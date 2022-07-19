Моральный выбор — это ответственность

Моральные нормы дают образец правильного поведения.

Моральные требования и представления

Нормы поведения («Не ври», «Почитай старших» и т.д.)

Моральные качества (доброжелательность, щедрость, великодушие и т.д.)

Нравственные принципы (коллективизм, альтруизм и т.д.)

Высшие моральные ценности (свобода, счастье, смысл жизни т. д.)

Свобода — это ответственность

Каждый человек знает, что у него есть, не только права, но и обязанности, а наша свобода не абсолютна, и она ограничена рядом социальных норм. Человек всегда должен осмысливать свои поступки, предвидеть их последствия и, конечно, нести ответственность за результат своих поступков.

Свобода – возможность проявления человеком своей воли в условиях осознания законов развития природы и общества.

Свобода не может существовать без определенных ограничений, поскольку «подлинная свобода осознает свои границы». Безграничная свобода может привести к произволу в обществе. Поэтому каждый человек должен нести ответственность за свою свободу и свой выбор.

Ответственность — это обязанность человека отвечать за свои поступки и действия, которая может иметь как формальное, так и неформальное закрепление.

Есть разные виды ответственности, но самый главный — ответственность моральная, ответственность перед собственной совестью.

Нет никаких законодательных, общественных и других гарантий соблюдения морали. Гарантия только одна – это умение человека поступать морально.