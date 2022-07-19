Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Политический режим. Демократия Местное самоуправление Формы государства Понятие и признаки государства Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Разделение властей Правовое государство Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни
Социальная сфера
Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа
Экономика
Факторы производства и факторные доходы Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Разделение труда и специализация Экономические системы и собственность Банковские услуги Заработная плата и стимулирование труда Деньги Рынок и рыночный механизм Экономика, ее роль в жизни общества Налоги, уплачиваемые гражданами Инфляция Государственный бюджет Экономические цели и функции государства Товары и услуги Обмен, торговля Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства
Право
Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Право, его роль в жизни общества и государства Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Понятие правоотношений Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Норма права. Нормативный правовой акт Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Органы государственной власти Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Личность. Особенности подросткового возраста Глобальные проблемы современности Общество как форма жизнедеятельности людей Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы

Власть. Роль политики в жизни общества

Власть – способность, право и возможность распоряжаться кем-либо и чем-либо, оказывать решающее воздействие на поведение и деятельность людей.

Виды власти

  1. По источникам власти

  • Политическая

  • Экономическая

  • Духовно-информационная и др.

  1. По субъектам власти

  • Государственная

  • Партийная

  • Семейная и др.

  1. По функциям органов власти

  • Законодательная

  • Исполнительная

  • Судебная

Одной из важнейших в жизнедеятельности человеческого общества является власть политическая.

Политическая власть – это право, способность и возможность отстаивать и претворять в жизнь определенную политику, используя политические партии, организации и государство.

Ядром и орудием этой власти является государственная власть. Она должна быть выше всех других властей и обладать независимостью как внутри страны, так и во взаимоотношениях с другими государствами. Однако, это не означает ее бесконтрольности. Общество различными способами (с помощью свободных СМИ) контролирует государственную власть, соотнося ее действия с законами.

Субъекты политической власти

  1. Политические партии

  2. Профсоюзы

  3. СМИ

  4. Государство

Понятие «политическая власть» шире понятия «государственная власть». Политическая власть осуществляется не только в рамках государства, но и в рамках партий, профсоюзов, международных организаций. Однако государственная власть является стержнем политической власти.

Функции политики

  1. Организационная: создает для общества организационную структуру;

  2. Коммуникативная: обеспечивает общение людей, обмен информацией, связь между ними;

  3. Воспитательная: влияет на внутренний мир человека, приобщает личность к общественным делам;

  4. Контролирующая: воздействует на людей, используя власть;

  5. Интегративная: сплачивает, консолидирует различные группы и слои общества и др.