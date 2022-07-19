Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4
Социальные отношения
Социальная роль Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Молодёжь как социальная группа Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Виды социальных норм Этнические общности Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социализация индивида
Формат ЕГЭ
Экономика: Задания 5, 6, 7 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 21 Задание 17 Задание 19 Задание 18 Задание 22 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 1 Политика: Задания 10, 11 Задание 23 Задание 24 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 25 Задание 20
Право
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Система российского права Особенности уголовного процесса Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Международное право Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Воинская обязанность Организационно-правовые формы Особенности административной юрисдикции Права и обязанности налогоплательщика Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Конституция РФ Право в системе социальных норм Гражданство РФ Понятие и виды юридической ответственности Законодательство РФ о выборах
Экономика
Роль государства в экономике Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Налоги Мировая экономика Ценные бумаги Экономика и экономическая наука Рынок труда. Безработица Постоянные и переменные затраты Экономические системы Рынок и рыночный механизм Основные источники финансирования бизнеса Государственный бюджет Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Предпринимательство Финансовые институты. Банковская система Торговля и обмен Деньги Факторы производства и факторные доходные Виды, причины и последствия инфляции Спрос и предложение
Политика
Политический процесс Понятие власти Средства массовой информации в политической системе Федеративное устройство Российской Федерации Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации Политическое участие граждан РФ Государство, его функции Типология политических режимов Органы государственной власти Российской Федерации Политические партии и движения Политическая система Политическая элита Демократия, ее основные ценности и признаки
Человек и общество
Системное строение общества элементы и подсистемы Виды знаний Религия Понятие истины, её критерии Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Потребности и интересы Образование, его значение для личности и общества Искусство Основные институты общества Многовариантность общественного развития (типы обществ) Мораль Мышление и деятельность Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие общественного прогресса Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Природное и общественное в человеке. Мировоззрение, его виды и формы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность

Правоохранительные органы. Судебная система

Защита прав и свобод гражданина и человека – конституционная обязанность государства. Полномочия по их охране возложены на специальные созданные государственной властью структуры, именуемые правоохранительными органами.

Правоохранительные органы – это отдельная группа государственных органов, которые уполномочены выполнять деятельность по охране законности и правопорядка, а также защите прав и свобод человека.

Функции правоохранительных органов:

  1. охрана государственного и общественного строя

  2. укрепление законности и правопорядка

  3. защита прав и свобод человека и гражданина

  4. охрана законных прав и интересов организаций, предприятий и учреждений

  5. борьба с преступностью

Главной целью правоохранительных органов является охрана прав личности, общества и государства.

Например: Полиция охраняет общественный порядок, пресекает попытки нанести вред отдельным личностям, ловит нарушителей закона и тд.

Органы правоохранительной системы

К правоохранительным органам относятся:

  • Суд

  • Прокуратура

  • Органы юстиции

  • Органы внутренних дел

  • Органы безопасности

  • Органы государственной охраны

  • Таможенные органы

  • Нотариат

  • Адвокатура

  • Налоговые органы

Все они имеют различные функции и полномочия:

Суд (федеральные суды, конституционные, суды субъектов, мировые судьи):

Осуществление конституционного, гражданского, административного, арбитражного и уголовного судопроизводства:

  • осуществление конституционного контроля – проверки соответствия нормам Конституции РФ законов и иных нормативных правовых актов, а также решений и действий органов государственной власти

  • разрешение конфликтов и споров на основании закона

  • защита и восстановление нарушенных прав и свобод

  • применение меры юридической ответственности в виде наказания за виновные противоправные деяния

Прокуратура (генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов, военные и иные специализированные прокуратуры, прокуратуры городов и районов):

Осуществление прокурорского надзора:

  • надзор за исполнением законов органами исполнительной власти РФ, представительными (законодательными) и исполнительными органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, должностными лицами

  • надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

  • надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие

  • надзор за исполнением законов администрацией органов и учреждений, исполняющих наказание;

  • осуществление уголовного преследования

  • возбуждение уголовного дела

  • производство предварительного следствия следователями прокуратуры

  • действия прокурора, направленные на обеспечение неотвратимости ответственности лиц, виновных в совершении преступления (дача указаний о возбуждении уголовного дела; применение меры пресечения, направление дела с обвинительным заключением в суд, поддержание государственного обвинения в суде)

  • координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью

  • участие в рассмотрении дел судами общей юрисдикции и арбитражными судами

  • участие в правотворческой деятельности – специальном виде деятельности компетентных органов государства, в ходе которой они устанавливают нормы права путем издания, изменения или отмены нормативных правовых актов

  • международное сотрудничество по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью

Органы юстиции (включают также Службу судебных приставов, Службу исполнения наказания):

  • участие в правовом обеспечении нормотворческой деятельности Президента РФ и Правительства РФ

  • проведение экспертизы нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти субъектов РФ

  • организационно-правовое обеспечение судебной реформы

  • государственная регистрация юридических лиц, актов гражданского состояния, прав на недвижимость (земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, здания, сооружения, многолетние насаждения, леса, воздушные и морские суда и др.) и сделок с ней

  • регулирование сферы правового обслуживания

  • осуществление контроля за исполнением законодательства

Органы внутренних дел (полиция, система следственных органов, внутренние войска):

Разработка и принятие в пределах своей компетенции мер:

  • по защите прав и свобод человека и гражданина

  • по защите объектов, независимо от форм собственности

  • по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности

Организация и осуществление мер:

  • по предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений

  • по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений

Органы безопасности (Федеральная служба безопасности РФ, Федеральная пограничная служба РФ, Федеральные органы правительственной связи и информации РФ):

  • осуществление контрразведывательной деятельности: выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ

  • осуществление борьбы с преступностью: оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные меры по выявлению и раскрытию таких преступлений, как шпионаж, террористическая деятельность, незаконный оборот наркотиков и оружия, коррупция, контрабанда и других, а также по выявлению и пресечению деятельности преступных групп, ставящих перед собой цель насильственного изменения конституционного строя РФ

  • осуществление разведывательной деятельности в целях получения информации об угрозах безопасности РФ. Обеспечение защиты государственной границы на суше, море, реках, иных водоемах, в пунктах пропуска через государственную границу

  • организация и обеспечение эксплуатации, безопасности, развития и совершенствования правительственной связи, иных видов спец.связи и спец.информации

  • обеспечение сохранности государственных секретов в сфере шифровальной, засекреченной и иных видов спец.связи

  • обеспечение высших органов государственной власти достоверной и независимой информацией, необходимой для принятия решений в области безопасности, обороны, экономики, международных отношений

Органы государственной охраны (Федеральная служба охраны РФ):

  • выявление угрозы жизненно важным интересам, объектам государственной охраны (Президент РФ, лица, занимающие государственные должности РФ, федеральные государственные служащие, главы иностранных государств и правительств и др.)

  • осуществление мер по её предотвращению

  • обеспечение безопасности объектов государственной охраны

Таможенные органы (таможни, таможенные посты):

  • обеспечение безопасности государства, жизни и здоровья людей, окружающей среды

  • пополнение доходной части государственного бюджета за счёт взимания таможенных платежей

  • стимулирование отечественной экономики: защита интересов национальных производителей путём установления квот, ограничений, таможенных тарифов

Нотариат (нотариусы, занимающиеся частной практикой, государственные нотариальные конторы):

Охрана прав и законных интересов граждан, государственных и негосударственных учреждений, организаций, общественных объединений.

Охрана всех форм собственности. Предупреждение правонарушений посредством:

  • удостоверения сделок, для которых законодательством установлена обязательная нотариальная форма (договоры, завещания, доверенности)

  • выдача свидетельств на право собственности, доли в общем имуществе

  • свидетельства верности копии документа, подписи и перевода

  • удостоверения разного рода фактов

Адвокатура (адвокатский кабинет - адвокат осуществляет деятельность индивидуально; коллегия адвокатов (адвокатское бюро) - работают два или несколько адвокатов на основе партнерского договора; юридическая консультация):

Оказание юридической помощи гражданам и организациям.

