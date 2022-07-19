Социальные ценности и нормы

Набор ценностей отдельного человека или господствующих в конкретном обществе выстраивается в систему ценностей – совокупность, взаимосвязь и соподчиненность сложившихся у людей мнений о значении в их жизни вещей и явлений, встречаемых в природе и обществе.
Назначение: играют роль ориентиров в повседневной жизни: помогают ее описывать; выносят оценку (одобряют или осуждают какие-либо явления и действия). Человек и общество опирается на систему ценностей при сравнении и выборе решений.
На основе социальных ценностей вырабатываются социальные нормы.
Виды социальных норм
Обычаи: одобренные обществом массовые образцы действий, возникшие в результате их многократного повторения.
Обычай празднования Нового года в целом.
Традиции: более индивидуальный элемент обычая, характеризующий отдельную группу или индивида.
Сжигание записок с желаниями: так делают далеко не все, кто празднует Новый год, поэтому это будет традицией.
Нормы морали: правила, связанные с категориями добра и зла, справедливости и несправедливости.
Надо уступать место в метро пожилым людям; к людям надо относиться так, как ты бы хотел, чтобы они относились к тебе и др.
Правовые нормы: правила, принятые и охраняемые государством.
Примером закрепления правовой нормы будут являться Конституция РФ, Гражданский кодекс, Федеральный закон «Об образовании». Примером нарушения правовых норм будут переход дороги на красный свет, кража и пр.
Корпоративные нормы: правила поведения на рабочем месте.
Корпоративная этика, правила внутреннего распорядка и т.п.
Религиозные нормы: правила, основанные на священных книгах и религиозных традициях.
Десять заповедей Моисея, Молитва перед едой и др.
Эстетические нормы: правила, связанные с представлением о прекрасном.
«Идеальная» фигура 90-60-90, пропорциональные черты лица и др.
Правила этикета: правила поведения при конкретной ситуации взаимодействия людей в обществе.
Нельзя класть локти на стол во время обеда, нужно пропускать женщину вперед при входе в помещение и т.п.
Социальные нормы также бывают:
Предупреждающими
Во время пандемии коронавируса необходимо носить маску и перчатки в общественных местах (предупреждает заражение вирусом).
Разрешающими
Граждане РФ, достигшие 6 лет, могут самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.
Запрещающими
Запрет на раскрытие государственной тайны третьим лицам.
Функции социальных норм:
Делают возможными и регулируют общественные отношения;
Стабилизируют общественную жизнь;
Являются образцом и эталоном поведения и др.