Правоохранительные органы. Судебная система

Защита прав и свобод гражданина и человека – конституционная обязанность государства. Полномочия по их охране возложены на специальные созданные государственной властью структуры, именуемые правоохранительными органами.
Функции правоохранительных органов:
охрана государственного и общественного строя
укрепление законности и правопорядка
защита прав и свобод человека и гражданина
охрана законных прав и интересов организаций, предприятий и учреждений
борьба с преступностью
Главной целью правоохранительных органов является охрана прав личности, общества и государства.
К правоохранительным органам относятся:
Суд
Прокуратура
Органы юстиции
Органы внутренних дел
Органы безопасности
Органы государственной охраны
Таможенные органы
Нотариат
Адвокатура
Налоговые органы
Все они имеют различные функции и полномочия:
Суд (федеральные суды, конституционные, суды субъектов, мировые судьи):
Осуществление конституционного, гражданского, административного, арбитражного и уголовного судопроизводства:
осуществление конституционного контроля – проверки соответствия нормам Конституции РФ законов и иных нормативных правовых актов, а также решений и действий органов государственной власти
разрешение конфликтов и споров на основании закона
защита и восстановление нарушенных прав и свобод
применение меры юридической ответственности в виде наказания за виновные противоправные деяния
Прокуратура (генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов, военные и иные специализированные прокуратуры, прокуратуры городов и районов):
Осуществление прокурорского надзора:
надзор за исполнением законов органами исполнительной власти РФ, представительными (законодательными) и исполнительными органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, должностными лицами
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие
надзор за исполнением законов администрацией органов и учреждений, исполняющих наказание;
осуществление уголовного преследования
возбуждение уголовного дела
производство предварительного следствия следователями прокуратуры
действия прокурора, направленные на обеспечение неотвратимости ответственности лиц, виновных в совершении преступления (дача указаний о возбуждении уголовного дела; применение меры пресечения, направление дела с обвинительным заключением в суд, поддержание государственного обвинения в суде)
координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью
участие в рассмотрении дел судами общей юрисдикции и арбитражными судами
участие в правотворческой деятельности – специальном виде деятельности компетентных органов государства, в ходе которой они устанавливают нормы права путем издания, изменения или отмены нормативных правовых актов
международное сотрудничество по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью
Органы юстиции (включают также Службу судебных приставов, Службу исполнения наказания):
участие в правовом обеспечении нормотворческой деятельности Президента РФ и Правительства РФ
проведение экспертизы нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти субъектов РФ
организационно-правовое обеспечение судебной реформы
государственная регистрация юридических лиц, актов гражданского состояния, прав на недвижимость (земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, здания, сооружения, многолетние насаждения, леса, воздушные и морские суда и др.) и сделок с ней
регулирование сферы правового обслуживания
осуществление контроля за исполнением законодательства
Органы внутренних дел (полиция, система следственных органов, внутренние войска):
Разработка и принятие в пределах своей компетенции мер:
по защите прав и свобод человека и гражданина
по защите объектов, независимо от форм собственности
по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности
Организация и осуществление мер:
по предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений
по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений
Органы безопасности (Федеральная служба безопасности РФ, Федеральная пограничная служба РФ, Федеральные органы правительственной связи и информации РФ):
осуществление контрразведывательной деятельности: выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ
осуществление борьбы с преступностью: оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные меры по выявлению и раскрытию таких преступлений, как шпионаж, террористическая деятельность, незаконный оборот наркотиков и оружия, коррупция, контрабанда и других, а также по выявлению и пресечению деятельности преступных групп, ставящих перед собой цель насильственного изменения конституционного строя РФ
осуществление разведывательной деятельности в целях получения информации об угрозах безопасности РФ. Обеспечение защиты государственной границы на суше, море, реках, иных водоемах, в пунктах пропуска через государственную границу
организация и обеспечение эксплуатации, безопасности, развития и совершенствования правительственной связи, иных видов спец.связи и спец.информации
обеспечение сохранности государственных секретов в сфере шифровальной, засекреченной и иных видов спец.связи
обеспечение высших органов государственной власти достоверной и независимой информацией, необходимой для принятия решений в области безопасности, обороны, экономики, международных отношений
Органы государственной охраны (Федеральная служба охраны РФ):
выявление угрозы жизненно важным интересам, объектам государственной охраны (Президент РФ, лица, занимающие государственные должности РФ, федеральные государственные служащие, главы иностранных государств и правительств и др.)
осуществление мер по её предотвращению
обеспечение безопасности объектов государственной охраны
Таможенные органы (таможни, таможенные посты):
обеспечение безопасности государства, жизни и здоровья людей, окружающей среды
пополнение доходной части государственного бюджета за счёт взимания таможенных платежей
стимулирование отечественной экономики: защита интересов национальных производителей путём установления квот, ограничений, таможенных тарифов
Нотариат (нотариусы, занимающиеся частной практикой, государственные нотариальные конторы):
Охрана прав и законных интересов граждан, государственных и негосударственных учреждений, организаций, общественных объединений.
Охрана всех форм собственности. Предупреждение правонарушений посредством:
удостоверения сделок, для которых законодательством установлена обязательная нотариальная форма (договоры, завещания, доверенности)
выдача свидетельств на право собственности, доли в общем имуществе
свидетельства верности копии документа, подписи и перевода
удостоверения разного рода фактов
Адвокатура (адвокатский кабинет - адвокат осуществляет деятельность индивидуально; коллегия адвокатов (адвокатское бюро) - работают два или несколько адвокатов на основе партнерского договора; юридическая консультация):
Оказание юридической помощи гражданам и организациям.
Содействие охране прав и законных интересов граждан и организаций, соблюдению законности посредством:
предоставления консультаций и справок по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме
составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера
представление интересов доверителя в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, в третейском суде и иных органах разрешения конфликтов
представление интересов доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления
выступление в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях
Налоговые органы (налоговые инспекции, налоговая полиция):
осуществление учета налогоплательщиков
осуществление проверки соблюдения налогового законодательства
применение налоговых санкций за нарушение налогового законодательства
Один из важнейших органов, который выполняет правоохранительную деятельность в РФ – это суд. Судебная система представляет собой одну из самостоятельных ветвей власти.
В РФ действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов.
Высшими звеньями судебной системы и федеральными судами являются:
Конституционный суд РФ
Верховный суд РФ
Конституционный суд РФ является судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляет судебную власть посредством конституционного судопроизводства.
Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации" и федеральными законами.
Верховный Суд РФ осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов, образованных в соответствии с Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации" и федеральными законами, рассматривая гражданские дела, дела по разрешению экономических споров, уголовные, административные и иные дела, подсудные указанным судам, в качестве суда надзорной инстанции, а также в пределах своей компетенции в качестве суда апелляционной и кассационной инстанций.
Второе звено составляют:
суды субъектов
районные суды
военные суды (по делам военнослужащих)
Суды субъектов и районные суды объединены в общую группу судов общей юрисдикции.
Третье звено составляют мировые судьи, которые являются основным элементом судебной системы. Существуют также:
специализированные суды
арбитражные суды
Суды субъектов, районные суды, мировые судьи, специализированные суды и арбитражные суды подчиняются Верховному суду РФ.
Полномочия Конституционного суда РФ:
Проверка соответствия Конституции РФ нормативно правовых актов всех ветвей государственной власти;
Рассмотрение споров о компетенции между органами власти РФ и ее субъектов;
Толкование Конституции РФ;
Проверка конституционности законов по жалобам граждан и запросам судов и т.д.
Полномочия Верховного суда РФ:
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам;
Дает разъяснения по вопросам судебной практики;
Изучает и обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику и даёт разъяснения по вопросам судебной практики;
Осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и Арбитражных судов.
Мировые судьи в России являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ. Они назначаются (избираются) на должность законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ либо избираются на должность населением соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом субъекта РФ, на срок не более чем 5 лет.
Согласно ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» мировой судья рассматривает в первой инстанции:
уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает 3 лет лишения свободы, подсудные ему в соответствии с ч. 1. ст. 31 УПК РФ
дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях
дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей 50000 р.
дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей 50000 р. и т.д.
ВАЖНО! Указанный перечень судов в России является исчерпывающим. Создание чрезвычайных судов не допускается. В то же время не исключена возможность создания специализированных судов (судов специальной юрисдикции), для которых характерно либо рассмотрение дел, судопроизводство по которым имеет свою специфику, либо наличие особенностей в организации (например, ювенальные суды — суды по делам несовершеннолетних).
Условия, обеспечивающие единство судебной системы РФ:
Установление судебной системы РФ Конституцией РФ и Законом о судебной системе
Соблюдение всеми федеральными и мировыми судьями установленных правил судопроизводства
Применение всеми судами Конституции РФ, федеральных законов, принципов и норм международного права и международных договоров РФ, конституций (уставов) и других законов субъектов РФ
Закрепление подчинённых и иных взаимосвязей в иерархии судов общей юрисдикции и арбитражных судов
Признание обязательности исполнения на всей территории РФ судебных постановлений, вступивших в законную силу
Законодательное закрепление единства статуса судей
Финансирование федеральных и мировых судей из федерального бюджета