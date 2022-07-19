Мировое хозяйство и международная торговля

Мировая экономика (мировое хозяйство) – совокупность национальных экономик и международных экономических отношений, связывающих эти хозяйства.

На самом деле, понять, что такое мировое хозяйство, несложно. Каждый из нас сталкивался с рестораном быстрого питания типа «McDonald’s» или работал на компьютере, где установлена операционная система «Windows», имел честь прокатиться на импортных автомобилях или покрутить в руках смартфоны, которые завезены из-за рубежа. Всё это возможно лишь потому, что существует так называемая мировая экономика и мировые спрос и предложение на товары и услуги. Европейским, североамериканским и дальневосточным корпорациям выгодно продавать России (и иным странам) продукцию, поскольку она пользуется спросом у покупателя.

Интересный факт! Мировую экономику можно представить математически: мировая экономика = российская экономика + экономика Соединенного Королевства + экономика Японии +экономика Бразилии и т.д. Т.е. мировая экономика = это все экономики мира, между которыми существуют экономические отношения.

Помимо государств в мировой экономике участвуют международные транснациональные организации/корпорации («Coca-Cola», «McDonald’s», «Toyota», «Apple»), а также и международные экономические организации (Всемирный Банк, Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития, Всемирная торговая организация).

Международная торговля

Но как взаимодействуют все эти субъекты? Как настраивают контакт, допустим, Соединенное Королевство и Всемирный банк, а также KFC? Существует множество путей взаимодействия, но основополагающим и системообразующим контактом между субъектами мирового хозяйства является международная торговля, которая обуславливает существование всей системы мирового хозяйства. Мировая экономика существует потому, что субъекты международной торговли находятся в постоянном взаимодействии и осуществляют международный товарооборот.

Международная торговля – это система устойчивых экономических связей между государствами и международными организациями на основании международного разделения труда.

Говоря о международной торговле нельзя не сказать об импорте и экспорте. Каждая страна является, как экспортёром, так и импортёром, т.е. что-то покупает на международном рынке и что-то там же продает.

Импорт – это ввоз товаров и услуг на территорию государства из-за границы. – это ввоз товаров и услуг на территорию государства из-за границы. Экспорт – это вывоз товаров и услуг с территории государства заграницу.

Например, Россия является известным экспортером нефти, т.е. она её активно вывозит и продаёт, при этом Россия является импортером операционных компьютерных систем, т.е. покупает из-за границы продукты Microsoft, Apple, Linux).

Международная торговля сама по себе возникнуть не могла, она обусловлена разделением труда.

Например, всем известно, что Германия отличается высокоразвитой промышленностью, Япония – бытовой техникой и пр.

Международное (мировое) разделение труда – это закрепление определенных сфер и отраслей производств за конкретными государствами.

У каждого может возникнуть закономерный вопрос, а зачем нужна международная торговля и мировое хозяйство? Однако это необходимо для того, чтобы, во-первых, преодолеть ограниченность ресурсов (например, не в каждой стране есть лес или нефть), во-вторых, расширить ассортимент товаров и услуг на внутреннем рынке, в-третьих, получить дополнительный доход в государственный бюджет или в бюджет фирмы, в-четвёртых, усовершенствовать производство и углубить специализацию, что поспособствует повышению престижа страны на мировой арене.