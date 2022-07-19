Экономические цели и функции государства

Экономические цели государства:
Обеспечение экономической стабилизации и развития в изменяющихся условиях —› устранение или существенное ослабление резких спадов производства в кризисных ситуациях;
Поддержание определённого уровня занятости с помощью мер государственного регулирования производства и рынка труда —› достижение высоких конечных результатов в хозяйственной деятельности и повышение жизненного уровня населения;
Стабилизация уровня цен и инфляции —› основными механизмами ценообразования становится конкурентный рынок, конкуренция, а темп роста цен поддерживается на минимальном уровне;
Создание сбалансированного государственного бюджета и др.
Основные экономические функции государства подразделяются на две группы: экономическое регулирование и правовое регулирование.
Экономические функции государства:
Экономическое регулирование – регулирование экономики с помощью экономических механизмов:
Производство общественных благ (бесплатное образование, оборона, строительство дорог, освещение улиц, экология и др.)
Социальное обеспечение (выплата пенсий, пособий по безработице, стипендий)
Правовое регулирование – регулирование экономики с помощью правовых механизмов:
Защита прав собственности (защита экономических прав в суде)
Принятие нормативно-правовых актов (антимонопольное законодательство, принятие нового закона в экономической сфере)
Взаимосвязь этих двух составляющих прослеживается через процесс реализации экономических функций путём разнообразных государственных мер воздействия на экономические процессы для достижения определённых экономических целей.
Причины неравенства доходов:
Разная ценность принадлежащих людям факторов производства (капитал в форме компьютера, в принципе, способен принести больший доход, чем в форме лопаты);
Разная успешность использования факторов производства (например, работник в фирме, производящей дефицитный товар, может получать более высокий заработок, чем его коллега той же квалификации, работающий в фирме, товары которой продаются с трудом);
Разный объем принадлежащих людям факторов производства (владелец двух нефтяных скважин получает при прочих равных условиях больший доход, чем владелец одной скважины);
Различия в способностях людей, обуславливающих разную ценность их труда -> неодинаковое вознаграждение за труд и др.
Меры социальной поддержки:
Социальные выплаты (пенсии, пособия);
Льготные условия для ведения малого и среднего бизнеса;
Установление минимального размера оплаты труда (МРОТ);
Помощь безработным гражданам (создание специальных центров бесплатной профессиональной переподготовки) и т.д.
На правительственном уровне разрабатываются специальные программы, целью которых выступает государственная материальная поддержка многодетных, пенсионеров, инвалидов и т.д.
Формирование благоприятной среды для людей с ограниченными возможностями (установка специальных технических средств, сооружение пандусов и т.д.)
Укрепление материально-технической базы работающих учреждений соцзащиты поставками технического, медицинского оборудования и др.