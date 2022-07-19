Инфляция

Инфляция – это быстрый рост денежной массы, вызывающий их обесценивание. – это быстрый рост денежной массы, вызывающий их обесценивание. Инфляция возникает при нарушении баланса товарной и денежной массы. Товарная масса – совокупное количество товаров, производимое и обращающееся в экономике. Денежная масса – совокупное количество денег, обращающееся в экономике (наличные деньги, деньги на расчетных счетах и деньги на счетах до востребования в банках).

В нормальном состоянии: Количество денег = Количество товаров

Денежная масса равна товарной массе => Денег столько же, сколько можно купить на них товаров => Цены остаются неизменными.

В период инфляции: Количество денег > Количество товаров

Денежная масса превышает товарную массу => Денег больше, чем товаров, которые можно купить на эти деньги => Рост цен на товары.

Негативные последствия инфляции

Рост цен; Обесценивание денег; Повышение социальной напряженности; Ухудшение общей экономической ситуации и др.