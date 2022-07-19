Политическое участие граждан РФ

I Политическое участие

Политическое участие — действия гражданина с целью повлиять на принятие и реализацию государственных решений, выбор представителей в органы власти.

Основные формы политического участия

Обращения и письма граждан к власти, встречи с политическими деятелями.

Участие в деятельности политических партий, организаций, движений.

Прямые действия граждан (участие в митингах, пикетированиях и др.)

Участие граждан в выборах и референдумах.

Виды политического участия

Случайное (разовое) — личность лишь периодически принимает или совершает действия, которые имеют политические цели или обладают политическим смыслом.

Пример: Гражданин В сходил на выборы и отдал свой голос депутату А.

Участие "по совместительству" — человек участвует в политической жизни более активно, однако политическая деятельность не является для него основным родом деятельности.

Пример: Гражданка Е решила вступить в партию М, и теперь регулярно посещает общие региональные собрания партии в свободное время.

Профессиональное участие — человек делает политическую деятельность своей профессией.

Пример: Гражданин В замещает должность губернатора субъекта И, это его основная профессиональная деятельность.

II Политическая культура

Для того чтобы со знанием дела участвовать в политической жизни, необходимо стремиться стать политическим культурным человеком.

Политическая культура — это совокупность политических знаний, отношений, ценностей, убеждений людей, включающая в себя исторический опыт и влияющие на политическое поведение.

Политическая культура включает в себя:

Политические знания: знание общественного устройства, государственного строя, политики правительства, различных политических организаций, важнейших событий современности.

Положительное отношение к политике как виду человеческой деятельности, понимание ее важной роли в жизни общества.

Умения политического действия, а именно:

Умение ясно и убедительно излагать свои взгляды другим людям, выслушивать и понимать иную точку зрения, разбираться в сути спора, защищать свои убеждения.

Умение самостоятельно ориентироваться в политической информации, собирать и систематизировать ее и верно оценивать.

Организаторские умения, способности правильно распределять поручения, проверять их выполнение.

Политологи отмечают, что в РФ политическая культура находится в своем переходном периоде из-за чего представляет собой симбиоз из элементов тоталитарной и демократической культур.

Таким образом, чем выше политическая культура граждан, тем общество имеет больше шансов стабильно развиваться и процветать.

Противоположной формой является демонстративное неучастие, политическая апатия и отсутствие интереса к политике — абсентеизм.

Абсентеизм — форма политического неучастия граждан, проявляющаяся в уклонении избирателей от участия в референдумах и выборах в органы власти, отсутствие своей гражданской позиции и апатия по отношению к политической сфере общества.