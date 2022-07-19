Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Экономика
Факторы производства и факторные доходные Основные источники финансирования бизнеса Финансовые институты. Банковская система Спрос и предложение Роль государства в экономике Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Постоянные и переменные затраты Экономика и экономическая наука Мировая экономика Предпринимательство Ценные бумаги Налоги Рынок труда. Безработица Государственный бюджет Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Виды, причины и последствия инфляции Экономические системы Торговля и обмен Рынок и рыночный механизм
Политика
Органы государственной власти Российской Федерации Понятие власти Средства массовой информации в политической системе Политическая система Федеративное устройство Российской Федерации Политический процесс Гражданское общество и государство Государство, его функции Политические партии и движения Демократия, ее основные ценности и признаки Политическая элита Избирательная кампания в Российской Федерации Политическое участие граждан РФ Типология политических режимов
Человек и общество
Потребности и интересы Виды знаний Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Основные институты общества Мировоззрение, его виды и формы Искусство Природное и общественное в человеке. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Системное строение общества элементы и подсистемы Религия Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие общественного прогресса Многовариантность общественного развития (типы обществ) Понятие истины, её критерии Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Мышление и деятельность Образование, его значение для личности и общества Мораль
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Социальный конфликт Молодёжь как социальная группа Социальная роль Виды социальных норм Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак
Формат ЕГЭ
Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 20 Экономика: Задания 5, 6, 7 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 19 Задание 1 Задание 17 Задание 25 Задание 21 Задание 24 Задание 23 Задание 18 Задание 22 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Политика: Задания 10, 11
Право
Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Понятие и виды юридической ответственности Международное право Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Конституция РФ Гражданство РФ Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законодательство РФ о выборах Воинская обязанность Организационно-правовые формы Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Права и обязанности налогоплательщика Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Система российского права Особенности уголовного процесса Право в системе социальных норм Особенности административной юрисдикции

Политические партии и движения

I Политические партии

Политическая партия это организованная группа единомышленников, выражающая интересы определенных социальных слоев и стремящаяся к достижению определенных политических целей (завоевание государственной власти или участие в ее осуществлении).

Любая политическая партия обладает целым рядом признаков.

Признаки политических партий

  • Носитель определенной идеологии или особого видения мира и человека.

  • Наличие организации, руководящих органов, необходимого официального членство в партии, своего устава.

  • Нацеленность на завоевание и осуществление власти.

  • Наличие политической программы, т. е. документа с целями и задачами партии как в плане участия в политической жизни, так и на случай прихода к власти.

  • Наличие разветвленной сети местных организаций, ядро которых образуют активисты-добровольцы.

Чтобы охватить все многообразие партий с точки зрения их идеологии и внутреннего устройства, невозможно ограничиться каким-то одним принципом классификации. Поэтому в политологии существуют многочисленные классификации, при помощи которых в итоге можно описать любую партию

Виды политических партий

  1. Идеологическая направленность

Социал-демократические — выступают за более заметное участие государства в жизни общества, в управлении экономикой при сохранении основных свобод. Свобода личности, социально-экономическое равенство, справедливость. Отказ от классовой борьбы.

(пример: Социал-демократическая партия России (СДПР), которая была создана М. Горбачёвым в 2001 году и преобразована в 2007 году в 12 июля 2007 года (реорганизация в общественное движение «Союз социал-демократов»)

Коммунистические — стремятся к полному огосударствлению экономики, распределению богатств с учетом интересов всех социальных слоев общества, полному контролю со стороны государства над сферами образования, здравоохранения и т. д. Превосходство рабочего класса над другими социальными группами. Пролетарский интернационализм. Классовая борьба.

(пример: Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС), которая прекратила свое существование 1991 году. В настоящий момент в РФ есть Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ с 1993 года, до этого носила название КП РСФСР), созданная Г.Зюгановым)

Консервативные — партия, где главными ценностями являются: государство, семья, церковь, частная собственность. Укрепление устоев государства. Против государственного капитализма.

(пример: Консервативная партия США, Консервативная партия Великобритании. В РФ к консервативной партии можно отнести партию «Единая Россия»)

Либеральные — Абсолютная ценность человеческой личности. Ограничение объема и сфер деятельности государства. Свобода частной собственности.

(пример: Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) является прямой наследницей Либерально-демократической партии Советского Союза, созданной 13 декабря 1989 года)

  1. Участие в осуществлении власти

Правящие — это те партии, которые находятся у власти.

(пример: «Единая Россия»)

Оппозиционные — это те партии, которые не находятся у власти и имеют главную задачу — завоевать власть: легальные, полулегальные, нелегальные.

(пример: «Партия народной свободы» (ПАРНАС).

  1. Характер членства

Кадровые партии:

  • немногочисленны, в них свободное членство;

  • опираются на профессиональных политиков и финансовую элиту;

  • в них только те члены, которые голосуют на выборах за данную партию;

  • проводят деятельность только в период выборов.

Пример: партия «Яблоко»

Массовые партии:

  • многочисленны;

  • в них преобладает воспитательная функция;

  • отличаются тесной связью между членами партии;

  • в них есть жесткая дисциплина;

  • есть первичные парторганизации;

  • их деятельность проводится систематически.

Пример: партия «КПРФ»

  1. Шкала политического спектра

Левые партии (социалистические и коммунистические партии):

  • за реформы;

  • за вытеснение частного сектора;

  • социальная защита трудящихся;

  • радикально-революционные методы действия.

Центристские партии:

  • компромисс;

  • сотрудничество.

Правые партии (либеральные и консервативные партии):

  • за сильное государство;

  • охрана частной собственности;

  • за стабильность;

  • отрицательное отношение к революции.

  1. Способ деятельности

Реформистские — стремятся к постепенным преобразованиям общества с использованием законных средств воздействия на власть и законных средств достижения власти.

(пример: партия «ЛДПР»)

Революционные — стремятся к преобразованию общества с использованием средств борьбы, которые, с точки зрения существующего государственного устройства и политического режима, являются незаконными. <

(пример: ныне не существующие Партия социалистов-революционеров (ПСР эсеры), Российская социал-демократическая рабочая партия (первоначально фракция меньшевиков РСДРП).

Основные функции политической партии

  1. Борьба за власть в государстве и влияние на политику государства;

  2. Участие в формировании и осуществлении власти;

  3. Выражение интересов социальных групп;

  4. Политическое воспитание;

  5. Подготовка кадров политиков;

  6. Формирование общественного мнения.

II Партийная система

Партийная система  — совокупность партий, участвующих в формировании законодательных и исполнительных структур власти.

В зависимости от того, сколько партий функционирует в политической сфере, выделяют однопартийные, двухпартийные и многопартийные системы.

Типы партийных систем

1. Однопартийная

В обществе функционирует одна партия, которая со временем выводит из политической жизни всех. Формируется при авторитарных и тоталитарных режимах. Идеологическая жизнь зависит от одной партии, которая целиком определяет деятельность и любую политическую активность остальных партий.

Пример: КНР.

2. Двухпартийная

В обществе существуют две сильные партии, которые периодически приходят к власти. «Обмен властью» осуществляется в результате выборов лишь между этими двумя партиями. Существуют и другие партии, но они не обладают достаточной популярностью, чтобы прийти к власти. Формируется в экономически развитых странах.

Пример: США.

3. Многопартийная

В обществе существует конкуренция между многими партиями, ни одна из которых не имеет преимуществ перед другими. Образуются партийные блоки и коалиции. Формируется в развитых демократических обществах, в которых соблюдается большинство свобод граждан, высок уровень экономического развития.

Пример: Российская Федерация.