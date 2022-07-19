Экономический рост и развитие. Понятие ВВП

Ключевым показателем экономического роста является рост реального ВВП.
Необходимо разобрать определение по частям:
Совокупная стоимость — означает, что при подсчете учитываются абсолютно все произведенные товары.
Рыночная стоимость — означает, что при подсчете учитывается рыночная цена товара, т.е. цена, по которой он был продан, а не произведен.
Конечные товары — означает, что при подсчете учитываются только товары, предназначенные для конечного потребления. Из ВВП исключаются промежуточные товары чтобы избежать двойного счета
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Территория государства — означает, что при подсчете ВВП учитываются все товары, произведенные на территории государства, независимо от того, кто их произвел — национальные или иностранные производители. (принцип: важна территория, на которой произведен товар).
Определенный период времени — означает, что при подсчёте ВВП учитываются только те товары, которые были произведены в рассматриваемый период времени.
Различают реальный и номинальный ВВП.
Номинальный ВВП : выражен в ценах на данный период времени (в номинальной стоимости денег)
Реальный ВВП: рассчитывается в ценах базового года, с учетом индекса потребительских цен и темпов инфляции. (отражает реальную стоимость ВВП с поправкой на обесценивание денег — инфляцию)
Реальный ВВП используется для того, чтобы определить, имеет ли место реальный экономический рост (реально ли выросло производство или просто выросли цены на товары) и сравнить темпы роста ВВП с другими временными промежутками.
Важно помнить, что не все доходы включаются в ВВП!
В ВВП не включаются:
Социальные трансферты (пенсии, стипендии, пособия и т.д.) — данные доходы являются результатом перераспределения тех доходов, которые уже были учтены в ВВП.
Продажа Б/У (бывших в употреблении) товаров — т.к. их стоимость также уже учитывалась в ВВП при их первичный реализации.
Результат финансовых операций (прибыль по ценным бумагам, проценты по вкладам и др…) — т.к. финансовые сделки не отражают собой развитие реального производства.
Другим макроэкономическим показателем является такое понятие, как Валовой Национальный продукт (ВНП).
Ключевое отличие от ВВП — учитываются все товары, произведенные именно национальными производителями, причем не только на территории государства, но и за его пределами (принцип: неважна территория, на которой произведен товар).
Другие показатели экономического роста:
ВВП на душу населения – это ВВП, приходящиеся на каждого жителя государства.
Выделяют два основных способа (пути) экономического роста. Однако стоит понимать, что в реальной экономке, как правило, они не существуют в чистом виде, и представлены смешанно.
1.Экстенсивный путь (рост вширь)
Экономический рост достигается за счет увеличения масштабов производства и привлечения дополнительных ресурсов. Увеличивается масштаб, но технологии остаются неизменными — количественное улучшение.
Наем дополнительной рабочей силы
Увеличение площади обрабатываемых земель
Увеличение числа оборудования и станков
Задействование новых цехов
Разработка новых месторождений
2.Интенсивный путь (рост вглубь)
Экономический рост достигается за счет модернизации производства и повышения его эффективности. Масштаб остается неизменным, совершенствуются технологии производства — качественное улучшение.
Внедрение новых технологий
Модернизация станков и оборудования
Повышение квалификации рабочих
Эффективное перераспределение ресурсов (ресурсы направляются в более эффективные отрасли)
Необходимо понимать, что экономический рост и экономическое развитие — неравнозначные понятия.
Экономический рост подразумевает исключительно рост экономики и производства. Экономическое развитие - более широкое понятие и включает в себя также фазы спада экономики, сменяющиеся последующим ростом. Смена этих фаз образует экономический цикл. Экономическое развитие характеризуется цикличностью экономики.
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