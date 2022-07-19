Многовариантность общественного развития (типы обществ)

Стоит отметить, что общество не всегда было таким, каким мы видим его сейчас. Поэтому, в зависимости от исторического периоды времени, выделяют типы общества.

Американским ученым Льюисом Генри Морганом была предложена следующая классификация:

Общество дикое (присвоение готовых продуктов природы)

Варварство (период введения скотоводства и земледелия)

Цивилизация (особый социальный организм, основанный на культуре, период промышленности и искусства)

Французский социолог Клод Леви-Стросс выделял два типа общества:

Дописьменное (общество, которое не имеет письменности)

Письменное (общество, которое может передавать опыт новым поколениям через письменный язык)

Немецкие ученые Карл Маркс и Фридрих Энгельс выделяли следующие типы общества (формационный подход):

Первобытнообщинное общество (отсутствуют классы)

Рабовладельческая формация (рабовладельцы и рабы)

Феодализм (феодал и зависимые крестьяне)

Капитализм (буржуазное общество, буржуазия эксплуатирует пролетариат)

Коммунизм (нет классов, общая собственность)

Также выделяют разные типы общества по следующим критериям

по уровню развития:

Развитые

Развивающиеся

Отсталые

по стадии общественного развития:

Традиционное

Индустриальное

Постиндустриальное (информационное)

Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества отличаются по множеству критериев.

Линии сравнения типов общества:

Характерные черты производства Характер труда Занятость населения Социальная структура Политическая жизнь Духовная жизнь

Для традиционного (доиндустриального) общества характерны:

Ручной труд; Индивидуальный труд; Занятость населения: сельское хозяйство ― около 75%; Социальная структура: сословия, классы, включенность всех в коллектив, замкнутость социальных структур, низкая социальная мобильность; Политическая сфера: монархические формы правления; политические свободы отсутствуют; власть выше закона, для нее не нужны обоснования; сочетание самоуправляющихся общин и традиционных империй; Духовная сфера: господствуют традиционные религиозные ценности; однородный характер культуры; преобладает устная передача информации; малое количество образованных людей; борьба с неграмотностью.

Для индустриального общества характерны:

Широкое применение механизмов, технологий; Преимущественно стандартная деятельность; Занятость населения: сельское хозяйство ― около 10%, промышленность ― 85%; Социальная структура: классовое деление, упрощение социальной структуры, подвижность и открытость социальных структур; Политическая сфера: провозглашение политических свобод, равенства перед законом, демократические преобразования; власть не воспринимается как данность, от нее требуется обоснование права на лидерство; Духовная сфера: утверждаются новые ценности прогресса, личного успеха, веры в науку; возникает и занимает лидирующие позиции массовая культура; подготовка специалистов.

Для постиндустриального(информационного) общества характерны: