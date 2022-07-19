Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних

Согласно статье 37 Конституции РФ:
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.
5. Каждый имеет право на отдых.
Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.
Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником.
В соответствии с которым работодатель обязуется:
Предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции (специальности, квалификации, должности);
Обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством;
Своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату.
Работник обязуется:
Лично выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию;
Соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.
Основания прекращения трудового договора по инициативе:
Работника
Необходимо письменное согласие (личным заявлением) предупредить работодателя за две недели.
Работодателя
Например, если выяснилось, что работник не соответствует занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации; если работник неоднократно не исполнял без уважительных причин обязанности и др. (письменное предупреждение за три дня).
Порядок заключения трудового договора:
16 лет ‒ общий возраст заключения трудового договора
15 лет, в случаях получения основного общего образования либо оставления общеобразовательного учреждения;
14 лет с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства для выполнения в свободное от учёбы время легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения;
С лицами, не достигшими возраста 14 лет, ‒ в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства, при условии, что данная работа не нанесёт ущерба здоровью и нравственному развитию.
Условия труда несовершеннолетних:
Несовершеннолетние не могут быть наняты на работу с опасными или вредными условиями труда, а также в организации, где может быть нанесен ущерб их здоровью и нравственности;
Подростки не могут исполнять трудовые обязанности сверхурочно, вахтовым методом или посменно, работать ночью в выходные, а также праздничные дни, ездить в командировки, а также совмещать несколько должностей;
Прежде чем приступить к своим обязанностям юный работник должен подвергнуться обязательному медицинскому осмотру, который организовывает и оплачивает работодатель. До достижения восемнадцатилетнего возраста несовершеннолетний должен ежегодно проходить такие обследования, которые также осуществляются за счет компании-нанимателя;
Несовершеннолетние наемные работники имеют право на оплачиваемый отпуск, длительностью в 31 день. При этом сотрудник может отправиться на отдых, даже не успев отработать на предприятии полные шесть месяцев.
Рабочее время работника:
24 часа в неделю (для лиц младше 16 лет)
35 часов в неделю (для лиц от 16 до 18 лет)
40 часов в неделю (для совершеннолетних)