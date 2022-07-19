Общество как сложная система

Прежде чем начать рассматривать категорию «общество», стоит обратиться к более широкому понятию ― природе.

Природа представляет собой систему физических и биологических объектов и явлений, как уже познанных наукой, так и лежащих пока еще за пределами наших знаний.

Среди множества элементов природы выделяется категория «общество», которую мы с вами и будем изучать.

Общество — это обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира, которая включает в себя способы взаимодействия и формы объединения людей.

В то же время общество можно рассматривать в более узком смысле.

Общество ― организованное самодостаточное объединение людей, связанных единством экономических, духовно-культурных, исторических, национальных и иных интересов и потребностей.

С этой точки зрения, сущность общества кроется в тех отношениях, в которые вступают люди друг с другом в процессе своей жизнедеятельности. Следовательно, общество есть совокупность общественных отношений.

Общественные отношения — это многообразные формы взаимодействия людей, а также связи, возникающие между различными социальными группами (или внутри них).

Как способ существования людей общество должно выполнять набор определенных функций:

производство материальных благ и услуг;

распределение продуктов труда (деятельности);

регламентация и управление деятельностью и поведением;

воспроизводство и социализация человека;

духовное производство и регулирование активности людей.

Общество — это сложноорганизованная саморазвивающаяся открытая система, включающая в себя отдельных индивидов и социальные общности, объединенные кооперативными, согласованными связями и процессами саморегуляции, самоструктурирования и самовоспроизведения.

Общество как сложноорганизованная, саморазвивающаяся система имеет следующие специфические черты:

большое разнообразие различных социальных структур и подсистем;

несводимость к людям, его составляющим;

самодостаточность, т. е. способность своей активной совместной деятельностью создавать и воспроизводить необходимые условия собственного существования;

исключительная динамичность, незавершенность и альтернативность развития;

непредсказуемость, нелинейность развития.

Для анализа сложноорганизованных систем, подобных той, которую представляет собой общество, учеными было выработано понятие «подсистема».

Подсистемами именуются «промежуточные» комплексы, более сложные, чем элементы, но менее сложные, чем сама система.

Подсистемами общества принято считать сферы общественной жизни, которых обычно выделяют четыре: экономическая, политическая, социальная и духовная. Внутри каждой системы складываются отношения и создаются социальные институты.

Социальный институт — это исторически сложившаяся или созданная целенаправленно форма организации совместной деятельности людей, направленная на удовлетворение потребностей человека и общества, регулирующая поведение людей посредством установления правил.

Каждый социальный институт характеризуется наличием цели деятельности и конкретными функциями, обеспечивающими ее достижение.

Экономическая сфера

Отношения, в которые вступают люди в рамках этой сферы:

отношения в процессе производства, обмена и потребления;

отношения по поводу права собственности;

отношения в процессе предпринимательской деятельности;

взаимосвязь государства и экономики.

Основные институты:

экономические системы;

производство;

обмен;

распределение и т.д.

Политическая сфера

Отношения, в которые вступают люди в рамках этой сферы:

отношения по поводу власти и управления обществом;

отношения человека и государства;

отношения между большими группами населения по вопросам управления, национальных отношений и пр.

Основные институты:

политика;

власть;

государство;

разделение властей и т.д.

Социальная сфера

Отношения, в которые вступают люди в рамках этой сферы:

взаимоотношения социальных групп между собой (классов, страт, профессиональных и социально-демографических групп, национальных общностей);

порядок и принципы этих взаимоотношений.

Основные институты:

структура (стратификация) общества;

социальные группы (классы, сословия, касты, страты, нации, и пр.);

социальная мобильность и социальные лифты и т.д.

Духовная сфера

Отношения, в которые вступают люди в рамках этой сферы:

отношения людей, в основе которых лежат духовные ценности (культура, религия, образование, наука, мировоззрение и пр.);

отношения в процессе создания, распространения и усвоения этих ценностей.

Основные институты:

культура;

искусство;

образование;

наука и т.д.

Каждая их этих сфер, будучи сама элементом системы, называемой «общество», в свою очередь оказывается системой по отношению к элементам, ее составляющим. Все четыре сферы общественной жизни взаимосвязаны и взаимно обусловливают друг друга. Разделение общества на сферы несколько условно, но оно помогает вычленять и изучать отдельные области реально целостного общества, многообразную и сложную общественную жизнь.