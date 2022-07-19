Важно разделять понятия "факторы производства" и "экономические ресурсы".
Экономические ресурсы — это весь имеющийся в разных сферах жизни потенциал, который может быть полезным в области экономики.
Это понятие является более широким и может применяться ко всем 4 стадиям экономической деятельности, а не только к производству.
Таким образом, экономические ресурсы – ресурсы, которые могут быть использованы в производстве, а факторы производства – это ресурсы, которые уже вовлекаются в процесс производства.
Выделяется 5 факторов производства:
1. Земля — все природные ресурсы (почва, солнечный свет, полезные ископаемые, ветер, вода и др.)
2. Труд — совокупность физических и умственных способностей, которые используют люди в процессе создания экономических благ.
Это непосредственный труд человека, направленный на производство экономических благ (может быть как физическим, так и умственным).
Основным показателем эффективности использования труда является производительность труда — это показатель, характеризующий объем продукции, произведенный работником в единицу времени (час, день, месяц, год).
3. Капитал — совокупность имущества: материальных (произведённых человеком средств) и денежных ресурсов, используемых в процессе производства благ.
Капитал делится на финансовый (денежные средства) и физический (станки, оборудование, здания и т. д.)
Физический капитал делится на оборотный (то, из чего создается благо — мука для хлеба) и основной (то, с помощью чего создается благо — печь для хлеба; здания, оборудование)
Оборотный капитал уничтожается в процессе производства (участвует в одном производственном цикле), а основной капитал участвует в нескольких производственных циклах (из муки хлеб можно выпечь один раз, а печку использовать много раз).
Примечание: стоимость оборотного капитала переходит на цену товаров целиком, а стоимость основного капитала переходит на цену товара по частям в течение времени использования основного капитала
4. Предпринимательские способности (иногда называют предпринимательством) — умственные способности человека, позволяющие эффективно организовать процесс производства. Предпринимательские способности соединяют все факторы производства и организуют производство благ.
Ими обладает очень небольшая часть людей, выполняющих целый ряд функций, без которых организация производства и успешная производственная деятельность невозможны. К этим функциям относятся: умение правильно соединить все факторы производства и организовать производство; умение принимать решения и брать ответственность на себя; умение идти на риск; восприимчивость к нововведениям.
5. Информация — информация, используемая в процессе производства благ (технологии, рецепты, бренды и др.)
В качестве информации могут выступать как непосредственно технологии, рецепты, методики производства, так и другая интеллектуальная собственность — бренды, товарные знаки и др.
Каждому фактору производства соответствует свой факторный доход.
Земля – рента;
Труд – заработная плата;
Капитал – процент;
Предпринимательские способности – прибыль (прибыль = доход - издержки);
Информация – доход от интеллектуальной собственности;
Факторы производства ограничены, их недостаточно для удовлетворения всех потребностей общества, поэтому экономика занимается рациональным распределением факторов производства.