Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних

Согласно статье 37 Конституции РФ:

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.

5. Каждый имеет право на отдых.

Трудовые правоотношения – это урегулированные нормами трудового права отношения в сфере труда, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату соответствующей трудовой функции.

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.

Работодатель – физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в тру­довые отношения с работником. – физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в тру­довые отношения с работником. Работник – физическое лицо, всту­пившее в трудовые отно­шения с работодателем. Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником.

В соответствии с которым работодатель обязуется:

Предоставить работнику ра­боту по обусловленной трудовой функции (специальности, квалификации, должности); Обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством; Своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату.

Работник обязуется:

Лично выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию; Соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.

Основания прекращения трудового договора по инициативе:

Работника

Необходимо письменное согласие (личным заявлением) предупредить работодателя за две недели.

Работодателя

Например, если выяснилось, что работник не соответствует занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации; если работник неоднократно не исполнял без уважительных причин обязанности и др. (письменное предупреждение за три дня).

Порядок заключения трудового договора:

16 лет ‒ общий возраст заключения трудового договора 15 лет, в случаях получения основного общего обра­зования либо оставления общеобразовательного учреждения; 14 лет с согласия одного из родителей (опекуна, по­печителя) и органа опеки и попечительства для выполне­ния в свободное от учёбы время легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обуче­ния; С лицами, не достигшими возраста 14 лет, ‒ в организациях кине­матографии, театрах, театральных и концертных органи­зациях, цирках с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства, при усло­вии, что данная работа не нанесёт ущерба здоровью и нравственному развитию.

Условия труда несовершеннолетних:

Несовершеннолетние не могут быть наняты на работу с опасными или вредными условиями труда, а также в организации, где может быть нанесен ущерб их здоровью и нравственности; Подростки не могут исполнять трудовые обязанности сверхурочно, вахтовым методом или посменно, работать ночью в выходные, а также праздничные дни, ездить в командировки, а также совмещать несколько должностей; Прежде чем приступить к своим обязанностям юный работник должен подвергнуться обязательному медицинскому осмотру, который организовывает и оплачивает работодатель. До достижения восемнадцатилетнего возраста несовершеннолетний должен ежегодно проходить такие обследования, которые также осуществляются за счет компании-нанимателя; Несовершеннолетние наемные работники имеют право на оплачиваемый отпуск, длительностью в 31 день. При этом сотрудник может отправиться на отдых, даже не успев отработать на предприятии полные шесть месяцев.

Рабочее время работника: