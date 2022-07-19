Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Отклоняющееся поведение и его типы Молодёжь как социальная группа Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социальная роль Социальные группы Этнические общности Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социализация индивида Виды социальных норм Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность
Формат ЕГЭ
Задание 23 Задание 24 Социальные отношения: Задания 8, 9 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 19 Задание 18 Политика: Задания 10, 11 Задание 20 Задание 21 Задание 17 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 25 Задание 22 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 1
Право
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Правоохранительные органы. Судебная система Законодательство РФ о выборах Конституция РФ Организационно-правовые формы Система российского права Воинская обязанность Право в системе социальных норм Особенности административной юрисдикции Особенности уголовного процесса Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законотворческий процесс Гражданство РФ Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Права и обязанности налогоплательщика Понятие и виды юридической ответственности Международное право
Экономика
Торговля и обмен Спрос и предложение Предпринимательство Деньги Виды, причины и последствия инфляции Ценные бумаги Финансовые институты. Банковская система Рынок и рыночный механизм Основные источники финансирования бизнеса Мировая экономика Рынок труда. Безработица Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Налоги Государственный бюджет Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Факторы производства и факторные доходные Постоянные и переменные затраты Экономические системы Роль государства в экономике Экономика и экономическая наука
Политика
Политическое участие граждан РФ Государство, его функции Политические партии и движения Органы государственной власти Российской Федерации Понятие власти Политический процесс Типология политических режимов Политическая элита Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Федеративное устройство Российской Федерации Политическая система
Человек и общество
Многовариантность общественного развития (типы обществ) Потребности и интересы Виды знаний Природное и общественное в человеке. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Искусство Понятие истины, её критерии Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Образование, его значение для личности и общества Мышление и деятельность Религия Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Основные институты общества Мировоззрение, его виды и формы Системное строение общества элементы и подсистемы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мораль Понятие общественного прогресса

Социальный конфликт

Социальный конфликт — это наивысшая стадия развития противоречий в отношениях между людьми, социальными группами, общества в целом, которая характеризуется столкновением противоположно направленных интересов, целей, позиций субъектов взаимодействия.

В основе конфликта лежит отсутствие согласия между двумя или более сторонами.

Структура социального конфликта

Социальный конфликт состоит из трёх элементов:

  • объект конфликта (причина конфликта)

  • субъекты конфликта (их может быть два и более — это участники конфликта)

  • инцидент (повод для начала конфликта)

Например, забастовка рабочих по причине уменьшения заработной платы.

  1. Объектом будет являться возможность, угроза уменьшения заработной платы.

  2. Субъектами являются рабочие и работодатель, который решил сократить выплаты.

  3. Инцидентом может послужить фактические выплаты заработной платы, которые будут меньше, чем рабочие ожидали.

Классификация социальных конфликтов

  1. По количеству участников конфликта: внутриличностный, межличностный, межгрупповой.

  2. По направленности конфликта: горизонтальные (между людьми одного уровня), вертикальные (работник против начальства), смешанные.

  3. По функции социального конфликта: деструктивные, конструктивные.

  4. По длительности протекания: кратковременные, затяжные.

  5. По средствам разрешения: мирные или ненасильственные, вооруженные или насильственные.

  6. По содержанию проблемы: экономические, политические, производственные, бытовые, духовно-нравственные и т. д.

  7. По характеру развития: спонтанные (непреднамеренные), преднамеренные (заранее спланированные).

  8. По объёму: глобальные, региональные, локальные, групповые, личные.

Способы разрешения социального конфликта:

  1. Избегание конфликта (обе стороны готовы уступить, чаще происходит в ситуациях, когда предмет конфликта не имеет большого значения для сторон)

  2. Переговоры (стороны ориентируются не только на свои интересы, но и на интересы противоположной стороны, они заинтересованы в разрешении спора)

  3. Использование посредников (стороны привлекают независимое лицо, которое помогает им найти выход из спора)

  4. Компромисс (взаимные уступки)

  5. Откладывание конфликта (временный уход от конфликта, и это время стороны могут направить на анализ ситуации и выработку дальнейших шагов)

  6. Судебное разбирательство