В политической системе, согласно одному из подходов, существующих в политологии, выделяется пять структурных компонентов, которые называют подсистемами.
Институциональная подсистема
Включает себя:
Это главный институт политической системы.
В эту систему входят иные политические институты.
Нормативная подсистема
Включает в себя: политические принципы, политические традиции, нормы морали, воплощенные в конституциях, иных законах, партийных программах, уставах политических объединений, а также в процедурах, определяющих правила поведения в политике.
Функциональная подсистема - охватывает формы и направления политической деятельности, методы осуществления власти.
Коммуникативная подсистема
Включает в себя совокупность связей и взаимодействий:
Между подсистемами политической системы;
Между политической системой и другими подсистемами (сферами общественной жизни) общества: экономической, социальной и т. п.;
Между политическими системами различных стран.
Культурно-идеологическая подсистема
Включает в себя:
Общество посылает импульсы, побуждающие политическую систему реагировать на них.
Политическая систем принимает решения и осуществляет меры по их претворению в жизнь.
Политическая система помогает поддерживать общество и всю его систему в устойчивом состоянии, в этом и заключается главный смысл его функций
Функции политической системы:
организация деятельности общества по достижению поставленных целей.
распределение материальных и духовных ресурсов.
согласование различных интересов субъектов политического процесса.
определение целей, задач, путей развития общества.
разработка и внедрение в общество различных норм поведения.
контроль за выполнением норм поведения, пресечение попыток их нарушения.
Являясь определителем в развитии политики, она помогает прогнозировать политические явления, обеспечивать коммуникацию между политическими институтами, а также выполнять ряд иных функций. Как и общая культура народа, политическая культура формируется с течение времени в каждом государстве. В её основе лежат специфические ценности, устоявшиеся годами нормы поведения, сформировавшиеся традиции.
Функции политической культуры:
Создает установки для функционирования политической системы;
Определяет принадлежность общества к определенной политической культур;
Стимулирует общество действовать/бездействовать определенным образом в соответствии с их мотивами;
Помогает личности социализироваться в политической среде;
Обеспечивает общение субъектов политики на основе общих символов, образцов поведения;
Объединяет людей по идеологическим взглядам;
Дает возможность личности/группе развиваться и достигать определенных целей.
Специалисты в сфере изучения политической культуры различают два основных типа – демократическая и автократическая политические культуры.
Черты демократической политической культуры:
1) Уважение власти, следование законам (традиционные элементы);
2) Ярко-выражены нравственные качества, приверженность моральным нормам;
3) Частные интересы стоят выше коллективных;
4) Убежденность, что активное участие во всех сферах жизни принесет успех.
Черты автократической (включая две её разновидности - авторитарной и тоталитарной) политической культуры:
1) Общественное сознание общества объединено с политическим лидером;
2) Отсутствие плюрализма мнений;
3) Не удовлетворена потребность общества в стабильности и опоре;
4) Отсутствие гарантированных прав и свобод.
1) Патриархальная (граждане не интересуются политической жизнью, ориентируются на местные обычаи, не выстроена политическая система, общество ориентировано на авторитетных личностей – шаманов, вождей, старейшин);
2) Подданническая (ориентация на цели государства, активность общества слабая, обществом легко манипулировать, уже существует понятие о политической системе, но у народа отсутствует понимание того, как на нее можно повлиять);
3) Активистская (активное участие граждан в политическом процессе, стремление повлиять на политическую власть, высокий интерес к политической сфере, осознание того, что им принадлежат определенные права и имеется сильно желание реализовывать их).
В реальности данные типы в «чистом» виде не существуют, и в любом обществе политическая культура представляет из себя смесь различных типов, что абсолютно нормально.