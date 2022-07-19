Деятельность – способ существования людей

Способность человека преобразовывать мир своими действиями ― качество, отличающее его от других живущих на Земле существ.
Признаки деятельности:
Сознательный характер — человек сознательно выдвигает цели деятельности и предвидит ее результаты;
Продуктивный характер — направлен на получение результата (продукта);
Преобразующий характер — человек изменяет окружающий мир и самого себя;
Общественный характер — человек в процессе деятельности, как правило, вступает в разнообразные отношения с другими людьми.
Именно человеческую деятельность отличают сознательность и творчество. Ее результатом должно быть создание новых материальных и духовных ценностей. Также человеческая деятельность имеет в своем основании сознательно сформулированную цель и план.
Любой вид деятельности предполагает взаимосвязь компонентов. Все это мы будем называть структурой деятельности.
В структуре любой деятельности принято выделять:
Субъект — это тот, кто совершает какой-либо вид деятельности.
Объект — это то, на что направлено действие.
Средство — это то, что используется в процессе деятельности.
Цель — это то, к чему субъект хочет прийти в итоге деятельности.
Мотив — это то, что подтолкнуло к действию, его первопричина.
Результат — это то, к чему субъект приходит в итоге деятельности.
Различают деятельность практическую и духовную:
Практическая деятельность направлена на преобразование существующих в реальности объектов природы и общества.
Практическая деятельность:
Материально-производственная – когда в результате деятельности что-то производится, какой-либо материальный конечный продукт;
Социально-преобразовательная – деятельность, преобразующая общественные отношения.
Содержанием духовной деятельности является изменение сознания людей.
Духовная деятельность:
Познавательная или исследовательская – деятельность, направленная на активное изучение чего-то нового;
Ценностно-ориентационная – деятельность, ориентированная в соответствии с базовыми ценностями общества, все действия происходят в ключе какой-либо идеи, ценности;
Учебно-познавательная – деятельность, направленная на получение знаний и навыков, не имеет материального результата;
Прогностическая – деятельность, направленная на предсказание будущего.
Помимо видов человеческой деятельности следует выделять ее формы.
Если виды деятельности связаны с удовлетворением той или иной потребности, то формы деятельности сопряжены с основными человеческими способностями.
Формы деятельности:
В основе любой деятельности лежит нужда в удовлетворении той или иной потребности.
Потребности человека:
Биологические (органические, материальные) — потребности в пище, одежде, жилище и др.
Социальные — потребности в общении с другими людьми, в общественной деятельности, в общественном признании и др.
Духовные (идеальные, познавательные) — потребности в знаниях, творческой деятельности, создании прекрасного и др.
Существуют и другие классификации потребностей, например, пирамида Абрахама Маслоу, согласно которой потребности каждого следующего уровня становятся насущными, когда удовлетворены предыдущие.
Пирамида потребностей А. Маслоу:
Физиологические потребности – свойственны всем живым организмам на планете, в том числе и человеку. Если он не будет их удовлетворять, то просто не сможет существовать и полноценно развиваться.
Экзистенциальные потребности – потребности в безопасности и стабильности.
Социальные потребности – группа потребностей, которые непосредственно связаны с обществом. Будучи в дружеских или романтических отношениях человек чувствует свою значимость и полезность, что является мотивом удовлетворения социальных потребностей.
Престижные потребности – группа потребностей, которая отражает стремление человека быть в центре внимания, быть уважаемым, получить признание своего таланта или способностей.
Духовные потребности – такая группа потребностей, которая характеризуется желанием личностного роста. Дойдя до данной ступени, человек старается максимально реализовать весь свой потенциал, раскрыть свои таланты, познать больше культурных ценностей. Также, достигнув потребности в самореализации, человек начинает формировать внутри себя новые цели (более возвышенные), стараться оставить свой «след» в истории, формирует новые убеждения и т. д.
Потребности лежат в основе возникновения интересов и склонностей.
Существует несколько классификаций интересов:
По носителю:
индивидуальные (интересы одного конкретного индивида)
групповые (интересы некоторой социальной группы)
социальные (интересы общества)
По направленности:
экономические
социальные
политические
духовные