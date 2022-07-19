Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности

Правонарушение – общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), противоречащее нормам права и наносящее вред обществу, государству или отдельным лицам, влекущее за собой юридическую ответственность.

Признаки правонарушения:

Это всегда акт, конкретный вариант поведения человека; Это не просто поведение, а волевое поведение человека: действия, зависящие от воли и сознания участников, осуществляемые ими добровольно; Это виновное деяние, то есть деяние, совершая которое индивид сознаёт, что действует противоправно, виновно (с умыслом или по неосторожности), нанося своим поступком ущерб общественным интересам; Это общественно опасное деяние, так как ставит под угрозу нормальное развитие и функционирование происходящих в рамках конкретного общества отношений; Всегда порождает вредоносные последствия; Всегда влечет за собой юридическую ответственность.

Все правонарушения подразделяются на преступления и проступки.

Преступления ‒ общественно опасные виновные деяния, предусмотренные уголовным законодательством. ‒ общественно опасные виновные деяния, предусмотренные уголовным законодательством. Проступки – виновные противоправные деяния, имеющие меньшую степень опасности по сравнению с преступлениями.

В свою очередь проступки делятся на дисциплинарные, гражданские, административные.

Дисциплинарные проступки – нарушения трудовой, служебной, воинской, учебной дисциплины.

Например, опоздание на учебу, нарушение рабочей дисциплины.

Гражданские проступки – правонарушения совершенные в сфере имущественных и неимущественных отношений.

Например, порча имущества, распространение сведений, порочащих деловую репутацию.

Административные проступки – наносящие ущерб отношениям, складывающимся в сфере государственного управления.

Например, нарушение правил дорожного движения, санитарных правил, пожарной безопасности.

Если какое либо лицо совершает правонарушение, то к нему применяется юридическая ответственность.

Юридическая ответственность – это применение мер государственного принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния.

Особенности юридической ответственности:

1. Всегда оценивает прошлое: это ответственность за действие (бездействие), которое уже имело место, произошло.

2. Устанавливается за нарушение правовых требований, а не за их выполнение.

Главная задача юридической ответственности – удержание от совершения правонарушений и стимулирование правомерного поведения людей.

Цели юридической ответственности:

Создание упорядоченного состояния общественных отношений;

Снижение уровня правонарушений;

Воспитание активной гражданской позиции, формирование уважительного отношения к закону и вытеснение из сознания граждан правового нигилизма;

Наказание правонарушителей;

Восстановление общественных отношений.

Принципы юридической ответственности:

законность

справедливость

индивидуализация наказания

ответственность за вину

принцип гуманности и др.

Виды юридической ответственности:

1. Гражданско-правовая

Например, возмещение вреда, штраф

2. Дисциплинарная

Например, замечание, выговор, увольнение

3. Административная

Например, предупреждение, штраф, лишение специального права, конфискация, административный арест

4. Уголовная

Например, лишение свободы, исправительные работы, конфискация имущества