решения этой проблемы открывают достижения научно-технического прогресса, причем на всех стадиях технологической цепочки.
Экологическая
Истощение окружающей среды в результате нерационального природопользования, загрязнения ее твердыми, жидкими и газообразными отходами, отравление радиоактивными отходами.
Проблема «Север-Юг»
Преодоление отсталости развивающихся стран и сокращение разрыва в уровне развития между ними и передовыми постиндустриальными странами (страны Европы - страны Африки).
Проблема мирового терроризма
Основными целями международного терроризма является дезорганизация государственного управления, нанесение экономического и политического ущерба, нарушение устоев общественного устройства, которые должны побудить, по замыслу террористов, правительство к изменению политики.
Основные направления разрешения глобальных проблем:
Воспитание человека на принципах гуманизма. Широкое информирование людей о глобальных проблемах;
Всеобъемлющее изучение причин и противоречий, условий, приводящих к возникновению и обострению проблем;
Наблюдение и контроль над глобальными процессами на планете;
Четкая международная система прогнозирования;
Развитие новых технологий (ресурсосберегающих, использующих вторсырье, природные источники энергии);
Вывод международного сотрудничества на новый качественный уровень и др.