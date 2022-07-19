Политическая система

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Человек и общество
Основные институты общества Многовариантность общественного развития (типы обществ) Системное строение общества элементы и подсистемы Образование, его значение для личности и общества Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие общественного прогресса Искусство Понятие истины, её критерии Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Религия Мораль Мировоззрение, его виды и формы Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Виды знаний Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Природное и общественное в человеке. Потребности и интересы Мышление и деятельность
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1
Социальные отношения
Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальная роль Виды социальных норм Социальная стратификация и мобильность Социальный контроль Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Семья и брак
Формат ЕГЭ
Задание 18 Задание 17 Задание 19 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 1 Задание 25 Политика: Задания 10, 11 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 24 Задание 20 Задание 22 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 23 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 21
Право
Понятие и виды юридической ответственности Особенности уголовного процесса Правоохранительные органы. Судебная система Права и обязанности налогоплательщика Система российского права Международное право Законодательство РФ о выборах Воинская обязанность Право в системе социальных норм Особенности административной юрисдикции Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Законотворческий процесс Организационно-правовые формы Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Конституция РФ Гражданство РФ Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты
Экономика
Факторы производства и факторные доходные Постоянные и переменные затраты Торговля и обмен Спрос и предложение Виды, причины и последствия инфляции Ценные бумаги Экономические системы Финансовые институты. Банковская система Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Налоги Рынок труда. Безработица Мировая экономика Предпринимательство Основные источники финансирования бизнеса Роль государства в экономике Государственный бюджет Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Экономика и экономическая наука Рынок и рыночный механизм
Политика
Средства массовой информации в политической системе Политическое участие граждан РФ Государство, его функции Избирательная кампания в Российской Федерации Типология политических режимов Политическая элита Понятие власти Федеративное устройство Российской Федерации Политические партии и движения Политический процесс Гражданское общество и государство Политическая система Органы государственной власти Российской Федерации Демократия, ее основные ценности и признаки

Политическая система

I. Политическая система

Политическая система общества — это сложная разветвленная совокупность различных политических институтов, социально-политических общностей, форм взаимодействий и взаимоотношений между ними, реализуемых через политическую власть.

В политической системе, согласно одному из подходов, существующих в политологии, выделяется пять структурных компонентов, которые называют подсистемами.

Институциональная подсистема

Включает себя:

Государство — это единая политическая организация общества, которая распространяет свою власть в отношении всего населения на закрепленной за ним территории, располагает специальным аппаратом управления, издаёт обязательные для всех веления и обладает суверенитетом.

Это главный институт политической системы.

Политические партии — это организованные группы единомышленников, выражающие интересы определенных социальных слоев и стремящиеся к достижению определенных политических целей (завоевание государственной власти или участие в ее осуществлении).

Общественно-политические движения — это добровольные формирования, возникшие в результате свободного и сознательного стремления граждан объединиться на основе общности своих интересов.

В эту систему входят иные политические институты.

Нормативная подсистема

Включает в себя: политические принципы, политические традиции, нормы морали, воплощенные в конституциях, иных законах, партийных программах, уставах политических объединений, а также в процедурах, определяющих правила поведения в политике.

Функциональная подсистема - охватывает формы и направления политической деятельности, методы осуществления власти.

Коммуникативная подсистема

Включает в себя совокупность связей и взаимодействий:

  • Между подсистемами политической системы;

  • Между политической системой и другими подсистемами (сферами общественной жизни) общества: экономической, социальной и т. п.;

  • Между политическими системами различных стран.

Культурно-идеологическая подсистема

Включает в себя:

Политическую психологию — совокупность представлений, чувств, эмоций, психологических стереотипов, отражающих непосредственное отношение людей к сложившейся политической системе общества, политике, политическим институтам.

Политическую идеологию — систему идей, взглядов на политическую жизнь, концепций, способов объяснения мира политики, в основе которого лежат ценности, ориентации на те или иные политические явления, процессы, структуры.

Политическую культуру — систему сложившихся в обществе норм политического поведения на основе представлений о политических идеалах, справедливом государстве, смысле политической жизни, значимости политической борьбы, способов оценивания и объяснения политических явлений.

Взаимодействие политической системы со средой

Общество посылает импульсы, побуждающие политическую систему реагировать на них.

Политическая систем принимает решения и осуществляет меры по их претворению в жизнь.

II Функции политической системы

Политическая система помогает поддерживать общество и всю его систему в устойчивом состоянии, в этом и заключается главный смысл его функций

Функции политической системы:

  1. организация деятельности общества по достижению поставленных целей.

  2. распределение материальных и духовных ресурсов.

  3. согласование различных интересов субъектов политического процесса.

  4. определение целей, задач, путей развития общества.

  5. разработка и внедрение в общество различных норм поведения.

  6. контроль за выполнением норм поведения, пресечение попыток их нарушения.

III Политическая культура

Политическая культура – это исторически сложившаяся часть общей культуры общества, которая состоит из политических знаний, ценностей, стандартов поведения, влияющих на развитие политики и помогающих регулировать политические отношения в целом.

Являясь определителем в развитии политики, она помогает прогнозировать политические явления, обеспечивать коммуникацию между политическими институтами, а также выполнять ряд иных функций. Как и общая культура народа, политическая культура формируется с течение времени в каждом государстве. В её основе лежат специфические ценности, устоявшиеся годами нормы поведения, сформировавшиеся традиции.

Функции политической культуры:

  • Создает установки для функционирования политической системы;

  • Определяет принадлежность общества к определенной политической культур;

  • Стимулирует общество действовать/бездействовать определенным образом в соответствии с их мотивами;

  • Помогает личности социализироваться в политической среде;

  • Обеспечивает общение субъектов политики на основе общих символов, образцов поведения;

  • Объединяет людей по идеологическим взглядам;

  • Дает возможность личности/группе развиваться и достигать определенных целей.

Типы политической культуры

Специалисты в сфере изучения политической культуры различают два основных типа – демократическая и автократическая политические культуры.

Черты демократической политической культуры:

1) Уважение власти, следование законам (традиционные элементы);

2) Ярко-выражены нравственные качества, приверженность моральным нормам;

3) Частные интересы стоят выше коллективных;

4) Убежденность, что активное участие во всех сферах жизни принесет успех.

Черты автократической (включая две её разновидности - авторитарной и тоталитарной) политической культуры:

1) Общественное сознание общества объединено с политическим лидером;

2) Отсутствие плюрализма мнений;

3) Не удовлетворена потребность общества в стабильности и опоре;

4) Отсутствие гарантированных прав и свобод.

Иная классификация типов политической культуры по принципу исторической эволюции

1) Патриархальная (граждане не интересуются политической жизнью, ориентируются на местные обычаи, не выстроена политическая система, общество ориентировано на авторитетных личностей – шаманов, вождей, старейшин);

2) Подданническая (ориентация на цели государства, активность общества слабая, обществом легко манипулировать, уже существует понятие о политической системе, но у народа отсутствует понимание того, как на нее можно повлиять);

3) Активистская (активное участие граждан в политическом процессе, стремление повлиять на политическую власть, высокий интерес к политической сфере, осознание того, что им принадлежат определенные права и имеется сильно желание реализовывать их).

Знаете ли вы, что…

В реальности данные типы в «чистом» виде не существуют, и в любом обществе политическая культура представляет из себя смесь различных типов, что абсолютно нормально.