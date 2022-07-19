Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Политический режим. Демократия Формы государства Правовое государство Участие граждан в политической жизни Разделение властей Местное самоуправление Понятие и признаки государства Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество
Социальная сфера
Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение
Экономика
Разделение труда и специализация Товары и услуги Обмен, торговля Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства Экономика, ее роль в жизни общества Налоги, уплачиваемые гражданами Экономические цели и функции государства Факторы производства и факторные доходы Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Заработная плата и стимулирование труда Деньги Рынок и рыночный механизм Инфляция Банковские услуги Государственный бюджет Экономические системы и собственность
Право
Право, его роль в жизни общества и государства Органы государственной власти Российской Федерации Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Понятие правоотношений Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Норма права. Нормативный правовой акт Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Личность. Особенности подросткового возраста Взаимодействие общества и природы

Социальные ценности и нормы

Социальные ценности – определенные идеи, принципы, явления, предметы и их свойства, являющиеся значимыми с точки зрения их назначения для человека и общества.

К социальным ценностям могут быть отнесены: совесть, истина, свобода, любовь, честь, достоинство и пр.

Набор ценностей отдельного человека или господствующих в конкретном обществе выстраивается в систему ценностей – совокупность, взаимосвязь и соподчиненность сложившихся у людей мнений о значении в их жизни вещей и явлений, встречаемых в природе и обществе.

Назначение: играют роль ориентиров в повседневной жизни: помогают ее описывать; выносят оценку (одобряют или осуждают какие-либо явления и действия). Человек и общество опирается на систему ценностей при сравнении и выборе решений.

На основе социальных ценностей вырабатываются социальные нормы.

Социальная норма – установленное в обществе правило поведения, регулирующее отношения между людьми, общественную жизнь.

Виды социальных норм

  1. Обычаи: одобренные обществом массовые образцы действий, возникшие в результате их многократного повторения.

Обычай празднования Нового года в целом.

  1. Традиции: более индивидуальный элемент обычая, характеризующий отдельную группу или индивида.

Сжигание записок с желаниями: так делают далеко не все, кто празднует Новый год, поэтому это будет традицией.

  1. Нормы морали: правила, связанные с категориями добра и зла, справедливости и несправедливости.

Надо уступать место в метро пожилым людям; к людям надо относиться так, как ты бы хотел, чтобы они относились к тебе и др.

  1. Правовые нормы: правила, принятые и охраняемые государством.

Примером закрепления правовой нормы будут являться Конституция РФ, Гражданский кодекс, Федеральный закон «Об образовании». Примером нарушения правовых норм будут переход дороги на красный свет, кража и пр.

  1. Корпоративные нормы: правила поведения на рабочем месте.

Корпоративная этика, правила внутреннего распорядка и т.п.

  1. Религиозные нормы: правила, основанные на священных книгах и религиозных традициях.

Десять заповедей Моисея, Молитва перед едой и др.

  1. Эстетические нормы: правила, связанные с представлением о прекрасном.

«Идеальная» фигура 90-60-90, пропорциональные черты лица и др.

  1. Правила этикета: правила поведения при конкретной ситуации взаимодействия людей в обществе.

Нельзя класть локти на стол во время обеда, нужно пропускать женщину вперед при входе в помещение и т.п.

Социальные нормы также бывают:

  • Предупреждающими

Во время пандемии коронавируса необходимо носить маску и перчатки в общественных местах (предупреждает заражение вирусом).

  • Разрешающими

Граждане РФ, достигшие 6 лет, могут самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.

  • Запрещающими

Запрет на раскрытие государственной тайны третьим лицам.

Функции социальных норм:

  1. Делают возможными и регулируют общественные отношения;

  2. Стабилизируют общественную жизнь;

  3. Являются образцом и эталоном поведения и др.