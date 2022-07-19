Многовариантность общественного развития (типы обществ)

Стоит отметить, что общество не всегда было таким, каким мы видим его сейчас. Поэтому, в зависимости от исторического периоды времени, выделяют типы общества.
Американским ученым Льюисом Генри Морганом была предложена следующая классификация:
Общество дикое (присвоение готовых продуктов природы)
Варварство (период введения скотоводства и земледелия)
Цивилизация (особый социальный организм, основанный на культуре, период промышленности и искусства)
Французский социолог Клод Леви-Стросс выделял два типа общества:
Дописьменное (общество, которое не имеет письменности)
Письменное (общество, которое может передавать опыт новым поколениям через письменный язык)
Немецкие ученые Карл Маркс и Фридрих Энгельс выделяли следующие типы общества (формационный подход):
Первобытнообщинное общество (отсутствуют классы)
Рабовладельческая формация (рабовладельцы и рабы)
Феодализм (феодал и зависимые крестьяне)
Капитализм (буржуазное общество, буржуазия эксплуатирует пролетариат)
Коммунизм (нет классов, общая собственность)
Также выделяют разные типы общества по следующим критериям
по уровню развития:
Развитые
Развивающиеся
Отсталые
по стадии общественного развития:
Традиционное
Индустриальное
Постиндустриальное (информационное)
Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества отличаются по множеству критериев.
Линии сравнения типов общества:
Характерные черты производства
Характер труда
Занятость населения
Социальная структура
Политическая жизнь
Духовная жизнь
Для традиционного (доиндустриального) общества характерны:
Ручной труд;
Индивидуальный труд;
Занятость населения: сельское хозяйство ― около 75%;
Социальная структура: сословия, классы, включенность всех в коллектив, замкнутость социальных структур, низкая социальная мобильность;
Политическая сфера: монархические формы правления; политические свободы отсутствуют; власть выше закона, для нее не нужны обоснования; сочетание самоуправляющихся общин и традиционных империй;
Духовная сфера: господствуют традиционные религиозные ценности; однородный характер культуры; преобладает устная передача информации; малое количество образованных людей; борьба с неграмотностью.
Для индустриального общества характерны:
Широкое применение механизмов, технологий;
Преимущественно стандартная деятельность;
Занятость населения: сельское хозяйство ― около 10%, промышленность ― 85%;
Социальная структура: классовое деление, упрощение социальной структуры, подвижность и открытость социальных структур;
Политическая сфера: провозглашение политических свобод, равенства перед законом, демократические преобразования; власть не воспринимается как данность, от нее требуется обоснование права на лидерство;
Духовная сфера: утверждаются новые ценности прогресса, личного успеха, веры в науку; возникает и занимает лидирующие позиции массовая культура; подготовка специалистов.
Для постиндустриального(информационного) общества характерны:
Автоматизация производства, компьютеризация общества;
Резкое повышение творческого начала в труде;
Занятость населения: сельское хозяйство ― до 3%, промышленность – около 33%, услуги ― около 66%;
Социальная структура: сохранение социальной дифференциации, рост численности среднего класса, профессиональная дифференциация в зависимости от уровня знаний, квалификации;
Политическая сфера: политический плюрализм, сильное гражданское общество; возникновение новой формы демократии — «демократии консенсуса»;
Духовная сфера: особая роль науки, образования; развитие индивидуализированного сознания; непрерывное образование.