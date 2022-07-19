Многовариантность общественного развития (типы обществ)

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Право
Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Система российского права Законодательство РФ о выборах Правоохранительные органы. Судебная система Право в системе социальных норм Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Воинская обязанность Гражданство РФ Особенности уголовного процесса Законотворческий процесс Конституция РФ Организационно-правовые формы Особенности административной юрисдикции Права и обязанности налогоплательщика Понятие и виды юридической ответственности Международное право Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака
Экономика
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Факторы производства и факторные доходные Ценные бумаги Финансовые институты. Банковская система Роль государства в экономике Деньги Мировая экономика Предпринимательство Торговля и обмен Рынок труда. Безработица Экономические системы Основные источники финансирования бизнеса Налоги Государственный бюджет Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Постоянные и переменные затраты Виды, причины и последствия инфляции Экономика и экономическая наука Рынок и рыночный механизм Спрос и предложение
Политика
Понятие власти Политическая система Органы государственной власти Российской Федерации Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации Государство, его функции Демократия, ее основные ценности и признаки Политический процесс Политическое участие граждан РФ Федеративное устройство Российской Федерации Политические партии и движения Средства массовой информации в политической системе Типология политических режимов Политическая элита
Человек и общество
Понятие истины, её критерии Основные институты общества Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Системное строение общества элементы и подсистемы Религия Природное и общественное в человеке. Мировоззрение, его виды и формы Многовариантность общественного развития (типы обществ) Образование, его значение для личности и общества Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мораль Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие общественного прогресса Искусство Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Потребности и интересы Виды знаний Мышление и деятельность
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Виды социальных норм Социальная стратификация и мобильность Социальные группы Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социализация индивида Семья и брак Социальный контроль Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Молодёжь как социальная группа Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальная роль
Формат ЕГЭ
Задание 23 Задание 17 Задание 24 Социальные отношения: Задания 8, 9 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 25 Задание 22 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 21 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 19 Задание 18 Задание 1 Политика: Задания 10, 11 Задание 20

Многовариантность общественного развития (типы обществ)

Стоит отметить, что общество не всегда было таким, каким мы видим его сейчас. Поэтому, в зависимости от исторического периоды времени, выделяют типы общества.

Американским ученым Льюисом Генри Морганом была предложена следующая классификация:

  • Общество дикое (присвоение готовых продуктов природы)

  • Варварство (период введения скотоводства и земледелия)

  • Цивилизация (особый социальный организм, основанный на культуре, период промышленности и искусства)

Французский социолог Клод Леви-Стросс выделял два типа общества:

  • Дописьменное (общество, которое не имеет письменности)

  • Письменное (общество, которое может передавать опыт новым поколениям через письменный язык)

Немецкие ученые Карл Маркс и Фридрих Энгельс выделяли следующие типы общества (формационный подход):

  • Первобытнообщинное общество (отсутствуют классы)

  • Рабовладельческая формация (рабовладельцы и рабы)

  • Феодализм (феодал и зависимые крестьяне)

  • Капитализм (буржуазное общество, буржуазия эксплуатирует пролетариат)

  • Коммунизм (нет классов, общая собственность)

Также выделяют разные типы общества по следующим критериям

по уровню развития:

  • Развитые

  • Развивающиеся

  • Отсталые

по стадии общественного развития:

  • Традиционное

  • Индустриальное

  • Постиндустриальное (информационное)

Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества отличаются по множеству критериев.

Линии сравнения типов общества:

  1. Характерные черты производства

  2. Характер труда

  3. Занятость населения

  4. Социальная структура

  5. Политическая жизнь

  6. Духовная жизнь

Для традиционного (доиндустриального) общества характерны:

  1. Ручной труд;

  2. Индивидуальный труд;

  3. Занятость населения: сельское хозяйство ― около 75%;

  4. Социальная структура: сословия, классы, включенность всех в коллектив, замкнутость социальных структур, низкая социальная мобильность;

  5. Политическая сфера: монархические формы правления; политические свободы отсутствуют; власть выше закона, для нее не нужны обоснования; сочетание самоуправляющихся общин и традиционных империй;

  6. Духовная сфера: господствуют традиционные религиозные ценности; однородный характер культуры; преобладает устная передача информации; малое количество образованных людей; борьба с неграмотностью.

Для индустриального общества характерны:

  1. Широкое применение механизмов, технологий;

  2. Преимущественно стандартная деятельность;

  3. Занятость населения: сельское хозяйство ― около 10%, промышленность ― 85%;

  4. Социальная структура: классовое деление, упрощение социальной структуры, подвижность и открытость социальных структур;

  5. Политическая сфера: провозглашение политических свобод, равенства перед законом, демократические преобразования; власть не воспринимается как данность, от нее требуется обоснование права на лидерство;

  6. Духовная сфера: утверждаются новые ценности прогресса, личного успеха, веры в науку; возникает и занимает лидирующие позиции массовая культура; подготовка специалистов.

Для постиндустриального(информационного) общества характерны:

  1. Автоматизация производства, компьютеризация общества;

  2. Резкое повышение творческого начала в труде;

  3. Занятость населения: сельское хозяйство ― до 3%, промышленность – около 33%, услуги ― около 66%;

  4. Социальная структура: сохранение социальной дифференциации, рост численности среднего класса, профессиональная дифференциация в зависимости от уровня знаний, квалификации;

  5. Политическая сфера: политический плюрализм, сильное гражданское общество; возникновение новой формы демократии — «демократии консенсуса»;

  6. Духовная сфера: особая роль науки, образования; развитие индивидуализированного сознания; непрерывное образование.