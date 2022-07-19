Законодательство Российской Федерации о выборах

Избирательное законодательство - это совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, в процессе выборов и связанных с реализаций избирательного права граждан.

Данное законодательство можно разделить по уровню регулируемых выборов:

законодательство о выборах федеральных органов (федеральные выборы).

законодательство о выборах органов государственной власти субъектов РФ (региональные выборы).

законодательство о выборах органов местного самоуправления (муниципальные или местные выборы).

Источники избирательного права в РФ:

Конституция РФ , конституции республик в составе РФ, а также уставы краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов

Федеральный конституционный закон (ФКЗ) от 10 октября 1995 г. №2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»

Федеральные законы, а также законы субъектов, подробно регламентирующие организацию и порядок выборов в различные органы государственной власти и органы местного самоуправления

указы и распоряжения Президента РФ, акты глав администраций и других руководителей исполнительных органов субъектов РФ по вопросам организации и проведения выборов

некоторые вопросы избирательного процесса регулируются постановлениями Государственной Думы и Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Конституция РФ:

Устанавливает, что свободные выборы являются высшим непосредственным выражением власти народа;

Закрепляет право граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления, а также определяет круг лиц, которые не имеют избирательных прав;

Определяет тот факт, что федеральными органами государственной власти, избираемыми непосредственно гражданами, являются Президент РФ и Государственная Дума РФ;

Устанавливает разграничение компетенции между РФ и ее субъектами.

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»:

является универсальным актом, обеспечивающим единые стандарты гарантий избирательных прав граждан на всей территории РФ;

раскрывает содержание конституционного права избирать и быть избранными;

"рамочный" закон (устанавливает только общие принципы регулирования);

имеет прямое действие.

Выборы – это форма прямого народного волеизъявления, форма реализации народного суверенитета (важнейшее проявление демократии). Выборы непосредственно отражают политическую систему и влияют на нее.

Классификация выборов:

1. Федеральные. Например, выборы Президента РФ.

2. Региональные. Например, выборы губернатора области.

3. Местные. Например, выборы членов Законодательного собрания области.

Выборы предполагают реализацию гражданами совокупности избирательных и других прав. Подлинные выборы обеспечивают избирателям реальный выбор на основе политического плюрализма.

Принципы избирательного права - обязательные требования и условия, без соблюдения которых любые выборы не могут быть признаны легитимными. Закрепляются на конституционном уровне.

Всеобщим признается такое избирательное право, при котором все совершеннолетние граждане, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям имеют право на участие в выборах. Равное избирательное право – каждый избиратель имеет один голос, и все голоса имеют равный вес. Прямое избирательное право означает, что избиратели голосуют «за» или «против» кандидатов (списка кандидатов) непосредственно; Тайное голосование – обязательное условие демократической системы выборов. Этот принцип состоит в исключении возможности какого-нибудь контроля за волеизъявлением. Добровольность – этот принцип заключается в том, что гражданин свободен в решении вопроса об участии или неучастии в выборах. Свободными признаются выборы, характеризующиеся отсутствием давления и запугивания избирателей и соблюдением всех основных прав человека.

Гарантии избирательных прав граждан – это условия и средства, обеспечивающие избирателям реальную и осознанную свободу волеизъявления.

Гарантии избирательных прав граждан:

Политические – это идеологическое многообразие, равенство общественных объединений перед законом, равноправие избирателей на выборах, свобода предвыборной агитации, участие наблюдателей и контроль за ходом выборов;

Организационные – запрет на членство в избирательных комиссиях кандидатов в депутаты, несовместимость депутатского мандата с занятием определенных должностей, содействие избирательным комиссиям со стороны государственных органов при подготовке и проведении выборов;

Материальные – расходы по проведению выборов в РФ производятся за счет бюджета, соответствующего уровню выборов (федерального, бюджета субъекта РФ, местного);

Правовые – позволяют обеспечить свободу выбора юридическими средствами. Это право граждан на обжалование ошибок в списках избирателей, неприкосновенность кандидатов в депутаты, признание выборов недействительными при обнаружении нарушений законов, установление административной и уголовной ответственности за нарушение избирательных прав граждан, право кандидатов в депутаты обжаловать в суде результаты выборов.

Порядок проведения выборов:

Назначение выборов; Составление списков избирателей; Образование избирательных округов; Образование избирательных участков; Образование избирательных комиссий, на которые возлагается организационное руководство подготовкой и проведением выборов (Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии субъектов Федерации, территориальные, окружные, участковые); Выдвижение и регистрация кандидатов; Предвыборная агитация; Проведение голосования; Подсчет голосов и установление результатов выборов.

Ответственность за нарушение избирательных прав граждан.

Законом установлена административная и уголовная ответственность лиц, которые путем насилия, обмана, угроз, подлога или иным способом препятствуют свободному осуществлению гражданином права избирать и быть избранным. Ответственности подлежат лица, распространяющие заведомо ложные сведения о кандидатах или совершающие иные действия, порочащие честь и достоинство кандидатов, лица, проводящие агитацию в день, предшествующий голосованию и в день голосования, а также препятствующие работе избирательных комиссий или голосованию на избирательных участках.

Например, в КоАП РФ в главе 5 “Административные правонарушения, посягающие на права граждан” статьи с 5.1 по 5.25. защищают избирательные права граждан.

Избирательное право:

Активное (право участвовать с решающим голосом в избрании и отзыве членов выборных государственных органов). Пассивное (право быть избранным в качестве полномочного лица в выборные государственные органы; факт избрания на определенную позицию зависит от волеизъявления избирателей).

Активным избирательным правом наделяются граждане по достижении ими 18 лет.

ВАЖНО: при эмансипации (получение полной дееспособности до 18 лет) гражданин не получает избирательное право. Он сможет участвовать в выборах лишь по достижению 18 лет!

Пассивное избирательное право предоставляется либо в 18 лет, либо позднее:

21 год — для избрания в депутаты Государственной Думы (ч. 1 ст. 97 Конституции)

35 лет и постоянное проживание в РФ не менее 10 лет — для избрания в качестве Президента РФ (ч. 2 ст. 81 Конституции). Так же для Президента РФ обязательно гражданство РФ.

Массовое неучастие избирателей в выборах в конституционном праве обозначается термином «абсентеизм». Это нередкое явление, которое, зачастую, свидетельствует о политической апатии или отсутствии развитой политической культуры. Российское законодательство устанавливает определенный процент избирателей, ниже которого выборы признаются недействительными. При выборах Президента РФ это 50 %, при выборах Государственной Думы – 25 %. Этот термин мы более подробно будем разбирать в блоке «Политика».

Ограничения в избирательном праве.

Ценз – специальные юридические правила, ограничивающие допущение лица к пользованию какими-либо политическими (избирательными) правами.

В РФ существуют некоторые цензы: