Понятие и виды юридической ответственности

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Политика
Типология политических режимов Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство Понятие власти Политическое участие граждан РФ Федеративное устройство Российской Федерации Государство, его функции Политическая система Политическая элита Избирательная кампания в Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Политические партии и движения Политический процесс Органы государственной власти Российской Федерации
Человек и общество
Природное и общественное в человеке. Многовариантность общественного развития (типы обществ) Мораль Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Понятие общественного прогресса Искусство Потребности и интересы Образование, его значение для личности и общества Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Системное строение общества элементы и подсистемы Виды знаний Мышление и деятельность Понятие истины, её критерии Мировоззрение, его виды и формы Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Религия Основные институты общества
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2
Социальные отношения
Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социальная роль Социальный контроль Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Молодёжь как социальная группа Социальная стратификация и мобильность Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социализация индивида Виды социальных норм
Формат ЕГЭ
Задание 25 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 17 Задание 18 Задание 24 Политика: Задания 10, 11 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 23 Задание 20 Задание 1 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 19 Задание 21 Задание 22
Право
Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Воинская обязанность Особенности административной юрисдикции Права и обязанности налогоплательщика Особенности уголовного процесса Законодательство РФ о выборах Право в системе социальных норм Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Правоохранительные органы. Судебная система Конституция РФ Организационно-правовые формы Гражданство РФ Понятие и виды юридической ответственности Система российского права Международное право Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законотворческий процесс
Экономика
Мировая экономика Предпринимательство Экономические системы Рынок и рыночный механизм Спрос и предложение Роль государства в экономике Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Факторы производства и факторные доходные Постоянные и переменные затраты Виды, причины и последствия инфляции Финансовые институты. Банковская система Основные источники финансирования бизнеса Рынок труда. Безработица Государственный бюджет Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Налоги Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Ценные бумаги

Понятие и виды юридической ответственности

Юридическая ответственность — претерпевание лицом, совершившим правонарушение, каких-либо лишений.

Признаки юридической ответственности:

  • наступает за совершение правонарушений;

  • налагается от имени государства;

  • предполагает применение мер государственного принуждения;

  • имеет определенную меру, выраженную в законе.

Юридическая ответственность базируется на следующих принципах:

  • законность (меры ответственности применяются на основании закона);

  • обоснованность (ответственность назначается на основе полного исследования всех обстоятельств дела);

  • запрет повторного привлечения к ответственности (за одно правонарушение ― одно наказание);

  • своевременность (человек может быть привлечен к ответственности только в срок, установленный законом);

  • неотвратимость (никто не может уйти от ответственности).

Цели юридической ответственности:

  • карательная (преступник должен нести негативные последствия);

  • воспитательная (преступник должен осознать противоправность и исправиться);

  • предупредительная (другие члены общества не должны совершать правонарушений);

  • правовосстановительная (присуща для гражданско-правовой ответственности: проявляется во взыскании причиненного вреда с правонарушителя и компенсации потерь потерпевшей стороны).

Виды ответственности.

1. Уголовная ответственность наступает за совершение преступления.

Пример: Гражданин М угнал автомобиль, был задержан сотрудниками органов внутренних дел, а затем получил уголовное наказание за данное преступление.

2. Административная ответственность наступает за совершение административного проступка

Пример: Гражданка К проехала на красный сигнал светофора и получила штраф от ГБДД за нарушение правил дорожного движения.

3. Гражданско-правовая ответственность наступает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, или иное противоправное деяние, причиняющее вред имущественным и личным неимущественным отношениям.

Пример: Фирма Б продала фирме С краску. В процессе окрасочных работ фирма С выяснила, что краска не сохнет, а значит не отвечает заявленным свойствам качества. Фирма С обратилась к фирме Б с требованием заменить краску или вернуть уплаченную сумму денег за некачественный товар.

4. Дисциплинарная ответственность наступает за совершение дисциплинарного проступка: нарушение трудовой, служебной, воинской или учебной дисциплины.

Пример: Работник У опоздал на работу на 3 часа без уважительной причины, за что ему был назначен выговор.

5. Материальная ответственность работников и работодателей наступает за причинение работником имущественного вреда работодателю либо за нарушение работодателем прав работника.

Пример: Работодатель А пренебрёг техникой безопасности на производстве и по его вине работники получили производственные травмы различной тяжести.

