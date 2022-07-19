Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Экономика
Факторы производства и факторные доходы Инфляция Государственный бюджет Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Банковские услуги Деньги Товары и услуги Рынок и рыночный механизм Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства Заработная плата и стимулирование труда Обмен, торговля Налоги, уплачиваемые гражданами Разделение труда и специализация Экономика, ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность Экономические цели и функции государства
Право
Понятие правоотношений Административные правоотношения, правонарушения и наказания Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Органы государственной власти Российской Федерации Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право, его роль в жизни общества и государства Норма права. Нормативный правовой акт Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Федеративное устройство Российской Федерации Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина
Сфера духовной культуры
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Человек и общество
Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение
Политика
Гражданское общество Политический режим. Демократия Местное самоуправление Формы государства Понятие и признаки государства Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Разделение властей Правовое государство Политические партии и движения, их роль в общественной жизни
Социальная сфера
Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы

Экономические цели и функции государства

Экономические цели государства:

  1. Обеспечение экономической стабилизации и развития в изменяющихся условиях —› устранение или существенное ослабление резких спадов производства в кризисных ситуациях;

  2. Поддержание определённого уровня занятости с помощью мер государственного регулирования производства и рынка труда —› достижение высоких конечных результатов в хозяйственной деятельности и повышение жизненного уровня населения;

  3. Стабилизация уровня цен и инфляции —› основными механизмами ценообразования становится конкурентный рынок, конкуренция, а темп роста цен поддерживается на минимальном уровне;

  4. Создание сбалансированного государственного бюджета и др.

Основные экономические функции государства

Основные экономические функции государства подразделяются на две группы: экономическое регулирование и правовое регулирование.

Экономические функции государства:

  1. Экономическое регулирование – регулирование экономики с помощью экономических механизмов:

  • Производство общественных благ (бесплатное образование, оборона, строительство дорог, освещение улиц, экология и др.)

  • Социальное обеспечение (выплата пенсий, пособий по безработице, стипендий)

  1. Правовое регулирование – регулирование экономики с помощью правовых механизмов:

  • Защита прав собственности (защита экономических прав в суде)

  • Принятие нормативно-правовых актов (антимонопольное законодательство, принятие нового закона в экономической сфере)

Взаимосвязь этих двух составляющих прослеживается через процесс реализации экономических функций путём разнообразных государственных мер воздействия на экономические процессы для достижения определённых экономических целей.

Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки.

Доход – любой приток денежных средств или полученных материальных ценностей, обладающих денежной стоимостью.

Причины неравенства доходов:

  1. Разная ценность принадлежащих людям факторов производства (капитал в форме компьютера, в принципе, способен принести больший доход, чем в форме лопаты);

  2. Разная успешность использования факторов производства (например, работник в фирме, производящей дефицитный товар, может получать более высокий заработок, чем его коллега той же квалификации, работающий в фирме, товары которой продаются с трудом);

  3. Разный объем принадлежащих людям факторов производства (владелец двух нефтяных скважин получает при прочих равных условиях больший доход, чем владелец одной скважины);

  4. Различия в способностях людей, обуславливающих разную ценность их труда -> неодинаковое вознаграждение за труд и др.

Методы борьбы с неравенством доходов в государстве

Социальная поддержка – осуществляемая в рамках социальной политики государства совокупность мероприятий, направленных на выравнивание доходов и решение проблемы бедности.

Меры социальной поддержки:

  1. Социальные выплаты (пенсии, пособия);

  2. Льготные условия для ведения малого и среднего бизнеса;

  3. Установление минимального размера оплаты труда (МРОТ);

  4. Помощь безработным гражданам (создание специальных центров бесплатной профессиональной переподготовки) и т.д.

Примеры социальной политики государства:

  1. На правительственном уровне разрабатываются специальные программы, целью которых выступает государственная материальная поддержка многодетных, пенсионеров, инвалидов и т.д.

  2. Формирование благоприятной среды для людей с ограниченными возможностями (установка специальных технических средств, сооружение пандусов и т.д.)

  3. Укрепление материально-технической базы работающих учреждений соцзащиты поставками технического, медицинского оборудования и др.