Понятие и виды юридической ответственности

Юридическая ответственность — претерпевание лицом, совершившим правонарушение, каких-либо лишений.

Признаки юридической ответственности:

наступает за совершение правонарушений;

налагается от имени государства;

предполагает применение мер государственного принуждения;

имеет определенную меру, выраженную в законе.

Юридическая ответственность базируется на следующих принципах:

законность (меры ответственности применяются на основании закона);

обоснованность (ответственность назначается на основе полного исследования всех обстоятельств дела);

запрет повторного привлечения к ответственности (за одно правонарушение ― одно наказание);

своевременность (человек может быть привлечен к ответственности только в срок, установленный законом);

неотвратимость (никто не может уйти от ответственности).

Цели юридической ответственности:

карательная (преступник должен нести негативные последствия);

воспитательная (преступник должен осознать противоправность и исправиться);

предупредительная (другие члены общества не должны совершать правонарушений);

правовосстановительная (присуща для гражданско-правовой ответственности: проявляется во взыскании причиненного вреда с правонарушителя и компенсации потерь потерпевшей стороны).

Виды ответственности.

1. Уголовная ответственность наступает за совершение преступления.

Пример: Гражданин М угнал автомобиль, был задержан сотрудниками органов внутренних дел, а затем получил уголовное наказание за данное преступление.

2. Административная ответственность наступает за совершение административного проступка

Пример: Гражданка К проехала на красный сигнал светофора и получила штраф от ГБДД за нарушение правил дорожного движения.

3. Гражданско-правовая ответственность наступает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, или иное противоправное деяние, причиняющее вред имущественным и личным неимущественным отношениям.

Пример: Фирма Б продала фирме С краску. В процессе окрасочных работ фирма С выяснила, что краска не сохнет, а значит не отвечает заявленным свойствам качества. Фирма С обратилась к фирме Б с требованием заменить краску или вернуть уплаченную сумму денег за некачественный товар.

4. Дисциплинарная ответственность наступает за совершение дисциплинарного проступка: нарушение трудовой, служебной, воинской или учебной дисциплины.

Пример: Работник У опоздал на работу на 3 часа без уважительной причины, за что ему был назначен выговор.

5. Материальная ответственность работников и работодателей наступает за причинение работником имущественного вреда работодателю либо за нарушение работодателем прав работника.

Пример: Работодатель А пренебрёг техникой безопасности на производстве и по его вине работники получили производственные травмы различной тяжести.

Лицо может быть привлечено к юридической ответственности только при наличии следующих условий:

деликтоспособность ― способность человека нести ответственность за свои действия. Она возникает по достижении определенного возраста у физических лиц и с момента регистрации у юридических лиц;

вменяемость ― способность лица отдавать отчет в своих действиях и руководить ими;

вина ― волевое сознательное отношение лица к своему деянию и его последствиям.

В уголовном праве существует такое понятие как форма вины, то есть как именно лицо относится к совершенному деянию.

1 форма:

Умысел — это заранее обдуманное намерение. Умысел бывает прямым или косвенным.

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.

Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.

2 форма:

Неосторожность подразделяется на легкомыслие и небрежность.

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий.

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.

Рассматривая вину в качестве одного из условий привлечения к юридической ответственности, Конституция РФ закрепляет принцип презумпции невиновности, согласно которому обвиняемый не может считаться виновным до тех пор, пока его вина не будет доказана.

Юридическая ответственность несовершеннолетних:

Возраст до 14 лет:

Гражданско-правовую ответственность несут законные представителя (родители или опекуны).

Административная ответственность не наступает.

Уголовная ответственность наступает только в случае совершения тяжких преступлений (пример: убийство).

Возраст от 14 до 16 лет:

Гражданско-правовую ответственность несут по совершенным сделкам (ст. 26, 1074 ГК РФ).

Административная ответственность не наступает.

Уголовная ответственность наступает только в случае совершения тяжких преступлений (пример: убийство).

Возраст с 16 лет:

Гражданско-правовую ответственность несут по совершенным сделкам (ст. 26, 1074 ГК РФ).

Административная ответственность наступает по общему правилу.

Уголовная ответственность наступает по общему правилу.

Юридическая ответственность наступает за совершённое правонарушение.

Правонарушение — виновное противоправное общественно опасное деяние (действие или бездействие), противоречащее требованиям правовых норм и совершённое дееспособным лицом или лицами.

Правонарушениями не могут быть мысли, чувства, помыслы, так как они не подпадают под регулирующее воздействие права, пока не выразятся в определенном поведенческом акте (действии или бездействии).

Признаки правонарушения

Деяние, которое выражается в действии или бездействии; Противоправность — при этом не имеет значения тот факт, что правонарушитель не знает требований закона; Виновность – отношение человека к преступлению; Общественная опасность – выражается в причинении вреда обществу, государству, гражданам либо создание угрозы наступления такого вреда. Надо заметить, что не всякое причинение вреда является правонарушением — таковы необходимая оборона, крайняя необходимость и т. д.; Дееспособность правонарушителя.

Виды правонарушений.

Правонарушения подразделяются на преступления и проступки.

Преступление — это правонарушение, несущее высокую социальную опасность.

Преступления наносят ущерб основным правам и свободам человека, существованию общества и государственного строя.

Примеры преступлений: убийство,

умышленное причинение вреда здоровью,

изнасилование,

грабеж (открытое хищение чужого имущества)

кража (тайное хищение чужого имущества)

вымогательство,

хулиганство,

терроризм и т.д.

То есть к преступлениям относятся все деяния, которые запрещены уголовным законодательством и за которые следуют строгие наказания.

В уголовном праве есть институт крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) и необходимой обороны (ст. 37 УК РФ).

Преступление, совершенное в состоянии крайней необходимости, не наказывается

Например, гражданин А был случайно заперт на овощном складе компании Б на три дня вследствие чего, для того чтобы выжить, он съел некоторые вощи со склада, что не будет уголовным преступлением – кражей.

Необходимая оборона подразумевает, что лицо, которому грозит опасность предпринимает меры по обороне в целях предотвратить опасность для себя, при этом оборона не должна причинять большего вреда, чем тот вред, который грозил этому лицу

Например, гражданин А решил ограбить гражданку Б в темном переулке, он набросился на нее, пытаясь отобрать сумку, а она, владея боевыми искусствами, смогла от него отбиться и убежать.

Проступок — правонарушение, которое характеризуется меньшей степенью социальной опасности.

За проступки полагаются наказания неуголовного характера — штрафы, предупреждения, возмещение ущерба.

Виды проступков: