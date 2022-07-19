Факторы производства и факторные доходы

Факторы производства — ресурсы, используемые для производства благ.

Важно разделять понятия "факторы производства" и "экономические ресурсы".

Экономические ресурсы — это весь имеющийся в разных сферах жизни потенциал, который может быть полезным в области экономики.

Это понятие является более широким и может применяться ко всем 4 стадиям экономической деятельности, а не только к производству.

Таким образом, экономические ресурсы – ресурсы, которые могут быть использованы в производстве, а факторы производства – это ресурсы, которые уже вовлекаются в процесс производства.

Выделяется 5 факторов производства:

1. Земля — все природные ресурсы (почва, солнечный свет, полезные ископаемые, ветер, вода и др.)

2. Труд — совокупность физических и умственных способностей, которые используют люди в процессе создания экономических благ.

Это непосредственный труд человека, направленный на производство экономических благ (может быть как физическим, так и умственным).

Основным показателем эффективности использования труда является производительность труда — это показатель, характеризующий объем продукции, произведенный работником в единицу времени (час, день, месяц, год).

3. Капитал — совокупность имущества: материальных (произведённых человеком средств) и денежных ресурсов, используемых в процессе производства благ.

Капитал делится на финансовый (денежные средства) и физический (станки, оборудование, здания и т. д.)

Физический капитал делится на оборотный (то, из чего создается благо — мука для хлеба) и основной (то, с помощью чего создается благо — печь для хлеба; здания, оборудование)

Оборотный капитал уничтожается в процессе производства (участвует в одном производственном цикле), а основной капитал участвует в нескольких производственных циклах (из муки хлеб можно выпечь один раз, а печку использовать много раз).

Примечание: стоимость оборотного капитала переходит на цену товаров целиком, а стоимость основного капитала переходит на цену товара по частям в течение времени использования основного капитала

Например, стоимость муки будет полностью включена в конечную стоимость булки хлеба, а стоимость печи лишь частично, и полностью включится в стоимость продукции лишь по прохождении определенного количества производственных циклов.

4. Предпринимательские способности (иногда называют предпринимательством) — умственные способности человека, позволяющие эффективно организовать процесс производства. Предпринимательские способности соединяют все факторы производства и организуют производство благ.

Ими обладает очень небольшая часть людей, выполняющих целый ряд функций, без которых организация производства и успешная производственная деятельность невозможны. К этим функциям относятся: умение правильно соединить все факторы производства и организовать производство; умение принимать решения и брать ответственность на себя; умение идти на риск; восприимчивость к нововведениям.

5. Информация — информация, используемая в процессе производства благ (технологии, рецепты, бренды и др.)

В качестве информации могут выступать как непосредственно технологии, рецепты, методики производства, так и другая интеллектуальная собственность — бренды, товарные знаки и др.

Факторный доход — доход, получаемый от эксплуатации (использования) факторов производства.

Каждому фактору производства соответствует свой факторный доход.

Земля – рента;

Труд – заработная плата;

Капитал – процент;

Предпринимательские способности – прибыль (прибыль = доход - издержки);

Информация – доход от интеллектуальной собственности;

Факторы производства ограничены, их недостаточно для удовлетворения всех потребностей общества, поэтому экономика занимается рациональным распределением факторов производства.