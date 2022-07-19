Общество как сложная система

Прежде чем начать рассматривать категорию «общество», стоит обратиться к более широкому понятию ― природе.
Среди множества элементов природы выделяется категория «общество», которую мы с вами и будем изучать.
В то же время общество можно рассматривать в более узком смысле.
С этой точки зрения, сущность общества кроется в тех отношениях, в которые вступают люди друг с другом в процессе своей жизнедеятельности. Следовательно, общество есть совокупность общественных отношений.
Как способ существования людей общество должно выполнять набор определенных функций:
производство материальных благ и услуг;
распределение продуктов труда (деятельности);
регламентация и управление деятельностью и поведением;
воспроизводство и социализация человека;
духовное производство и регулирование активности людей.
Общество как сложноорганизованная, саморазвивающаяся система имеет следующие специфические черты:
большое разнообразие различных социальных структур и подсистем;
несводимость к людям, его составляющим;
самодостаточность, т. е. способность своей активной совместной деятельностью создавать и воспроизводить необходимые условия собственного существования;
исключительная динамичность, незавершенность и альтернативность развития;
непредсказуемость, нелинейность развития.
Для анализа сложноорганизованных систем, подобных той, которую представляет собой общество, учеными было выработано понятие «подсистема».
Подсистемами именуются «промежуточные» комплексы, более сложные, чем элементы, но менее сложные, чем сама система.
Подсистемами общества принято считать сферы общественной жизни, которых обычно выделяют четыре: экономическая, политическая, социальная и духовная. Внутри каждой системы складываются отношения и создаются социальные институты.
Каждый социальный институт характеризуется наличием цели деятельности и конкретными функциями, обеспечивающими ее достижение.
Экономическая сфера
Отношения, в которые вступают люди в рамках этой сферы:
отношения в процессе производства, обмена и потребления;
отношения по поводу права собственности;
отношения в процессе предпринимательской деятельности;
взаимосвязь государства и экономики.
Основные институты:
экономические системы;
производство;
обмен;
распределение и т.д.
Политическая сфера
Отношения, в которые вступают люди в рамках этой сферы:
отношения по поводу власти и управления обществом;
отношения человека и государства;
отношения между большими группами населения по вопросам управления, национальных отношений и пр.
Основные институты:
политика;
власть;
государство;
разделение властей и т.д.
Социальная сфера
Отношения, в которые вступают люди в рамках этой сферы:
взаимоотношения социальных групп между собой (классов, страт, профессиональных и социально-демографических групп, национальных общностей);
порядок и принципы этих взаимоотношений.
Основные институты:
структура (стратификация) общества;
социальные группы (классы, сословия, касты, страты, нации, и пр.);
социальная мобильность и социальные лифты и т.д.
Духовная сфера
Отношения, в которые вступают люди в рамках этой сферы:
отношения людей, в основе которых лежат духовные ценности (культура, религия, образование, наука, мировоззрение и пр.);
отношения в процессе создания, распространения и усвоения этих ценностей.
Основные институты:
культура;
искусство;
образование;
наука и т.д.
Каждая их этих сфер, будучи сама элементом системы, называемой «общество», в свою очередь оказывается системой по отношению к элементам, ее составляющим. Все четыре сферы общественной жизни взаимосвязаны и взаимно обусловливают друг друга. Разделение общества на сферы несколько условно, но оно помогает вычленять и изучать отдельные области реально целостного общества, многообразную и сложную общественную жизнь.