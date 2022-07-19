В обществоведческой науке существует несколько определений религии:
Религия является одной из основ духовной жизни людей. Религия как форма общественного сознания имеет ряд отличительных признаков:
вера в сверхъестественное;
организованное поклонение высшим силам;
стремление согласовать жизнь с требованиями безусловного начала (Бога).
Формы ранних религий:
анимизм (от лат. «душа») ― вера в духов и душу или всеобщую одухотворенность природы;
фетишизм (от фр. «заколдованная вещь, идол, талисман») ― поклонение неодушевленным предметам, наделенным сверхъестественными свойствами;
тотемизм (от индейского тотем - «его род») ― поклонение животному или растению как своему мифическому предку и защитнику;
магия – символические действия или бездействие, направленные на достижение определённой цели сверхъестественным путём.
Религии в современном мире:
Родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей день
Национально-государственные религии, составляющие основу религиозной жизни отдельных наций
Мировые религии
Основные функции религии:
Мировоззренческая. Религия позволяет человеку сформировать взгляд на мир, общество, самого себя, ставить цели своей деятельности.
Компенсаторная. Религия позволяет снять стресс, подавить негативные эмоции и прийти к медитации, духовному наслаждению, утешает человека и дарит ему силы.
Коммуникативная. С одной стороны, с помощью религии человек общается с Богом, а также душами, ангелами и т. д., с другой стороны религия обеспечивает общение верующих друг с другом.
Регулятивная. Религия позволяет определить границы морального и нравственного, скорректировать поведение людей в соответствии с этими показателями.
Интегрирующе-дезинтегрирующая. С одной стороны, религия позволяет объединить людей в группы (Например, с одним вероисповеданием), которые способствуют сохранению стабильности и устойчивости в обществе. Дезинтегрирующая функция проявляется в том, что религия разъединяет людей с разным религиозным мировоззрением, что может привести к религиозной вражде.
Культуро-транслирующая. Благодаря религии люди приобщаются к мировой и национальной культуре, сохраняют ее и осуществляют передачу следующему поколению. (Например, письменность зародилась именно в монастырях и первые школы были церковными)
Легитимирующе-разлегитимирующая. Легитимирующая функция религии проявляется, когда она позволяет установить законность каких-либо типов поведения в обществе, норм, институтов, а разлегитимирующая – в том, что религия утверждает неправомерность каких-либо общественных норм.
Наибольшее влияние на развитие современной цивилизации оказывают мировые религии, которые характеризуются следующими признаками:
огромное число последователей во всем мире;
эгалитарность (проповедуют равенство всех людей, обращены к представителям всех социальных групп);
пропагандистская активность и прозелитизм (стремление обратить в свою веру лиц другого исповедания);
космополитичность (носят меж- и надэтнический характер, выходя за переделы наций и государств).
К мировым религиям относятся:
Буддизм;
Христианство ― католичество, православие, протестантизм;
Ислам (мусульманство) ― шиизм, суннизм, ибадизм.
ВАЖНО: отдельные направления внутри религий называются конфессиями (синоним ― вероисповедание). Например, христианские конфессии: православие,
католицизм, протестантизм.
Возникновение национальных религий связывается с процессом появления, становления, развития и существования нации.
Признаки национальный религий:
Своеобразное поведение и взаимоотношения между верующими;
Наличие ритуалов;
Наличие системы религиозных организаций (например: церковь, монашество и др.);
Отражение религиозных норм в культуре;
Особое отношение верующих к атрибутике, святости.
Примеры национальных религий:
индуизм (Индия)
джайнизм (Индия)
конфуцианство (Китай)
даосизм (Китай)
синтоизм (Япония)
иудаизм (Израиль) и др.