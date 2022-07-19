Понятие и виды юридической ответственности

Признаки юридической ответственности:
наступает за совершение правонарушений;
налагается от имени государства;
предполагает применение мер государственного принуждения;
имеет определенную меру, выраженную в законе.
Юридическая ответственность базируется на следующих принципах:
законность (меры ответственности применяются на основании закона);
обоснованность (ответственность назначается на основе полного исследования всех обстоятельств дела);
запрет повторного привлечения к ответственности (за одно правонарушение ― одно наказание);
своевременность (человек может быть привлечен к ответственности только в срок, установленный законом);
неотвратимость (никто не может уйти от ответственности).
Цели юридической ответственности:
карательная (преступник должен нести негативные последствия);
воспитательная (преступник должен осознать противоправность и исправиться);
предупредительная (другие члены общества не должны совершать правонарушений);
правовосстановительная (присуща для гражданско-правовой ответственности: проявляется во взыскании причиненного вреда с правонарушителя и компенсации потерь потерпевшей стороны).
1. Уголовная ответственность наступает за совершение преступления.
2. Административная ответственность наступает за совершение административного проступка
3. Гражданско-правовая ответственность наступает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, или иное противоправное деяние, причиняющее вред имущественным и личным неимущественным отношениям.
4. Дисциплинарная ответственность наступает за совершение дисциплинарного проступка: нарушение трудовой, служебной, воинской или учебной дисциплины.
5. Материальная ответственность работников и работодателей наступает за причинение работником имущественного вреда работодателю либо за нарушение работодателем прав работника.
Лицо может быть привлечено к юридической ответственности только при наличии следующих условий:
деликтоспособность ― способность человека нести ответственность за свои действия. Она возникает по достижении определенного возраста у физических лиц и с момента регистрации у юридических лиц;
вменяемость ― способность лица отдавать отчет в своих действиях и руководить ими;
вина ― волевое сознательное отношение лица к своему деянию и его последствиям.
В уголовном праве существует такое понятие как форма вины, то есть как именно лицо относится к совершенному деянию.
1 форма:
Умысел — это заранее обдуманное намерение. Умысел бывает прямым или косвенным.
Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.
Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.
2 форма:
Неосторожность подразделяется на легкомыслие и небрежность.
Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий.
Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.
Рассматривая вину в качестве одного из условий привлечения к юридической ответственности, Конституция РФ закрепляет принцип презумпции невиновности, согласно которому обвиняемый не может считаться виновным до тех пор, пока его вина не будет доказана.
Возраст до 14 лет:
Гражданско-правовую ответственность несут законные представителя (родители или опекуны).
Административная ответственность не наступает.
Уголовная ответственность наступает только в случае совершения тяжких преступлений (пример: убийство).
Возраст от 14 до 16 лет:
Гражданско-правовую ответственность несут по совершенным сделкам (ст. 26, 1074 ГК РФ).
Административная ответственность не наступает.
Уголовная ответственность наступает только в случае совершения тяжких преступлений (пример: убийство).
Возраст с 16 лет:
Гражданско-правовую ответственность несут по совершенным сделкам (ст. 26, 1074 ГК РФ).
Административная ответственность наступает по общему правилу.
Уголовная ответственность наступает по общему правилу.
Юридическая ответственность наступает за совершённое правонарушение.
Правонарушениями не могут быть мысли, чувства, помыслы, так как они не подпадают под регулирующее воздействие права, пока не выразятся в определенном поведенческом акте (действии или бездействии).
Признаки правонарушения
Деяние, которое выражается в действии или бездействии;
Противоправность — при этом не имеет значения тот факт, что правонарушитель не знает требований закона;
Виновность – отношение человека к преступлению;
Общественная опасность – выражается в причинении вреда обществу, государству, гражданам либо создание угрозы наступления такого вреда. Надо заметить, что не всякое причинение вреда является правонарушением — таковы необходимая оборона, крайняя необходимость и т. д.;
Дееспособность правонарушителя.
Правонарушения подразделяются на преступления и проступки.
Преступления наносят ущерб основным правам и свободам человека, существованию общества и государственного строя.
убийство,
умышленное причинение вреда здоровью,
изнасилование,
грабеж (открытое хищение чужого имущества)
кража (тайное хищение чужого имущества)
вымогательство,
хулиганство,
терроризм и т.д.
То есть к преступлениям относятся все деяния, которые запрещены уголовным законодательством и за которые следуют строгие наказания.
В уголовном праве есть институт крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) и необходимой обороны (ст. 37 УК РФ).
Преступление, совершенное в состоянии крайней необходимости, не наказывается
Необходимая оборона подразумевает, что лицо, которому грозит опасность предпринимает меры по обороне в целях предотвратить опасность для себя, при этом оборона не должна причинять большего вреда, чем тот вред, который грозил этому лицу
За проступки полагаются наказания неуголовного характера — штрафы, предупреждения, возмещение ущерба.
Виды проступков:
дисциплинарные (связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на работника трудовых обязанностей или нарушающие порядок отношений подчиненности по службе и т. д.);
административные (посягающие на установленный законом общественный порядок, отношения в области осуществления государственной власти и др.);
гражданско-правовые (связанные с имущественными и такими неимущественными отношениями, которые представляют для человека духовную ценность).