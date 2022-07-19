Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Политический режим. Демократия Местное самоуправление Правовое государство Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Разделение властей Формы государства Понятие и признаки государства Гражданское общество
Социальная сфера
Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте
Экономика
Разделение труда и специализация Государственный бюджет Экономические цели и функции государства Деньги Обмен, торговля Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Экономические системы и собственность Товары и услуги Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства Банковские услуги Инфляция Налоги, уплачиваемые гражданами Заработная плата и стимулирование труда Рынок и рыночный механизм Экономика, ее роль в жизни общества Факторы производства и факторные доходы
Право
Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Федеративное устройство Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Административные правоотношения, правонарушения и наказания Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Право, его роль в жизни общества и государства Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Норма права. Нормативный правовой акт Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Органы государственной власти Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Понятие правоотношений
Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.
Человек и общество
Общество как форма жизнедеятельности людей Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке

Инфляция

Инфляция – это быстрый рост денежной массы, вызывающий их обесценивание.

Инфляция возникает при нарушении баланса товарной и денежной массы.

Товарная масса – совокупное количество товаров, производимое и обращающееся в экономике.

Денежная масса – совокупное количество денег, обращающееся в экономике (наличные деньги, деньги на расчетных счетах и деньги на счетах до востребования в банках).

В нормальном состоянии: Количество денег = Количество товаров

Денежная масса равна товарной массе => Денег столько же, сколько можно купить на них товаров => Цены остаются неизменными.

В период инфляции: Количество денег > Количество товаров

Денежная масса превышает товарную массу => Денег больше, чем товаров, которые можно купить на эти деньги => Рост цен на товары.

Негативные последствия инфляции

  1. Рост цен;

  2. Обесценивание денег;

  3. Повышение социальной напряженности;

  4. Ухудшение общей экономической ситуации и др.

Пример инфляции

Существует государство Z, в котором обращаются 100 000 условных рублей и 100 единиц товара. На каждый один товар приходится 1000 условных рублей. Государство произвело дополнительный выпуск денег в размере 100 000 условных рублей. В данный момент в государстве Z в обращении находятся уже 200 000 условных рублей, при неизменном количестве товара 100 единиц => стоимость товара уже составляет не 1000, а 2000 условных рублей. Таким образом, денег стало больше, но фактически общество не стало богаче, т.к. количество имеющихся благ осталось прежним.