Политическая система

I. Политическая система

Политическая система общества — это сложная разветвленная совокупность различных политических институтов, социально-политических общностей, форм взаимодействий и взаимоотношений между ними, реализуемых через политическую власть.

В политической системе, согласно одному из подходов, существующих в политологии, выделяется пять структурных компонентов, которые называют подсистемами.

Институциональная подсистема

Включает себя:

Государство — это единая политическая организация общества, которая распространяет свою власть в отношении всего населения на закрепленной за ним территории, располагает специальным аппаратом управления, издаёт обязательные для всех веления и обладает суверенитетом.

Это главный институт политической системы.

Политические партии — это организованные группы единомышленников, выражающие интересы определенных социальных слоев и стремящиеся к достижению определенных политических целей (завоевание государственной власти или участие в ее осуществлении).

Общественно-политические движения — это добровольные формирования, возникшие в результате свободного и сознательного стремления граждан объединиться на основе общности своих интересов.

В эту систему входят иные политические институты.

Нормативная подсистема

Включает в себя: политические принципы, политические традиции, нормы морали, воплощенные в конституциях, иных законах, партийных программах, уставах политических объединений, а также в процедурах, определяющих правила поведения в политике.

Функциональная подсистема - охватывает формы и направления политической деятельности, методы осуществления власти.

Коммуникативная подсистема

Включает в себя совокупность связей и взаимодействий:

Между подсистемами политической системы;

Между политической системой и другими подсистемами (сферами общественной жизни) общества: экономической, социальной и т. п.;

Между политическими системами различных стран.

Культурно-идеологическая подсистема

Включает в себя:

Политическую психологию — совокупность представлений, чувств, эмоций, психологических стереотипов, отражающих непосредственное отношение людей к сложившейся политической системе общества, политике, политическим институтам.

Политическую идеологию — систему идей, взглядов на политическую жизнь, концепций, способов объяснения мира политики, в основе которого лежат ценности, ориентации на те или иные политические явления, процессы, структуры.

Политическую культуру — систему сложившихся в обществе норм политического поведения на основе представлений о политических идеалах, справедливом государстве, смысле политической жизни, значимости политической борьбы, способов оценивания и объяснения политических явлений.

Взаимодействие политической системы со средой

Общество посылает импульсы, побуждающие политическую систему реагировать на них.

Политическая систем принимает решения и осуществляет меры по их претворению в жизнь.

II Функции политической системы

Политическая система помогает поддерживать общество и всю его систему в устойчивом состоянии, в этом и заключается главный смысл его функций

Функции политической системы:

организация деятельности общества по достижению поставленных целей. распределение материальных и духовных ресурсов. согласование различных интересов субъектов политического процесса. определение целей, задач, путей развития общества. разработка и внедрение в общество различных норм поведения. контроль за выполнением норм поведения, пресечение попыток их нарушения.

III Политическая культура

Политическая культура – это исторически сложившаяся часть общей культуры общества, которая состоит из политических знаний, ценностей, стандартов поведения, влияющих на развитие политики и помогающих регулировать политические отношения в целом.

Являясь определителем в развитии политики, она помогает прогнозировать политические явления, обеспечивать коммуникацию между политическими институтами, а также выполнять ряд иных функций. Как и общая культура народа, политическая культура формируется с течение времени в каждом государстве. В её основе лежат специфические ценности, устоявшиеся годами нормы поведения, сформировавшиеся традиции.

Функции политической культуры:

Создает установки для функционирования политической системы;

Определяет принадлежность общества к определенной политической культур;

Стимулирует общество действовать/бездействовать определенным образом в соответствии с их мотивами;

Помогает личности социализироваться в политической среде;

Обеспечивает общение субъектов политики на основе общих символов, образцов поведения;

Объединяет людей по идеологическим взглядам;

Дает возможность личности/группе развиваться и достигать определенных целей.

Типы политической культуры

Специалисты в сфере изучения политической культуры различают два основных типа – демократическая и автократическая политические культуры.

Черты демократической политической культуры:

1) Уважение власти, следование законам (традиционные элементы);

2) Ярко-выражены нравственные качества, приверженность моральным нормам;

3) Частные интересы стоят выше коллективных;

4) Убежденность, что активное участие во всех сферах жизни принесет успех.

Черты автократической (включая две её разновидности - авторитарной и тоталитарной) политической культуры:

1) Общественное сознание общества объединено с политическим лидером;

2) Отсутствие плюрализма мнений;

3) Не удовлетворена потребность общества в стабильности и опоре;

4) Отсутствие гарантированных прав и свобод.

Иная классификация типов политической культуры по принципу исторической эволюции

1) Патриархальная (граждане не интересуются политической жизнью, ориентируются на местные обычаи, не выстроена политическая система, общество ориентировано на авторитетных личностей – шаманов, вождей, старейшин);

2) Подданническая (ориентация на цели государства, активность общества слабая, обществом легко манипулировать, уже существует понятие о политической системе, но у народа отсутствует понимание того, как на нее можно повлиять);

3) Активистская (активное участие граждан в политическом процессе, стремление повлиять на политическую власть, высокий интерес к политической сфере, осознание того, что им принадлежат определенные права и имеется сильно желание реализовывать их).

Знаете ли вы, что…

В реальности данные типы в «чистом» виде не существуют, и в любом обществе политическая культура представляет из себя смесь различных типов, что абсолютно нормально.