Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Политика
Федеративное устройство Российской Федерации Политический процесс Политическая система Органы государственной власти Российской Федерации Демократия, ее основные ценности и признаки Средства массовой информации в политической системе Политическое участие граждан РФ Государство, его функции Типология политических режимов Гражданское общество и государство Понятие власти Избирательная кампания в Российской Федерации Политические партии и движения Политическая элита
Человек и общество
Понятие истины, её критерии Природное и общественное в человеке. Мышление и деятельность Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Системное строение общества элементы и подсистемы Виды знаний Образование, его значение для личности и общества Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие общественного прогресса Искусство Основные институты общества Многовариантность общественного развития (типы обществ) Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Потребности и интересы Мировоззрение, его виды и формы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мораль Религия
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Молодёжь как социальная группа Социальная роль Социальная стратификация и мобильность Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Виды социальных норм Социальный контроль Социальные группы Социальный конфликт Социализация индивида
Формат ЕГЭ
Задание 25 Задание 22 Задание 24 Экономика: Задания 5, 6, 7 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 21 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 1 Задание 17 Задание 18 Задание 23 Задание 19 Задание 20 Социальные отношения: Задания 8, 9 Политика: Задания 10, 11
Право
Особенности административной юрисдикции Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Права и обязанности налогоплательщика Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Особенности уголовного процесса Конституция РФ Организационно-правовые формы Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Система российского права Законодательство РФ о выборах Правоохранительные органы. Судебная система Право в системе социальных норм Гражданство РФ Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Международное право Понятие и виды юридической ответственности Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Воинская обязанность Законотворческий процесс
Экономика
Основные источники финансирования бизнеса Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Рынок труда. Безработица Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Факторы производства и факторные доходные Виды, причины и последствия инфляции Экономика и экономическая наука Постоянные и переменные затраты Спрос и предложение Мировая экономика Ценные бумаги Экономические системы Финансовые институты. Банковская система Торговля и обмен Роль государства в экономике Налоги Государственный бюджет Предпринимательство Рынок и рыночный механизм

Политическое участие граждан РФ

I Политическое участие

Политическое участие — действия гражданина с целью повлиять на принятие и реализацию государственных решений, выбор представителей в органы власти.

Основные формы политического участия

  • Обращения и письма граждан к власти, встречи с политическими деятелями.

  • Участие в деятельности политических партий, организаций, движений.

  • Прямые действия граждан (участие в митингах, пикетированиях и др.)

  • Участие граждан в выборах и референдумах.

Виды политического участия

Случайное (разовое) — личность лишь периодически принимает или совершает действия, которые имеют политические цели или обладают политическим смыслом.

Пример: Гражданин В сходил на выборы и отдал свой голос депутату А.

Участие "по совместительству" — человек участвует в политической жизни более активно, однако политическая деятельность не является для него основным родом деятельности.

Пример: Гражданка Е решила вступить в партию М, и теперь регулярно посещает общие региональные собрания партии в свободное время.

Профессиональное участие — человек делает политическую деятельность своей профессией.

Пример: Гражданин В замещает должность губернатора субъекта И, это его основная профессиональная деятельность.

II Политическая культура

Для того чтобы со знанием дела участвовать в политической жизни, необходимо стремиться стать политическим культурным человеком.

Политическая культура — это совокупность политических знаний, отношений, ценностей, убеждений людей, включающая в себя исторический опыт и влияющие на политическое поведение.

Политическая культура включает в себя:

Политические знания: знание общественного устройства, государственного строя, политики правительства, различных политических организаций, важнейших событий современности.

Положительное отношение к политике как виду человеческой деятельности, понимание ее важной роли в жизни общества.

Умения политического действия, а именно:

  • Умение ясно и убедительно излагать свои взгляды другим людям, выслушивать и понимать иную точку зрения, разбираться в сути спора, защищать свои убеждения.

  • Умение самостоятельно ориентироваться в политической информации, собирать и систематизировать ее и верно оценивать.

  • Организаторские умения, способности правильно распределять поручения, проверять их выполнение.

Политологи отмечают, что в РФ политическая культура находится в своем переходном периоде из-за чего представляет собой симбиоз из элементов тоталитарной и демократической культур.

Таким образом, чем выше политическая культура граждан, тем общество имеет больше шансов стабильно развиваться и процветать.

Противоположной формой является демонстративное неучастие, политическая апатия и отсутствие интереса к политике — абсентеизм.

Абсентеизм — форма политического неучастия граждан, проявляющаяся в уклонении избирателей от участия в референдумах и выборах в органы власти, отсутствие своей гражданской позиции и апатия по отношению к политической сфере общества.