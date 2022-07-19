Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности

Предпринимательская деятельность (предпринимательство) – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Согласно статье 34 Конституции РФ каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической деятельности.

Давайте представим ситуацию, есть некий гражданин РФ – Николай. Он умело изготавливает деревянные лодки и продает их на рынке. Николай в данном случае будет являться субъектом предпринимательской деятельности. Также субъектами могут быть иностранные граждане и лица без гражданства.

Субъекты предпринимательской деятельности:

1) Физические лица:

граждане РФ

иностранные граждане

лица без гражданства

2) Юридические лица:

российские

иностранные

Из нашего примера, Николай – физическое лицо, то есть человек, являющийся субъектом правоотношений. Физическое лицо может заниматься предпринимательством в форме индивидуального предпринимателя.

Индивидуальный предприниматель (ИП) - физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Предпринимательской деятельностью может заниматься не только физическое лицо, но и организация.

Например, Светлана и Варвара – мастера по прическам и макияжу. Они решили, что могут заниматься этим профессионально, поэтому они открыли салон красоты и зарегистрировали его как юридическое лицо – ООО «Красота». ООО «Красота» - юридическое лицо, также являющееся субъектом предпринимательской деятельности.

Юридическим лицом (ЮЛ) признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. (ст. 48 ГК РФ).

Классификации (виды) ЮЛ:

По цели деятельности (коммерческие/некоммерческие);

По организационно-правовым формам (хозяйственные товарищества/хозяйственные общества/артели и т.д.).

Согласно законодательству РФ предпринимательство может вестись в разных формах. Организационно-правовая форма субъекта нужна для закрепления за ним определённого правового статуса, имущества и его использования, в соответствии с целями его деятельности. Теперь рассмотрим подробно некоторые организационно-правовые формы организаций.

Организационно-правовые формы организаций (ст. 50 ГК РФ)

Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).

Например, салон красоты ООО "Красота" имеет главной целью получение прибыли за свои услуги. Это коммерческая организация.

Благотворительный фонд "Подари жизнь" собирает пожертвования, чтобы помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Это некоммерческая организация.

Виды некоммерческих юридических лиц

К некоммерческим юридическим лицам относятся:

Потребительские кооперативы

Общественные и религиозные организации (объединения)

Фонды

Учреждения

Объединения юридических лиц и т.д.

Для экзамена о некоммерческих юридических лица достаточно знать некоторые их виды, а более подробно они изучаются в ВУЗах. Но коммерческие юридические лица мы рассмотрим более подробно.

1.Хозяйственное товарищество:

1) Предполагает объединение лиц и имущества. Отношения между участниками носят личный характер. Приём в товарищи допускается только с согласия всех участников.

2) Требуется личное участие товарища в предпринимательской деятельности. В качестве товарища могут выступать коммерческие организации или индивидуальные предприниматели. Вкладчиком (коммандистом) в товариществе на вере может быть любое лицо.

3) Участники товарищества отвечают по обязательствам всем своим личным имуществом.

Хозяйственные товарищества делятся на два вида:

Полное товарищество

не менее двух учредителей (индивидуальные предприниматели и(или) коммерческие организации)

участник может состоять только в одном товариществе

источник уставного капитала - вклады участников (полных товарищей)

участники несут субсидиарную ответственность (дополнительную ответственность за обязательства основного должника)

источники выполнения обязательств - все имущество участников

Пример полного товарищества: Вася, Петя и Ваня собрались вместе и договорились, что будут продавать помидоры. Для этой цели Вася выделил огород, Петя купил теплицы, а Ваня – семена. Когда помидоры выросли, Вася, Петя и Ваня стали продавать их от на рынке как товарищество «Полное товарищество Вася и компания». Когда Вася, Петя и Ваня договаривались о том, что они будут продавать помидоры, то они должны были решить, как они будут это делать: кто будет поливать, кто будет полоть, кто будет продавать, или что они всё это будут делать вместе и по очереди и т.д. После того, как они об этом договорились, они должны соблюдать эту договоренность. Трое наших знакомых сидят на кухне и договариваются о том, что создадут товарищество. Чтобы создать товарищество, его нужно зарегистрировать. А регистрировать мы будем факт наличия учредительного договора и определенного капитала.

Товарищество на вере (коммандитное)

участники - индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации

не менее двух полных товарищей + 1 или несколько вкладчиков (коммандистов), не принимающих участие в предпринимательской деятельности

источник уставного капитала - вклады участников (полных товарищей + вкладчиков)

полные товарищи несут субсидиарную ответственность

источники выполнения обязательств для полных товарищей - все имущество участников, для коммандистов - в пределах внесенных ими вкладов

Пример товарищества на вере: Когда Вася, Петя и Ваня поняли, что им не хватает денег на семена, они обратились к Андрею с предложением стать товарищем на вере. Андрей внес свой вклад, но не получил право голоса при принятии решений и обязанности отвечать всем своим имуществом по обязательствам товарищества, потому что он –товарищ на вере.

Товарищество на вере отличается от полного товарищества только наличием вкладчиков (коммандитистов) и связанными с этим дополнительными денежными средствами.

2. Хозяйственное общество:

1) Предполагает лишь объединение капиталов, а личного участия в хозяйственной деятельности не требуется.

2) Участником может выступать любой субъект права (граждане и юридические лица).

3) По общему правилу участники хозяйственного общества по его обязательствам личным имуществом не отвечают.

Хозяйственные общества делятся на два вида:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

один или несколько учредителей - граждане или юридические лица

источники образования уставного капитала - вклады участников

уставной капитал разделен на доли, определенные учредительными документами

участники не отвечают по обязательствам общества

выполнение участниками обязательств в пределах стоимости внесенных вкладов, а не своим имуществом

Акционерное общество (АО)

участники-акционеры: граждане и юридические лица

уставной капитал разделен на определенное число акций

участники не отвечают по обязательствам общества

все владельцы акций несут обязательства в пределах своего вклада (пакета акций)

3. Производственный кооператив (артель):

1) Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. (ст. 106.1 ГК РФ)

2) Учредительный документ – устав.

3) Член производственного кооператива по своему усмотрению вправе выйти из кооператива. В этом случае ему должна быть выплачена стоимость пая или должно быть выдано имущество, стоимость которого соответствует стоимости его пая, а также должны быть произведены другие выплаты, предусмотренные уставом кооператива.

4) Количество учредителей - не менее пяти.

5) Участники несут субсидиарную ответственность в размерах и порядке, предусмотренных Законом о производственных кооперативах всем принадлежащим кооперативу на праве собственности имуществом.

4. Унитарное предприятие:

1) Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию (ст. 2, ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»)

2) Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления*, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками унитарного предприятия.

3) Органы управления унитарным предприятием назначаются собственником (Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования).

4) Участник по обязательствам собственника имущества не отвечает, но по своим обязательствам несет ответственность всем принадлежащим унитарному предприятию имуществом.

*Право хозяйственного ведения и оперативного управления – вещные права ЮЛ, дающие правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом в пределах закона, которое не принадлежит им на праве собственности. Право оперативного управления и хозяйственного ведения отличаются друг от друга в содержании о объеме прав.

5. Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии.

*Субсидиарная ответственность – это дополнительная ответственность.

Например, гражданин А. взял кредит в банке, за него поручился гражданин Б. Гражданин А. не смог вовремя вернуть всю сумму займа, например вернул 800 тысяч, а нужно было вернуть миллион. Вот тогда банк, соблюдая ряд условий (для ЕГЭ они точно не нужны), может потребовать оставшиеся 200 тысяч с гражданина Б. Это и есть субсидиарная ответственность.