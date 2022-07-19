Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Социальные отношения
Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социальная стратификация и мобильность Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Социальная роль Виды социальных норм Социальный контроль Социальные группы Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения
Формат ЕГЭ
Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 24 Задание 19 Задание 21 Политика: Задания 10, 11 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 17 Задание 20 Задание 18 Задание 1 Задание 25 Задание 22 Экономика: Задания 5, 6, 7 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 23
Право
Законодательство РФ о выборах Организационно-правовые формы Право в системе социальных норм Права и обязанности налогоплательщика Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Особенности административной юрисдикции Гражданство РФ Понятие и виды юридической ответственности Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Правоохранительные органы. Судебная система Международное право Особенности уголовного процесса Воинская обязанность Законотворческий процесс Конституция РФ Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Система российского права
Экономика
Рынок и рыночный механизм Основные источники финансирования бизнеса Роль государства в экономике Мировая экономика Экономические системы Финансовые институты. Банковская система Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Налоги Государственный бюджет Виды, причины и последствия инфляции Спрос и предложение Деньги Факторы производства и факторные доходные Постоянные и переменные затраты Предпринимательство Торговля и обмен Рынок труда. Безработица Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Ценные бумаги Экономика и экономическая наука
Политика
Понятие власти Избирательная кампания в Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Политический процесс Политическая система Органы государственной власти Российской Федерации Гражданское общество и государство Политическое участие граждан РФ Государство, его функции Демократия, ее основные ценности и признаки Федеративное устройство Российской Федерации Политические партии и движения Типология политических режимов Политическая элита
Человек и общество
Основные институты общества Системное строение общества элементы и подсистемы Виды знаний Мораль Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Мышление и деятельность Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие общественного прогресса Природное и общественное в человеке. Многовариантность общественного развития (типы обществ) Мировоззрение, его виды и формы Потребности и интересы Образование, его значение для личности и общества Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Религия Искусство Понятие истины, её критерии Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5

Религия

В обществоведческой науке существует несколько определений религии:

Религия ― это вера в сверхъестественное (в Бога).

Религия ― совокупность взглядов и представлений, система верований и обрядов, объединяющая признающих их людей в единую общность.

Религия ― одна из свойственных культуре форм приспособления человека к окружающему миру, удовлетворения его духовных потребностей.

Религия является одной из основ духовной жизни людей. Религия как форма общественного сознания имеет ряд отличительных признаков:

  • вера в сверхъестественное;

  • организованное поклонение высшим силам;

  • стремление согласовать жизнь с требованиями безусловного начала (Бога).

Формы ранних религий:

  • анимизм (от лат. «душа») ― вера в духов и душу или всеобщую одухотворенность природы;

  • фетишизм (от фр. «заколдованная вещь, идол, талисман») ― поклонение неодушевленным предметам, наделенным сверхъестественными свойствами;

  • тотемизм (от индейского тотем - «его род») ― поклонение животному или растению как своему мифическому предку и защитнику;

  • магия – символические действия или бездействие, направленные на достижение определённой цели сверхъестественным путём.

Религии в современном мире:

  1. Родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей день

Например, анимизм шаманов Якутии

  1. Национально-государственные религии, составляющие основу религиозной жизни отдельных наций

Например, иудаизм, индуизм, конфуцианство

  1. Мировые религии

Например, буддизм, христианство и ислам.

Основные функции религии:

  • Мировоззренческая. Религия позволяет человеку сформировать взгляд на мир, общество, самого себя, ставить цели своей деятельности.

  • Компенсаторная. Религия позволяет снять стресс, подавить негативные эмоции и прийти к медитации, духовному наслаждению, утешает человека и дарит ему силы.

  • Коммуникативная. С одной стороны, с помощью религии человек общается с Богом, а также душами, ангелами и т. д., с другой стороны религия обеспечивает общение верующих друг с другом.

  • Регулятивная. Религия позволяет определить границы морального и нравственного, скорректировать поведение людей в соответствии с этими показателями.

  • Интегрирующе-дезинтегрирующая. С одной стороны, религия позволяет объединить людей в группы (Например, с одним вероисповеданием), которые способствуют сохранению стабильности и устойчивости в обществе. Дезинтегрирующая функция проявляется в том, что религия разъединяет людей с разным религиозным мировоззрением, что может привести к религиозной вражде.

  • Культуро-транслирующая. Благодаря религии люди приобщаются к мировой и национальной культуре, сохраняют ее и осуществляют передачу следующему поколению. (Например, письменность зародилась именно в монастырях и первые школы были церковными)

  • Легитимирующе-разлегитимирующая. Легитимирующая функция религии проявляется, когда она позволяет установить законность каких-либо типов поведения в обществе, норм, институтов, а разлегитимирующая – в том, что религия утверждает неправомерность каких-либо общественных норм.

Мировые религии

Наибольшее влияние на развитие современной цивилизации оказывают  мировые религии, которые характеризуются  следующими признаками:

  • огромное число последователей во всем мире;

  • эгалитарность (проповедуют равенство всех людей, обращены к представителям всех социальных групп);

  • пропагандистская активность и прозелитизм (стремление обратить в свою веру лиц другого исповедания);

  • космополитичность (носят меж- и надэтнический характер, выходя за переделы наций и государств).

К мировым религиям относятся:

  • Буддизм;

  • Христианствокатоличество, православие, протестантизм;

  • Ислам (мусульманство)шиизм, суннизм, ибадизм.

ВАЖНО: отдельные направления внутри религий называются конфессиями (синоним ― вероисповедание). Например, христианские конфессии: православие,

католицизм, протестантизм.

Национальные религии

Национальные религии ― распространенные в пределах одного государства или имеющие последователей преимущественно среди представителей одной нации. 

Возникновение национальных религий связывается с процессом появления, становления, развития и существования нации.

Признаки национальный религий:

  • Своеобразное поведение и взаимоотношения между верующими;

  • Наличие ритуалов;

  • Наличие системы религиозных организаций (например: церковь, монашество и др.);

  • Отражение религиозных норм в культуре;

  • Особое отношение верующих к атрибутике, святости.

Примеры национальных религий:

  • индуизм (Индия)

  • джайнизм (Индия)

  • конфуцианство (Китай)

  • даосизм (Китай)

  • синтоизм (Япония)

  • иудаизм (Израиль) и др.