Правоохранительные органы. Судебная система

Защита прав и свобод гражданина и человека – конституционная обязанность государства. Полномочия по их охране возложены на специальные созданные государственной властью структуры, именуемые правоохранительными органами.

Правоохранительные органы – это отдельная группа государственных органов, которые уполномочены выполнять деятельность по охране законности и правопорядка, а также защите прав и свобод человека.

Функции правоохранительных органов:

охрана государственного и общественного строя укрепление законности и правопорядка защита прав и свобод человека и гражданина охрана законных прав и интересов организаций, предприятий и учреждений борьба с преступностью

Главной целью правоохранительных органов является охрана прав личности, общества и государства.

Например: Полиция охраняет общественный порядок, пресекает попытки нанести вред отдельным личностям, ловит нарушителей закона и тд.

Органы правоохранительной системы

К правоохранительным органам относятся:

Суд

Прокуратура

Органы юстиции

Органы внутренних дел

Органы безопасности

Органы государственной охраны

Таможенные органы

Нотариат

Адвокатура

Налоговые органы

Все они имеют различные функции и полномочия:

Суд (федеральные суды, конституционные, суды субъектов, мировые судьи):

Осуществление конституционного, гражданского, административного, арбитражного и уголовного судопроизводства:

осуществление конституционного контроля – проверки соответствия нормам Конституции РФ законов и иных нормативных правовых актов, а также решений и действий органов государственной власти

разрешение конфликтов и споров на основании закона

защита и восстановление нарушенных прав и свобод

применение меры юридической ответственности в виде наказания за виновные противоправные деяния

Прокуратура (генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов, военные и иные специализированные прокуратуры, прокуратуры городов и районов):

Осуществление прокурорского надзора:

надзор за исполнением законов органами исполнительной власти РФ, представительными (законодательными) и исполнительными органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, должностными лицами

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие

надзор за исполнением законов администрацией органов и учреждений, исполняющих наказание;

осуществление уголовного преследования

возбуждение уголовного дела

производство предварительного следствия следователями прокуратуры

действия прокурора, направленные на обеспечение неотвратимости ответственности лиц, виновных в совершении преступления (дача указаний о возбуждении уголовного дела; применение меры пресечения, направление дела с обвинительным заключением в суд, поддержание государственного обвинения в суде)

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью

участие в рассмотрении дел судами общей юрисдикции и арбитражными судами

участие в правотворческой деятельности – специальном виде деятельности компетентных органов государства, в ходе которой они устанавливают нормы права путем издания, изменения или отмены нормативных правовых актов

международное сотрудничество по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью

Органы юстиции (включают также Службу судебных приставов, Службу исполнения наказания):

участие в правовом обеспечении нормотворческой деятельности Президента РФ и Правительства РФ

проведение экспертизы нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти субъектов РФ

организационно-правовое обеспечение судебной реформы

государственная регистрация юридических лиц, актов гражданского состояния, прав на недвижимость (земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, здания, сооружения, многолетние насаждения, леса, воздушные и морские суда и др.) и сделок с ней

регулирование сферы правового обслуживания

осуществление контроля за исполнением законодательства

Органы внутренних дел (полиция, система следственных органов, внутренние войска):

Разработка и принятие в пределах своей компетенции мер:

по защите прав и свобод человека и гражданина

по защите объектов, независимо от форм собственности

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности

Организация и осуществление мер:

по предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений

по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений

Органы безопасности (Федеральная служба безопасности РФ, Федеральная пограничная служба РФ, Федеральные органы правительственной связи и информации РФ):

осуществление контрразведывательной деятельности: выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ

осуществление борьбы с преступностью: оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные меры по выявлению и раскрытию таких преступлений, как шпионаж, террористическая деятельность, незаконный оборот наркотиков и оружия, коррупция, контрабанда и других, а также по выявлению и пресечению деятельности преступных групп, ставящих перед собой цель насильственного изменения конституционного строя РФ

осуществление разведывательной деятельности в целях получения информации об угрозах безопасности РФ. Обеспечение защиты государственной границы на суше, море, реках, иных водоемах, в пунктах пропуска через государственную границу

организация и обеспечение эксплуатации, безопасности, развития и совершенствования правительственной связи, иных видов спец.связи и спец.информации

обеспечение сохранности государственных секретов в сфере шифровальной, засекреченной и иных видов спец.связи

обеспечение высших органов государственной власти достоверной и независимой информацией, необходимой для принятия решений в области безопасности, обороны, экономики, международных отношений

Органы государственной охраны (Федеральная служба охраны РФ):

выявление угрозы жизненно важным интересам, объектам государственной охраны (Президент РФ, лица, занимающие государственные должности РФ, федеральные государственные служащие, главы иностранных государств и правительств и др.)

