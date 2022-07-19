Политические партии и движения

Любая политическая партия обладает целым рядом признаков.
Носитель определенной идеологии или особого видения мира и человека.
Наличие организации, руководящих органов, необходимого официального членство в партии, своего устава.
Нацеленность на завоевание и осуществление власти.
Наличие политической программы, т. е. документа с целями и задачами партии как в плане участия в политической жизни, так и на случай прихода к власти.
Наличие разветвленной сети местных организаций, ядро которых образуют активисты-добровольцы.
Чтобы охватить все многообразие партий с точки зрения их идеологии и внутреннего устройства, невозможно ограничиться каким-то одним принципом классификации. Поэтому в политологии существуют многочисленные классификации, при помощи которых в итоге можно описать любую партию
Идеологическая направленность
Социал-демократические — выступают за более заметное участие государства в жизни общества, в управлении экономикой при сохранении основных свобод. Свобода личности, социально-экономическое равенство, справедливость. Отказ от классовой борьбы.
Коммунистические — стремятся к полному огосударствлению экономики, распределению богатств с учетом интересов всех социальных слоев общества, полному контролю со стороны государства над сферами образования, здравоохранения и т. д. Превосходство рабочего класса над другими социальными группами. Пролетарский интернационализм. Классовая борьба.
Консервативные — партия, где главными ценностями являются: государство, семья, церковь, частная собственность. Укрепление устоев государства. Против государственного капитализма.
Либеральные — Абсолютная ценность человеческой личности. Ограничение объема и сфер деятельности государства. Свобода частной собственности.
Участие в осуществлении власти
Правящие — это те партии, которые находятся у власти.
Оппозиционные — это те партии, которые не находятся у власти и имеют главную задачу — завоевать власть: легальные, полулегальные, нелегальные.
Характер членства
Кадровые партии:
немногочисленны, в них свободное членство;
опираются на профессиональных политиков и финансовую элиту;
в них только те члены, которые голосуют на выборах за данную партию;
проводят деятельность только в период выборов.
Массовые партии:
многочисленны;
в них преобладает воспитательная функция;
отличаются тесной связью между членами партии;
в них есть жесткая дисциплина;
есть первичные парторганизации;
их деятельность проводится систематически.
Шкала политического спектра
Левые партии (социалистические и коммунистические партии):
за реформы;
за вытеснение частного сектора;
социальная защита трудящихся;
радикально-революционные методы действия.
Центристские партии:
компромисс;
сотрудничество.
Правые партии (либеральные и консервативные партии):
за сильное государство;
охрана частной собственности;
за стабильность;
отрицательное отношение к революции.
Способ деятельности
Реформистские — стремятся к постепенным преобразованиям общества с использованием законных средств воздействия на власть и законных средств достижения власти.
Революционные — стремятся к преобразованию общества с использованием средств борьбы, которые, с точки зрения существующего государственного устройства и политического режима, являются незаконными. <
Борьба за власть в государстве и влияние на политику государства;
Участие в формировании и осуществлении власти;
Выражение интересов социальных групп;
Политическое воспитание;
Подготовка кадров политиков;
Формирование общественного мнения.
В зависимости от того, сколько партий функционирует в политической сфере, выделяют однопартийные, двухпартийные и многопартийные системы.
Типы партийных систем
1. Однопартийная
В обществе функционирует одна партия, которая со временем выводит из политической жизни всех. Формируется при авторитарных и тоталитарных режимах. Идеологическая жизнь зависит от одной партии, которая целиком определяет деятельность и любую политическую активность остальных партий.
2. Двухпартийная
В обществе существуют две сильные партии, которые периодически приходят к власти. «Обмен властью» осуществляется в результате выборов лишь между этими двумя партиями. Существуют и другие партии, но они не обладают достаточной популярностью, чтобы прийти к власти. Формируется в экономически развитых странах.
3. Многопартийная
В обществе существует конкуренция между многими партиями, ни одна из которых не имеет преимуществ перед другими. Образуются партийные блоки и коалиции. Формируется в развитых демократических обществах, в которых соблюдается большинство свобод граждан, высок уровень экономического развития.