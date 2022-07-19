Заработная плата и стимулирование труда

Заработная плата – форма материального вознаграждения за труд.

Факторы, влияющие на величину заработной платы:

Опыт работы; Минимальный уровень оплаты труда работников, соответствующий прожиточному минимуму; Уровень квалификации работников; Спрос и предложение на рынке труда и др.

Заработная плата имеет две формы: оклад и сдельная заработная плата.

Оклад – постоянный заработок, не зависящий от объема произведенной или проданной продукции.

Сдельная заработная плата – заработок, зависящий от объема произведенной или проданной продукции (за сделанное дело).

Например, журналист Иван получает 300 рублей за каждую напечатанную статью, соответственно, его заработная плата зависит от количества написанных статей. У Ивана сдельная заработная плата. Грузчик Илья получает 15 000 рублей в месяц, его заработная плата не зависит от количества работы. Значит, Илья получает заработную плату в форме оклада.

Стимулирование труда – это внешнее влияние на поведение человека, в сфере труда, способствующее его росту заинтересованности в труде.

Стимулы труда бывают материальные и нематериальные.

Материальные:

Денежные (з/п, премии и др.) Неденежные (путевки, бесплатное лечение и др.)

Нематериальные: