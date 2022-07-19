Моральный выбор — это ответственность

Моральные нормы дают образец правильного поведения.
Моральные требования и представления
Нормы поведения («Не ври», «Почитай старших» и т.д.)
Моральные качества (доброжелательность, щедрость, великодушие и т.д.)
Нравственные принципы (коллективизм, альтруизм и т.д.)
Высшие моральные ценности (свобода, счастье, смысл жизни т. д.)
Каждый человек знает, что у него есть, не только права, но и обязанности, а наша свобода не абсолютна, и она ограничена рядом социальных норм. Человек всегда должен осмысливать свои поступки, предвидеть их последствия и, конечно, нести ответственность за результат своих поступков.
Свобода не может существовать без определенных ограничений, поскольку «подлинная свобода осознает свои границы». Безграничная свобода может привести к произволу в обществе. Поэтому каждый человек должен нести ответственность за свою свободу и свой выбор.
Есть разные виды ответственности, но самый главный — ответственность моральная, ответственность перед собственной совестью.
Нет никаких законодательных, общественных и других гарантий соблюдения морали. Гарантия только одна – это умение человека поступать морально.