осуществление мер по её предотвращению

обеспечение безопасности объектов государственной охраны

Таможенные органы (таможни, таможенные посты):

обеспечение безопасности государства, жизни и здоровья людей, окружающей среды

пополнение доходной части государственного бюджета за счёт взимания таможенных платежей

стимулирование отечественной экономики: защита интересов национальных производителей путём установления квот, ограничений, таможенных тарифов

Нотариат (нотариусы, занимающиеся частной практикой, государственные нотариальные конторы):

Охрана прав и законных интересов граждан, государственных и негосударственных учреждений, организаций, общественных объединений.

Охрана всех форм собственности. Предупреждение правонарушений посредством:

удостоверения сделок, для которых законодательством установлена обязательная нотариальная форма (договоры, завещания, доверенности)

выдача свидетельств на право собственности, доли в общем имуществе

свидетельства верности копии документа, подписи и перевода

удостоверения разного рода фактов

Адвокатура (адвокатский кабинет - адвокат осуществляет деятельность индивидуально; коллегия адвокатов (адвокатское бюро) - работают два или несколько адвокатов на основе партнерского договора; юридическая консультация):

Оказание юридической помощи гражданам и организациям.

Содействие охране прав и законных интересов граждан и организаций, соблюдению законности посредством:

предоставления консультаций и справок по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме

составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера

представление интересов доверителя в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, в третейском суде и иных органах разрешения конфликтов

представление интересов доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления

выступление в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях

Налоговые органы (налоговые инспекции, налоговая полиция):

осуществление учета налогоплательщиков

осуществление проверки соблюдения налогового законодательства

применение налоговых санкций за нарушение налогового законодательства

Один из важнейших органов, который выполняет правоохранительную деятельность в РФ – это суд. Судебная система представляет собой одну из самостоятельных ветвей власти.

Судебная система – это совокупность всех судов, действующих на территории РФ и осуществляющих судебную власть путем отправления правосудия, имеющих общие задачи, организованных и действующих на единых демократических принципах.

В РФ действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов.

Высшими звеньями судебной системы и федеральными судами являются:

Конституционный суд РФ

Верховный суд РФ

Конституционный суд РФ является судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляет судебную власть посредством конституционного судопроизводства.

Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации" и федеральными законами.

Верховный Суд РФ осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов, образованных в соответствии с Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации" и федеральными законами, рассматривая гражданские дела, дела по разрешению экономических споров, уголовные, административные и иные дела, подсудные указанным судам, в качестве суда надзорной инстанции, а также в пределах своей компетенции в качестве суда апелляционной и кассационной инстанций.

Второе звено составляют:

суды субъектов

например, нижегородский областной суд

районные суды

например, суд советского района г. Нижний Новгород

военные суды (по делам военнослужащих)

Суды субъектов и районные суды объединены в общую группу судов общей юрисдикции.

Третье звено составляют мировые судьи, которые являются основным элементом судебной системы. Существуют также:

специализированные суды

например: Московский суд по интеллектуальным правам специализируется исключительно на делах по интеллектуальной собственности

арбитражные суды

разрешают споры между предпринимателями и всегда имеют экономический характер, например: фирма «Ромашка» должна фирме «Пёрышко» 700 000 рублей за поставку подушек и просрочила платёж уже на 2 месяца, поэтому фирма «Пёрышко» была вынуждена подать заявление в арбитражный суд, чтобы «Ромашка» заплатила долг.

Суды субъектов, районные суды, мировые судьи, специализированные суды и арбитражные суды подчиняются Верховному суду РФ.

Полномочия Конституционного суда РФ:

Проверка соответствия Конституции РФ нормативно правовых актов всех ветвей государственной власти;

Рассмотрение споров о компетенции между органами власти РФ и ее субъектов;

Толкование Конституции РФ;

Проверка конституционности законов по жалобам граждан и запросам судов и т.д.

Полномочия Верховного суда РФ:

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам;

Дает разъяснения по вопросам судебной практики;

Изучает и обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику и даёт разъяснения по вопросам судебной практики;

Осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и Арбитражных судов.

Мировые судьи в России являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ. Они назначаются (избираются) на должность законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ либо избираются на должность населением соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом субъекта РФ, на срок не более чем 5 лет.

Согласно ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» мировой судья рассматривает в первой инстанции:

уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает 3 лет лишения свободы, подсудные ему в соответствии с ч. 1. ст. 31 УПК РФ

дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях

дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей 50000 р.

дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей 50000 р. и т.д.

ВАЖНО! Указанный перечень судов в России является исчерпывающим. Создание чрезвычайных судов не допускается. В то же время не исключена возможность создания специализированных судов (судов специальной юрисдикции), для которых характерно либо рассмотрение дел, судопроизводство по которым имеет свою специфику, либо наличие особенностей в организации (например, ювенальные суды — суды по делам несовершеннолетних).

Условия, обеспечивающие единство судебной системы РФ: