Производство: затраты, выручка, прибыль

В процессе производства создаются как материальные экономические блага (одежда, мебель, дома и т. д.), так и услуги (ремонт обуви, обслуживание в ресторанах и т. д.)

Затраты производства – сумма всех расходов на выпуск (производство) товаров или оказание услуг. – сумма всех расходов на выпуск (производство) товаров или оказание услуг. Себестоимость – стоимостная оценка производственных затрат.

Показатель себестоимости включает в себя стоимость сырья и материалов, плату за пользование электричеством и теплом, зарплату работников.

Различают общие, постоянные и переменные затраты.

Общие затраты производителя – расходы на приобретение всех ресурсов, необходимых для производства определенного количества продукции.

Общие затраты производителя включают в себя постоянные и переменные затраты, мы можем представить эту связь в виде уравнения:

Общие затраты = постоянные затраты + переменные затраты

Постоянные затраты – расходы, которые не меняются в зависимости от изменения объема производства.

К ним относятся:

Плата за аренду помещения

Оплата труда управляющих

Уплата процентов по кредиту и т.д.

Кондитерская М арендует помещение, каждый месяц они платят за аренду фиксированную сумму в 15 000 рублей. В кондитерской есть управляющий, который составляет планы продаж на месяц, его заработная плата фиксированная и составляет 20 000 в месяц. Чтобы расширить производство, кондитерская М взяла кредит и каждый месяц выплачивает 5 000 рублей банку за взятый кредит.

Переменные затраты – расходы, величина которых меняется в зависимости от объема выпускаемой продукции.

К ним относятся:

Расходы на сырье

Расходы на электроэнергию

Сдельная заработная плата и т.д.

Каждый месяц кондитерская М изготавливает все больше тортов, увеличиваются затраты на сырье (мука, сахар, яйца и т.д.). Чем больше тортов готовит кондитерская, тем дольше работают станки по замешиванию тестом – увеличиваются расходы на электроэнергию. И чем больше тортов пекут кондитеры, тем больше труда они выполняют, тем больше становится их заработная плата, так как ее количество зависит от количества выполненной работы.

Любая экономическая деятельность совершается с целью получения прибыли. Главная цель предпринимателя – увеличить прибыль. .Способом эффективного использования ресурсов и снижения затрат производства является совершенствование разделения труда.

Разделение труда – это разделение больших задач на несколько небольших таким образом, чтобы каждый работник выполнял одну или несколько мелких операций.

Например, процесс производства iPhone разделен на несколько этапов: дизайн телефона, создание деталей, сборка деталей, создание программного обеспечения.

Производитель стремится организовать производство такого товара и таким образом, чтобы после его продажи получить выручку, которая не только возместит его расходы, но и даст дополнительные средства (прибыль).

Прибыль – превышение выручки от продажи товаров над общей суммой затрат производителя на их изготовление и реализацию. – превышение выручки от продажи товаров над общей суммой затрат производителя на их изготовление и реализацию. Прибыль = Выручка – Затраты Реализация – это продажа произведенных товаров и услуг.

Компания по производству футболок получила выручку 40 млн.руб., при этом затраты производства составили 34 млн. руб. Таким образом, прибыль составляет 6 млн. руб.