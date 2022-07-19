Политическое участие граждан РФ

Обращения и письма граждан к власти, встречи с политическими деятелями.
Участие в деятельности политических партий, организаций, движений.
Прямые действия граждан (участие в митингах, пикетированиях и др.)
Участие граждан в выборах и референдумах.
Случайное (разовое) — личность лишь периодически принимает или совершает действия, которые имеют политические цели или обладают политическим смыслом.
Участие "по совместительству" — человек участвует в политической жизни более активно, однако политическая деятельность не является для него основным родом деятельности.
Профессиональное участие — человек делает политическую деятельность своей профессией.
Для того чтобы со знанием дела участвовать в политической жизни, необходимо стремиться стать политическим культурным человеком.
Политическая культура включает в себя:
Политические знания: знание общественного устройства, государственного строя, политики правительства, различных политических организаций, важнейших событий современности.
Положительное отношение к политике как виду человеческой деятельности, понимание ее важной роли в жизни общества.
Умения политического действия, а именно:
Умение ясно и убедительно излагать свои взгляды другим людям, выслушивать и понимать иную точку зрения, разбираться в сути спора, защищать свои убеждения.
Умение самостоятельно ориентироваться в политической информации, собирать и систематизировать ее и верно оценивать.
Организаторские умения, способности правильно распределять поручения, проверять их выполнение.
Политологи отмечают, что в РФ политическая культура находится в своем переходном периоде из-за чего представляет собой симбиоз из элементов тоталитарной и демократической культур.
Таким образом, чем выше политическая культура граждан, тем общество имеет больше шансов стабильно развиваться и процветать.
Противоположной формой является демонстративное неучастие, политическая апатия и отсутствие интереса к политике — абсентеизм.