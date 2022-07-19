Виды, причины и последствия инфляции

Инфляция — это процесс обесценивания денег, заключающийся в снижении их покупательной способности и проявляющийся в устойчивом росте общего уровня цен.

Инфляция возникает при нарушении баланса товарной и денежной массы.

Товарная масса — совокупное количество товаров, производимое и обращающееся в экономике.

Денежная масса — совокупное количество денег, обращающееся в экономике (Это наличные деньги, деньги на расчетных счетах и деньги на счетах до востребования в банках).

Важно понимать, что деньги, которые не используются (например, лежат на долгосрочных депозитах) не составляют денежную массу. Учитываются только «работающие» деньги.

По соотношению товарной массы и денежной массы выделяют три состояния экономики:

1.

Инфляция, когда денежная масса превышает товарную массу.

Тогда денег больше, чем товаров, которые можно купить на эти деньги, поэтому цены на товары растут.

2.

Баланс, когда денежная масса равна товарной массе.

Денег столько же, сколько можно купить на них товаров, поэтому цены остаются неизменными.

3.

Дефляция, когда товарная масса превышает денежную массу.

Тогда денег меньше, чем товаров, которые можно на них купить, что вызывает снижение цен на товары

Две основные причины возникновения инфляции:

Рост денежной массы, при неизменном (или сокращающемся) объеме производства Сокращение товарной массы, при неизменном (или сокращающемся) объёме денежной массы

Это может происходить в результате:

Дополнительной эмиссии денег (государство печатает дополнительные деньги)

Необоснованный рост государственных расходов (увеличение пенсий, увеличение заработных плат гос. служащим и др… без реального экономического роста)

Сокращении объемов производства (закрытие предприятий, снижение мощностей заводов и др…)

Монополизация рынка (нарушает рыночный механизм регулирования товарной массы и цены)

Существует утрированная экономика, в которой обращаются 100 000 денежных единиц и 100 единиц товара. На каждую единицу товара приходится 1000 денежных единиц — это и есть цена этого товара. Государство проводит дополнительную эмиссию денег в размере 100 000 денежных единиц. Теперь в экономике обращаются 200 000 денежных единиц, но количество товара не изменилось. Денег стало больше, но фактически общество не стало богаче, т.к. количество имеющихся благ осталось прежним. Теперь на каждую единицу товара приходится 2000 денежных единиц — это новая цена товара после эмиссии денег. Описанное повышение цен и есть проявление инфляции.

Последствия инфляции

- Для сферы производства:

· снижение занятости, расстройство всей системы регулирования экономики;

· обесценивание кредитов;

· стимулирование с помощью высоких процентных ставок не производства, а спекуляции.

- При распределении доходов:

· отрицательное воздействие на население с фиксированными доходами, которые обесцениваются;

· обесценивание доходов населения, что приводит к сокращению потребления;

· снижение покупательной способности денежной единицы.

- Для экономических отношений:

· владельцы предприятий не знают, какую цену ставить на свою продукцию;

· потребители не знают, какая цена является оправданной, какую продукцию выгоднее покупать в первую очередь;

· поставщики сырья предпочитают получать реальные товары, а не быстро обесценивающиеся деньги, начинает процветать бартер;

· кредиторы избегают давать в долг.

- Для денежной массы:

· деньги теряют свою ценность и перестают выполнять функции меры стоимости и средства обращения, что ведет к финансовому краху.

Важно понимать, что приведённые последствия наиболее остро проявляются в условиях значительной (высокой инфляции).

Знаете ли вы...

Умеренная инфляция может нести в себе и положительные моменты, такие как реальное сокращение государственного долга, рост налоговых доходов государства, удешевление экспорта, что делает национальные товары более привлекательными и конкурентоспособными за границей.

Виды инфляции

Существует большая классификация видов инфляции:

По характеру протекания: Открытая (продолжительный рост цен на товары и услуги);

Скрытая (неизменные розничные цены на товары и услуги + рост денежных расходов населения). В зависимости от темпа роста цен: Умеренная или ползучая (цены поднимаются в умеренном темпе, до 10% в год);

Галопирующая (рост цены быстрый, от 10% до 100% в год);

Гиперинфляция (сверхвысокий рост цен (до 1000% в год). По степени расхождения роста цен по различным товарным группам: Сбалансированная (цены различных товаров относительно друг друга остаются неизменными);

Несбалансированная (цены различных товаров относительно друг друга постоянно меняются).

Типы инфляции

Инфляция спроса — возникает в результате превышения спроса над предложением (дефицита товаров), в результате чего цены на товар начинают расти.

Инфляция предложения (издержек) — возникает в результате роста издержек производства, и повышением производителями цен на товары.

Значительная инфляция вызывает множество негативных последствий для экономики в целом, поэтому государство вынуждено бороться с инфляцией посредством антиинфляционной политики.

Антиинфляционная политика — комплекс мер, осуществляемых государством (министерством финансов, центральным банком и др…), направленный на снижение темпов инфляции.

Виды антиинфляционной политики

Для того, чтобы устранить инфляцию, необходимо сбалансировать объемы товарной и денежной масс.

Ликвидационные меры необходимо применять для снижения инфляции посредством: Экономического спада;

Роста безработицы.

Помимо этого политика государства может быть направлена не на снижение темпов инфляции, а на приспособление (адаптацию) экономики к существующему уровню инфляции.

Адаптационные меры: Индексация доходов;

Контроль за уровнем цен.

Государство вынуждено провести денежную реформу в случае, если вышеуказанные меры не сработали.

Денежная реформа - полное или частичное изменение денежной системы страны.

Способы борьбы с инфляцией

Увеличение объемов производства

Создание новых предприятий

Стимулирование предприятий к производственной деятельности с помощью дотаций и субсидий

Осуществление крупных государственных заказов предприятиям и др.

2. Сокращение денежной массы (изъятие денег из экономики):

Повышение норм обязательного резервирования — обязывает банки направлять часть привлеченных средств в резервы и не использовать для размещения и выдачи кредитов, таким образом, деньги выходят из обращения.

Повышение ключевой ставки (учетной ставки процента) — по данной ставке Центральный Банк выдает кредиты коммерческим банкам. Ее повышение делает кредиты более дорогими, что приводит к снижению спроса на кредиты, что снижает объем обращающихся в экономике денег.

Внутренние государственные заимствования — государство может начать занимать деньги у населения и фирм, но не использовать заимствованные средства, что будет выводить деньги из обращения.

Данный способ составляет основу монетарной политики, проводимой Центральным Банком.