В основе конфликта лежит отсутствие согласия между двумя или более сторонами.
Социальный конфликт состоит из трёх элементов:
объект конфликта (причина конфликта)
субъекты конфликта (их может быть два и более — это участники конфликта)
инцидент (повод для начала конфликта)
Объектом будет являться возможность, угроза уменьшения заработной платы.
Субъектами являются рабочие и работодатель, который решил сократить выплаты.
Инцидентом может послужить фактические выплаты заработной платы, которые будут меньше, чем рабочие ожидали.
По количеству участников конфликта: внутриличностный, межличностный, межгрупповой.
По направленности конфликта: горизонтальные (между людьми одного уровня), вертикальные (работник против начальства), смешанные.
По функции социального конфликта: деструктивные, конструктивные.
По длительности протекания: кратковременные, затяжные.
По средствам разрешения: мирные или ненасильственные, вооруженные или насильственные.
По содержанию проблемы: экономические, политические, производственные, бытовые, духовно-нравственные и т. д.
По характеру развития: спонтанные (непреднамеренные), преднамеренные (заранее спланированные).
По объёму: глобальные, региональные, локальные, групповые, личные.
Способы разрешения социального конфликта:
Избегание конфликта (обе стороны готовы уступить, чаще происходит в ситуациях, когда предмет конфликта не имеет большого значения для сторон)
Переговоры (стороны ориентируются не только на свои интересы, но и на интересы противоположной стороны, они заинтересованы в разрешении спора)
Использование посредников (стороны привлекают независимое лицо, которое помогает им найти выход из спора)
Компромисс (взаимные уступки)
Откладывание конфликта (временный уход от конфликта, и это время стороны могут направить на анализ ситуации и выработку дальнейших шагов)
Судебное разбирательство