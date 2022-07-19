Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Местное самоуправление Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества Гражданское общество Политический режим. Демократия Разделение властей Выборы, референдум Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Формы государства Правовое государство
Социальная сфера
Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества
Экономика
Рынок и рыночный механизм Факторы производства и факторные доходы Деньги Разделение труда и специализация Обмен, торговля Экономика, ее роль в жизни общества Банковские услуги Заработная плата и стимулирование труда Государственный бюджет Налоги, уплачиваемые гражданами Экономические системы и собственность Экономические функции домохозяйства Товары и услуги Производство и производительность труда Инфляция Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Экономические цели и функции государства
Право
Право, его роль в жизни общества и государства Норма права. Нормативный правовой акт Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Органы государственной власти Российской Федерации Федеративное устройство Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Понятие правоотношений Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации
Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.
Человек и общество
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь

Заработная плата и стимулирование труда

Заработная плата – форма материального вознаграждения за труд.

Факторы, влияющие на величину заработной платы:

  1. Опыт работы;

  2. Минимальный уровень оплаты труда работников, соответствующий прожиточному минимуму;

  3. Уровень квалификации работников;

  4. Спрос и предложение на рынке труда и др.

Заработная плата имеет две формы: оклад и сдельная заработная плата.

  • Оклад – постоянный заработок, не зависящий от объема произведенной или проданной продукции.

  • Сдельная заработная плата – заработок, зависящий от объема произведенной или проданной продукции (за сделанное дело).

Например, журналист Иван получает 300 рублей за каждую напечатанную статью, соответственно, его заработная плата зависит от количества написанных статей. У Ивана сдельная заработная плата. Грузчик Илья получает 15 000 рублей в месяц, его заработная плата не зависит от количества работы. Значит, Илья получает заработную плату в форме оклада.

Стимулирование труда – это внешнее влияние на поведение человека, в сфере труда, способствующее его росту заинтересованности в труде.

Стимулы труда бывают материальные и нематериальные.

Материальные:

  1. Денежные (з/п, премии и др.)

  2. Неденежные (путевки, бесплатное лечение и др.)

Нематериальные:

  1. Социальные (престижность труда, возможность карьерного роста и др.)

  2. Моральные (уважение со стороны окружающих, награды и др.)

  3. Творческие (возможность самосовершенствования и самореализации)