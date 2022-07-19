Признаки налога:
Законность и императивность — налог может взиматься только государством на основании действующего законодательства
Обязательность — налог уплачивается в обязательном порядке, независимо от желания налогоплательщика
Безвозмездность — уплата налога не предполагает получения взамен чего-либо от государства (на практике речь идет об условной безвозмездности, т. к. взамен уплаты налогов граждане получают обеспечение общественными благами со стороны государства)
Денежный характер — в современном обществе налоги имеют исключительно денежный характер и не могут уплачиваться в натуральном (товарном) виде
Финансирование деятельности государства — налоги всегда направлены на финансирование деятельности государства
*Часто выделяют такой признак, как регулярность — налоги уплачиваются регулярно, через равные промежутки времени.
Налог состоит из нескольких элементов. В законодательстве РФ закреплено, что в Налоговом Кодексе РФ обязательно должны быть четко зафиксированы эти элементы для каждого налога.
Элементы налога:
Объект налога – это то, что облагается налогом - Заработная плата
Субъект налога (налогоплательщик) – это тот, кто платит налог - Гражданин А
Налоговая База - количественное выражение объекта налога - 50 тысяч рублей
Ставка налога - величина налоговых отчислений на единицу налоговой базы (процент от налоговой базы) - 13% от дохода (т. е. от 50 тысяч)
ВАЖНО! Ставка налога и величина (сумма) налога — два разных понятия.
В рассматриваемом примере ставка налога составляет 13%, а величина налога — 6500 рублей (13% от 50 000).
*Не всегда ставка налога определяется в процентах, например, в транспортном налоге налоговой базой является мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах, а ставкой налога — количество рублей на одну лошадиную силу.
В экономике налоги выполняют несколько функций:
Фискальная — налоги являются основным источником доходов государства, и являются базой для финансирования его деятельности
Перераспределительная (социальная) — налоги обеспечивают перераспределение доходов между различными слоями населения (от богатых в пользу бедных), сглаживание социального неравенства
Воспитательная — налоги могут ограничивать развитие вредных производств и сдерживать потребление вредных товаров
Стимулирующая — налоги могут стимулировать развитие наиболее социально-значимых и «полезных» отраслей производства
Контрольная — налоги позволяют государству производить расчеты экономических показателей
Всего в Российской Федерации действует 14 налогов
I По способу взимания:
(такие налоги исчисляются обособлено и непосредственно уплачиваются в налоговые органы)
НДФЛ
Транспортный налог
Государственные пошлины
Налог на прибыль организаций и др.
(такие налоги включены в цену товара и уплачиваются, когда приобретается товар, неразрывно с его реальной ценой)
Акцизы
НДС
Таможенные пошлины (официально, в РФ, таможенные пошлины не являются налогом)
II По территории взимания:
НДС (налог на добавленную стоимость)
НДФЛ
Налог на прибыль организаций
Акцизы
НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых)
Водный налог
Государственная пошлина
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налог на имущество организаций (юридических лиц)
Муниципальное образование вправе изменять ставку налога в определенных пределах или отменять налог.
Земельный налог
Торговый сбор
Налог на имущество физических лиц
ВАЖНО! Субъект РФ или муниципальное образование не могут самостоятельно создавать новые налоги. Любой налог в России должен быть обязательно закреплен в федеральном законодательстве — Налоговом Кодексе РФ.
Важным делением является деление по шкале налогообложения.
*В России практически все налоги являются пропорциональными.