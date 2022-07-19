Налоги

Налог — обязательный индивидуально-безвозмездный платеж с физических и юридических лиц в пользу государства с целью финансирования его деятельности.

Признаки налога:

Законность и императивность — налог может взиматься только государством на основании действующего законодательства

Обязательность — налог уплачивается в обязательном порядке, независимо от желания налогоплательщика

Безвозмездность — уплата налога не предполагает получения взамен чего-либо от государства (на практике речь идет об условной безвозмездности, т. к. взамен уплаты налогов граждане получают обеспечение общественными благами со стороны государства)

Денежный характер — в современном обществе налоги имеют исключительно денежный характер и не могут уплачиваться в натуральном (товарном) виде

Финансирование деятельности государства — налоги всегда направлены на финансирование деятельности государства

*Часто выделяют такой признак, как регулярность — налоги уплачиваются регулярно, через равные промежутки времени.

Налог состоит из нескольких элементов. В законодательстве РФ закреплено, что в Налоговом Кодексе РФ обязательно должны быть четко зафиксированы эти элементы для каждого налога.

Рассмотрим элементы налога на конкретном примере: гражданин А работает на заводе и получает заработную плату в размере 50 тысяч рублей. Он обязан выплачивать в государство НДФЛ (Налог на доходы физических лиц).

Элементы налога:

Объект налога – это то, что облагается налогом - Заработная плата

Субъект налога (налогоплательщик) – это тот, кто платит налог - Гражданин А

Налоговая База - количественное выражение объекта налога - 50 тысяч рублей

Ставка налога - величина налоговых отчислений на единицу налоговой базы (процент от налоговой базы) - 13% от дохода (т. е. от 50 тысяч)

ВАЖНО! Ставка налога и величина (сумма) налога — два разных понятия.

В рассматриваемом примере ставка налога составляет 13%, а величина налога — 6500 рублей (13% от 50 000).

*Не всегда ставка налога определяется в процентах, например, в транспортном налоге налоговой базой является мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах, а ставкой налога — количество рублей на одну лошадиную силу.

В экономике налоги выполняют несколько функций:

Фискальная — налоги являются основным источником доходов государства, и являются базой для финансирования его деятельности

Перераспределительная (социальная) — налоги обеспечивают перераспределение доходов между различными слоями населения (от богатых в пользу бедных), сглаживание социального неравенства

Воспитательная — налоги могут ограничивать развитие вредных производств и сдерживать потребление вредных товаров

(например, акцизы на табачную продукцию)

Стимулирующая — налоги могут стимулировать развитие наиболее социально-значимых и «полезных» отраслей производства

(например, за счет налоговых льгот)

Контрольная — налоги позволяют государству производить расчеты экономических показателей

(например, с помощью налогов государство может высчитать среднюю заработную плату, объемы производства и т. д.)

Всего в Российской Федерации действует 14 налогов

Классификации налогов

I По способу взимания:

Прямые налоги — взимаются непосредственно с доходов и имущества

(такие налоги исчисляются обособлено и непосредственно уплачиваются в налоговые органы)

К прямым налогам относят: НДФЛ Транспортный налог Государственные пошлины Налог на прибыль организаций и др.

Косвенные налоги — взимаются в виде наценки на товар

(такие налоги включены в цену товара и уплачиваются, когда приобретается товар, неразрывно с его реальной ценой)

К косвенным налогам относят: Акцизы НДС Таможенные пошлины (официально, в РФ, таможенные пошлины не являются налогом)

II По территории взимания:

Федеральные налоги — взимаются одинаково на всей территории РФ.

НДС (налог на добавленную стоимость)

НДФЛ

Налог на прибыль организаций

Акцизы

НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых)

Водный налог

Государственная пошлина

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

Региональные налоги — Обязательны к уплате на территории определенных субъектов РФ. Субъект РФ вправе изменять ставку налога в определенных пределах или отменять налог.

Транспортный налог

Налог на игорный бизнес

Налог на имущество организаций (юридических лиц)

Местные налоги — Обязательны к уплате на территории определенных муниципальных образований.

Муниципальное образование вправе изменять ставку налога в определенных пределах или отменять налог.

Земельный налог

Торговый сбор

Налог на имущество физических лиц

ВАЖНО! Субъект РФ или муниципальное образование не могут самостоятельно создавать новые налоги. Любой налог в России должен быть обязательно закреплен в федеральном законодательстве — Налоговом Кодексе РФ.

Важным делением является деление по шкале налогообложения.

Виды налогообложения

Пропорциональное — ставка налога не зависит от величины налоговой базы (от величины дохода)

Если зарплата 50 000, то ставка налога — 13%. При увеличении зарплаты до 100 000 ставка не изменится и будет ровняться 13%.

Прогрессивное — чем выше налоговая база (величина дохода), тем выше ставка налога

Если зарплата 50 000, то ставка налога — 13%. При увеличении зарплаты до 100 000 ставка будет повышаться и составит 20%.

Регрессивное — чем выше налоговая база (доход), тем ниже ставка налога

Если зарплата 50 000, то ставка налога — 13%. При увеличении зарплаты до 100 000 ставка будет понижаться и составит 9%.

*В России практически все налоги являются пропорциональными.

Налоговая политика — это комплекс мероприятий в сфере налогообложения, который направлен на достижение государством определенных целей.