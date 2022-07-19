Инфляция возникает при нарушении баланса товарной и денежной массы.
Товарная масса – совокупное количество товаров, производимое и обращающееся в экономике.
Денежная масса – совокупное количество денег, обращающееся в экономике (наличные деньги, деньги на расчетных счетах и деньги на счетах до востребования в банках).
В нормальном состоянии: Количество денег = Количество товаров
Денежная масса равна товарной массе => Денег столько же, сколько можно купить на них товаров => Цены остаются неизменными.
В период инфляции: Количество денег > Количество товаров
Денежная масса превышает товарную массу => Денег больше, чем товаров, которые можно купить на эти деньги => Рост цен на товары.
Негативные последствия инфляции
Рост цен;
Обесценивание денег;
Повышение социальной напряженности;
Ухудшение общей экономической ситуации и др.
Существует государство Z, в котором обращаются 100 000 условных рублей и 100 единиц товара. На каждый один товар приходится 1000 условных рублей. Государство произвело дополнительный выпуск денег в размере 100 000 условных рублей. В данный момент в государстве Z в обращении находятся уже 200 000 условных рублей, при неизменном количестве товара 100 единиц => стоимость товара уже составляет не 1000, а 2000 условных рублей. Таким образом, денег стало больше, но фактически общество не стало богаче, т.к. количество имеющихся благ осталось прежним.