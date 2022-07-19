Власть. Роль политики в жизни общества

По источникам власти
Политическая
Экономическая
Духовно-информационная и др.
По субъектам власти
Государственная
Партийная
Семейная и др.
По функциям органов власти
Законодательная
Исполнительная
Судебная
Одной из важнейших в жизнедеятельности человеческого общества является власть политическая.
Ядром и орудием этой власти является государственная власть. Она должна быть выше всех других властей и обладать независимостью как внутри страны, так и во взаимоотношениях с другими государствами. Однако, это не означает ее бесконтрольности. Общество различными способами (с помощью свободных СМИ) контролирует государственную власть, соотнося ее действия с законами.
Политические партии
Профсоюзы
СМИ
Государство
Понятие «политическая власть» шире понятия «государственная власть». Политическая власть осуществляется не только в рамках государства, но и в рамках партий, профсоюзов, международных организаций. Однако государственная власть является стержнем политической власти.
Организационная: создает для общества организационную структуру;
Коммуникативная: обеспечивает общение людей, обмен информацией, связь между ними;
Воспитательная: влияет на внутренний мир человека, приобщает личность к общественным делам;
Контролирующая: воздействует на людей, используя власть;
Интегративная: сплачивает, консолидирует различные группы и слои общества и др.