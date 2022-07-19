Экономические цели и функции государства

Экономические цели государства:

Стабилизация уровня цен и инфляции —› основными механизмами ценообразования становится конкурентный рынок, конкуренция, а темп роста цен поддерживается на минимальном уровне;

Поддержание определённого уровня занятости с помощью мер государственного регулирования производства и рынка труда —› достижение высоких конечных результатов в хозяйственной деятельности и повышение жизненного уровня населения;

Обеспечение экономической стабилизации и развития в изменяющихся условиях —› устранение или существенное ослабление резких спадов производства в кризисных ситуациях;

Основные экономические функции государства подразделяются на две группы: экономическое регулирование и правовое регулирование.

Экономические функции государства:

Взаимосвязь этих двух составляющих прослеживается через процесс реализации экономических функций путём разнообразных государственных мер воздействия на экономические процессы для достижения определённых экономических целей.

Доход – любой приток денежных средств или полученных материальных ценностей, обладающих денежной стоимостью.

Причины неравенства доходов:

Разная ценность принадлежащих людям факторов производства (капитал в форме компьютера, в принципе, способен принести больший доход, чем в форме лопаты);

Разная успешность использования факторов производства (например, работник в фирме, производящей дефицитный товар, может получать более высокий заработок, чем его коллега той же квалификации, работающий в фирме, товары которой продаются с трудом);

Разный объем принадлежащих людям факторов производства (владелец двух нефтяных скважин получает при прочих равных условиях больший доход, чем владелец одной скважины);