Деятельность – способ существования людей

Способность человека преобразовывать мир своими действиями ― качество, отличающее его от других живущих на Земле существ.

Деятельность — это совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение цели и побуждаемых потребностями, мотивами и интересами.

Признаки деятельности:

Сознательный характер — человек сознательно выдвигает цели деятельности и предвидит ее результаты;

Продуктивный характер — направлен на получение результата (продукта);

Преобразующий характер — человек изменяет окружающий мир и самого себя;

Общественный характер — человек в процессе деятельности, как правило, вступает в разнообразные отношения с другими людьми.

Именно человеческую деятельность отличают сознательность и творчество. Ее результатом должно быть создание новых материальных и духовных ценностей. Также человеческая деятельность имеет в своем основании сознательно сформулированную цель и план.

Любой вид деятельности предполагает взаимосвязь компонентов. Все это мы будем называть структурой деятельности.

В структуре любой деятельности принято выделять:

Субъект — это тот, кто совершает какой-либо вид деятельности.

Объект — это то, на что направлено действие.

Средство — это то, что используется в процессе деятельности.

Цель — это то, к чему субъект хочет прийти в итоге деятельности.

Мотив — это то, что подтолкнуло к действию, его первопричина.

Результат — это то, к чему субъект приходит в итоге деятельности.

Различают деятельность практическую и духовную:

Практическая деятельность направлена на преобразование существующих в реальности объектов природы и общества.

Например: выпекание хлеба, ремонт телефона.

Практическая деятельность:

Материально-производственная – когда в результате деятельности что-то производится, какой-либо материальный конечный продукт;

Социально-преобразовательная – деятельность, преобразующая общественные отношения.

Содержанием духовной деятельности является изменение сознания людей.

Например: прослушивание лекций, посещение церкви, проведение реформ.

Духовная деятельность:

Познавательная или исследовательская – деятельность, направленная на активное изучение чего-то нового;

Ценностно-ориентационная – деятельность, ориентированная в соответствии с базовыми ценностями общества, все действия происходят в ключе какой-либо идеи, ценности;

Учебно-познавательная – деятельность, направленная на получение знаний и навыков, не имеет материального результата;

Прогностическая – деятельность, направленная на предсказание будущего.

Помимо видов человеческой деятельности следует выделять ее формы.

Если виды деятельности связаны с удовлетворением той или иной потребности, то формы деятельности сопряжены с основными человеческими способностями.

Формы деятельности:

Игра – форма деятельности, где отсутствует практическая целесообразность, предоставляющая индивиду возможность для самореализации, значимость представляет сам процесс.

Учение – осознанный и целенаправленный процесс, направленный на приобретение знаний, умений, навыков для будущей деятельности.

Общение – это форма деятельности, при которой происходит обмен идеями и эмоциями.

Труд – процесс, в котором человек целенаправленно воздействуют на предметы природы и преобразует окружающую действительность; в процессе труда человек изменяет природные условия своей жизни, изменяет и свою собственную природу, развивает свои способности.

В основе любой деятельности лежит нужда в удовлетворении той или иной потребности.

Потребность — это нужда человека в том, что составляет необходимое условие его существования. В мотивах (от лат. movere — приводить в движение, толкать) деятельности проявляются потребности человека.

Потребности человека:

Биологические (органические, материальные) — потребности в пище, одежде, жилище и др.

Социальные — потребности в общении с другими людьми, в общественной деятельности, в общественном признании и др.

Духовные (идеальные, познавательные) — потребности в знаниях, творческой деятельности, создании прекрасного и др.

Существуют и другие классификации потребностей, например, пирамида Абрахама Маслоу, согласно которой потребности каждого следующего уровня становятся насущными, когда удовлетворены предыдущие.

Пирамида потребностей А. Маслоу:

Физиологические потребности – свойственны всем живым организмам на планете, в том числе и человеку. Если он не будет их удовлетворять, то просто не сможет существовать и полноценно развиваться.

Например: потребность в пище, в дыхании, сне и т.д.

Экзистенциальные потребности – потребности в безопасности и стабильности.

Например: маленький ребенок, после удовлетворения потребностей в пище, сне несознательно стремится быть защищенным, а защиту ему дает мама.

Социальные потребности – группа потребностей, которые непосредственно связаны с обществом. Будучи в дружеских или романтических отношениях человек чувствует свою значимость и полезность, что является мотивом удовлетворения социальных потребностей.

Например: потребность в общении, привязанности, совместной деятельности и т.д.

Престижные потребности – группа потребностей, которая отражает стремление человека быть в центре внимания, быть уважаемым, получить признание своего таланта или способностей.

Например: для некого гражданина очень важно мнение своих детей, поэтому, получив их одобрение и восхищение его достижениями, он наконец обрел уверенность в себе.

Духовные потребности – такая группа потребностей, которая характеризуется желанием личностного роста. Дойдя до данной ступени, человек старается максимально реализовать весь свой потенциал, раскрыть свои таланты, познать больше культурных ценностей. Также, достигнув потребности в самореализации, человек начинает формировать внутри себя новые цели (более возвышенные), стараться оставить свой «след» в истории, формирует новые убеждения и т. д.

Например: гражданин N. является очень успешным бизнесменом, его уважают, у него есть много хороших друзей и любящая семья. В данный период своей жизни он решил раскрыть свои способности еще шире, заглянуть внутрь себя, узнать новые грани жизни, поэтому на время он оставил всю свою деятельность и поехал в кругосветное путешествие.

Потребности лежат в основе возникновения интересов и склонностей.

Склонность (англ. inclination) — это врожденная или приобретенная предрасположенность человека к какой-либо деятельности.

Интерес (лат. interest — иметь значение) — это целенаправленное отношение человека к какому-либо объекту его потребности.

Существует несколько классификаций интересов:

По носителю:

индивидуальные (интересы одного конкретного индивида)

групповые (интересы некоторой социальной группы)

социальные (интересы общества)

По направленности: