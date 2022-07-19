Власть. Роль политики в жизни общества

Власть – способность, право и возможность распоряжаться кем-либо и чем-либо, оказывать решающее воздействие на поведение и деятельность людей.

Виды власти

По источникам власти

Политическая

Экономическая

Духовно-информационная и др.

По субъектам власти

Государственная

Партийная

Семейная и др.

По функциям органов власти

Законодательная

Исполнительная

Судебная

Одной из важнейших в жизнедеятельности человеческого общества является власть политическая.

Политическая власть – это право, способность и возможность отстаивать и претворять в жизнь определенную политику, используя политические партии, организации и государство.

Ядром и орудием этой власти является государственная власть. Она должна быть выше всех других властей и обладать независимостью как внутри страны, так и во взаимоотношениях с другими государствами. Однако, это не означает ее бесконтрольности. Общество различными способами (с помощью свободных СМИ) контролирует государственную власть, соотнося ее действия с законами.

Субъекты политической власти

Политические партии Профсоюзы СМИ Государство

Понятие «политическая власть» шире понятия «государственная власть». Политическая власть осуществляется не только в рамках государства, но и в рамках партий, профсоюзов, международных организаций. Однако государственная власть является стержнем политической власти.

Функции политики