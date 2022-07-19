Рынок труда и безработица

Рынок труда – это сфера экономических отношений, которые возникают по поводу спроса и предложения на рабочую силу с целью рационального и эффективного вовлечения, распределения, регулирования, а также использования труда.

Рынок труда – это такой же товарный рынок, где есть лавка мясника, галантерейный магазинчик и палатка с фруктами и овощами, просто этот рынок выглядит иначе и не имеет такого географического места, как продуктовый рынок. Рынок труда – это абстрактное понятие, особенности которого заключаются в том, что на этом рынке «торгуют» особым товаром – рабочей силой – и обмен происходит между особыми субъектами. На рынке труда наёмные рабочие продают свою потенциальную рабочую функцию потенциальному работодателю.

Работодатель – это фирма, индивидуальный предприниматель или некоммерческая организация, которые ищут новых работников, т.е. которые нуждаются в рабочей силе. – это фирма, индивидуальный предприниматель или некоммерческая организация, которые ищут новых работников, т.е. которые нуждаются в рабочей силе. Наёмный работник – это человек, который ищет работу и который готов на нее устроиться за вознаграждение (заработную плату).

Работодатель и наёмный работник – это основные субъекты рынка труда, однако существуют и иные субъекты рынка труда:

Государство

Профсоюзы

Биржи труда

Учреждения переквалификации и повышения квалификации работников

Безработица

Безработица – это социально-экономическое явление, при котором люди, способные и желающие трудиться, не могут найти работу.

Интересный факт! Безработица присуща только странам с рыночной экономикой, поскольку в плановых экономиках всё население является занятым и, как правило, провозглашается принцип обязательности труда, т.е. те, кто не трудятся, совершают правонарушение. В Советском Союзе такое явление называлось тунеядством.

Не каждый, кто не трудится, считается безработным. При безработице учитываются лишь те граждане, которые способны трудиться, но не трудятся. Те, кто не могут трудиться в силу объективных обстоятельств и не ищут работу, называются неработающими (пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние и т.д.).

Стоит отметить, что причины, побуждающие людей не работать, т.е. формировать общенациональную безработицу, различны. Так, в науке в зависимости от причин, которые сделали лицо безработным, выделяют виды безработицы:

Фрикционная безработица. Возникает по собственному желанию работника, он увольняется или находится в поиске максимально подходящей работы, отказываясь от остальных вариантов. Структурная безработица. Возникает при изменении в структуре спроса и предложения на рынке труда. Так, с появлением электрического фонарного освещения исчезла такая профессия, как фонарщики, которые заправляли и зажигали каждый фонарь вручную. Циклическая безработица. Возникает при экономическом спаде/кризисе как стадии цикла. Допустим, в кризис многие предприятия сокращают штат и увольняют сотрудников, поскольку не могут платить им заработную плату. Сезонная безработица. Объем занятости зависит от сезона. Характерна, например, для курортных городов.

Так или иначе безработица есть в подавляющем большинстве стран мира и присутствует там всегда. В науке принято говорить о последствиях безработицы, которую нельзя однозначно назвать негативным или позитивным явлением.

Отрицательные (негативные) последствия безработицы:

Обострение криминогенной ситуации (повышение уровня преступности)

Усиление социальной напряженности (вспышки конфликтов по признакам расовой, национальной, религиозной и иной розни)

Увеличение социальной дифференциации (увеличение бедноты, уменьшение среднего класса и усиление разрыва между бедными и богатыми)

Снижение трудовой активности (людям попросту негде работать)

Сокращение производства и темпов экономического развития

Положительные (позитивные) последствия безработицы: