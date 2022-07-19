Социальные ценности и нормы

Социальные ценности – определенные идеи, принципы, явления, предметы и их свойства, являющиеся значимыми с точки зрения их назначения для человека и общества.

К социальным ценностям могут быть отнесены: совесть, истина, свобода, любовь, честь, достоинство и пр.

Набор ценностей отдельного человека или господствующих в конкретном обществе выстраивается в систему ценностей – совокупность, взаимосвязь и соподчиненность сложившихся у людей мнений о значении в их жизни вещей и явлений, встречаемых в природе и обществе.

Назначение: играют роль ориентиров в повседневной жизни: помогают ее описывать; выносят оценку (одобряют или осуждают какие-либо явления и действия). Человек и общество опирается на систему ценностей при сравнении и выборе решений.

На основе социальных ценностей вырабатываются социальные нормы.

Социальная норма – установленное в обществе правило поведения, регулирующее отношения между людьми, общественную жизнь.

Виды социальных норм

Обычаи: одобренные обществом массовые образцы действий, возникшие в результате их многократного повторения.

Обычай празднования Нового года в целом.

Традиции: более индивидуальный элемент обычая, характеризующий отдельную группу или индивида.

Сжигание записок с желаниями: так делают далеко не все, кто празднует Новый год, поэтому это будет традицией.

Нормы морали: правила, связанные с категориями добра и зла, справедливости и несправедливости.

Надо уступать место в метро пожилым людям; к людям надо относиться так, как ты бы хотел, чтобы они относились к тебе и др.

Правовые нормы: правила, принятые и охраняемые государством.

Примером закрепления правовой нормы будут являться Конституция РФ, Гражданский кодекс, Федеральный закон «Об образовании». Примером нарушения правовых норм будут переход дороги на красный свет, кража и пр.

Корпоративные нормы: правила поведения на рабочем месте.

Корпоративная этика, правила внутреннего распорядка и т.п.

Религиозные нормы: правила, основанные на священных книгах и религиозных традициях.

Десять заповедей Моисея, Молитва перед едой и др.

Эстетические нормы: правила, связанные с представлением о прекрасном.

«Идеальная» фигура 90-60-90, пропорциональные черты лица и др.

Правила этикета: правила поведения при конкретной ситуации взаимодействия людей в обществе.

Нельзя класть локти на стол во время обеда, нужно пропускать женщину вперед при входе в помещение и т.п.

Социальные нормы также бывают:

Предупреждающими

Во время пандемии коронавируса необходимо носить маску и перчатки в общественных местах (предупреждает заражение вирусом).

Разрешающими

Граждане РФ, достигшие 6 лет, могут самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.

Запрещающими

Запрет на раскрытие государственной тайны третьим лицам.

Функции социальных норм: