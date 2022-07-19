В обществоведческой науке существует несколько определений религии:

Религия ― это вера в сверхъестественное (в Бога).

Религия ― совокупность взглядов и представлений, система верований и обрядов, объединяющая признающих их людей в единую общность.

Религия ― одна из свойственных культуре форм приспособления человека к окружающему миру, удовлетворения его духовных потребностей.

Религия является одной из основ духовной жизни людей. Религия как форма общественного сознания имеет ряд отличительных признаков:

стремление согласовать жизнь с требованиями безусловного начала (Бога).

Формы ранних религий:

тотемизм (от индейского тотем - «его род») ― поклонение животному или растению как своему мифическому предку и защитнику;

анимизм (от лат. «душа») ― вера в духов и душу или всеобщую одухотворенность природы;

Религии в современном мире:

Например, анимизм шаманов Якутии

Например, иудаизм, индуизм, конфуцианство

Например, буддизм, христианство и ислам.

Основные функции религии:

Мировоззренческая. Религия позволяет человеку сформировать взгляд на мир, общество, самого себя, ставить цели своей деятельности.

Компенсаторная. Религия позволяет снять стресс, подавить негативные эмоции и прийти к медитации, духовному наслаждению, утешает человека и дарит ему силы.

Коммуникативная. С одной стороны, с помощью религии человек общается с Богом, а также душами, ангелами и т. д., с другой стороны религия обеспечивает общение верующих друг с другом.

Регулятивная. Религия позволяет определить границы морального и нравственного, скорректировать поведение людей в соответствии с этими показателями.

Интегрирующе-дезинтегрирующая. С одной стороны, религия позволяет объединить людей в группы (Например, с одним вероисповеданием), которые способствуют сохранению стабильности и устойчивости в обществе. Дезинтегрирующая функция проявляется в том, что религия разъединяет людей с разным религиозным мировоззрением, что может привести к религиозной вражде.

Культуро-транслирующая. Благодаря религии люди приобщаются к мировой и национальной культуре, сохраняют ее и осуществляют передачу следующему поколению. (Например, письменность зародилась именно в монастырях и первые школы были церковными)