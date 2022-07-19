Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Человек и общество
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Личность. Особенности подросткового возраста Взаимодействие общества и природы Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей
Политика
Выборы, референдум Участие граждан в политической жизни Гражданское общество Политический режим. Демократия Разделение властей Формы государства Правовое государство Понятие и признаки государства Местное самоуправление Власть. Роль политики в жизни общества Политические партии и движения, их роль в общественной жизни
Социальная сфера
Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы
Экономика
Заработная плата и стимулирование труда Инфляция Разделение труда и специализация Экономические цели и функции государства Экономика, ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность Товары и услуги Рынок и рыночный механизм Обмен, торговля Налоги, уплачиваемые гражданами Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Деньги Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства Факторы производства и факторные доходы Государственный бюджет Банковские услуги
Право
Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Федеративное устройство Российской Федерации Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Административные правоотношения, правонарушения и наказания Право, его роль в жизни общества и государства Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Норма права. Нормативный правовой акт Органы государственной власти Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Понятие правоотношений Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Сфера духовной культуры
Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности

Правонарушение – общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), противоречащее нормам права и наносящее вред обществу, государству или отдельным лицам, влекущее за собой юридическую ответственность.

Признаки правонарушения:

  1. Это всегда акт, конкретный вариант поведения человека;

  2. Это не просто поведение, а волевое поведение человека: действия, зависящие от воли и сознания участников, осуществляемые ими добровольно;

  3. Это виновное деяние, то есть деяние, совершая которое индивид сознаёт, что действует противоправно, виновно (с умыслом или по неосторожности), нанося своим поступком ущерб общественным интересам;

  4. Это общественно опасное деяние, так как ставит под угрозу нормальное развитие и функционирование происходящих в рамках конкретного общества отношений;

  5. Всегда порождает вредоносные последствия;

  6. Всегда влечет за собой юридическую ответственность.

Все правонарушения подразделяются на преступления и проступки.

Преступления ‒ общественно опасные виновные деяния, предусмотренные уголовным законодательством.

Проступки – виновные противоправные деяния, имеющие меньшую степень опасности по сравнению с преступлениями.

В свою очередь проступки делятся на дисциплинарные, гражданские, административные.

Дисциплинарные проступки – нарушения трудовой, служебной, воинской, учебной дисциплины.

Например, опоздание на учебу, нарушение рабочей дисциплины.

Гражданские проступки – правонарушения совершенные в сфере имущественных и неимущественных отношений.

Например, порча имущества, распространение сведений, порочащих деловую репутацию.

Административные проступки – наносящие ущерб отношениям, складывающимся в сфере государственного управления.

Например, нарушение правил дорожного движения, санитарных правил, пожарной безопасности.

Если какое либо лицо совершает правонарушение, то к нему применяется юридическая ответственность.

Юридическая ответственность – это применение мер государственного принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния.

Особенности юридической ответственности:

1. Всегда оценивает прошлое: это ответственность за действие (бездействие), которое уже имело место, произошло.

2. Устанавливается за нарушение правовых требований, а не за их выполнение.

Главная задача юридической ответственности – удержание от совершения правонарушений и стимулирование правомерного поведения людей.

Цели юридической ответственности:

  • Создание упорядоченного состояния общественных отношений;

  • Снижение уровня правонарушений;

  • Воспитание активной гражданской позиции, формирование уважительного отношения к закону и вытеснение из сознания граждан правового нигилизма;

  • Наказание правонарушителей;

  • Восстановление общественных отношений.

Принципы юридической ответственности:

  • законность

  • справедливость

  • индивидуализация наказания

  • ответственность за вину

  • принцип гуманности и др.

Виды юридической ответственности:

1. Гражданско-правовая

Например, возмещение вреда, штраф

2. Дисциплинарная

Например, замечание, выговор, увольнение

3. Административная

Например, предупреждение, штраф, лишение специального права, конфискация, административный арест

4. Уголовная

Например, лишение свободы, исправительные работы, конфискация имущества