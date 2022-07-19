Заработная плата и стимулирование труда

Факторы, влияющие на величину заработной платы:
Опыт работы;
Минимальный уровень оплаты труда работников, соответствующий прожиточному минимуму;
Уровень квалификации работников;
Спрос и предложение на рынке труда и др.
Заработная плата имеет две формы: оклад и сдельная заработная плата.
Оклад – постоянный заработок, не зависящий от объема произведенной или проданной продукции.
Сдельная заработная плата – заработок, зависящий от объема произведенной или проданной продукции (за сделанное дело).
Стимулы труда бывают материальные и нематериальные.
Материальные:
Денежные (з/п, премии и др.)
Неденежные (путевки, бесплатное лечение и др.)
Нематериальные:
Социальные (престижность труда, возможность карьерного роста и др.)
Моральные (уважение со стороны окружающих, награды и др.)
Творческие (возможность самосовершенствования и самореализации)