Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
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Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних

Согласно статье 37 Конституции РФ:

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.

5. Каждый имеет право на отдых.

Трудовые правоотношения – это урегулированные нормами трудового права отношения в сфере труда, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату соответствующей трудовой функции.

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.

Работодатель физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в тру­довые отношения с работником.

Работник физическое лицо, всту­пившее в трудовые отно­шения с работодателем.

Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником.

В соответствии с которым работодатель обязуется:

  1. Предоставить работнику ра­боту по обусловленной трудовой функции (специальности, квалификации, должности);

  2. Обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством;

  3. Своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату.

Работник обязуется:

  1. Лично выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию;

  2. Соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.

Основания прекращения трудового договора по инициативе:

  1. Работника

Необходимо письменное согласие (личным заявлением) предупредить работодателя за две недели.

  1. Работодателя

Например, если выяснилось, что работник не соответствует занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации; если работник неоднократно не исполнял без уважительных причин обязанности и др. (письменное предупреждение за три дня).

Порядок заключения трудового договора:

  1. 16 лет ‒ общий возраст заключения трудового договора

  2. 15 лет, в случаях получения основного общего обра­зования либо оставления общеобразовательного учреждения;

  3. 14 лет с согласия одного из родителей (опекуна, по­печителя) и органа опеки и попечительства для выполне­ния в свободное от учёбы время легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обуче­ния;

  4. С лицами, не достигшими возраста 14 лет, ‒ в организациях кине­матографии, театрах, театральных и концертных органи­зациях, цирках с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства, при усло­вии, что данная работа не нанесёт ущерба здоровью и нравственному развитию.

Условия труда несовершеннолетних:

  1. Несовершеннолетние не могут быть наняты на работу с опасными или вредными условиями труда, а также в организации, где может быть нанесен ущерб их здоровью и нравственности;

  2. Подростки не могут исполнять трудовые обязанности сверхурочно, вахтовым методом или посменно, работать ночью в выходные, а также праздничные дни, ездить в командировки, а также совмещать несколько должностей;

  3. Прежде чем приступить к своим обязанностям юный работник должен подвергнуться обязательному медицинскому осмотру, который организовывает и оплачивает работодатель. До достижения восемнадцатилетнего возраста несовершеннолетний должен ежегодно проходить такие обследования, которые также осуществляются за счет компании-нанимателя;

  4. Несовершеннолетние наемные работники имеют право на оплачиваемый отпуск, длительностью в 31 день. При этом сотрудник может отправиться на отдых, даже не успев отработать на предприятии полные шесть месяцев.

Рабочее время работника:

  • 24 часа в неделю (для лиц младше 16 лет)

  • 35 часов в неделю (для лиц от 16 до 18 лет)

  • 40 часов в неделю (для совершеннолетних)