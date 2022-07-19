Политические партии и движения

I Политические партии

Политическая партия — это организованная группа единомышленников, выражающая интересы определенных социальных слоев и стремящаяся к достижению определенных политических целей (завоевание государственной власти или участие в ее осуществлении).

Любая политическая партия обладает целым рядом признаков.

Признаки политических партий

Носитель определенной идеологии или особого видения мира и человека.

Наличие организации, руководящих органов, необходимого официального членство в партии, своего устава.

Нацеленность на завоевание и осуществление власти.

Наличие политической программы, т. е. документа с целями и задачами партии как в плане участия в политической жизни, так и на случай прихода к власти.

Наличие разветвленной сети местных организаций, ядро которых образуют активисты-добровольцы.

Чтобы охватить все многообразие партий с точки зрения их идеологии и внутреннего устройства, невозможно ограничиться каким-то одним принципом классификации. Поэтому в политологии существуют многочисленные классификации, при помощи которых в итоге можно описать любую партию

Виды политических партий

Идеологическая направленность

Социал-демократические — выступают за более заметное участие государства в жизни общества, в управлении экономикой при сохранении основных свобод. Свобода личности, социально-экономическое равенство, справедливость. Отказ от классовой борьбы.

(пример: Социал-демократическая партия России (СДПР), которая была создана М. Горбачёвым в 2001 году и преобразована в 2007 году в 12 июля 2007 года (реорганизация в общественное движение «Союз социал-демократов»)

Коммунистические — стремятся к полному огосударствлению экономики, распределению богатств с учетом интересов всех социальных слоев общества, полному контролю со стороны государства над сферами образования, здравоохранения и т. д. Превосходство рабочего класса над другими социальными группами. Пролетарский интернационализм. Классовая борьба.

(пример: Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС), которая прекратила свое существование 1991 году. В настоящий момент в РФ есть Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ с 1993 года, до этого носила название КП РСФСР), созданная Г.Зюгановым)

Консервативные — партия, где главными ценностями являются: государство, семья, церковь, частная собственность. Укрепление устоев государства. Против государственного капитализма.

(пример: Консервативная партия США, Консервативная партия Великобритании. В РФ к консервативной партии можно отнести партию «Единая Россия»)

Либеральные — Абсолютная ценность человеческой личности. Ограничение объема и сфер деятельности государства. Свобода частной собственности.

(пример: Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) является прямой наследницей Либерально-демократической партии Советского Союза, созданной 13 декабря 1989 года)

Участие в осуществлении власти

Правящие — это те партии, которые находятся у власти.

(пример: «Единая Россия»)

Оппозиционные — это те партии, которые не находятся у власти и имеют главную задачу — завоевать власть: легальные, полулегальные, нелегальные.

(пример: «Партия народной свободы» (ПАРНАС).

Характер членства

Кадровые партии:

немногочисленны, в них свободное членство;

опираются на профессиональных политиков и финансовую элиту;

в них только те члены, которые голосуют на выборах за данную партию;

проводят деятельность только в период выборов.

Пример: партия «Яблоко»

Массовые партии:

многочисленны;

в них преобладает воспитательная функция;

отличаются тесной связью между членами партии;

в них есть жесткая дисциплина;

есть первичные парторганизации;

их деятельность проводится систематически.

Пример: партия «КПРФ»

Шкала политического спектра

Левые партии (социалистические и коммунистические партии):

за реформы;

за вытеснение частного сектора;

социальная защита трудящихся;

радикально-революционные методы действия.

Центристские партии:

компромисс;

сотрудничество.

Правые партии (либеральные и консервативные партии):

за сильное государство;

охрана частной собственности;

за стабильность;

отрицательное отношение к революции.

Способ деятельности

Реформистские — стремятся к постепенным преобразованиям общества с использованием законных средств воздействия на власть и законных средств достижения власти.

(пример: партия «ЛДПР»)

Революционные — стремятся к преобразованию общества с использованием средств борьбы, которые, с точки зрения существующего государственного устройства и политического режима, являются незаконными. <

(пример: ныне не существующие Партия социалистов-революционеров (ПСР — эсеры), Российская социал-демократическая рабочая партия (первоначально — фракция меньшевиков РСДРП).

Основные функции политической партии

Борьба за власть в государстве и влияние на политику государства; Участие в формировании и осуществлении власти; Выражение интересов социальных групп; Политическое воспитание; Подготовка кадров политиков; Формирование общественного мнения.

II Партийная система

Партийная система — совокупность партий, участвующих в формировании законодательных и исполнительных структур власти.

В зависимости от того, сколько партий функционирует в политической сфере, выделяют однопартийные, двухпартийные и многопартийные системы.

Типы партийных систем

1. Однопартийная

В обществе функционирует одна партия, которая со временем выводит из политической жизни всех. Формируется при авторитарных и тоталитарных режимах. Идеологическая жизнь зависит от одной партии, которая целиком определяет деятельность и любую политическую активность остальных партий.

Пример: КНР.

2. Двухпартийная

В обществе существуют две сильные партии, которые периодически приходят к власти. «Обмен властью» осуществляется в результате выборов лишь между этими двумя партиями. Существуют и другие партии, но они не обладают достаточной популярностью, чтобы прийти к власти. Формируется в экономически развитых странах.

Пример: США.

3. Многопартийная

В обществе существует конкуренция между многими партиями, ни одна из которых не имеет преимуществ перед другими. Образуются партийные блоки и коалиции. Формируется в развитых демократических обществах, в которых соблюдается большинство свобод граждан, высок уровень экономического развития.

Пример: Российская Федерация.