Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Социальные отношения
Социальный контроль Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Семья и брак Социальная роль Виды социальных норм Социальная стратификация и мобильность
Формат ЕГЭ
Задание 1 Политика: Задания 10, 11 Социальные отношения: Задания 8, 9 Экономика: Задания 5, 6, 7 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 20 Задание 18 Задание 24 Задание 21 Задание 19 Задание 23 Задание 22 Задание 25 Задание 17
Право
Право в системе социальных норм Особенности административной юрисдикции Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Особенности уголовного процесса Правоохранительные органы. Судебная система Гражданство РФ Понятие и виды юридической ответственности Международное право Организационно-правовые формы Воинская обязанность Конституция РФ Права и обязанности налогоплательщика Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законодательство РФ о выборах Законотворческий процесс Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Система российского права
Экономика
Основные источники финансирования бизнеса Налоги Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Ценные бумаги Спрос и предложение Постоянные и переменные затраты Предпринимательство Экономика и экономическая наука Рынок труда. Безработица Государственный бюджет Виды, причины и последствия инфляции Торговля и обмен Рынок и рыночный механизм Финансовые институты. Банковская система Роль государства в экономике Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Факторы производства и факторные доходные Мировая экономика Экономические системы
Политика
Типология политических режимов Понятие власти Политические партии и движения Политическая элита Демократия, ее основные ценности и признаки Избирательная кампания в Российской Федерации Политическая система Органы государственной власти Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Политическое участие граждан РФ Политический процесс Гражданское общество и государство Федеративное устройство Российской Федерации Государство, его функции
Человек и общество
Потребности и интересы Религия Мировоззрение, его виды и формы Природное и общественное в человеке. Многовариантность общественного развития (типы обществ) Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Системное строение общества элементы и подсистемы Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Искусство Понятие истины, её критерии Основные институты общества Виды знаний Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мышление и деятельность Понятие общественного прогресса Образование, его значение для личности и общества Мораль Угрозы XXI в. (глобальные проблемы)
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5

Факторы производства и факторные доходы

Факторы производства — ресурсы, используемые для производства благ.

Важно разделять понятия "факторы производства" и "экономические ресурсы".

Экономические ресурсы — это весь имеющийся в разных сферах жизни потенциал, который может быть полезным в области экономики.

Это понятие является более широким и может применяться ко всем 4 стадиям экономической деятельности, а не только к производству.

Таким образом, экономические ресурсы – ресурсы, которые могут быть использованы в производстве, а факторы производства – это ресурсы, которые уже вовлекаются в процесс производства.

Выделяется 5 факторов производства:

1. Земля — все природные ресурсы (почва, солнечный свет, полезные ископаемые, ветер, вода и др.)

2. Труд — совокупность физических и умственных способностей, которые используют люди в процессе создания экономических благ.

Это непосредственный труд человека, направленный на производство экономических благ (может быть как физическим, так и умственным).

Основным показателем эффективности использования труда является производительность труда — это показатель, характеризующий объем продукции, произведенный работником в единицу времени (час, день, месяц, год).

3. Капитал — совокупность имущества: материальных (произведённых человеком средств) и денежных ресурсов, используемых в процессе производства благ.

  • Капитал делится на финансовый (денежные средства) и физический (станки, оборудование, здания и т. д.)

  • Физический капитал делится на оборотный (то, из чего создается благо — мука для хлеба) и основной (то, с помощью чего создается благо — печь для хлеба; здания, оборудование)

Оборотный капитал уничтожается в процессе производства (участвует в одном производственном цикле), а основной капитал участвует в нескольких производственных циклах (из муки хлеб можно выпечь один раз, а печку использовать много раз).

Примечание: стоимость оборотного капитала переходит на цену товаров целиком, а стоимость основного капитала переходит на цену товара по частям в течение времени использования основного капитала

Например, стоимость муки будет полностью включена в конечную стоимость булки хлеба, а стоимость печи лишь частично, и полностью включится в стоимость продукции лишь по прохождении определенного количества производственных циклов.

4. Предпринимательские способности (иногда называют предпринимательством) — умственные способности человека, позволяющие эффективно организовать процесс производства. Предпринимательские способности соединяют все факторы производства и организуют производство благ.

Ими обладает очень небольшая часть людей, выполняющих целый ряд функций, без которых организация производства и успешная производственная деятельность невозможны. К этим функциям относятся: умение правильно соединить все факторы производства и организовать производство; умение принимать решения и брать ответственность на себя; умение идти на риск; восприимчивость к нововведениям.

5. Информация — информация, используемая в процессе производства благ (технологии, рецепты, бренды и др.)

В качестве информации могут выступать как непосредственно технологии, рецепты, методики производства, так и другая интеллектуальная собственность бренды, товарные знаки и др.

Факторный доход — доход, получаемый от эксплуатации (использования) факторов производства.

Каждому фактору производства соответствует свой факторный доход.

  • Земля – рента;

  • Труд – заработная плата;

  • Капитал – процент;

  • Предпринимательские способности – прибыль (прибыль = доход - издержки);

  • Информация – доход от интеллектуальной собственности;

Факторы производства ограничены, их недостаточно для удовлетворения всех потребностей общества, поэтому экономика занимается рациональным распределением факторов производства.