Содействие охране прав и законных интересов граждан и организаций, соблюдению законности посредством:

  • предоставления консультаций и справок по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме

  • составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера

  • представление интересов доверителя в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, в третейском суде и иных органах разрешения конфликтов

  • представление интересов доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления

  • выступление в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях

Налоговые органы (налоговые инспекции, налоговая полиция):

  • осуществление учета налогоплательщиков

  • осуществление проверки соблюдения налогового законодательства

  • применение налоговых санкций за нарушение налогового законодательства

Один из важнейших органов, который выполняет правоохранительную деятельность в РФ – это суд. Судебная система представляет собой одну из самостоятельных ветвей власти.

Судебная система – это совокупность всех судов, действующих на территории РФ и осуществляющих судебную власть путем отправления правосудия, имеющих общие задачи, организованных и действующих на единых демократических принципах.

В РФ действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов.

Высшими звеньями судебной системы и федеральными судами являются:

  • Конституционный суд РФ

  • Верховный суд РФ

Конституционный суд РФ является судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляет судебную власть посредством конституционного судопроизводства.

Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации" и федеральными законами.

Верховный Суд РФ осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов, образованных в соответствии с Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации" и федеральными законами, рассматривая гражданские дела, дела по разрешению экономических споров, уголовные, административные и иные дела, подсудные указанным судам, в качестве суда надзорной инстанции, а также в пределах своей компетенции в качестве суда апелляционной и кассационной инстанций.

Второе звено составляют:

  • суды субъектов

например, нижегородский областной суд

  • районные суды

например, суд советского района г. Нижний Новгород

  • военные суды (по делам военнослужащих)

Суды субъектов и районные суды объединены в общую группу судов общей юрисдикции.

Третье звено составляют мировые судьи, которые являются основным элементом судебной системы. Существуют также:

  • специализированные суды

например: Московский суд по интеллектуальным правам специализируется исключительно на делах по интеллектуальной собственности

  • арбитражные суды

разрешают споры между предпринимателями и всегда имеют экономический характер, например: фирма «Ромашка» должна фирме «Пёрышко» 700 000 рублей за поставку подушек и просрочила платёж уже на 2 месяца, поэтому фирма «Пёрышко» была вынуждена подать заявление в арбитражный суд, чтобы «Ромашка» заплатила долг.

Суды субъектов, районные суды, мировые судьи, специализированные суды и арбитражные суды подчиняются Верховному суду РФ.

Полномочия Конституционного суда РФ:

  • Проверка соответствия Конституции РФ нормативно правовых актов всех ветвей государственной власти;

  • Рассмотрение споров о компетенции между органами власти РФ и ее субъектов;

  • Толкование Конституции РФ;

  • Проверка конституционности законов по жалобам граждан и запросам судов и т.д.

Полномочия Верховного суда РФ:

  • Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам;

  • Дает разъяснения по вопросам судебной практики;

  • Изучает и обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику и даёт разъяснения по вопросам судебной практики;

  • Осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и Арбитражных судов.

Мировые судьи в России являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ. Они назначаются (избираются) на должность законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ либо избираются на должность населением соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом субъекта РФ, на срок не более чем 5 лет.

Согласно ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» мировой судья рассматривает в первой инстанции:

  • уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает 3 лет лишения свободы, подсудные ему в соответствии с ч. 1. ст. 31 УПК РФ

  • дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях

  • дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей 50000 р.

  • дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей 50000 р. и т.д.

ВАЖНО! Указанный перечень судов в России является исчерпывающим. Создание чрезвычайных судов не допускается. В то же время не исключена возможность создания специализированных судов (судов специальной юрисдикции), для которых характерно либо рассмотрение дел, судопроизводство по которым имеет свою специфику, либо наличие особенностей в организации (например, ювенальные суды — суды по делам несовершеннолетних).

Условия, обеспечивающие единство судебной системы РФ:

  • Установление судебной системы РФ Конституцией РФ и Законом о судебной системе

  • Соблюдение всеми федеральными и мировыми судьями установленных правил судопроизводства

  • Применение всеми судами Конституции РФ, федеральных законов, принципов и норм международного права и международных договоров РФ, конституций (уставов) и других законов субъектов РФ

  • Закрепление подчинённых и иных взаимосвязей в иерархии судов общей юрисдикции и арбитражных судов

  • Признание обязательности исполнения на всей территории РФ судебных постановлений, вступивших в законную силу

  • Законодательное закрепление единства статуса судей

  • Финансирование федеральных и мировых судей из федерального бюджета