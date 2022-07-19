Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Политика
Понятие власти Политическое участие граждан РФ Политическая элита Политическая система Избирательная кампания в Российской Федерации Государство, его функции Типология политических режимов Политический процесс Органы государственной власти Российской Федерации Демократия, ее основные ценности и признаки Средства массовой информации в политической системе Федеративное устройство Российской Федерации Политические партии и движения Гражданское общество и государство
Человек и общество
Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Мировоззрение, его виды и формы Потребности и интересы Мышление и деятельность Религия Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие общественного прогресса Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Образование, его значение для личности и общества Искусство Понятие истины, её критерии Природное и общественное в человеке. Виды знаний Мораль Основные институты общества Многовариантность общественного развития (типы обществ) Системное строение общества элементы и подсистемы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальная роль Социальный контроль Социальные группы Этнические общности Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Семья и брак Виды социальных норм Социальная стратификация и мобильность
Формат ЕГЭ
Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 21 Задание 18 Задание 20 Задание 25 Экономика: Задания 5, 6, 7 Политика: Задания 10, 11 Задание 17 Задание 22 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 19 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 24 Задание 23 Задание 1
Право
Правоохранительные органы. Судебная система Конституция РФ Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Особенности уголовного процесса Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законодательство РФ о выборах Организационно-правовые формы Право в системе социальных норм Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Права и обязанности налогоплательщика Международное право Воинская обязанность Законотворческий процесс Понятие и виды юридической ответственности Система российского права Особенности административной юрисдикции Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Гражданство РФ
Экономика
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Государственный бюджет Факторы производства и факторные доходные Виды, причины и последствия инфляции Рынок и рыночный механизм Рынок труда. Безработица Экономические системы Финансовые институты. Банковская система Экономика и экономическая наука Спрос и предложение Предпринимательство Ценные бумаги Основные источники финансирования бизнеса Роль государства в экономике Налоги Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Постоянные и переменные затраты Мировая экономика Торговля и обмен

Налоги

Налог — обязательный индивидуально-безвозмездный платеж с физических и юридических лиц в пользу государства с целью финансирования его деятельности.

Признаки налога:

  • Законность и императивность — налог может взиматься только государством на основании действующего законодательства

  • Обязательность — налог уплачивается в обязательном порядке, независимо от желания налогоплательщика

  • Безвозмездность — уплата налога не предполагает получения взамен чего-либо от государства (на практике речь идет об условной безвозмездности, т. к. взамен уплаты налогов граждане получают обеспечение общественными благами со стороны государства)

  • Денежный характер — в современном обществе налоги имеют исключительно денежный характер и не могут уплачиваться в натуральном (товарном) виде

  • Финансирование деятельности государства — налоги всегда направлены на финансирование деятельности государства

*Часто выделяют такой признак, как регулярность — налоги уплачиваются регулярно, через равные промежутки времени.

Налог состоит из нескольких элементов. В законодательстве РФ закреплено, что в Налоговом Кодексе РФ обязательно должны быть четко зафиксированы эти элементы для каждого налога.

Рассмотрим элементы налога на конкретном примере: гражданин А работает на заводе и получает заработную плату в размере 50 тысяч рублей. Он обязан выплачивать в государство НДФЛ (Налог на доходы физических лиц).

Элементы налога:

Объект налога – это то, что облагается налогом - Заработная плата

Субъект налога (налогоплательщик) – это тот, кто платит налог - Гражданин А

Налоговая База - количественное выражение объекта налога - 50 тысяч рублей

Ставка налога - величина налоговых отчислений на единицу налоговой базы (процент от налоговой базы) - 13% от дохода (т. е. от 50 тысяч)

ВАЖНО! Ставка налога и величина (сумма) налога — два разных понятия.

В рассматриваемом примере ставка налога составляет 13%, а величина налога — 6500 рублей (13% от 50 000).

*Не всегда ставка налога определяется в процентах, например, в транспортном налоге налоговой базой является мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах, а ставкой налога — количество рублей на одну лошадиную силу.

В экономике налоги выполняют несколько функций:

Фискальная — налоги являются основным источником доходов государства, и являются базой для финансирования его деятельности

Перераспределительная (социальная) — налоги обеспечивают перераспределение доходов между различными слоями населения (от богатых в пользу бедных), сглаживание социального неравенства

Воспитательная — налоги могут ограничивать развитие вредных производств и сдерживать потребление вредных товаров

(например, акцизы на табачную продукцию)

Стимулирующая — налоги могут стимулировать развитие наиболее социально-значимых и «полезных» отраслей производства

(например, за счет налоговых льгот)

Контрольная — налоги позволяют государству производить расчеты экономических показателей

(например, с помощью налогов государство может высчитать среднюю заработную плату, объемы производства и т. д.)

Всего в Российской Федерации действует 14 налогов

Классификации налогов

I По способу взимания:

Прямые налоги — взимаются непосредственно с доходов и имущества

(такие налоги исчисляются обособлено и непосредственно уплачиваются в налоговые органы)

К прямым налогам относят:

НДФЛ

Транспортный налог

Государственные пошлины

Налог на прибыль организаций и др.

Косвенные налоги — взимаются в виде наценки на товар

(такие налоги включены в цену товара и уплачиваются, когда приобретается товар, неразрывно с его реальной ценой)

К косвенным налогам относят:

Акцизы

НДС

Таможенные пошлины (официально, в РФ, таможенные пошлины не являются налогом)

II По территории взимания:

Федеральные налоги — взимаются одинаково на всей территории РФ.

НДС (налог на добавленную стоимость)

НДФЛ

Налог на прибыль организаций

Акцизы

НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых)

Водный налог

Государственная пошлина

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

Региональные налоги — Обязательны к уплате на территории определенных субъектов РФ. Субъект РФ вправе изменять ставку налога в определенных пределах или отменять налог.

Транспортный налог

Налог на игорный бизнес

Налог на имущество организаций (юридических лиц)

Местные налоги — Обязательны к уплате на территории определенных муниципальных образований.

Муниципальное образование вправе изменять ставку налога в определенных пределах или отменять налог.

Земельный налог

Торговый сбор

Налог на имущество физических лиц

ВАЖНО! Субъект РФ или муниципальное образование не могут самостоятельно создавать новые налоги. Любой налог в России должен быть обязательно закреплен в федеральном законодательстве — Налоговом Кодексе РФ.

Важным делением является деление по шкале налогообложения.

Виды налогообложения

Пропорциональное — ставка налога не зависит от величины налоговой базы (от величины дохода)

Если зарплата 50 000, то ставка налога — 13%. При увеличении зарплаты до 100 000 ставка не изменится и будет ровняться 13%.

Прогрессивное — чем выше налоговая база (величина дохода), тем выше ставка налога

Если зарплата 50 000, то ставка налога — 13%. При увеличении зарплаты до 100 000 ставка будет повышаться и составит 20%.

Регрессивное — чем выше налоговая база (доход), тем ниже ставка налога

Если зарплата 50 000, то ставка налога — 13%. При увеличении зарплаты до 100 000 ставка будет понижаться и составит 9%.

*В России практически все налоги являются пропорциональными.

Налоговая политика — это комплекс мероприятий в сфере налогообложения, который направлен на достижение государством определенных целей.