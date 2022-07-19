Современное общество

С течением времени общество и его структура видоизменялись: если много столетий назад общественные группы существовали в замкнутой системе, то позже общество стало открытым, а впоследствии приобрело современный вид. Сейчас, благодаря прогрессу и глобализации, общество живет в едином мировом пространстве. Таким образом, современное общество можно назвать глобальным и информационным (подробнее об информационном обществе см. тему "Динамика общественного развития".

Глобализация уничтожает часть старого, поделенного на племена общества, взамен пытаясь создавать ощущение дома в любом уголке планеты.

В пример можно привести торговые центры, которые есть практически везде. Где бы человек ни оказался, он встречает ТЦ, устроенные похожим образом, что снижает уровень стресса и неопределенности.

Глобализация – это процесс всеобщей интеграции и унификации государств в области политики, экономики и культуры, который обусловлен международной системой разделения труда и зависимостью современных национальных экономик от распределения мировых ресурсов.

Факторы, способствующие появлению и усилению глобализации:

В политической сфере:

1. Возникновение наднациональных единиц различного масштаба: политических и военных блоков (НАТО), имперских сфер влияния (сфера влияния США), коалиций правящих групп ("Большая восьмерка"), континентальных или региональных объединений (Европейское сообщество), всемирных международных организаций (ООН).

2. Возникновение контуров будущего всемирного правительства (Европейский парламент, Интерпол).

3. Растущая политическая однородность мирового сообщества (демократизация общественно-политической жизни).

В экономической сфере:

1. Усиление значения наднациональной координации и интеграции (ЕС, ОПЕК), региональных и мировых экономических соглашений.

2. Глобальное разделение труда.

3. Возрастание роли многонациональных и транснациональных корпораций (ТНК) ("Макдональдс", "Тойота", "Пепси-Кола").

4. Становление универсального, единого экономического механизма, охватывающего весь мир.

5. Молниеносность, с которой финансовые рынки реагируют на события в отдельных странах.

В сфере культуры:

1. Превращение планеты в "мировую деревню" (М.Маклуэн), когда миллионы людей благодаря средствам массовой информации практически мгновенно становятся свидетелями событий, происходящих в разных уголках Земного шара.

2. Приобщение людей, живущих в разных странах и на разных континентах, к одному и тому же культурному опыту (олимпиады, рок концерты).

3. Унификация вкусов, восприятий, предпочтений (кока-кола, джинсы, сериалы).

4. Непосредственное знакомство с образом жизни, обычаями, нормами поведения в других странах (через туризм, работу за границей, миграции, СМИ).

5. Появление языка международного общения – английского.

6. Повсеместное распространение унифицированных компьютерных технологий, интернета.

7. "Размывание" местных культурных традиций, их замена массовой потребительской культурой западного типа.

Глобализация ― сложный, всеохватывающий, многоуровневый и противоречивый процесс, который имеет свои достоинства и недостатки.

Положительные последствия глобализации:

сближение государств;

развитие экономики;

рост производства в ранее отсталых странах;

совместное решение глобальных проблем;

обеспечение толерантности;

распространение демократических взглядов.

Отрицательные последствия глобализации:

потеря экономической и политической самостоятельности многих стран;

навязывание ценностей чужой культуры в ущерб национальных культур;

разрушительное влияние роста экономики на природную среду;

появление глобальных проблем;

увеличение уровня безработицы;

Потеря самобытности многих стран.

Именно глобализация сделала возможным создание единой информационной среды.

Информационная среда включает в себя следующие элементы:

Информация (сведения какого-либо вида) в той или иной форме (устная, письменная, цифровая и тд.); Субъекты формирования и использования информационных ресурсов; Инфраструктура (доступные каналы передачи информации и средства для обработки информационного потока); Системы регулирования (разновидность социальных отношений для регулирования информационных связей).

Глобальная информационная экономика.

Синоним к термину «глобальная информационная экономика» может быть термин «современная мировая экономика» о которой вам уже известно. Хотя мировая экономика существует уже более 100 лет, современные мировые экономические процессы значительно отличаются от исторических.

Главные отличительные черты современной мировой экономики:

Существование транснациональных корпораций (ТНК). Они создают более 25% мирового ВВП, контролируют 80% всех существующих в мире патентов, лицензий и пр. объектов промышленного и интеллектуального производства.

