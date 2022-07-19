Глобальные проблемы современности

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Социальная сфера
Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения
Экономика
Товары и услуги Обмен, торговля Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства Факторы производства и факторные доходы Государственный бюджет Экономические системы и собственность Экономические цели и функции государства Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Заработная плата и стимулирование труда Разделение труда и специализация Деньги Рынок и рыночный механизм Экономика, ее роль в жизни общества Налоги, уплачиваемые гражданами Инфляция Банковские услуги
Право
Органы государственной власти Российской Федерации Норма права. Нормативный правовой акт Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Административные правоотношения, правонарушения и наказания Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Понятие правоотношений Право, его роль в жизни общества и государства Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов
Сфера духовной культуры
Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности
Человек и общество
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Личность. Особенности подросткового возраста Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Глобальные проблемы современности Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Биологическое и социальное в человеке Общество как форма жизнедеятельности людей
Политика
Политический режим. Демократия Разделение властей Местное самоуправление Формы государства Выборы, референдум Гражданское общество Правовое государство Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни

Глобальные проблемы современности

Глобальные проблемы ‒ совокупность проблем человечества, которые встали перед ним во второй половине XX века и от решения которых зависит дальнейшее существование цивилизации.

Общие черты глобальных проблем:

  1. Масштабность (затрагивают все человечество);

  2. Предполагают международное сотрудничество различных стран (невозможно решить в одной отдельно взятой стране);

  3. Острота (от их решения зависит дальнейшая судьба цивилизации);

  4. Проявляются как объективный фактор развития общества;

  5. Настоятельно требуют решения и др.

Главные глобальные проблемы

Проблема войны и мира

Перед цивилизацией стоит задача создания всеобъемлющей системы безопасности, поэтапной ликвидации ядерных арсеналов, сокращения торговли вооружением и др.

Демографическая

Распадается на два аспекта: демографический взрыв (перенаселение) в ряде стран и регионов развивающегося мира и демографическое старение населения развитых и переходных стран.

Сырьевая

Проблема обеспечения человечества топливом и сырьем. Топливно-энергетические ресурсы постоянно истощаются, и через несколько сотен лет могут вообще исчезнуть. Огромные возможности для решения этой проблемы открывают достижения научно-технического прогресса, причем на всех стадиях технологической цепочки.

Экологическая

Истощение окружающей среды в результате нерационального природопользования, загрязнения ее твердыми, жидкими и газообразными отходами, отравление радиоактивными отходами.

Проблема «Север-Юг»

Преодоление отсталости развивающихся стран и сокращение разрыва в уровне развития между ними и передовыми постиндустриальными странами (страны Европы - страны Африки).

Проблема мирового терроризма

Основными целями международного терроризма является дезорганизация государственного управления, нанесение экономического и политического ущерба, нарушение устоев общественного устройства, которые должны побудить, по замыслу террористов, правительство к изменению политики.

Основные направления разрешения глобальных проблем:

  1. Воспитание человека на принципах гуманизма. Широкое информирование людей о глобальных проблемах;

  2. Всеобъемлющее изучение причин и противоречий, условий, приводящих к возникновению и обострению проблем;

  3. Наблюдение и контроль над глобальными процессами на планете;

  4. Четкая международная система прогнозирования;

  5. Развитие новых технологий (ресурсосберегающих, использующих вторсырье, природные источники энергии);

  6. Вывод международного сотрудничества на новый качественный уровень и др.