Экономический рост и развитие. Понятие ВВП

Экономический рост — это процесс, заключающийся в увеличении объёма стоимости произведённых товаров и услуг в национальной экономике за определённый период времени.

Ключевым показателем экономического роста является рост реального ВВП.

Валовой Внутренний Продукт (ВВП) — совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории государства за определенный период времени (как правило, за год).

Необходимо разобрать определение по частям:

Совокупная стоимость — означает, что при подсчете учитываются абсолютно все произведенные товары.

Рыночная стоимость — означает, что при подсчете учитывается рыночная цена товара, т.е. цена, по которой он был продан, а не произведен.

Конечные товары — означает, что при подсчете учитываются только товары, предназначенные для конечного потребления. Из ВВП исключаются промежуточные товары чтобы избежать двойного счета

(например, мука, использованная для производства хлеба, не учитывается в ВВП, учитывается только цена произведенного хлеба, т.к. в ней уже заложена цена потраченной муки)

.

Территория государства — означает, что при подсчете ВВП учитываются все товары, произведенные на территории государства, независимо от того, кто их произвел — национальные или иностранные производители. (принцип: важна территория, на которой произведен товар).

Определенный период времени — означает, что при подсчёте ВВП учитываются только те товары, которые были произведены в рассматриваемый период времени.

Различают реальный и номинальный ВВП.

Номинальный ВВП : выражен в ценах на данный период времени (в номинальной стоимости денег)

Реальный ВВП: рассчитывается в ценах базового года, с учетом индекса потребительских цен и темпов инфляции. (отражает реальную стоимость ВВП с поправкой на обесценивание денег — инфляцию)

Реальный ВВП используется для того, чтобы определить, имеет ли место реальный экономический рост (реально ли выросло производство или просто выросли цены на товары) и сравнить темпы роста ВВП с другими временными промежутками.

Важно помнить, что не все доходы включаются в ВВП!

В ВВП не включаются:

Социальные трансферты (пенсии, стипендии, пособия и т.д.) — данные доходы являются результатом перераспределения тех доходов, которые уже были учтены в ВВП.

Продажа Б/У (бывших в употреблении) товаров — т.к. их стоимость также уже учитывалась в ВВП при их первичный реализации.

Результат финансовых операций (прибыль по ценным бумагам, проценты по вкладам и др…) — т.к. финансовые сделки не отражают собой развитие реального производства.

Другим макроэкономическим показателем является такое понятие, как Валовой Национальный продукт (ВНП).

Валовой Национальный продукт (ВНП) — совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных национальными производителями как на территории государства, так и за его пределами за определенный период времени (как правило, за год).

Ключевое отличие от ВВП — учитываются все товары, произведенные именно национальными производителями, причем не только на территории государства, но и за его пределами (принцип: неважна территория, на которой произведен товар).

Например, компания Apple держит заводы по производству смартфонов в Китае. Таким образом, стоимость проданных товаров будет учитываться при подсчете ВВП Китая и ВНП США.

Другие показатели экономического роста:

ВВП на душу населения – это ВВП, приходящиеся на каждого жителя государства.

Национальный доход (НД) – показатель, значение которого складывается из заработной платы рабочих, дополнительных выплат и других доходов.

Пути экономического роста

Выделяют два основных способа (пути) экономического роста. Однако стоит понимать, что в реальной экономке, как правило, они не существуют в чистом виде, и представлены смешанно.

1.Экстенсивный путь (рост вширь)

Экономический рост достигается за счет увеличения масштабов производства и привлечения дополнительных ресурсов. Увеличивается масштаб, но технологии остаются неизменными — количественное улучшение.

Наем дополнительной рабочей силы

Увеличение площади обрабатываемых земель

Увеличение числа оборудования и станков

Задействование новых цехов

Разработка новых месторождений

2.Интенсивный путь (рост вглубь)

Экономический рост достигается за счет модернизации производства и повышения его эффективности. Масштаб остается неизменным, совершенствуются технологии производства — качественное улучшение.

Внедрение новых технологий

Модернизация станков и оборудования

Повышение квалификации рабочих

Эффективное перераспределение ресурсов (ресурсы направляются в более эффективные отрасли)

Соотношение понятий экономический рост и экономическое развитие

Необходимо понимать, что экономический рост и экономическое развитие — неравнозначные понятия.

Экономический рост подразумевает исключительно рост экономики и производства. Экономическое развитие - более широкое понятие и включает в себя также фазы спада экономики, сменяющиеся последующим ростом. Смена этих фаз образует экономический цикл. Экономическое развитие характеризуется цикличностью экономики.

Экономическое развитие — это процесс, связанный с постепенными качественными и структурными изменениями экономики и характеризующийся цикличностью.

Фазы экономического цикла

1.

Подъем (оживление) — стадия, характеризующаяся ростом производства и занятости населения. Инфляция невысока, при этом спрос повышается, так как потребители стремятся совершить покупки, отложенные во время предыдущего кризиса. Внедряются и быстро окупаются инновационные проекты.

2.

Пик — высшая точка экономического роста, характеризуется максимумом деловой активности. Уровень безработицы очень мал или практически отсутствует. Производственные мощности работают максимально эффективно. Обычно усиливается инфляция, поскольку рынок насыщается товарами и растет конкуренция.

3.

Спад (рецессия) — снижение деловой активности, объемов производства и уровня инвестиций, ведущее к росту безработицы. Наблюдается перепроизводство товаров, цены резко падают. Вследствие этого снижается объем производства, что ведет к росту безработицы. Это вызывает снижение доходов населения и, соответственно, сокращение платежеспособного спроса.

4.

Дно — низшая точка деловой активности, характеризуется минимальным уровнем производства и максимальной безработицей. В этот период расходится избыток товаров (часть по низким ценам, часть просто портится). Падение цен прекращается, объемы производства немного увеличиваются, но торговля пока протекает вяло. Поэтому капитал, не найдя применения в сфере торговли и производства, стекается в банки. Это увеличивает предложение денег и ведет к снижению процента по кредитам. Считается, что фаза «дна» обычно не бывает продолжительной. Однако, как показывает история, это правило работает не всегда, например, «Великая депрессия» длилась 10 лет (1929-1939 гг.).