Лицо может быть привлечено к юридической ответственности только при наличии следующих условий:

  • деликтоспособность ― способность человека нести ответственность за свои действия. Она возникает по достижении определенного возраста у физических лиц и с момента регистрации у юридических лиц;

  • вменяемость ― способность лица отдавать отчет в своих действиях и руководить ими;

  • вина ― волевое сознательное отношение лица к своему деянию и его последствиям.

В уголовном праве существует такое понятие как форма вины, то есть как именно лицо относится к совершенному деянию.

1 форма:

Умысел — это заранее обдуманное намерение. Умысел бывает прямым или косвенным.

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.

Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.

2 форма:

Неосторожность подразделяется на легкомыслие и небрежность.

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий.

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.

Рассматривая вину в качестве одного из условий привлечения к юридической ответственности, Конституция РФ закрепляет принцип презумпции невиновности, согласно которому обвиняемый не может считаться виновным до тех пор, пока его вина не будет доказана.

Юридическая ответственность несовершеннолетних:

Возраст до 14 лет:

  • Гражданско-правовую ответственность несут законные представителя (родители или опекуны).

  • Административная ответственность не наступает.

  • Уголовная ответственность наступает только в случае совершения тяжких преступлений (пример: убийство).

Возраст от 14 до 16 лет:

  • Гражданско-правовую ответственность несут по совершенным сделкам (ст. 26, 1074 ГК РФ).

  • Административная ответственность не наступает.

  • Уголовная ответственность наступает только в случае совершения тяжких преступлений (пример: убийство).

Возраст с 16 лет:

  • Гражданско-правовую ответственность несут по совершенным сделкам (ст. 26, 1074 ГК РФ).

  • Административная ответственность наступает по общему правилу.

  • Уголовная ответственность наступает по общему правилу.

Юридическая ответственность наступает за совершённое правонарушение.

Правонарушение — виновное противоправное общественно опасное деяние (действие или бездействие), противоречащее требованиям правовых норм и совершённое дееспособным лицом или лицами.

Правонарушениями не могут быть мысли, чувства, помыслы, так как они не подпадают под регулирующее воздействие права, пока не выразятся в определенном поведенческом акте (действии или бездействии).

Признаки правонарушения

  1. Деяние, которое выражается в действии или бездействии;

  2. Противоправность — при этом не имеет значения тот факт, что правонарушитель не знает требований закона;

  3. Виновность – отношение человека к преступлению;

  4. Общественная опасность – выражается в причинении вреда обществу, государству, гражданам либо создание угрозы наступления такого вреда. Надо заметить, что не всякое причинение вреда является правонарушением — таковы необходимая оборона, крайняя необходимость и т. д.;

  5. Дееспособность правонарушителя.

Виды правонарушений.

Правонарушения подразделяются на преступления и проступки.

Преступление — это правонарушение, несущее высокую социальную опасность.

Преступления наносят ущерб основным правам и свободам человека, существованию общества и государственного строя.

Примеры преступлений:

  • убийство,

  • умышленное причинение вреда здоровью,

  • изнасилование,

  • грабеж (открытое хищение чужого имущества)

  • кража (тайное хищение чужого имущества)

  • вымогательство,

  • хулиганство,

  • терроризм и т.д.

То есть к преступлениям относятся все деяния, которые запрещены уголовным законодательством и за которые следуют строгие наказания.

В уголовном праве есть институт крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) и необходимой обороны (ст. 37 УК РФ).

Преступление, совершенное в состоянии крайней необходимости, не наказывается

Например, гражданин А был случайно заперт на овощном складе компании Б на три дня вследствие чего, для того чтобы выжить, он съел некоторые вощи со склада, что не будет уголовным преступлением – кражей.

Необходимая оборона подразумевает, что лицо, которому грозит опасность предпринимает меры по обороне в целях предотвратить опасность для себя, при этом оборона не должна причинять большего вреда, чем тот вред, который грозил этому лицу

Например, гражданин А решил ограбить гражданку Б в темном переулке, он набросился на нее, пытаясь отобрать сумку, а она, владея боевыми искусствами, смогла от него отбиться и убежать.

Проступок — правонарушение, которое характеризуется меньшей степенью социальной опасности.

За проступки полагаются наказания неуголовного характера — штрафы, предупреждения, возмещение ущерба.

Виды проступков:

  • дисциплинарные (связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на работника трудовых обязанностей или нарушающие порядок отношений подчиненности по службе и т. д.);

  • административные (посягающие на установленный законом общественный порядок, отношения в области осуществления государственной власти и др.);

  • гражданско-правовые (связанные с имущественными и такими неимущественными отношениями, которые представляют для человека духовную ценность).