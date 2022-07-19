Рынок труда и безработица

Рынок труда – это такой же товарный рынок, где есть лавка мясника, галантерейный магазинчик и палатка с фруктами и овощами, просто этот рынок выглядит иначе и не имеет такого географического места, как продуктовый рынок. Рынок труда – это абстрактное понятие, особенности которого заключаются в том, что на этом рынке «торгуют» особым товаром – рабочей силой – и обмен происходит между особыми субъектами. На рынке труда наёмные рабочие продают свою потенциальную рабочую функцию потенциальному работодателю.
Наёмный работник – это человек, который ищет работу и который готов на нее устроиться за вознаграждение (заработную плату).
Работодатель и наёмный работник – это основные субъекты рынка труда, однако существуют и иные субъекты рынка труда:
Государство
Профсоюзы
Биржи труда
Учреждения переквалификации и повышения квалификации работников
Не каждый, кто не трудится, считается безработным. При безработице учитываются лишь те граждане, которые способны трудиться, но не трудятся. Те, кто не могут трудиться в силу объективных обстоятельств и не ищут работу, называются неработающими (пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние и т.д.).
Стоит отметить, что причины, побуждающие людей не работать, т.е. формировать общенациональную безработицу, различны. Так, в науке в зависимости от причин, которые сделали лицо безработным, выделяют виды безработицы:
Фрикционная безработица. Возникает по собственному желанию работника, он увольняется или находится в поиске максимально подходящей работы, отказываясь от остальных вариантов.
Структурная безработица. Возникает при изменении в структуре спроса и предложения на рынке труда. Так, с появлением электрического фонарного освещения исчезла такая профессия, как фонарщики, которые заправляли и зажигали каждый фонарь вручную.
Циклическая безработица. Возникает при экономическом спаде/кризисе как стадии цикла. Допустим, в кризис многие предприятия сокращают штат и увольняют сотрудников, поскольку не могут платить им заработную плату.
Сезонная безработица. Объем занятости зависит от сезона. Характерна, например, для курортных городов.
Так или иначе безработица есть в подавляющем большинстве стран мира и присутствует там всегда. В науке принято говорить о последствиях безработицы, которую нельзя однозначно назвать негативным или позитивным явлением.
Отрицательные (негативные) последствия безработицы:
Обострение криминогенной ситуации (повышение уровня преступности)
Усиление социальной напряженности (вспышки конфликтов по признакам расовой, национальной, религиозной и иной розни)
Увеличение социальной дифференциации (увеличение бедноты, уменьшение среднего класса и усиление разрыва между бедными и богатыми)
Снижение трудовой активности (людям попросту негде работать)
Сокращение производства и темпов экономического развития
Положительные (позитивные) последствия безработицы:
Повышение социальной ценности рабочего места
Увеличение личного свободного времени
Возрастание свободы выбора места работы
Увеличение социальной значимости и ценности труда