Выделения новой формы экономического взаимодействия – регионализация (процесс углубления взаимодействий экономик отдельных регионов).

Внедрение инновационной экономической политики. Исследователи выделяют три модели взаимодействия: американскую, азиатскую и европейскую. Данная классификация проведена по критерию участия государства в экономической сфере.

Развитие сектора информационных технологий.

Смена формата работы: теперь работнику не обязательно присутствовать на рабочем месте, он может выполнять работу из любой точки мира.

Предъявляются новые требования к работнику: сотрудник должен обладать интеллектуальным капиталом (знания рабочей силы, которые обеспечивают конкурентоспособность фирмы или страны).

Регуляторами экономики выступают международные экономические организации, например, МВФ (мировой валютный фонд) или ВТО (всемирная торговая организация) и т.д.

Социально-политическое измерение информационного общества.

Как экономическая сфера в процессе глобализации преобразовалась в более эффективный механизм, так и социально-политическая сфера во многом изменилась.

Во-первых, новая реальность способствует формированию сильного гражданского общества.

Во-вторых, потенциал информационного общества помог сформировать новую идею электронной демократии. Электронная демократия подразумевает возможность участия граждан в политических процессах с помощью информационных технологий, что является важным новшеством в условиях цифрового развития.

В-третьих, возникновение сильных социальных сетей и сетевых сообществ.

В-четвертых, создание механизма информационной защиты (Доктрина информационной безопасности – акт, закрепляющий должное поведение общества, который помогает эффективно реализовывать конституционные права граждан на информацию, а также обеспечивать личную безопасность)

Факторы, способствующие появлению и усилению глобализации:

В политической сфере возникает особое социально-политическое измерение информационного общества:

1. Появляются наднациональные единицы различного масштаба: политические и военные блоки (НАТО), коалиции правящих групп ("Большая восьмерка"), континентальные или региональные объединения (Европейское сообщество), всемирные международные организации (ООН).

2.Проявляются контуры будущего всемирного правительства (Европейский парламент, Интерпол).

3.Формируется сильное гражданское общество, растет политическая однородность мирового сообщества – распространяются идеи демократии, в т.ч. электронной демократии (подразумевает возможность участия граждан в политических процессах с помощью информационных технологий).

4. Возникают сильные социальные сети и сетевые сообщества, участвующие в социальной, политической, экономической и культурной жизни.

В экономической сфере происходит формирование глобальной информационной экономики (современной мировой экономики):

1.Возрастает значение наднациональной координации и интеграции (ЕС, ОПЕК), региональных и мировых экономических соглашений, что приводит к становлению универсального, единого экономического механизма, охватывающего весь мир.

2.Глобальное разделение труда и регионализация (процесс углубления взаимодействий экономик отдельных регионов).

3.Возрастание роли многонациональных и транснациональных корпораций (ТНК) ("Макдональдс", "Тойота", "Пепси-Кола"): они создают более 25% мирового ВВП, контролируют 80% всех существующих в мире патентов, лицензий и пр. объектов промышленного и интеллектуального производства.

4. Внедрение инновационной экономической политики. Исследователи выделяют три модели взаимодействия: американскую, азиатскую и европейскую. Данная классификация проведена по критерию участия государства в экономической сфере.

5. Развивается сектор информационных технологий.

6. Предъявляются новые требования к работнику: сотрудник должен обладать интеллектуальным капиталом (знания рабочей силы, которые обеспечивают конкурентоспособность фирмы или страны).

В сфере культуры:

1.Превращение планеты в "мировую деревню" (М.Маклуэн), когда миллионы людей благодаря средствам массовой информации практически мгновенно становятся свидетелями событий, происходящих в разных уголках Земного шара.

2.Приобщение людей, живущих в разных странах и на разных континентах, к одному и тому же культурному опыту (олимпиады, рок концерты).

3.Унификация вкусов, восприятий, предпочтений (кока-кола, джинсы, сериалы).

4.Непосредственное знакомство с образом жизни, обычаями, нормами поведения в других странах (через туризм, работу за границей, миграции, СМИ).

5.Появление языка международного общения – английского.

6.Повсеместное распространение унифицированных компьютерных технологий, интернета.

7."Размывание" местных культурных традиций, их замена массовой потребительской культурой западного типа.

В социологии существует несколько теорий, описывающих современное общество: