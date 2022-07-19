Социальный конфликт — это наивысшая стадия развития противоречий в отношениях между людьми, социальными группами, общества в целом, которая характеризуется столкновением противоположно направленных интересов, целей, позиций субъектов взаимодействия.

В основе конфликта лежит отсутствие согласия между двумя или более сторонами.

Социальный конфликт состоит из трёх элементов:

субъекты конфликта (их может быть два и более — это участники конфликта)

Инцидентом может послужить фактические выплаты заработной платы, которые будут меньше, чем рабочие ожидали.

По содержанию проблемы: экономические, политические, производственные, бытовые, духовно-нравственные и т. д.

По средствам разрешения: мирные или ненасильственные, вооруженные или насильственные.

По направленности конфликта: горизонтальные (между людьми одного уровня), вертикальные (работник против начальства), смешанные.

Способы разрешения социального конфликта:

Избегание конфликта (обе стороны готовы уступить, чаще происходит в ситуациях, когда предмет конфликта не имеет большого значения для сторон)

Переговоры (стороны ориентируются не только на свои интересы, но и на интересы противоположной стороны, они заинтересованы в разрешении спора)

Использование посредников (стороны привлекают независимое лицо, которое помогает им найти выход из спора)

Компромисс (взаимные уступки)

Откладывание конфликта (временный уход от конфликта, и это время стороны могут направить на анализ ситуации и выработку дальнейших шагов)